„To není legrace.“ Paroubek se obává nákupů zbraní ze zahraničí. Tuší důsledky

„Nebezpečné hry na vojáky,“ píšete v komentáři na webu Vasevec.cz. Co tím konkrétně máte na mysli?

Mám tím na mysli, že ta militarizace Evropy, nebo v některých státech, je už teď zřetelná. Je to především Polsko, jsou to pobaltské státy. Ty státy de facto tendují k tomu, aby měly v krátké době 4 až 5 % podílu z HDP vynakládány na zbraně. A samozřejmě, že toto všechno bude dopadat do dalších výdajů těchto států. Také další militarizace Německa se může ukázat, že nebude po chuti nejen Němcům v tuto chvíli, ale třeba pokud by v Německu jednou byla nějaká jiná garnitura nežli demokratická, tak Německo bude zdaleka vojensky nejsilnější mocností Evropy, když bude vynakládat dvě nebo dokonce 3 % z HDP ve svém rozpočtu právě na armádu. To vzbuzuje reminiscence na to, že tyto státy pak mohou dojít k nějakým až revanšistickým nápadům.

Když mluvíte o Německu, jak komentovat tamější situaci krátce před volbami?

Ta situace je trošku nepřehledná. Teď jde o to, jakou koalici se po volbách podaří sestavit. Já si myslím, že nejlepší řešení pro Českou republiku by byla velká koalice CDU/CSU a SPD. Že by i hospodářsky i v oblasti ekonomiky ta koalice byla kompetentní. Protože jak se ukázalo, třeba u lídrů strany Zelených nebo u liberálů, tam prostě ta kompetence chybí. Takže domnívám se, že to by bylo nejlepší řešení, aby se ekonomika rozhýbala a nestáhla s sebou českou ekonomiku, která je s ní spjatá.

No a samozřejmě to souvisí s mírem na Ukrajině a s dodávkami levných surovin z Ruska... do budoucna. Pokud toto nebude, na tom byla založena prosperita německé a také české ekonomiky dlouhá léta, vlastně desítky let, tak budou problémy s životní úrovní. A pokud dojde k uplatňování bláznivých nápadů, jako je navyšování vojenských výdajů v situaci, kdy dojde ke stagnaci ekonomiky a tedy příjmu státního rozpočtu, no tak pomáhej nám pánbůh. To nebude dost peněz na zdravotnictví, školství, sociální oblast, důchody... Budou se muset osekávat tyto výdaje a vlastně to je počátek konce sociálního státu. A to je něco, co třeba já nechci.

A když ještě zůstaneme u Německa, tak co říci k situaci kolem AfD? Především ta velká kritika v souvislosti s hlasováním ohledně migrantů…

Já jsem vždycky k těm informacím, které dostávám zprostředkovaně, a tedy i ty informace o AfD, velmi kritický. Protože je otázka, do jaké míry je to opravdu antisystémová strana a do jaké míry je to, řekněme, konstrukce mainstreamových politických stran a také mainstreamových médií. Takže nerad bych se nechal vodit za nos, jako se mi to stalo v minulosti v některých případech.

„Chápe vůbec Fiala realitu české společnosti?“ ptáte se v dalším komentáři na webu Vasevec.cz. V jakém smyslu?

Tady nejde o vybavení zbraněmi české zbrojovky armády ČR nebo policie. Protože ty jsou vybaveny. Ale jde o dovoz zbraní vyrobených v zahraničí. Ať už jsou to F-35 nebo jsou to helikoptéry nebo tanky Leopard nebo jsou to obrněné transportéry. Člověka přechází zrak, kolik desítek a stovek miliard to bude české daňové poplatníky stát. To je něco, co si opravdu nemůžeme dovolit a myslím, že by evropské politické elity měly dupnout na brzdu, a ne se nechat vláčet extremisty typu generálního tajemníka NATO Rutteho, nebo tedy nové ministryně zahraničí, v uvozovkách, Evropské unie, bývalé estonské premiérky.

Myslím, že bychom měli uvažovat realisticky, pokud chceme udržet nějakou slušnou životní úroveň lidí. Samozřejmě, že tito lidé, jako například zmíněná paní, se mají fajn. Ale dvě třetiny českých občanů dnes mají více nebo méně vážné finanční problémy, žijí od výplaty k výplatě. Tady si vláda hraje s umělými ciframi míry chudoby, která je u nás prý jedna z nejnižších. Ale to je a není pravda. Je potřeba vědět, jaká je u nás průměrná mzda. A ta průměrná mzda je u nás totožná s minimální mzdou v Německu. Je potřeba si uvědomit tu sociální realitu, která u nás je.

V jednom ze svých komentářů píšete také o „nátlakové politice Trumpa a jeho administrativy“. Co říkáte na to, že USA zastavily vyplácení peněz v rámci USAID, což postihlo neziskovky i různá opoziční hnutí po celém světě?

A nebude to znamenat, že více peněz na tyto neziskovky vydá EU, vydají evropské státy?

To je otázka, z čeho by to chtěly evropské státy financovat. Ty možnosti nejsou nekonečné. Pokud chtějí razantně zbrojit, pokud chtějí Green Deal, nesmyslné výdaje, které by se měly odpískat, když to defacto odpískaly Spojené státy, tak si neumím představit, kde by se na to všechno vzaly peníze. Ta finanční kapacita EU a zejména ČR má své meze.

Přišla mi tisková zpráva, že ČSSD podává trestní oznámení na předsedu Pirátů Zdeňka Hřiba za veřejné nabádání k těžkému ublížení na zdraví. O co se jedná?

Já jsem viděl to video. Samozřejmě je to marketingová akce Pirátů, kde Hřib seká komusi pravici. Přitom asi většina z nás odhaduje, čí pravice to asi má být. Toto je skutečně už nabádání k násilí. To je o stupeň někde výš než nějaký vcelku neškodný a pitomý plakát pana Okamury. Tady jde skutečně už o nabádání k násilí.

Když zmiňujete Tomia Okamuru, mandátový a imunitní výbor Poslanecké sněmovny jednal o jeho vydání k trestnímu stíhání, právě v souvislosti s vámi zmíněnou kampaní na Václavském náměstí. Vydání nedoporučil. Je to pro vás překvapení?

Není to překvapení. Myslím si, že je dobře, že stále existuje ještě zdravý rozum u velké části reprezentantů národa.