„Ukrajina? Tradiční postup ruského bohatýra.“ Pamětník Stránský ví, co ukončí válku

První měsíce roku 2022 silně ovlivnila válka na Ukrajině, kterou napadlo Rusko. Jaké vidíte příčiny této války?

Rusko považuje Ukrajinu za součást historického Ruska. Dále nemůže si dovolit, aby Ukrajina realizovala něco na způsob Marshallova plánu za pomoci USA a EU. Důvod je prostý, nelze trpět vedle sebe stát, který by měl evropské právo a vyšší životní úroveň, než je na Rusi. Navíc, který podle jejich mínění má „ruskou historii“. Rusko a Rusové se považují za imperiální mocnost světového významu a nesnášejí, pokud se vyskytne hňup, který to nechápe. Bohatýři.

Očekáváte ještě dlouhý průběh tohoto konfliktu?

Konflikt, okupace Ukrajiny, je tradiční postup ruského bohatýra. (Maďarské události, my v roce 1968, a další podobné události euroasijského regionu). Konflikt ukončí jedině dohoda USA a Číny. Zatím to není na stole.

Pomáhá Západ Ukrajině dostatečně?

Západ dělá velkou chybu, je liknavý ohledně pomoci (Francie, Německo především). Putin si je jistý, že na ostří nože nikdo proti Rusku nepůjde.

Co si myslíte o sankcích proti Rusku a jejich účinnosti?

Sankce jsou z velké části neúčinné. Je to léčení žloutenky tekutým pudrem. Co Rusko neprodá nám včetně surovin, koupí jiné země. Taktéž Čína. Dovozy k nim (embargo) neřeší. Ruský člověk je zvyklý, že ten prokletý západ ho chce zničit.

Jaké si máme vzít z tohoto konfliktu ponaučení?

Ponaučení? Rusko rozumí jenom síle. Jak řekl veliký Josif Vissarionovič Stalin: Západní filozofové? Směšné. Kolik mají divizí?

Česko trápí inflace, vysoké ceny energií. Ví si česká vláda rady se současnou těžkou ekonomickou situací?

Inflační spirála se spíše roztáčí. Vláda a Parlament ve velké většině nejsou ty (instituce), které by mohly něco řešit. Navíc dělají nekvalifikovaná rozhodnutí, neřídí se analýzou skutečných odborníků, a to vůbec nemyslím Václava Klause. Doporučuji knihu Budování kapitalismu v Čechách, což je zpověď jednoho hlavního privatizátora, který se před svojí smrtí hluboce kál. Neustálá série chyb a omylů, někdy i záměr. Kocourkov. U nás je to tradice. Co by se asi stalo – úvaha – kdyby se celý stát Izrael přemístil do české kotliny a český hrdý národ na izraelské území? Jistě si umíte odpovědět. Nebo neumíte?

Jak vidíte situaci u elektrické energie, kterou relativně levně v Česku vyrábíme a pak ji draze nakupujeme na burze v Lipsku?

Očekáváte horký podzim v podobě nějakých sociálních nepokojů?

Horký podzim? Sociální nepokoje? To nemyslíte vážně. Nepokoje u nás musí někdo organizovat, např. agent StB Růžička na Václavku při Velké sametové. Pak „kdo neskáče, není Čech“, znáte to? Celá Letná plná lidí, co zjevně nemají druhou signální soustavu. A že jich je. Hrajete šachy? Nebo si fakt myslíte, že Václav Havel byl ten pan Čistý, pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí... ten není autor této otřepané fráze, víte, odkud to uzmul? Málokdo to ví, ale hodilo se to, ne?

Co vypovídá v červnu propuknuvší kauza Dozimetr o české politice?

Dozimetr? Odvedení pozornosti od velkých kauz, které vlastně ani kauzami nejsou, nikdo je nežaluje (miliardy, stovky milionů...). Jak říkal pan dr. Soukup, čerti čtvrté kategorie. Mám je jmenovat? Proč?

