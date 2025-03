„Vetchý je vzácná kombinace.“ Vyoralova slova si herec za rámeček nedá

Němečtí špioni věděli, že covid byl únik z čínské laboratoře. O tuto informaci se podělili s Angelou Merkelovou, ta už se nepodělila. Jste překvapen, že „plebs“ zůstal takto na ocet?

Ale vůbec ne. A neměl by být překvapen nikdo, kdo přemýšlí vlastním rozumem a kdo nemá slepou víru – o důvěře snad ani mluvit nelze – v autority. Která je – dle slov klasika – největším nepřítelem pravdy. Celá fašistická hra na covid byla založena jen a pouze na lžích, vydírání, vyhrožování a likvidování plebsu, zatímco řada potentátů a papalášů měla defraudační pré. Třeba jako u nás zkorumpovaná zelená guma Prymula. Myslím, že je důležité si uvědomit, že významná část, ne-li většina toho, co je nám sdělováno prorežimními maňásky, politiky, mediálními pohůnky, novodobým vědeckým klérem a dalšími, je ve skutečnosti trochu nebo i zcela jinak. A nejde jen o věci současné, ale i historické, biologické či zeměpisné, které nás učili na školách. Sic učitelé a profesoři v dobré víře na rozdíl od výše zmíněných. Je třeba se ptát, zdravě zpochybňovat, hledat a nepřijímat vše s naprostou důvěrou hraničící až s vírou v ty nahoře, že oni jsou moudřejší a vzdělanější.

Herec Ondřej Vetchý nám hrozí, že když Rusko zvítězí na Ukrajině, tak do České republiky přijde milion „brachiálních Ukrajinců s postsovětskou mentalitou“. Hrozí podle vás něco takového?

ANO rozjíždí kampaň „nejhorší premiér“ a opírá se o průzkum Morning Consult. Vím, jaký máte vztah k průzkumům, takže podle vás, s rukou na srdci, je Fiala skutečně ten nejhorší premiér?

Tady se ani nemusíme opírat o žádný průzkum, neb slovy klasika nevěřím žádnému průzkumu, který jsem si sám nezadal, nebo nefinancoval. Fiala je myslím zcela objektivně nejhorší, nejprolhanější a nejslabší tuzemský premiér a loukový prefabrikát v historii. A že konkurenci měl skutečně dechberoucí! Celosvětově asi nebude nejhorší, protože je tak slabý, že i kdyby se soutěžilo o toho nejhoršího, tak by nevyhrál. Chápu, že se ANO odkazuje na nějaký průzkum, v němž však bylo jen snad něco přes 20 premiérů, co jsem slyšel... Ono teda i dvacátý z dvaceti je solidní ostuda. A to navzdory tomu, že fialová čivava je papežštější jak papež a uvědomělejší než celý soudobý režim dohromady. Ačkoliv si myslím, že nejde o dobrý kampaňový tah, neb se ANO tak trochu ponižuje na úroveň tatrmanů z pětidemolice, tak nejlepší světový premiér, který doposud kromě absolutních lží, porušených slibů a prefabrikovaných rybářských gest rukou neměl jiný program než antibabiš, dostává svou vlastní medicínu. Ale opakuji, jakkoliv je Fiala bezesporu jeden z nejhorších premiérů, tak tento způsob kampaně zda se mi býti krajně nešťastným.

Calin Georgescu nemá dovoleno kandidovat. Prostě mu to nebylo povoleno. Neměli by místní obránci demokracie začít vykřikovat, že Rumunsko je diktatura?

Měli. Ale jak vidno diktatura existuje pouze tam, kde se to hodí. V Rusku, Číně, dříve v Sýrii a teď jako tak trochu v USA. Není diktatura jako diktatura, neb ta ruská je úplně jiná než bruselská, rumunská nebo ukrajinská... Stejně tak není bombardování jako bombardování, neb to ze strany USA a NATO je výlučně humanitární, záslužné a hodno obdivu. A tak bychom mohli pokračovat. A tohle orwellovské podvojné myšlení snad mají všichni ti nejen naši agresivní dobroserové v krvi. Hlavu nepoužívají k myšlení, ale k důkladnému prohlížení rektálního otvoru svého pána, který přemýšlí za ně. Od toho všeho se to pak bohužel odvíjí.

Vladimir Putin zareagoval na nabídku příměří s Ukrajinou. Neodmítnul, ale prohlásil, že je potřeba vyřešit detaily. Zahrál tím podle vás celé příměří do jednacího autu?

Nemám mnoho konkrétních informací. Nevím, co konkrétně je na stole, jake detaily se mají řešit atd. Nemyslím si, že by šlo prvoplánově o aut. Žádný skutečně silný lídr, politik, byznysmen v tak klíčové otázce bez výhrad nepřijme první oponentovu nabídku. Býť by byla sebevstřícnější. Jde také o čas a mimo pragmatickou část i o gesto moci, síly, ega... a poměřování velikosti... palců u nohou. Myslím, že zatím nemůžeme mnoho vydedukovat.

A pak tu máme návrh, že by váš poskytovatel internetu měl zaznamenávat, na jaké weby klikáte, což by pak měly k dispozici policisté a tajné služby. A prý to omezí zásahy do soukromí. Co na něco takového říct?

Opět Orwellovy manýry. Nerozumím tomu, jak může zásah do soukromí omezit zásahy do soukromí. Samozřejmě že zpravodajci, fízlové, Koudelkovi čučkaři na nitkách CIA a další slídilové by ve své obsesi a touze po moci chtěli vědět o všech všechno. Což už de facto vědí a myslím, že už jen to, že o vámi zmíněné snaze jsou ventilovány informace, znamená, že se to děje. Tedy dobře si pamatujme, že už prakticky nikde a nikdy nejsme sami... Dříve na nás všude dohlížel Bůh, nyní výše zmínění Big brotheři, kteří si na něj za naše peníze neúspěšně, ale o to nechutněji hrají.