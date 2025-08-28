„To není fyzikálně možné.“ Šichtařová velí ke vzdoru proti EU

„Oproti Číně spotřebujeme o 30 procent méně energie a naše sklo má o 90 procent méně emisí CO2. Jenže výrobci z Číny jsou schopni do Evropy dovézt sklo pod našimi výrobními náklady,“ řekl Seznam Zprávám Miroslav Zoula, ředitel českého sklářského závodu AGC v Řetenicích. Náklady jsou hnány nahoru i daněmi, které neznají ani evropští konkurenti. Jak zachránit 135 let trvající výrobu plochého skla na Teplicku?
Tak jasně, že naše konkurenceschopnost jde prudce dolů, a nejen s Čínou, ale obecně s Asií se vůbec nemůžeme měřit! O tom se tu bavíme už dobrých možná pět let, rozhovor, co rozhovor. A také důvody jsou pořád stejné: šílené a stále šílenější evropské regulace, které neúměrně prodražují výrobu – od emisních povolenek na energie, přes výši zdanění, po regulace zaměstnávání osob. Ptáte se, jak to změnit a jak zachránit výrobu. Na to je přeci úplně jednoduchá odpověď: Ty šílené regulace odbourat a tím se znovu stát konkurenceschopní! Jenomže to je snadné říci, ale téměř nemožné v rámci Evropské unie udělat. Pokud jsme součástí EU, v podstatě je pro nás nemožné se těchto zelených, daňových, ESG regulací zbavit. Lépe řečeno – je to nemožné bez toho, že bychom se EU postavili.
Automobilky a výrobci dílů se v dopise obrátili na Ursulu von der Leyen. Žádají přehodnocení cíle ukončit výrobu aut se spalovacími motory k roku 2035, protože podle nich není reálný. Jak vážné to je, když už se odvážili promluvit i výrobci?
Paradoxní na tom je, že to byly právě velké nadnárodní korporace, které hon za ESG, tedy i za elektromobily, rozpoutaly, protože si myslely, že si tím přihrají velké zisky. A teď začala revoluce požírat své vlastní děti a samotné korporace, tvůrkyně téhle zrůdné ideologie, najednou zjistily, že se to obrací proti nim. A v tom je právě naděje. Když samotní protagonisti ESG začínají zjišťovat, že rozpoutali boj sami proti sobě, mají vysokou motivaci zastavit to, co iniciovaly.
U baterií do aut jsou evropští výrobci téměř zcela závislí na produkci z Asie. Platí, že když přejdeme na výhradní výrobu elektromobilů, odevzdáme automobilový průmysl do rukou Číny, Japonska a Koreje?
Ano. Svět na nás kašle, svět se nám směje, jakou sebedestrukci pácháme. Když budeme v sebedestrukci pokračovat, svět bude dál vyrábět auta a my budeme omezovat naši mobilitu, protože – jak jsem už říkala – plný přechod na elektromobilitu a na obnovitelné zdroje fyzikálně není možný.
Moderní stíhačku F-35, které Česko objednalo v počtu 24 kusů a v ceně 150 miliard korun, porazil ve cvičném boji vzdušných sil NATO francouzský stíhač Rafale. Ten v armádách slouží už 24 let a první let absolvoval už v roce 1986. Koupili jsme špatně?
V těchto dnech dostáváme od Švédů první objednaná bojová vozidla CV 90. Dostaneme jich celkem 246 a Švédům za ně zaplatíme 59,7 miliard korun. Celkem 207 ze 246 kusů smontuje český podnik VOP. Proč jsme nejednali stejně u nákupu stíhaček?
To se pouštíme hodně na tenký let. Nevím. Samozřejmě se nabízejí všelijaká nepěkná vysvětlení, ale s jistotou nic tvrdit nemohu. Jsou to jen spekulace.
Od začátku Fialovy vlády ubylo v Česku přibližně 200 tisíc živnostníků. Proč?
Tak to je přeci jasné. Když mluvíme o úbytku konkurenceschopnosti, tak tím nemluvíme jen o mezinárodní konkurenceschopnosti, ale máme tím na mysli i něco jako „vnitřní konkurenceschopnost“, kdy drobní živnostníci a drobné firmy nejsou schopné konkurovat velkým korporacím. Pokud máte povinnost vyplňovat nesmyslné byrokratické a ideologické předpisy a jste malý živnostník, tak si na to často musíte zaměstnávat celou jednu pracovní sílu, a to už si nemůžete dovolit. Navíc se zvyšuje druhotná platební neschopnost. Zkrátka prostředí je nastavené tak, aby pomáhalo velkým a aby likvidovalo ty nejmenší.
