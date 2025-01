„Ten mládenec na to nemá.“ Foldyna byl zlý na Lipavského. Ale i na Řehku

Minulé pondělí byl docela velký rozruch na zastupitelstvu Ústeckého kraje, když jste navrhl hlasovat o tom, aby byla z budovy krajského úřadu sejmuta ukrajinská vlajka. Můžete lidem mimo Ústecký kraj přiblížit, co se kolem toho odehrávalo?

Navrhl jsem, aby se z budovy krajského úřadu sundala ukrajinská vlajka, a můj návrh byl zamítnut. U některých stran, jako je třeba ODS, mi bylo jasné, že návrh nepodpoří, ale u jiných, například u ANO, jsem byl trochu překvapený. Oceňuji ty z ANO, kteří neztratili kontakt s realitou.

Také jste navrhl v Poslanecké sněmovně usnesení, kterým se vláda vyzývá, aby v reakci na svévolné přerušení dodávek zemního plynu ze strany Ukrajiny přestala dodávat této zemi vojenskou a další podporu, poskytovanou poslední tři roky. Proč jste se rozhodl takové usnesení navrhovat?

Podle mého názoru není důvod podporovat někoho, kdo nás odstřihl od tak strategické suroviny, jakou je zemní plyn. Něco takového dokonce považuji za nepřátelský akt.

Jaká byla v rámci sněmovny reakce na váš návrh? Nejen pokud jde o hlasování, ale také třeba o komentáře jednotlivých poslanců?

Hlasování dopadlo stejně, jako na zastupitelstvu Ústeckého kraje. A opět: u některých stran, jako je třeba ODS nebo STAN, mi bylo jasné, že návrh nepodpoří, ale u jiných, například u ANO, mě to trochu překvapilo. Ale to je politika. Já si, spolu s poslaneckým klubem SPD, myslím, že bychom toho, kdo útočí na bezpečnost a prosperitu občanů České republiky, podporovat neměli, zatímco kolegové poslanci z ostatních poslaneckých klubů si myslí, že bychom peníze na Ukrajinu měli posílat dál, a tak nás společně přehlasovali.

Pokud se to takto voličům líbí, tak je to v pořádku, pokud se jim to nelíbí, tak to mohou změnit při podzimních volbách. Je to vlastně vcelku jednoduché. Po hlasování jsme s kolegy o celé věci nijak zvlášť nediskutovali. Já to vidím nějak, oni také nějak a je na voličích, aby ukázali, který pohled jim je bližší.

V souvislosti s pomocí Ukrajině čím dál častěji zaznívají otázky, jak tento projekt, doposud dost utajovaný s odkazem na to, že by toho mohl protivník zneužít, vlastně probíhá. Ve sněmovně referovali ředitelé tajných služeb o „dronové sbírce“, ve které bylo asi 200 milionů a poměrně značné finanční pochybnosti, nejasnosti byly i kolem „muniční iniciativy“ inspirované prezidentem Pavlem, v některých dodávkách měla figurovat i záložna spojená s premiérem Fialou a ODS. Nenaznačuje to, že si část lidí napojených na tuto vládu udělala z ukrajinské války především pěkný byznys?

Samozřejmě že to tak je. Každá válka je pro určitou skupinu lidí ohromný byznys a není důvod si myslet, že je válka na Ukrajině výjimkou. Myslím, že mnohým našim potentátům se při slovech viceprezidenta USA, že je potřeba vyšetřit, jak se na Ukrajině nakládalo s poskytovanou finanční pomocí, hodně orosilo čelo. Dá se totiž přepokládat, že část západní pomoci nebyla rozkradena jen činovníky režimu Vladimíra Zelenského, ale že se na tom pěkně napakovali i někteří naši „hodnoťáci“, či jejich kámoši.

Mimochodem, to, že viceprezident USA otevřeně říká, že by orgány USA měly něco vyšetřovat na ukrajinském území, dost jasně vypovídá o tom, jak moc je Ukrajina suverénní zemí. Opačně by to asi nešlo, že?

Kdo je to „hodnoťák“? Politik, který má neustále plnou hubu hodnot, a přitom je falešnej jak třídolarová bankovka. Pár takových bychom u nás snadno našli.

Nedávno se objevila aféra kolem náčelníka štábu generála Řehky, který měl na kritiku vazeb s podnikatelem Veverkou, dodávajícím armádě (působí spolu právě v dronové iniciativě a Veverka měl Řehkovi a jeho nové přítelkyni, poslankyni ANO, obstarat bydlení) reagovat výhrůžkou opozičnímu poslanci, že mu „rozšlape ksicht“. O čem podle vás tato kauza vypovídá ve vztahu k dnešnímu vedení armády?

V normální zemi by takový člověk u armády okamžitě skončil a byl by rád za místo hlídače parkoviště u supermarketu. Mnohem pravděpodobněji by ale putoval do basy. Ne za výhružky, ale za korupci. To, aby se náčelník generálního štábu spolu se svojí přítelkyní – poslankyní nechal vydržovat od člověka, který s armádou obchoduje, nebylo možné snad ani v banánových republikách Latinské Ameriky 80. let.

Vydržovat?

Dát někomu peníze, nebo mu pořídit bydlení, je v podstatě totéž a § 331 trestního zákoníku takovou věc „odměňuje“ až 12 lety kriminálu. To, že šéf armády vyhrožuje poslanci násilím za to, jak vykonává činnost poslance, je u nás úplně nová věc, a režimy, kde se podobné věci dějí, jsou běžně nazývány vojenskými juntami. Vypadá to bohužel, že v naší armádě je procento úplných pošahanců příliš vysoké.

Skupina D, fugurující kolem dronové sbírky

Když už jsme u toho byznysu, na obranu „muniční iniciativy“ teď zaznívá, že je to i zajímavá příležitost pro naše firmy. Co říkáte na tento argument?

Je to nesmysl. Ta munice se shání po celém světě. Je ale pravděpodobné, že na jejím přeprodávání pár našich obchodníků a jejich spřátelených politiků docela vydělá. Ostatně, podle mě to byl jeden z hlavních důvodů, proč ta iniciativa vznikla. Podojit stát, respektive několik států, a ještě se u toho tvářit jako Matka Tereza… To je přece krásný příběh.

Prezident Trump hned v prvních hodinách vyjádřil názor, že by se prezidenti Trump a Zelenskyj měli nějak dohodnout. Jak by mohlo Česko coby poměrně blízká země s vazbami do Moskvy i do Kyjeva, k této dohodě přispět?

Nijak, protože v obou uvedených zemí slovo našich současných představitelů znamená míň než ho.no v trávě. S lokajem lokaje se nikdo nebaví, protože k tomu nemá důvod. A dnešní ČR je bohužel jen lokajem lokaje.

Lokajem lokaje?

Ano, jsme lokajem Ukrajiny, která je lokajem USA.

Očekáváte od současné vlády, zejména od ministra zahraničí, že dokáže zareagovat na novou geopolitickou realitu, která po nástupu prezidenta Trumpa nastala?

Ani omylem! Ten mládenec na to nemá ani potřebný kredit, ani intelekt, ani zkušenosti, ani charisma… Nemá zkrátka nic, co by diplomat měl mít. Předpokládám sice, že se po počátečním tápání pokusí vlézt do zadku Donaldu Trumpovi, což je, mimo odkopnutí těch, co mu pomohli v kariéře, jediná činnost, jíž je schopen, předpokládám ale také, že o to Donald Trump nebude mít zájem. Pan Lipavský, a s ním bohužel i celá naše země, pro něj dnes nemá žádnou přidanou hodnotu. Maximálně nám ještě prodá nějaké americké zbraně, ale to je tak vše. Rusové se s Lipavským také bavit nebudou, Číňané také ne, Ukrajina už de facto neexistuje, a navíc se s námi už taky nebaví jinak než „dajtě groški“.

Vláda Petra Fialy nás zkrátka postavila zcela mimo politické dění, a to jak ve velké geopolitice, tak i v rámci našich nejbližších sousedů. Jsme jako ten pověstný Jakešův kůl v plotě. Touto vládou byly na naší zemi napáchány takové škody, že jejich napravení bude trvat několik volebních období, a něco je nejspíš zničeno nenávratně.

Například?

Například na ruský trh se budou naše firmy navracet jen velmi obtížně, protože už je vystřídaly firmy čínské. Na Rusko ale byly kvůli válce na Ukrajině uvaleny sankce. Každá válka jednou skončí a totéž platí o sankcích.