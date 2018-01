„Sráč Zeman a jeho lůza“? Daniel Hůlka povstává: To je ta nejhorší žumpa, co předvádí kavárna

Jak vnímáte současnou politickou situaci? Poslední dobou je poměrně živo, část lidí varuje před ohrožením demokracie.

Žádné ohrožení demokracie nevidím a podle mě ani nehrozí, aspoň ne z té strany, jak nám média tvrdí. To spíš jedna skupinka, která není spokojena s výsledkem voleb a celkovou situací, takto straší celý národ. Když to nedopadlo podle nich, burcují, že je ohrožena demokracie.

Anketa ,,Dát hlas pro Zemana bych považoval za těžké morální provinění proti zájmům naší země," říká Tomáš Halík. Má pravdu? Ano 9% Ne 91% hlasovalo: 5248 lidí

Koho máte na mysli tou „skupinkou“?

Pan prezident tomu říká pražská kavárna. Mnohokrát to vysvětloval a jasně definoval. Stačí si otevřít noviny nebo pustit Českou televizi, každý myslící člověk to vidí a vnímá. Oni neustále před něčím varují, na někoho plivou a zaklínají se přitom obranou demokracie. Jenomže ta obrana v jejich podání by ve skutečnosti znamenala faktickou likvidaci demokracie.

Jak to myslíte?

Vždyť kdo jiný volá po nejrůznějších zákazech, omezeních a cenzuře? Kdo jiný než „kavárníci“ a jim podobní kádrují lidi za jejich názory, a když někdo říká něco pro ně nepohodlného, nejraději by ho zadupali do země a zalepili mu pusu, aby nemohl už nic říkat, a nejlépe ho ještě existenčně zničili. Takhle má vypadat demokracie a svoboda? Díky, ale nechci. Jestli někdo demokracii ohrožuje, jsou to tihle elitáři.

Anketa Kolik procent šance má Miloš Zeman, že bude podruhé zvolen prezidentem? 90 a více % 92% 70-90% 3% 50-70% 2% Pod 50% 3% hlasovalo: 11292 lidí

Počkejte, je to podle vás skutečně tak vážné?

Bohužel. Podívejte se, co se teď děje před prezidentskými volbami! Prakticky celá mediální fronta v čele s Bakalovými médii a Českou televizí stojí proti prezidentu republiky. Jenže to není jejich věc. Oni mají jen objektivně informovat, a místo toho se chovají hůř než někteří politici. Když třeba Kalousek nadává na prezidenta, nelíbí se mi to, ale řeknu si: Dobře, je to politik, jeho oponent, má na to právo a lidé to posoudí sami. Konec konců to posoudili v minulých volbách, když se sotva dostal do Sněmovny. Ale úkolem médií toto není.

Teď začíná neskutečná hysterie, snad horší než před pěti lety. Antizemanovský tábor začíná být extrémně vulgární, to je nejhorší žumpa. Jak může někdo na adresu hlavy státu říct, že je to sráč? Nebo že Zemanovi voliči jsou lůza, že to nejsou ani občané, nebo že bychom je měli házet z útesu? Já si připadám jako ve zlém snu. Jediné, co mě uklidňuje, je fakt, že se normální lidé nenechají zmanipulovat těmi rádoby elitáři. Nedali se zmanipulovat v roce 2013 a nedají se zmanipulovat ani teď.

Takže stále stojíte za Milošem Zemanem jako před pěti lety?

Samozřejmě, o tom nikdo nemůže pochybovat. Já si nikým svůj názor vzít nenechám. Pana prezidenta znám, je to čestný člověk, který se nikdy nenechal zkorumpovat. Pracuje pro naši zemi, přestože na něj novináři jen plivou a špiní ho. Mohl by si říct, že to nemá zapotřebí, a vzdát to. Ale on jde naopak znovu do toho a my musíme udělat všechno proto, aby vyhrál. Nejlépe už v prvním kole. A nenechme se zmást, že má vítězství jisté. Jeho nepřátelé se takový dojem snaží navodit, aby část jeho příznivců zůstala doma a nešla k volbám. Každý hlas je nesmírně důležitý.

Anketa Půjdete k 1. kolu prezidentských voleb? Ano 96% Ne 4% hlasovalo: 9686 lidí

Prezident se rozhodl, že nepovede osobní kampaň, nebude chodit do debat ani reagovat na útoky protikandidátů. Jak to vnímáte?

Jako logické rozhodnutí. Pan prezident pro nás a naši vlast pět let pracoval a teď nás žádá, abychom jeho práci zhodnotili. Proč by vedl zvláštní kampaň? Kampaň ať si vedou ti, kteří za sebou žádnou takovou práci nemají.

Jeho konkurenti ho za to odsuzují s tím, že prý už není debat schopen a arogantně pohrdá voliči i dalšími kandidáty. Co na to říkáte?

Víte, podle mě to je ubohost. Každý, kdo pana prezidenta zná, tak dobře ví, že by si všechny konkurenty namazal na chleba. To jeho protikandidáti mu naopak můžou děkovat, že se debat a duelů neúčastní, mají to mnohem jednodušší. Že pohrdá voliči, to může s prominutím říct jenom blb. Miloš Zeman se celé roky s občany scházel, diskutoval s nimi, potkal desetitisíce lidí a každý s ním mohl mluvit, o čemkoli chtěl. To není pohrdání, to je úcta k občanům.

Jestli někdo voliči pohrdá, tak je to třeba pan Drahoš, který nedávno odmítl referenda, protože lidé prý nejsou dost chytří, aby mohli rozhodovat sami. To je nejen pohrdání, ale i drzost. Na jednu stranu tvrdí, že jsme všichni blbí, abychom o sobě rozhodovali, a na druhou stranu nás žádá o to, abychom ho volili. Takže na rozhodnutí o členství v EU jsme pitomí, ale na jeho zvolení do funkce už ne? Pokrytectví.

Jak byste první pětileté období Miloše Zemana zhodnotil?

Jako velký přínost pro Českou republiku. Miloš Zeman dokázal, že prezident není žádný kladeč věnců nebo fíkus v rohu místnosti. Nezapomeňme, že jen díky němu u nás nemáme žádné nelegální migranty. Byl to právě Miloš Zeman, kdo jako první a jediný začal před masovou migrací z muslimských zemí varovat. Dělal to dřív než všichni ostatní a díky jeho silnému hlasu, který byl slyšet i v zahraničí, sem migranti nešli. Díky němu se naší zemi daří dobře. Miloš Zeman ve velkém začal prosazovat ekonomickou diplomacii, začal úspěšně otvírat dveře českým podnikatelům na všech světových stranách. Za ty roky se setkal se všemi nejmocnějšími světovými státníky a ti ho uznávají. Něčeho podobného bychom nikdy nedosáhli, kdyby na Hradě nebyl Miloš Zeman. Vedle toho mnohokrát zapůsobil jako stabilizátor domácích politických sporů, přispěl ke zklidnění situace. A vedle vší té práce si dělal čas na občany po celé zemi a pravidelně za nimi jezdil.

Proč by měl podle vás být na Hradě dalších pět let? Má ještě lidem co nabídnout?

Nejenže nám pan prezident ještě má co nabídnout. Myslím si, že bez něj bychom těžkou dobu, která je díky celoevropské situaci před námi, nezvládli. Zkrátka Miloše Zemana na Hradě potřebujeme. Díky němu se udržíme jako svobodná a suverénní země. Hrozně se mi líbilo, že někdo prohlásil, že pan prezident je jako kotva na rozbouřeném moři, díky které se nepotopíme. To bych podepsal. Budu volit kotvu, a ne loutky nebo fíkusy.

Psali jsme: Ještě 5 procent. Miloš Zeman je vysoko a možná směřuje k totální ,,bombě", jakou si přejí jeho fanoušci Vysvětlete mi to, vyzval Tomáš Klus občany – voliče Miloše Zemana. Oni mu začali psát a takto to dopadlo Alena Gajdůšková podpořila Drahoše. Ozvali se Škromach, Foldyna i Ovčáček Prdel! Jel Miloš Zeman u Xavera v rádiu, zatímco Veselovský a Drtinová...

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Radim Panenka