„Vnučka mi řekla, co jim tvrdí ve škole.“ Odhalení. Čísla pro Fialu

„Existuje dohoda mezi prodejci a řetězci, udržují ceny na stejné úrovni... Takové řeči, že se to nějak zlepšuje?“ mediální expert Jiří Mikeš se baví vystupováním šéfa kabinetu Petra Fialy, který je podle něj „notorický lhář“. Zničil už jednu značku, to mu nestačí, tak se pustil do další. Došlo i na definitivní úpadek školství.

reklama

Za poslední týdny, jak na vás působilo vystupování pana premiéra Petra Fialy? Je konzistentní, nebo ztrácí?

(Smích.) Myslím si, že vystupování pana premiéra je velice špatné. Podle mého názoru poradci, kteří mu říkají, co má dělat atd., buď jsou špatní poradci, nebo pan premiér. To nevím. Ale každopádně to, co dělá? Jak byl na těch nákupech atd.?

Jistě, to nešlo přehlédnout…

Ježišmarjá, vždyť už má půlku období za sebou a všichni ho upozorňují, že Prouza, co vede Lidly a prodejce, že ceny šponují, že existuje dohoda mezi prodejci a řetězci, udržují ceny na stejné úrovni. Takové řeči, že se to nějak zlepšuje? Chodím denně nakupovat, protože mám nemocnou ženu, tak vidím, jak to prostě přidávají, každý týden je tam koruna nebo padesát haléřů, to je jedno. Prostě ceny neklesají. Jestli si jdu koupit rajská jablka a stojí kilo osmdesát pět korun? Opravdu už trochu divné.

V čem dělá největší chyby navenek a co je třeba jeho plus?

On je notorický lhář. Buď si neuvědomuje, co řekne a za rok to úplně změní? Tohle by lidem dělat neměl. Chápu, že je těžká situace. Ukrajina a bůh ví co! Ale nemá se lhát! Ti, kteří mu radí v public relations? Tak by si měli uvědomit, že nejhorší, co mohou udělat, je lhát. Daleko lepší je přiznat chybu, ale oni nepřiznávají chyby a vrší jednu chybu za druhou.

Která z těch chyb se vám zdála fatální?

Jestliže řeknu, že nebudu zvyšovat daně a pak je zvýším, tak je to špatné. Jestli se pustím do nejohroženější skupiny, a to jsou senioři a těm vezmou valorizaci atd.? Myslím si, že teď, kdyby byl nějaký plebiscit, referendum, jak jste spokojení se současnou vládou, dopadli by tedy jako sedláci u Chlumce.

Psali jsme: Všechny je zlikvidujeme, vzkázal izraelský ministr o teroristech. Joe Biden zklamán „Bezemisní asociace“. Firmy se spojily na podporu Green Deal, lidi trousí poznámky o Národní frontě Jedno ramínko, druhé ramínko... Válek by důchodce „píchal“ na chřipku i covid najednou, tak jsme se zeptali odborníků Fiala nakupuje. Co nechtěně zachytila kamera: Za zády ruské logo. A v českém supermarketu také nebyl!

Průzkumy naznačují určitý pokles, každopádně nikdo zase neví, jestli do parlamentních voleb nepůjde koalice SPOLU? Do evropských voleb jde.

Anketa Je srovnání Petra Fialy s Milošem Jakešem přehnané? Je 2% Není 95% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 7191 lidí

Myslíte si, že tah jít do evropských voleb pod touto značkou byl dobrý, nebo ne?

Myslím si, že to je jenom důkaz toho, že se chtějí udržet za každou cenu. Hrají o měsíce v naději, že se něco obrátí, že přijde nějaká velká změna, že se to tady nějak ekonomicky dá dohromady. Špatný kalkul. Nemají na to lidi. Ti, kteří rozhodují o tom, co se bude dělat, slepě poslouchají, co jim přikážou z Bruselu, Washingtonu nebo prostě odněkud.

Když to zobecním, jakým způsobem se podle vás budou ubírat proměny médií nebo řekněme veřejnoprávních médií?

Myslím si, že problém se jmenuje mladá generace. Mladá generace tyhle mainstream rozhlasy a televize vůbec neposlouchá. Tady to půjde trošku do háje. Oni se soustředí teď na školy. Vědí, že další volby nebo příští volby budou strašně záviset na mladých lidech. Mladé lidi se budou snažit zblbnout. Na škole už mají politology atd., což je tedy strašné. Jestli na školách učím o nějaké politice? Tak kde to jsme? Vždyť oni překračují zákony této země.

Nějaké přednášky nebo besedy…

Mám vnučky atd. a jedna mi řekla: Ale dědo, my máme politology a oni nám vykládají o statistikách, statistiky nelžou a všechny mluví pro současnou vládu. To znamená, že se budou snažit zblbnout tuto generaci.

Tak asi před třiceti lety bylo jasno, že budoucnost patří internetu, co se týká zdroje informací a s touto tezí se dalo nějakou dobu vydržet.

Jasně, ale právě proto to budou chtít všichni čím dál víc omezit, tak si mohou všechny ty internetové společnosti sednout a říct si: Chlapci a děvčata, uděláme etický kodex a ať nám do toho tyhle vlády nemluví, protože co si budeme povídat, vlády nejen v Česku, ale i v dalších zemích ovládají nebo ovládli lidi, kteří by tam být asi neměli, nejsou to žádní profíci. Udělali to proto, aby si nahrabali nějaké peníze, ale že by sloužily národům atd? Tak já si myslím, že ne. Tady to začínají všechno ovládat velké národní korporace a tihle politici tancují, jak ony chtějí. To je konec křesťansko-židovské civilizace, podle mého názoru se blíží ke konci.

Na závěr a budoucnost umělé inteligence?

Tomu já nerozumím a myslím si, že je to cesta, která vede do pekla. Za vás bude myslet, dokáže vám napsat článek a bůh ví co. Celé školství jde do háje, to je úpadek. Měli bychom se nad tím zamyslet.



Psali jsme: Výhody kapitalismu pro přírodu, přednášel Sedláček. Nastoupila na něho klimaaktivistka Video, za které se smáli Fialovi: „Jen začátek,“ slíbil jeho poradce. A udeřil na potravináře Ukrajina, Izrael. „Více zdrženlivosti, méně siláckých řečí.“ Českým politikům přišlo doporučení Svět na prahu třetí světové války? Profesor Drulák vidí temnou konstelaci

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama