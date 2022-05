„Socky, co neumí šetřit. Póvl.“ Tak se v ODS mluví o chudých. Dávky? Nechtějte vědět, co zaznělo

reklama

Významný regionální člen ODS neskrývá své rozhořčení. „Když jsem to slyšel poprvé, byl jsem v šoku. Bral jsem to nejprve jako ojedinělý příklad z úst člověka, který pro ostré slovo nejde daleko. Ale postupně, jak se situace kolem zhoršuje, se s tímto postojem setkávám čím dál víc. Moji kolegové, vážení politici z ODS, se projevují jako asociální hovada. Je to velké rozčarování,” sděluje nám.

Co soudí o krocích premiéra a stranického šéfa Petra Fialy? „Myslím, a to je i konsenzus v ODS, že kdyby to bylo jen na premiérovi, nikdy by k těmto sociálním opatřením typu pětitisícovka za dítě nebo příspěvek na energie, nepřistoupil. Já Petra Fialu znám. Je to ryzí intelektuál. A to je někdy, zvláště v krizích, nebezpečné. Za řešení problémů obyčejných lidí lobbuje hlavně ministr práce a sociálních věcí a já jsem teď hrozně rád, že v té vládě sedí Jurečka. Kolegové z ODS ho nemohou vystát, mají za to, že se chová jak Schillerová s Maláčovou dohromady. Ale nebýt jeho návrhů, nemají lidi už vůbec nic. Je jediný, kdo má snahu něco dělat. Zatímco ODS? Ta myslí jen na to, jak se zavděčit svým sponzorům a podpořit kamarády, nebo kamarády kamarádů. V poslední době se opravdu stydím, že v týhle straně zůstávám,“ pokračuje zdroj redakce z ODS a popisuje, kde podel něho leží kořen problému.

„Sice taky nejsem rád, když se vydávají peníze ze státního rozpočtu na sociální dávky, ale žijeme v mimořádné době. A tady navíc vrcholí dlouhodobý problém. X let se o tuhle zemi nestaráme. Školství je v krizi, pracovní trh je v krizi, stavební řízení máme jedno z nejdelších na světě, neinvestujeme… Nůžky mezi třídami se rozevírají, ale za to může vedení státu. Ryba smrdí od hlavy. Proto mě tak sere, když potom slyším od svých kolegů ve vysokých funkcích, jak pohrdají lidmi. Oni to mohou změnit, ale místo toho jsou pro ně ostatní, méně majetní a méně schopní lidi póvl,” konstatuje znechuceně.

Svědectví našeho zdroje jsme ověřovali u dalších lidí, kteří mají k ODS blízko. Nahlédli jsme i do jejich internetového fóra a bavili se s poslaneckými asistenty. Získané informace výše popsané do puntíku potvrdily.

„Co vám k tomu mám říct. Z Jurečky jsme hotoví. Na zemědělství šel na ruku Babišovi, teď se snaží jít na ruku voličům ČSSD a různým odpadlíkům, nešťastným existencím. Tihle lidi nás stejně nikdy volit nebudou. Jsou zklamaní z politiky, žijí z dávek. Vždyť jsou na to i průzkumy. Vyhazujeme jejich podporou peníze oknem,” krčí rameny asistent poslance za ODS.

Vládní pro-sociální snahy považuje za zbytečné i muž, který působí přímo v týmu Petra Fialy. „Jsem v ODS od roku 2009 a podpora pro nemakačenka bylo vždy téma. Když pracujeme my, můžou i ostatní. Že jim přidáme pár korun? To jejich situaci stejně nevyřeší. Jo, je inflace, tak jedeme ještě expanzivnější politiku než Andrej Babiš. Ale já jsem rád za to, že jsem měl pravdu. Když všichni nadávali na TOP 09, já varoval, že KDU je daleko horší banda pánbíčkářských socanů,“ míní premiérův spolupracovník.

Potvrzuje tak dlouhodobé informace, které se slévají z různých zdrojů. Totiž, že pětikoaliční vláda bojuje s rozdílným přístupem k politice, který mnohdy nezůstává jen ve věcné rovině, ale ústí až k antipatii.

Na interním fóru ODS bylo taky kvůli prosociální politice pěkně rušno. Pustili se tam do sebe členové s diametrálně odlišnými názory. Z dlouhodobé analýzy postojů ODS, kde máme své dobré zdroje vyplývá, že podobně přezíravý postoj má většina členské základny.

„Lidé s minimem nás stejně nikdy nebudou volit, tak proč pro ně dělat politiku?“ okomentoval Jurečkovo počínání jeden z mladších členů občanských demokratů.

„Aby se z nich třeba nestávali bezďáci a nezvyšovalo to kriminalitu a ilegální práci?“ namítl na to jeho kolega.

Zkratkovitá odpověď pak musela hnout žlučí nejen všem citlivým lidem, ale i sociologům: „Zase tolik lidí s minimem tu není, oni si zvyknou. Stejně budou nadávat, že mají málo. I kdybyste jim dal 50 tisíc, tak budou říkat, že jsme špatní.“ Alibistické prohlášení že „Babiš taky dělal politiku jen pro ty, kdo ho volí,“ pak bylo jen třešničkou na dortu.

Zeptali jsme se ODS blízkého politologa, jak situaci vnímá z odstupu:, „Je pravda, že v těch opatřeních je vidět výrazný vliv pro-sociální KDU-ČSL. Zatímco ODS byla vždy zaměřená na podnikatele a dotýkaly se jí hlavně ekonomická a bezpečnostní témata, lidovci jsou ze své podstaty stranou s výrazným sociálním rozměrem. V tomto ohledu nehledejme žádnou senzaci. Problémem je doba, ve které vláda působí. Aby ODS nevypadala asociálně, a aby držela rovnováhu v koalici, musí dělat ústupky. Vím, že mnohým členům se to nelíbí. A jak znám Petra Fialu, tady jde hodně přes své osobní přesvědčení. Situace je však taková, že kdyby vláda nezasáhla, rozvinou se sociální nepokoje. Čeká nás předsednictví EU, kdy na nás bude upřena zvýšená pozornost. Společenské problémy si nemůžeme dovolit,“ uzavírá analýzu odborník.

V ODS je podle našich zdrojů panuje přezíravý postoj vůči sociálně slabším lidem, a nejde jen o ty nejtěžší případy jako jsou bezdomovci. „Nedávno jsem mluvil s ředitelkou neziskovky, která pomáhá samoživitelkám. Chodí za politiky na krajské i celostátní úrovni a snaží se jim vysvětlit, jak složité to tyto ženy mají. Už od ledna čeká na termín u premiéra Fialy a zatím nevypadá, že by se ho měla dočkat. Když byl ale předsedou vlády Andrej Babiš, přijal ji během několika dní, problematiku s ní aktivně řešil, a dokonce i konkrétně pomohl. Tohle je jeden příklad za všechny, jak to tahle vláda s pomocí lidem skutečně má,“ svěřil nám zklamaný občanský demokrat. „Jestli jim to nahoře nedojde, bude velký průser. Lidi si to dlouho líbit nenechají. Pětikolka je tu půl roku a zatím se s ní obyčejní lidi mají hůř než kdykoli předtím. Je mi to líto, protože jsem toho svým způsobem součástí a vím, že vládnout v téhle době je těžké. Nečekal jsem ale takovou vlnu arogance vůči obyčejným lidem. To je velké zklamání.”

