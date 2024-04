„Termonukleární zbraň je schopna i roztrhnout Zemi.“ Expert varuje před válečným běsněním

reklama

Už je tu zase čas železné opony a studené války. Nebo je to ještě horší?

Železná opona padla, ale studená válka nikdy neskončila. Jen jsme si z touhy po lepším spravedlivějším světě vytvořili iluzi neodpovídající genetické výbavě patologicky chamtivých a mocí posedlých jedinců, které nazýváme elitou. Prožíváme druhé, velmi nebezpečné kolo studené války, používající nejmodernějších prostředků megamanipulace a doslova debilizace obyvatel planety. Patologie lidské chamtivosti a touhy po neomezené moci trvale žene svět proti zdi. Opiem určité skupiny lidí je moc, peníze jsou jejich nástrojem. Fenomén uměle budovaných barier mezi lidmi, státy a národy, který jsme v minulém století nazvali železnou oponou, je zřejmě genetickým kódem lidského rodu a psychopatických jedinců toužících po světovládě. Rudyard Kipling kdysi napsal… „Východ je Východ a Západ je Západ a nikdy se nesetkají, dokud se země a nebe nepostaví před velký Boží soud“. Jsme nepoučitelní. Nepoučili jsme se z první, z druhé ani studené války. Co ještě chceme prožít? Třetí světovou? Proč, za co, za jaké hodnoty a jakou vizi budoucího světa by se v ní bojovalo?

O jaderné válce se už hovoří skoro jako o normální věci…

Ti, kdo hovoří o jaderné válce, jako o něčem takřka normálním, vůbec neví, o čem mluví. Měli by být umístěni do odpovídajících léčeben! Termojaderná varianta jaderných zbraní používající pro roznět fúzní reakce klasické štěpné reakce nemá destrukční limit, je schopná zrychlit, zpomalit nebo vyhodit Zeměkouli z oběžné dráhy nebo ji roztrhnout. Vojenská aplikace jaderné fúze je absolutní zbraň bez destrukčního limitu. Dále ve svých destrukčních schopnostech lidstvo nemůže, neznáme fyzikální proces, který by byl destruktivnější. Největší test v historii byla sovětská Car-bomba ze dne 31.10. 1961, měla 57 megatun, matematicky 4400krát destruktivnější než bomba na Hirošimu. Za druhé světové války všechny zúčastněné země na sebe vyházeli 5-6 megatun. Ve výzbroji 9 zemí vlastnících jaderné zbraně je celkem 12 512 kusů jaderné munice, z toho ve výzbroji USA 5 244 kusů a Ruské federace 5899 kusů, k okamžitému použití 1770 v USA a 1674 v Ruské federaci, ostatní není podstatné. Použití velkých megatunových ráží nejen, že postrádá vojenský smysl, ale postrádá smysl vůbec, vyjma jediného. Strašit a dojit peníze daňových poplatníků ne na školy, sport, kulturu, knihovny, muzea, zdravotnictví, ale do soukromých měšců majitelů zbrojních firem.

Elektromagnetický impuls a následná radioaktivita by přeživší jedince dostala na úroveň prvobytné společnosti a elity by ve své hloupé nevědomosti zničily planetu i sobě. Proto pro probuzení se z nevědomosti navrhuji připravit jeden test pod hlavičkou OSN v odlehlé oblasti za osobní účasti všech, kteří rozhodují o osudu naší planety.

Co říkáte na možné vyzbrojení Polska či Německa jadernými zbraněmi USA?

Kdy podle vás skončí toto jaderné šílenství?

Neexistuje jediná vize budoucího světa bez jaderných zbraní. Jaderná válka pro všechny postrádá smysl. Zůstane u standardně děsivého strašení a za sedmdesát let prověřené metody odstrašování. Zástupná válka na závěr dopadne jako vždycky ….dva možná i tři se domluví …jen svět bude daleko více rozdělen na Východ a Západ. Trvale nás bude jako dosud provázet ale jedna velká potíž. Jaderná apokalypsa se může stát ve vypjatých momentech nově zdramatizovaného bipolárního světa chybou techniky, omylem velení správy jaderného arzenálu, chybnou analytikou chování nebo chyby protivníka. Riziko tohoto typu nikdy nelze vyloučit a třeba se s ním naučit žít. Z tohoto důvodu jaderné zbraně nikdy neměly být vyvinuty a jejich financeři prokleti.

Lokální jaderný konflikt je prý už něco, čeho se nemáme tak obávat…

Jakýkoliv typ lokálního konfliktu za použití jaderných zbraní vždy bude hrozit eskalací. Obrovská psychologická bariera bránící jejich použití by byla porušena, emoce, zmatek, chaos a odpor, který by hrozil jak v civilním, tak vojenském sektoru by způsobil vršení chyb a omylů a mohl by skončit totálním kolapsem řídicích struktur. Je třeba si ale se vší vážností uvědomit, že o eventuálním použití jaderných zbraní nerozhodují vojáci, ale politici! Proto musíme do klíčových mocenských pozic volit politiky, kteří mají děti, vnuky, vnučky, kamarády, přátele a v zásadě mají rodiny v pořádku. Ti myslí na budoucnost a neposílali by své potomky do nesmyslných válek… hlavně bychom neměli volit asociální bioroboty, kteří kolem nás rostou jako houby po dešti!

Nový lokální konflikt na Blízkém východě je tady. A opět se do toho mohou zaplést i jaderné zbraně, že?

Už není žádným tajemstvím, že stát Izrael má jaderné zbraně a mohl by je v případě eskalace konfliktu použít. Připomínám, že je má i Pákistán a Saúdská Arábie po nich aktivně pošilhává…

Závěrem si pro poučení z historie připomeňme řeč MacArthura při kapitulaci Japonska 2. září 1945 na lodi Missouri: „Velkým přáním mě samotného i celého lidstva při této slavnostní příležitosti je, aby z krve, hrůz a masa nedávné minulosti povstal lepší svět. Svět, jehož základem je důvěra a porozumění, svět, jenž chová v úctě lidskou důstojnost a je založen na naprosté svobodě, toleranci a také na spravedlnosti. Modleme se, aby byl znovu nastolen mír v celém světě a aby jej Bůh navždy zachoval..."

