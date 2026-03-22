„Vymývání mozků.“ Expert varuje: Děti na pódiu nebyly v pořádku

Jak byste jako mediální expert zhodnotil sobotní demonstraci pořádanou Milionem chvilek pro demokracii na pražské Letenské pláni. Vy jste ji celou sledoval...
Díval jsem se na celou akci, vydržel jsem to. Měl jsem sice trochu potíž to vydržet, ale musím přiznat, že jsem byl překvapený, protože na tom musela dělat spousta lidí. Měli to promyšlené, bylo to dokonalé vymývání mozků. Bylo to opravdu profesionálně udělané a je vidět, že za tím se pohybují lidé, kteří tomu rozumí a kteří dokáží sehnat i peníze na to, aby se to postavilo, zorganizovalo, pozvali tam ty lidi atd… Ten výběr byl zajímavý. Byla to prostě taková show. Myslím, že to opozici nepřidá nové hlasy, ale nebezpečí v tom je, že ten malý zloprcek - Minář -, on v podstatě vyzývá, neřekl bych k revoluci nebo převratu, ale vyzývá k určité nespokojenosti a dávání té nespokojenosti najevo. Chce pomoci opozici a udělal to dobře. Některým lidem jsem se divil, že tam přišli přednášet. Současně to byl velký apel na to, aby ten zákon o veřejnoprávních médiích neprošel.
Znovu se tam promítala politika Antibabiš. Musím konstatovat, že to bylo dělané profesionálně.
Mikuláš Minář vyzval k určité nespokojenosti, dávání jí najevo… Domníváte se, že to třeba ještě víc rozdělí společnost? Demonstrace budou zřejmě pokračovat.
Myslím, že to společnost rozdělí. On tam současně zaútočil na SPD a Motoristy. Vyzval, že by mohla opozice tolerovat ANO. Prostě, byl to útok na tuto vládu, která neměla ještě ani 100 dnů, útok ze všech stran. I to, jak tam používali děti… Nebylo to zrovna všechno etické, nicméně to měli dokonale připravené, organizačně, muselo to stát těžké peníze. Každopádně jim tam přišli lidi. Určitě to bylo 200 tisíc, to nelhali. Já bych to nepodceňoval, ale také bych to nepřeceňoval. Rozhodně si myslím, že společnost je nadále rozdělená, že se bude polarizovat a že útoky se budou stupňovat. Ale většina není hloupá a ví, že ať je Babiš, jaký chce, je obchodník. Kdežto Fiala byl prostě politik, který byl jako ministerský předseda snad jeden z nejhorších na světě. Takže Babiš dokáže určitě víc, než Fialova vláda, která byla opravdu neschopná.
Minář na pódiu zkritizoval premiérovu poradkyni Natálii Vachatovou. Zmínil „neuvěřitelné bezpečnostní riziko“, padla také slova, že si těžko lze představit někoho více proruského. Co říci na to, co se kolem Vachatové v posledních dnech strhlo? A co říci k odporu, který vyvolala informace o plánovaném zákonu ohledně politických neziskovek?
Já si myslím, že ten útok na paní Vachatovou je něco strašného. To je podpásovka nejhrubšího zrna. A Minář, jak tam vystoupil, jak o ní mluvil, to bylo něco tak hrozného. Já si myslím, že on jako politik je odepsaný, tím se odepsal. A jsem zvědavý, jak to s ním bude dál. Protože tohle mu dlouho nebude stačit, on někam určitě míří, do Senátu, nebo bůhví kam. Na mě působil, že je to velice schopný člověk, ale také, že se sám přeceňuje a že to, jak vystoupil proti paní Vachatové, nebylo hodné člověka, který chce jít do politiky. Takže Bůh suď, kam on chce jít. Já ho nechápu.
Na akci vystoupil třeba Dalibor Dědek, který byl u zrodu organizace Dárek pro Putina a mimo jiné řekl: „Když mi bylo jedenáct let, tak jsem viděl ruské tanky v ulicích. A já nechci, abych se toho dožil znovu.“ Je taková obava na místě?
Promluvil například i Zdeněk Svěrák, který mimo jiné řekl, že zestátnit rozhlas a televizi není legrace, ale drzost. Jak jeho slova komentovat?
Já se tedy divím, že tak inteligentní člověk jako je pan Svěrák, určitě si mohl zjistit, že bychom nebyli první zemí v Evropě, která má zestátněná média. A že to funguje, protože nad nimi by dohlížel nezávislý kontrolní úřad. A nebyl by tam byznys, který tam je. Vždyť to všichni ví. A proto se bojí, protože společný jmenovatel všeho jsou peníze. No ale peníze, které si tam oni mezi sebou rozdělují a nechtějí, aby bylo zřejmé, co kdo dostává. A že odešli někteří moderátoři, včetně Moravce? Víte, já jsem pana Moravce zažil, když byl v Opletalce redaktor BBC. Senzační kluk, perfektní… No ale pak, kdo chce s vlky býti, musí s nimi výti. Tak odešel a je ho škoda, podle mého názoru. Zpronevěřil se sám sobě.
Na akci vystoupil mimo jiných i herec Ivan Trojan. Někteří lidé umělcům jejich určité „zapojení“ do politiky vyčítají. Jak to vidíte Vy? Připomeňme třeba účast některých českých umělců i na protivládní demonstraci v Bratislavě.
Oni jsou vděční za jakékoliv vystoupení, kde je lidé vidí. Vy jste měli v Parlamentních listech rozbor Ivana Hoffmana. Oni se stali součástí opravdu „mafie“ a znova - společný jmenovatel jsou prostě peníze. Jsou přisátí na státní rozpočet. Když mají pocit, že by mohli o něco přijít, začnou vystupovat.
Na závěr, co říci k tomu, jak se k sobotní akci postavila média? A porovnejme s tím, jak to bylo, když se konaly demonstrace proti bývalé Fialově vládě, dnešní opozici…
Akce, které dělali Rajchlové a další, to byl prostě organizační binec. Kdežto tady to bylo naprosto profesionálně udělané. Veřejnoprávní média jdou s „chvilkařemi“. Tehdy, když Babiš a spol. byli v opozici, šly proti nim. Kdežto tady jsou stále na straně garnitury z Brna. Těch „Fialových“ lidí.
