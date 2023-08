„Stíhačky F-16 pro Ukrajinu? Jen gesto.“ Problém s výcvikem. Český poslanec ví více

reklama

Problematiku obchodování s vojenským materiálem rozebírala moderátorka Jana Bobošíková. Údajně zjistila i to, že vojenský materiál by snad mohl být i následně rozprodáván dost zvláštním způsobem. Je to jasná dezinformace, nebo ne?

Na tomto serveru se to běžně děje. Navíc ty ceny jsou podobné, jako v kamenných army shopech. Je tedy evidentní, že to není dezinformace, ale že se tyto věci běžně dějí.

Jaký je aktuální stav s dodávkami klíčových zbraní na Ukrajinu? Stále Washington ještě otálí s dodáním stíhaček F-16? Nizozemsko a Dánsko každopádně už dostalo povolení od Spojených států, že je mohou poskytnout. Je to průlom?

O žádný průlom se nejedná. Je to pouze gesto. Nejdříve je potřeba vycvičit piloty, kteří mají jazykovou bariéru. Takže výcvik pilotů, až budou umět komunikovat anglicky, odhaduji v ideálním případě na minimálně půl roku a déle.



Může rozhodnutí znamenat zásadní zvrat v konfliktu?

Podle CNN prosakují informace, že samotný kurz pilotů bude veden v Dánsku a Rumunsku s pomocí Nizozemí, Belgie, Kanady, Lucemburska, Norska, Polska, Portugalska, Švédska a Spojeného království. Je to tak složité?

Je potřeba poměrně hodně instruktorů a navíc nelze oslabit vlastní letectva o instruktory. Je to běh na dlouhou trať a jenom teorie a simulátory zaberou podstatnou část výcviku a co teprve lety s instruktory, používání munice atd. Ano, není to jednoduché.



Co si obecně myslíte o našem způsobu vyzbrojování například ve srovnání s tím, jak ke hrozbám přistupuje Polsko? Porovnáte způsob vyzbrojování Česka a Polska?

Polsko má jiné a dlouhodobě neblahé zkušenosti s Ruskem. Navíc má moře, sousedí s Běloruskem a oblast Kaliningradu nemá s Ruskem vyřešenou vůbec. Polsko je také mnohonásobně větší než Česká republika, modernizuje průběžně a nikoliv skokově. Proto tak masivně zbrojí. U nás je situace jiná.



Z aktuálních dat vyplývá, že české vládě věří historicky nejnižší počet našich občanů a Poslanecké sněmovně dokonce ještě méně respondentů. Jak se to mohlo stát podle Vás?

Protože má za svou prioritu podporu Ukrajiny a Ukrajinců a nikoliv občany České republiky. Ceny energií a inflace dopadají tvrdě na naše občany a firmy, tří set miliardové státní schodky, 100 miliard korun jako výzbroj, munice a podpora pro Ukrajinu, a přitom státní dluh 3 bilióny korun. To je vysvědčení a důvody, proč vládě Petra Fialy zcela věří pouhá 2 % a spíše věří pouhých 23 % občanů, a ostatní jí již nevěří. To tu ještě nikdy nebylo. Ale dělají si to sami.

