„S*rou se do politiky, řemeslo jde do kopru.“ Vyoral nakopnul filmaře. Dobře ho znáte

PÁTEČNÍ ZÚČTOVÁNÍ TOMÁŠE VYORALA - Komentátor si všiml, že režisér Jan Hřebejk chystá nový film jménem Výjimečný stav. A tématem budou dezinformace. „Zdá se, ač nechci Hřebejkovi křivdit, že jeho nejnovější počin bude vrcholem jeho prorežimně uvědomělé tvorby. A na pamflety tohoto typu mu pak kamarádi dají spíš a větší částku z námi placených dotací,“ míní Vyoral a konstatuje, že Hřebejkova tvorba šla kvalitativně dolů. „Holt čím dál více se umělci či sportovci serou do politiky a politického školení národa, tím víc jde jejich kumšt a umění do kopru,“ glosuje to komentátor.

reklama

Máme za sebou mimořádnou schůzi Sněmovny, kde se řešilo „bezpečnostní riziko“ Andrej Babiš. Je podle vás Babiš bezpečnostní riziko? A stojí za to kvůli tomu hodiny a hodiny „krafat“ ve Sněmovně?

Myslím si, že každý vrcholný politik je jistým bezpečnostním rizikem pro zemi, kterou zastupuje. Nicméně je zcela evidentní, že Babiš je mnohem menším bezpečnostním rizikem než třeba polodementní hysterka Černochová, aktivistické nedochůdče Lipavský, eunuch Fiala či věčně uniformy převlékající rozvědčík Pepa Stosedmička. To by naši politruci mohli vést nekonečné disputace o každém jednom z nich. Jinak nesmyslné, nikam nevedoucí, ale pro nás velmi drahé kafrání je už myslím standardním koloritem Poslanecké sněmovny. A myslím, že záměna písmena L za písmeno R je už zcela na místě.

A ještě jedna otázka na toto téma, o Andreji Babišovi je známo, že se řídí průzkumy veřejného mínění, zlý jazyk by řekl „kam vítr, tam plášť“, ve vládní pětikoalici tomu říkají populismus. Neoznačuje tím pětikoalice za bezpečností riziko vlastně většinu českých občanů?

Anketa Který z předních lídrů má vaši největší důvěru? Petr Pavel 1% Petr Fiala 0% Miloš Vystrčil 0% Markéta Pekarová Adamová 0% Andrej Babiš 28% Tomio Okamura 17% Vít Rakušan 0% Ivan Bartoš 0% Marian Jurečka 2% Karel Havlíček 3% Kateřina Konečná 48% Lubomír Zaorálek 1% hlasovalo: 25766 lidí

Do Česka, zřejmě naposled jako prezidentka, zavítala Zuzana Čaputová. Jak hodnotíte její mandát? Mimochodem, ozvalo se, že by proti Pellegrinimu měla větší šanci než diplomat Korčok. Co na to říkáte?

Čaputová coby Sorosova nezisková rychlokvaška, myslím, splnila svůj účel. Držela hubu a krok, konala a vyjadřovala se vždy řádně prorežimně. S nesmělým úsměvem a roztřeseným nervozním hlasem - slovenští občané na ni časem zapomenou. Co se týká šancí, nedokážu posoudit, ale na špek by jí - respektive jejím loutkářům - určitě zase někdo skočil. Podobně jako u nás Kolářovi, teda jakože Pavlovi.

Wall Street Journal o Česku napsal, že je to „malý, bývalý satelit Sovětů“. Načež se řada příznivců Západu, v čele s Jakubem Jandou, začala čílit, jak nás to po 30 letech označují, takže po několika hodinách WSJ titulek změnil. Svědčí to o něčem? Například o strachu dotyčných, že jsme na „Západě“ pořád bráni jako póvl?

Zamindrákovaní pornoherci typu Jandy mají spoustu strachů. Realita, o které jste se zmínil v poslední větě, je jedním z nich. Svazáci jeho druhu by zřejmě vrkali blahem, kdyby nás nějaké goebbelsovské medium typu WSJ či CNN označilo aktuálněji za malý, současný satelit Američanů. I když reálně vzhledem k zamindrákovanosti, bezcharakternosti a nesebevědomí našich politruků hrajeme spíše roli mopslíků než satelitu.

Vladimir Putin byl opět zvolen prezidentem Ruské federace. Začalo velké stěžování na údajně zmanipulované volby. Není to ale tak, že Rusové jsou prostě a jednoduše s Putinem spokojení?

Jest už tradičním koloritem, že v Rusku jsou volby vždy zmanipulované, zatímco v USA, kde minule oba prezidentští kandidáti získali rekordní počet hlasů, přičemž vyhrál senilní děda s pedofilními sklony, který si plete svou vnučku se zesnulým synem, jsou vždy křišťálově čisté. Rusové dle mého z velké části za Putinem opravdu stojí, což samozřejmě západní propaganda - pardon západní demokratická pravda - nikdy nepřizná. Na druhou stranu budu se opět opakovat, ale kdyby volby něco změnily, dávno by je zrušili. A to platí pro všechny totality světa. Od Ruska, přes Čínu, Írán, USA, Izrael, Německo, Českou republiku, Slovensko až po Švýcarsko či Rakousko.

Fotogalerie: - Interpelace na pražské zastupitele

A když už mluvíme o prezidentech, Macron se vyfotil, jak boxuje. Co myslíte, inspiroval se u Putina nebo u Petra Pavla?

Současní politruci jsou jeden jako druhý. A stejně tak jejich PR týmy na propagandu. Často ti, kteří nejvíc kvičí proti populismu - třeba Macron, nebo rozvědčík Pepa, pak ve své komunikaci využívají nejpopulističtějších praktik, jako jsou fotky z tělocvičny, na motorce, kajaku či při seskoku padákem.

Režisér Hřebejk prý plánuje film o dezinformacích jménem Výjimečný stav. Ve filmu budou účinkovat jednak Ondřej Vetchý, ale také Jan Hrušínský. Jak podle vás tento film dopadne ve srovnání s budovatelskými filmy 50. let?

Bohužel Hřebejk šel s dříve výbornou kvalitou filmů, nebo možná filmu, postupně níž a níž. Holt čím dál více se umělci či sportovci serou do politiky a politického školení národa, tím víc jde jejich kumšt a umění do kopru. Jen u nás je řada příkladů. Zdá se, ač nechci Hřebejkovi křivdit, že jeho nejnovější počin bude vrcholem jeho prorežimně uvědomělé tvorby. A na pamflety tohoto typu mu pak kamarádi dají spíš a větší částku z námi placených dotací.

Dominik Hašek kandiduje do Senátu na Benešovsku. Jeho protikandidát bude senátor Zdeněk Hraba. Těšíte se, co z takového souboje vyleze?

Dominik Hašek je jen aktivistický šašek a příkladný svazák současné doby a jeho kandidatura za TOP 0,09 je jen příznačná naší cirkusové době. Protikandidáta neznám, ale měl by co dělat, aby v tuposti a trapnosti Dominátora překonal.

Psali jsme: Kariéra, nebo mateřství? Režisérku „vypnuli“ na Lvech. Vyoral drsně: Výlevy umělců. Příště třeba o prostatě! Místo vojáků pošleme na Ukrajinu „formy asistence“. Aneb jak generál stosedmička krájí salám, baví se Vyoral Paragán Pavel? Pane Koláři, pojistěte si ho, dalšího nenajdete. Vyoral byl zlý „Klobouk dolů.“ Vyoral smekl před hercem, který riskuje, že ho vyloučí

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.