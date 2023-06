„Skrytý moment, o kterém se nemluví.“ Paroubek ke zbraním od spojenců. Nepříjemné překvapení

Jak to vypadá se snahou sjednotit českou levici? I o tom promluvil v rozhovoru expremiér Jiří Paroubek. Poslal vzkaz hejtmanu Netolickému i dalším sociálním demokratům a prozradil, koho podpoří ve volbách do Evropského parlamentu. „Inflace, důchodová reforma, velké zbraňové nákupy…“ popsal témata, o kterých se hovořilo na nedávném diskusním podvečeru, kde vystoupil nejen on, ale také například docent Ševčík nebo exministr Mládek. Dostal se i k Ukrajině a na závěr též k volbě nového ředitele ČT.

Minulý týden se v Praze konal diskusní podvečer, na kterém kromě vás vystoupila i celá řada dalších odborníků, jako například docent Ševčík, exministr Mládek… Co zajímavého zde zaznělo a na co se návštěvníci akce nejvíc ptali?

Jak lidé, kteří na akci přišli, na ty věci, co tam zazněly, reagovali?

Měl jsem pocit, že nás lidé velmi pozorně vyslechli. Zazněla tam velmi zajímavá fakta, která v běžném tisku těžko najdete. Například o rozsahu pomoci Česka Ukrajině, který určitě přesahuje těch 36 miliard korun, o kterých se mluví. Protože se nevykazují částky, které jdou do Ukrajiny od nás v režimu tajné. A řada dalších zajímavých věcí.

A jak lidé reagovali konkrétně na tu obranou smlouvu s USA?

Lidé, kteří si nás přišli poslechnout, tam svůj názor nijak zvlášť nevyjadřovali, o ničem se tam nehlasovalo, ale cítili jsme, že ta obranná dohoda, že to není to pravé ořechové. Protože prostě připravuje republiku o další peníze. To všechno bude stát peníze. Stejně tak jako ty velké zbraňové nákupy. Tam jsme se tomu věnovali dost podrobně. Protože ty zbraňové nákupy obrovsky zatíží ekonomiku České republiky a domnívám se, že jsou prakticky nad její kapacitní možnosti. Alespoň v tomto rozsahu, jak se o nich mluví. A má to ještě jeden skrytý moment, o kterém se příliš nemluví. Ono to není jen o sto miliardách na stíhačky. Ono to není jen o 60 miliardách na obrněné transportéry, jedno z Ameriky, druhé ze Švédska. Ale ty částky budou podstatně vyšší v řádech desítek miliard korun, protože je to jednak v dnešních cenách a za další bude nutné do toho zakomponovat, do té výsledné ceny, také cenu servisu, ale také třeba takové věci, jako je rozšiřování letových drah a podobně. Takže to jsou další desítky miliard korun, které to bude stát.

Chystáte podobné akce, jak zmíněný diskusní podvečer, také mimo Prahu?

Určitě. Ještě v září bychom chtěli v Praze udělat seminář k zahraniční politice, ale pak už bychom rádi zajeli i do nějakých krajských měst, ať už to bude třeba Brno nebo Ostrava. Chceme začít v těchto velkých městech. Myslím, že to bude pro lidi zajímavé.

Na webu Vasevec.cz jste se v komentáři vyjádřil k nedávnému rozhovoru hejtmana Netolického, místopředsedy ČSSD. Co vás tak zaujalo, že vám to stálo za komentář? (Rozhovor s exministrem byl veden před sobotním sjezdem ČSSD.)

Myslím, že ti lidé jsou, řekněme, uzavřeni ve své bublině, jsou mimo realitu. Jako je Netolický, Šmarda… Jsou to lidé, kteří jsou součástí problému, který pomáhali vytvořit a teď by jej chtěli řešit. Což je tedy úsměvné. A já bych to nechal bez povšimnutí, kdyby netvrdil, že jsme se já a Miloš Zeman kromě vzestupu sociální demokracie podíleli také na jejím pádu. Nevím v jakém směru? Můj nejhorší volební výsledek, který byl ve straně, tak byl přes 22 procent ve vítězných volbách do Poslanecké sněmovny. A výsledky další byly kolem 33, 35 procent. Takže myslím si, že by se měl kontrolovat, ten člověk. A měl by si přečíst také tu diskusi, která proběhla právě v Parlamentních listech poté, co jste udělali takový sukus z toho jeho vystoupení na xtv.cz. Protože ta diskuse je tedy zdrcující. Tam není jediný pozitivní ohlas. A v podstatě ti lidé argumentují podobně, byť ne tak tedy, řekl bych, korektně, jako se o to snažím já. (smích) Že prostě to není v tom rebrandingu, že se změní název strany a pak se pojede dál močálem kalným a bude se čerpat z Bartovy podpory mediální a možná i finanční. Ale že to je hlubší problém a je potřeba si všímat programových věcí a zejména důvěryhodnosti té strany. Pokud ta strana má program a ty figury jsou nedůvěryhodné, tak je to k ničemu.

Když jsme u toho, vy jste před časem uvedl, že byste chtěl, s Nespokojenými, sjednotit českou levici. V jaké je to fázi? Daří se to?

Myslím, že je jasné, že sociální demokracie chce jít vlastní cestou. Tou cestou Bartovy modernizace. To znamená nejspíš spojení se Zelenými. Padla už taková ta chimérická spojení s Danuší Nerudovou, což je asi dobře. Ale myslím si, že pokud chystají na volby do Evropského parlamentu do čela kandidátky Petříčka, no tak to vypadá zase na nějaká dvě procenta tak, jako tomu bylo v Praze, v té koalici se Zelenými. Takže jsou nepoučitelní. Uvidíme…

My budeme samozřejmě ještě jednat s komunisty. Rádi bychom podpořili jejich předsedkyni ve volbách do Evropského parlamentu.

Jinak na nic netlačíme. Myslím si, že se dá i počkat po těchto volbách, kdy se ty hlavy možná zchladí. Tak jestli sociální demokracie třeba zjistí, že tedy zase propadla, tak by mohla uvažovat o tom, v čem to asi je a zvolit jiný koncept než ten Bartův.

Pojďme na další téma. Bývalý šéf NATO Anders Fogh Rasmussen údajně pro Guardian řekl, že pokud na summitu ve Vilniusu nedostane Ukrajina bezpečnostní záruky, část států aliance by mohla na Ukrajinu poslat vlastní vojáky. Něco jako nová „koalice ochotných“. Co na to říkáte?

Mám pocit, že Anders Rasmussen, kterého znám i osobně, je člověk, který si v posledních letech libuje v militantním vyjadřování. To za prvé. Za druhé je poradcem ukrajinského prezidenta, já bych spíš řekl jeho řídicím důstojníkem. Za třetí má velkou důvěru Američanů. A bohužel vyjadřuje názory určité části lidí v Pentagonu, o tom jsem přesvědčen. No a pak je potřeba toto tedy rázně odmítnout. To si myslím, že směřuje i proti zájmům občanů ČR. Já nevím, kolik lidí by bylo ochotno poslat své syny na Ukrajinu bojovat v nesmyslné imperialistické válce proti Rusku. Tam je potřeba začít jednat o uzavření příměří, o mírové dohodě. A pak jsou na místě ty záruky velmocí. To nemohou být jenom západní velmoci, ale také Čína například a Indie, které by se zaručily za budoucnost Ukrajiny. Ale myslím, že Ukrajina musí vnímat ty věci realisticky a klást si otázku, jestli je možné Rusko porazit.

Rusové a Ukrajinci se vzájemně obviňují ze zničení přehrady Kachovka. Zdejší někteří vládní politici a komentátoři měli jasno ihned, že to udělali to Rusové. Ministr Lipavský ještě přidal, že de facto použili zbraň hromadného ničení. Zatím ale jasné důkazy nejsou. Jak se k tomu postavit? Co říci na okamžité „odsouzení“ Ruska z některých stran?

Myslím, že to je účelové. Je potřeba čekat na důkazy. Pokud vím, tak Rusové tuto přehradu obsadili už na začátku invaze. A tak, že by byli tak perverzní a ničili sami sebe… To je podivné. A že by zaplavovali své obranné pozice u Chersonu, to si myslím, že by bylo úchylné. A že by se zbavovali vody pro Krym, podstatného zdroje pro severní Krym, pro sta tisíce obyvatel Krymu, tak to si myslím, že je nepravděpodobné.

Takže těch scénářů je několik a uvidíme časem, který je ten správný. Já si nemyslím, že to museli být nutně Rusové. A hlavně k tomu nemám důkazy. Nikdo je nepředložil. Američané, kteří často mívají důkazy, někdy věrohodné, někdy méně věrohodné, jako tomu bylo v Iráku, tak v tomhle případě mlčí. Dokonce i liberální tisk na východě pobřeží Spojených států mlčí. Takže já bych to bral trošku jako vykřičník. Nejsou důkazy.

A to, že tady v určité části té politické špičky se ujalo všechno svádět na Rusy, i své problémy… Jen tak mimochodem, my máme inflaci někde kolem patnácti procent, v Rusku je inflace 2,3 procenta. Tak to je tedy výsledek 11 kol sankcí. To, že nás někdo neustále oblbuje tím, že ty sankce mají dlouhodobý efekt, tak zatím to vypadá, že mají efekt na české obyvatelstvo v tom, že mu poklesne životní úroveň. V tomto a v minulém roce poklesne v souhrnu za ty dva roky o nějakou čtvrtinu, možná v nejlepším případě o pětinu. A ten pokles bude dál pokračovat v příštím roce po realizaci toho neslavně slavného konsolidačního balíčku.

Takže myslím, že i to by mělo tu českou politickou elitu nutit k tomu, aby zaujímala realistické postoje k tomu konfliktu na Ukrajině. „Chciválečníci“ by měli trošku zmírnit hormony a snažit se uvažovat o mírovém jednání. Zatím tedy česká vláda patří k těm nejmilitantnějším vládám, pokud jde o řešení toho válečného konfliktu. Ti by bojovali do posledního Ukrajince. Dobře, tak pokud se nechali Ukrajinci takhle zneužít, je to jejich věc. Mají ti lidé pocit třeba, že chrání svoji vlast, svoji identitu, svoji rodinu. No ale nevím, co by ten konflikt přinesl českým lidem. Takové ty hlouposti, že se u Kyjeva bojuje za Prahu, to myslím, že můžeme pominout. Ať tam jdou tedy, pokud něco takového nastane, přednostně příznivci těch vládních stran. Ti si myslím, že by měli být v první linii.

Na závěr se ještě zeptám – co říkáte na to, že ředitel ČT Dvořák už třetí období ředitelování ve veřejnoprávní televizi „neobhájil“?

To hlasování mě tedy, přiznám se, překvapilo. Ne že bych byl ze šéfování ředitele Dvořáka nadšený, ale o těch dalších lidech toho mnoho nevíme. Nevíme o jejich názorech, nevíme nic o tom, jak si přestavují chod České televize. No třeba se to rychle dozvíme…

