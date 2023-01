„U nás Babiš živí. Pomluvy neřešíme.“ Ze vsi o tom, co „divák ČT nevidí“

reklama

Inu, jsme opět ve válce mezi městem a vesnicí? Generál Pavel tvrdí, že ne. Šíří se prosby liberálů, aby Babišovým voličům nebylo nadáváno. Daří se to?

Vzhledem k tomu, jak pěkně se na sociálních sítích rozšířilo heslo Jana Tuny, že Praha a láska musí zvítězit na vsí a nenávistí, nebo jak se rozšířil příspěvek Pavla Řeporyjce Novotného, že si to po volbách půjde s venkovem vyřídit, tak bych řekl, že se to moc nepovedlo.

Anketa Přestřelil Babiš billboard „Nezatáhnu Česko do války“? Přestřelil 5% Nepřestřelil 95% hlasovalo: 1744 lidí

Na druhou stranu, my vesničani už jsme zvyklí. Vždycky před volbou prezidenta přijdou s tím, jak jsme hloupí a omezení... a pak se diví, že nás to vyburcuje jít k volbám a rozhodneme je navzdory jednotné frontě velkých médií, neziskovek a pravdolásky. Vzhledem k tomu, že to zažíváme potřetí, tak se asi pokusím zformulovat nějaký obecně platnější zákon.

Už vícekrát jsem upozorňoval na obecný jev, kdy si kandidáti pravdy, lásky a nejdemokratičtějších evropských hodnot jezdí dělat kampaň a nikdo je neobtěžuje, nikdo je neruší, nikdo před nimi nezavírá ani brány, ani jim neklade překážky. Ale když vyjel Miloš Zeman, nebo teď Andrej Babiš, tak je vrcholnou demokratickou hodnotou na ně pískat, zavírat jim brány, rušit je, brát jim aparaturu, řvát na ně s dítětem na krku a posílat proti nim nemocného syna...

Před volbami se toto chování vždycky ještě řádně vyhrotí, a to pak přivede do volebních místností i ty, kteří v žádnou změnu nevěří, ale prostě je štve ten dvojí metr. Za čtrnáct dní je k tomu znovu nakročeno.

Vy jste doporučil v prvním kole podpořit Babiše. Když tak mluvíte s lidmi u vás na jižní Moravě: Jaké vidí slabiny a silné stránky jednotlivých kandidátů?

Třeba tady u nás na Znojemsku zaměstnává Babišův Agrofert docela dost lidí a poskytuje služby široké zemědělské veřejnosti. To je určitě Babišova silná stránka, protože když „s ním obchodujete“, tak je to úplně jiný vztah, než když posloucháte, jak ho novináři pomlouvají. Babiš byl premiér a nebýt doby covidové, tak by podle mě teď nebylo o čem mluvit, protože jeho silné stránky v podobě budované prosperity by viděl každý. Před covidem to byl právě Andej Babiš, který dokázal udělat téměř vyrovnané či přebytkové státní rozpočty.

Stejně tak musel náš premiér stáhnout svůj leták o Babišově drahotě, protože v porovnání s dnešními cenami se to zdá jako idylka.

Petr Pavel má za sebou jednotnou mediální frontu, která se postará, aby dělal všechno dobře a jeho soupeř dělal všechno špatně. Stejně tak za ním stojí celá vládní koalice i velká města, kde zatím krizi příliš silně nepociťují.

Celé klání bude velmi vyrovnané a rozhodnou ho detaily. Stejně jako minule i předminule. Karlu Schwarzenbergovi volby prohrála neznalost hymny a prořeknutí se, že Edvard Beneš patří před haagský tribunál. Jiří Drahoš zase působil jako bezmocný králíček.

Agrofert je mocná skupina, sám to víte. Moc Andreje Babiše je velká. Je to vůbec rovný boj, s generálem ve výslužbě?

Mocná skupina Agrofert v čele se svým zakladatelem a proti ní mocná skupina médií, neziskovek a síť kontaktů vybudovaná bývalým diplomatem Petrem Kolářem. Boj je to víc než vyrovnaný, alespoň prozatím, protože ještě netušíme, co všechno bude v tomto souboji použito a jaké kolaterální škody to způsobí.

Já bych rád upozornil na jeden zajímavý fakt týkající se právě bývalého diplomata Koláře. Ten stojí nejen za Petrem Pavlem, ale stál i za předchozími dvěma neúspěšnými kandidáty z druhého kola – Karlem Schwarzenbergem a Jiřím Drahošem. Nevím, podle jakých kritérií se Petr Kolář rozhoduje, koho podpoří, ale řekl bych, že Petr Pavel má určité vlastnosti, které měli i jeho předchůdci. Je tím pádem klidně možné, že má v sobě i ty vlastnosti, které jeho předchůdce předurčily k prohře. Člověka nepředěláš, jen se ti vybarví. To říkal Karel Čapek. Já si dávám pro druhé kolo za úkol, pokusit se tyto shodné vlastnosti Petra Pavla s Jiřím Drahošem a Karlem Schwarzenbergem najít. Některé jsou jasné – jejich hlavní město není Praha, ale spíš Washington, rozhodně nebudou naslouchat vesnickým vidlákům a den po volbách zapomenou, že jim někdo z Vidlákova také hodil svůj hlas. Ale to není rozhodující. Kvůli tomu se neprohrává.

Prý se řetězovými maily šíří, že Pavel chce vyhlásit mobilizaci. A Babiš to prý svými billboardy přiživuje. Co k tomu říci?

Na svém blogu jsem napsal, že tyto volby jsou (jako obvykle) o zásadních tématech. Většinou o takových, které u nás prezident nemá moc možnost ovlivnit, ale očekává se to od něj. Mezi letošní témata patří krize, drahé energie a válka na Ukrajině. Jen hlupák nebo konzument České televize nevidí, s jakou železnou logikou se tento konflikt stále zvětšuje a nabírá na intenzitě. S každým dalším dnem oheň války vtahuje další a další zdroje, přičemž člověk je zase jednou ten nejlacinější frontový materiál.

Den ode dne je zřetelnější, že ubývá možností, jak tento konflikt ukončit, protože obě strany do něj „investují“ příliš. Marian Kechlibar včera vydal velmi mrazivou analýzu, která zcela logicky a bez předsudků ukazuje, že rozhodne až vyčerpání jedné ze stran.

Na obou stranách jsou k dispozici ještě obrovské rezervy a bojiště je výborně zpravodajsky a propagandisticky pokryté. Vůbec se nedivím, že se u nás lidé obávají, že je někdo pošle „táhnout na Rusa“ a tyto obavy se přenášejí i do volby prezidenta. Obzvlášť když má favorit voleb za sebou vojenskou minulost dokonce na obou stranách barikády.

Víte, já se neděsím toho, že Babiš mluví o míru. Mnohem víc se děsím toho, že generál Pavel o míru nemluví.

Chleba levnější nebude, říkal můj děda nad podobně vyhrocenými politickými diskusemi, jaké probíhají teď. Platí to i v 2. kole prezidentské volby?

Určitě to platí. A nejen u prezidentské volby. Dokonce si myslím, že to platí tak absolutně, že bychom se možná měli začít ptát jinak. Třeba bychom si mohli položit otázku, který kandidát skýtá větší pravděpodobnost, že se chleba pořádně zdraží. Jak jsem napsal na začátku, Babišova drahota se dneska jeví jako zlatý věk dějin. Možná bychom měli přemýšlet, jak volit, abychom jako na idylku nevzpomínali i na Fialovu drahotu.

Jaroslav Bašta dopadl, jak dopadl. SPD na přímo Babiše nepodpořila. O čem to svědčí?

Musím říci, že jsem taktiku Jaroslava Bašty, Tomia Okamury a celé SPD poněkud nepochopil. Dokud mluvili o odvolání vlády a nepřipuštění války, tak získávali politické body. Od začátku bylo zcela chimérické se domnívat, že by se Jaroslav Bašta mohl dostat do druhého kola a volební výsledky to potvrdily. Myslel jsem si, že SPD postavila kandidáta proto, aby pak těchto pozitivních bodů použila v dalších volbách a dalších kampaních. Kandidát na prezidenta dostane prostor v médiích, aby to alespoň vypadalo jako vyvážená neutrální novinařina. Kdy jindy dostane SPD možnost živě mluvit k voličům a kdy jindy sedí voliči před televizí a poslouchají?

Jaroslav Bašta zcela ovládl první debatu právě svým heslem o odvolání vlády. Přišel tam, řekl to nahlas a pak už to bylo jen o něm. Zanechal sympatický dojem i přes svůj řečový hendikep.

Nechápu, proč se z toho v posledním týdnu stalo vymezování proti Babišovi. Marně hledám jakýkoliv benefit, který by takové jednání přineslo. SPD se začalo vymezovat proti svému přirozenému spojenci v opozici a vůbec si nevšimli, že jim Babiš obě témata hladce převzal. Za Macronem jel mluvit o míru a vyvolal jednání o nedůvěře vládě.

Kdyby se SPD držela svého hesla, mohl Jaroslav Bašta ve čtvrtek oznámit, že odstupuje ve prospěch Andreje Babiše, protože mají stejný program. Veľký Bocian by jim byl vděčný a oni by mohli tvrdit, že mu dali patnáct procent volebního výsledku. A podle toho by s nimi bylo zacházeno.

Místo toho ještě před volbami dávali signály, že Babiše nepodpoří a celému národu ukázali prachmizerný výsledek, který je bude provázet ještě hodně dlouho. Nakonec se ještě dozvěděli, že Babišův soupeř by nikoho za SPD ani nejmenoval ministrem, protože v případě Okamury se na demokracii nehraje. Babiš nic takového neříká ani teď, i když ho nepodpořili.

Baštův sympatický výkon nakonec k ničemu nebyl, euforie, kterou vzbudil, se nepřetavila v nic hodnotného, ba ani v Babišovu vděčnost ne, volební výsledek je svlékl do naha, přišli o bohatého přirozeného spojence a ještě zanechali dojem, že jim to pořád ještě nedošlo. To všechno v jednom týdnu. Jak by řekl Jiří Paroubek, kdo z vás to má?

