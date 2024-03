„Unijní kolaboranti se snaží zničit Visegrád“. Okamura vidí vlastizradu pětikoalice v přímém přenosu

reklama

Blíží se volby do Evropského parlamentu, které budou již v červnu. Proč je podle vás tak důležité, aby SPD v těchto volbách uspěla, když usiluje o omezení vlivu Bruselu u nás?

Jediná SPD ze všech českých politických stran hlasovala minulý v Evropském parlamentu proti dalšímu zasílání zbraní na Ukrajinu a proti posílání peněz Ukrajincům. Bohužel i kvůli europoslancům ANO a KSČM usnesení prošlo… Europoslankyně KSČM Konečná nehlasovala a europoslanci ANO se někteří zdrželi, a paní Charanzová a Dlabajová, zvolené za ANO, hlasovali pro. Takže se znovu potvrdilo, že SPD je jedinou skutečnou českou opoziční stranou v Parlamentu ČR i v Evropském parlamentu.

Strany vládní koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) a STAN také chtějí, aby i po červnových volbách do Evropského parlamentu pokračovala v čele Evropské unie proimigrační a proválečná dosavadní předsedkyně Evropské komise von der Leyenová, která nám vnucuje euro. Hnutí SPD je naopak proti.

A vlastizrada Fialovy pětikoalice pokračuje v přímém přenosu. Ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN) řekl, že je pro zrušení práva veta ČR v EU. To by znamenalo definitivní konec svobody a suverenity České republiky a dostali bychom se plně do područí velkých států EU, tedy Německa a Francie. Jen doplním, že tento týden bylo zveřejněno, že tento arogantní ministr zaměstnává grafika, který mu za plat ze státních peněz spravuje soukromé webové stránky.

Budeme také nadále bojovat proti Migračnímu paktu EU, který zavádí kvóty na imigranty, nebo výpalné půl milionu korun za každého nepřijatého imigranta. V této souvislosti připomenu, že islamizace západní Evropy a Německa postoupila na další stupeň. Německý Frankfurt nad Mohanem rozzářila světla v rámci oslav ramadánu. Frankfurt by měl být prvním německým městem s výzdobou oslavující islámský svátek ramadán. Ve Frankfurtu žije okolo 150 tisíc muslimů, proto se prý město letos rozhodlo k islámské výzdobě… Tohle v naší zemi nechceme. Nechceme se stát cizinci ve své vlastní zemi a nechceme se tu bát.

Když jsme u těch vztahů v rámci Evropy, Fialova vláda ve středu překvapivě oznámila zrušení styků s vládou Slovenska, kvůli rozdílným postojům k Ukrajině. Je podle vás tohle optimální způsob jednání se sousedem, se kterým je naše země provázána skrze tisíce rodin a společných projektů?

Je evidentní, že Fialova vláda ničí přátelské vztahy s bratrským Slovenskem a rozbíjí Visegrád. A současně podporuje válku za každou cenu. Nevím, proč by se kvůli rozdílným pohledům vlád bratrských národů mělo omezovat setkávání a spolupráce. Jen dialogem, setkáváním a argumenty lze obrušovat případné rozpory a hledat společné zájmy. Nekomunikací se nikdy žádný rozpor nepodařilo vyřešit. Je nutné respektovat suverenitu svého partnera. Je rovněž potřeba respektovat vůli slovenských voličů projevenou ve volbách. Slováci jsou pro nás nejbližší národ, s kterým nás pojí dlouhá společná historie.

Navíc Fialova vláda jako důvod uvedla rozdílný pohled na válku na Ukrajině. Slováci jsou podle české vlády prý málo proukrajinští. Když chce někdo mírové řešení a jednání, tak se s ním přestanu bavit? To, že má někdo jiný názor, znamená, že s ním nebudu mluvit? Jediným řešením rozporů je jednání, respekt a komunikace. To platí pro válku i pro diplomatické vztahy mezi zeměmi. Nekomunikací a nerespektováním názoru druhé strany vznikají konflikty a války.

Fialova vláda rozbíjí i Visegrád. Visegrád se nelíbil Bruselu, protože se stavěl společně proti masové imigraci, proti diktátu Bruselu a proti neomarxismu, a byl významnou silou odporu. Proto se ho EU a unijní kolaboranti snaží zničit. Státy Visegrádu, pokud budou chtít přežít, si k sobě cestu znovu najdou. Fialova vláda ale jde, co se týče Ukrajiny a Ukrajinců, proti vůli občanů.

Počkejte, pane Okamuro, a tu „vůli občanů“ prosím dovozujete z čeho?

Ve vítězství Ukrajiny nad Ruskem podle průzkumu STEM/MARK věří pouze 13 % českých občanů. Evropský průměr je 10 %. Přibližně třetina Čechů si myslí, že konflikt skončí kompromisem.

Jako hrozbu vnímá ukrajinské uprchlíky 35 % Čechů. Což není divu přitom, jaká zvěrstva někteří z nich dělají. Chceš umřít rychle, nebo pomalu? To dával své oběti na výběr ukrajinský mladík, který českou dívku znásilnil a chtěl ji zavraždit.

Ještě zpět k tomu průzkumu. 42 % dotázaných soudí, že by Evropa měla vytvářet nátlak na Ukrajinu, aby přistoupila na vyjednávání o mírové dohodě s Ruskem. Ukrajina má nyní obrovské problémy a někteří evropští politici hovoří o vyslání vojáků NATO na Ukrajinu. To by znamenalo třetí světovou válku, jaderný konflikt a zánik světa. My naopak podporujeme jednání o míru.

Ve čtvrtek se pak v Praze odehrál protest zemědělců, který Petr Fiala označil za vydírání a naznačoval, že jim také nemusí „dát“ vůbec nic. Dokonce vzkázal, že kdo na něj zkouší tlačit, ten nedopadne dobře. Chová se takto k veřejnosti-suverénovi demokratický politik, za kterého se Petr Fiala rád označuje?

Tohle přesně vystihuje aroganci Fialovy vlády, která je naprosto odtržená od reality a která musí skončit! Protesty zemědělců jsou naprosto legitimní. A Fiala jim pak ve Sněmovně de facto vyhrožoval, že jim sebere navýšení dotací. Hnutí SPD podporuje ochranu českého zemědělství a potravinářství proti diskriminaci a likvidaci ze strany Evropské unie a Fialovy vlády!

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) minulý týden představil vládní návrh zákona k tzv. důchodové reformě. Jak se vám tento návrh jako opozici líbí?

Naprosto odmítáme záměr Fialovy vlády zvyšovat věk odchodu do důchodu nad současných 65 let, a to bez omezení, což se má týkat již osob narozených v roce 1966 a mladších. Stejně tak zásadně nesouhlasíme se snižováním poměru starobního důchodu vůči předchozí mzdě, což vláda hodlá spustit již v případě občanů, kteří půjdou do důchodu v roce 2026 a později. Nepřijatelné je pro nás i omezení výchovného od roku 2027 a neúplný výčet rizikových náročných profesí, u nichž bude nárok na dřívější odchod do plného řádného důchodu.

Jako hnutí SPD máme v oblasti důchodové politiky celou řadu připomínek a systémových návrhů, které jsme ministru Jurečkovi v průběhu vzájemných jednání představili. Naši zástupci a experti jsou připraveni o důchodové reformě jednat i s prezidentem Pavlem, který ovšem přes slibovaná jednání s opozicí hnutí SPD neoslovil, a znovu tak potvrzuje, že není prezidentem všech občanů.

Když jste zmínil Petra Pavla, tak v sobotu je to rok, co se ujal prezidentského úřadu. Co říci k tomu, jakým způsobem roli hlavy státu pojal?

Během prvního roku prokázal, že není prezidentem všech občanů, ale spíše disciplinovaným vykonavatelem politiky vládní pětikoalice. Ve všech zásadních otázkách vládě vyhověl a svým podpisem aktivně podpořil tři nejhorší a nejasociálnější zákony loňského roku – brutální snížení červnové mimořádné valorizace důchodů, trvalé snížení řádných valorizací důchodů a zhoršení podmínek předčasných starobních důchodů, a tzv. vládní konsolidační balíček, který všem českým občanům a firmám zvyšuje všechny daně a povinné odvody.

V zahraniční politice prezident Pavel nevystupuje jako prezident suverénního státu, protože opakovaně vyzývá k nahrazení české koruny eurem a ke zrušení práva veta členských států v orgánech EU. A až nedůstojné je jeho vystupování v roli obchodního agenta, který shání v zahraničí peníze na munici pro Ukrajinu. Za velmi nebezpečné považujeme i jeho aktivity ve prospěch jeho poradce, lobbisty Petra Koláře, a zejména jeho vyjednávání s Lichtenštejny, kteří usilují o získání miliardových majetků v ČR zabavených na základě Benešových dekretů kvůli jejich válečné kolaboraci s Německem a s Hitlerem. Zde prezident Pavel jednoznačně poškozuje důležité české národní zájmy.

Psali jsme: Největší masová vražda Čechoslováků má osmdesát let. Film o ní odvysílá TV Brno 1

Benešovy dekrety? Lichtenštejnové s námi mluvit nechtěli. Ale v EU je řešili. A nedopadlo to dobře

Pavlovo nadělování Lichtenštejnům končí ještě hůř, než se čekalo

Dle Eurostatu došlo v období od roku 2015 do roku 2023 v ČR ke zdražení léků o 29 %, což je druhý největší nárůst v zemích EU, kde je za tuto dobu průměrné zdražení léků na úrovni 12 %. Dle studie OECD, která zahrnuje prodej v lékárnách i náklady na léčiva v nemocnicích, vzrostly ceny léků a léčiv v ČR za sledované období dokonce o 50 %, což už je jednoznačně nejvíce v celé Evropě. Kdo nese odpovědnost?

Jedná se o zásadní selhání Fialovy vlády. Fialova vláda a ministr zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09 tento negativní stav nechtějí řešit a jen mu pasivně přihlížejí. Fialova vláda dokonce od letošního ledna zvýšila DPH na léky, což ještě zesílilo jejich cenovou nedostupnost.

Jaké řešení vidíte vy?

Hnutí SPD dlouhodobě apeluje na to, že je třeba provádět aktivní lékovou politiku, zvýšit domácí výrobní kapacity v oblasti léků a léčiv a využít i veškerých možností regulace jejich cen a kontrolních mechanismů státu. Všeobecná nedostupnost základních léků a léčiv je dalším z řady mimořádně závažných selhání současné pětikoaliční vlády Petra Fialy, která by měla podat demisi.

Fotogalerie: - Hladoví ministři

Když se od zdravotnictví vrátíme k sociální politice, tak na schůzi Poslanecké sněmovny v tomto týdnu se projednával i zákon o sociálních službách, včetně návrhů na zvýšení příspěvků na péči pro vážně zdravotně postižené občany závislé na péči jiných osob. Jak se k této legislativě ministra Jurečky staví vaše hnutí?

SPD předložilo návrh na zvýšení těchto příspěvků již na začátku tohoto volebního období, ovšem vládní poslanci více než dva roky blokují jeho projednání. Aktuální vládní návrh na zvýšení těchto příspěvků je naprosto nedostatečný a nespravedlivý. Například zdravotně postiženým občanům v prvním stupni závislosti nechce Fialova vláda přidat ani korunu, přestože se jim příspěvek na péči nezvyšoval již více než 8 let a činí pouhopouhých 880 korun měsíčně! I vládní návrh na zvýšení příspěvku na péči osobám ve druhém stupni závislosti jen o 500 korun měsíčně je nepřijatelně nízký!

Poslankyně Lucie Šafránková navrhuje za SPD zvýšit příspěvek na péči v prvním stupni závislosti z 880 korun měsíčně na 2640 korun a ve druhém stupni závislosti pak o 2200 korun měsíčně. Uvidíme, jak se k těmto našim návrhům postaví poslanci koalice v závěrečném rozhodujícím hlasování.

Psali jsme: Jurečka si peče reformu za zavřenými dveřmi... Taky může po volbách spadnout pod stůl, varuje Schillerová

Pekarovou nahradil proti Schillerové Niedermayer. Důchody vysvětlil na přitoku s výtokem

Dělají z lidí hlupáky. Jak je to s Jurečkovým „přidáním“ na péči. Nelidské, ale pro vládu typické, říká Šafránková

O tyto osoby musí jejich rodiny často pečovat doma. I náklady na bydlení přitom závratně rostou, minulý rok o 22 % a od roku 2021, kdy nastoupila Fialova vláda, o 55 %. Je to podle vás vina současného kabinetu, nebo je třeba příčiny hledat jinde?

Hlavním důvodem tohoto stavu jsou vysoké ceny energií (u plynu meziroční zvýšení o 44 %, u elektřiny o 26 %) a vodného a stočného (zvýšení o 12 %), proti kterým Fialová vláda nikterak nebojuje. Výdaje českých domácností na bydlení potom takto nadprůměrně rostou už 3 roky v řadě – od roku 2021 již celkově o 55 %.

Měsíčně přitom české domácnosti v loňském roce vydaly za nájemné a energie v průměru 12.251 korun, tedy téměř třetinu jejich čistých příjmů. Statisíce občanů, včetně poctivě pracujících, nejsou schopny hradit náklady na bydlení bez pomoci sociálních dávek.

Zrušen byl i projekt půjček na bydlení českým pracujícím rodinám. Zavedení výhodných půjček na bydlení pro pracující rodiny je mj. jedním z klíčových programových bodů hnutí SPD v oblasti bytové politiky. Těch negativních zpráv z ekonomiky a sociální oblasti je ale bohužel opět mnohem více.

Například?

Například těžkou materiální chudobou trpí v Česku 10 % domácností. Příjmová chudoba v Česku loni ohrožovala v přepočtu přes milion obyvatel. Češi kvůli Fialově vládě také dál chudnou. Nejdéle v tomto tisíciletí. Průměrná mzda ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku dosáhla podle Českého statistického úřadu 46.013 korun, což bylo meziročně o 6,3 % více. Růst inflace ale znovu překonal růst nominální mzdy, a tak reálná mzda Čechům klesla už devátý kvartál v řadě, tentokrát o 1,2 %. Čechům reálně klesají mzdy již devět čtvrtletí v řadě, suverénně nejdéle v tomto tisíciletí. Naposledy totiž rostly v třetím čtvrtletí roku 2021.

Psali jsme: Ukrajina, solární baroni, neziskovky. Na to peníze najdou. Český občan je pro ně až úplně poslední, protestuje Okamura Okamura (SPD): Huť Liberty Ostrava byla podle dostupných informací systematicky vytunelovaná Ráj feťáků, dealerů a mafie. Toto zde Fialova vláda chce? Okamura si to myslí čím dál více Neplatí, ještě si přidají na marži. Okamura vytáhl proti supermarketům. Ale i vládě

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE