Havránek (ODS): Ten návrh má potenciál odpálit veřejné finance do povětří

Kolegyně, kolegové, krásný den, já nebudu dlouhý tak, jak byli moji předřečníci.
Nicméně k tomu, co dnes projednáváme, se dostanu, ale ještě bych se chtěl vrátit k tomu, co zde proběhlo včera, protože samozřejmě to má přímý propis do toho, v jaké atmosféře tady postupujeme a jednáme dnes.
Mě štve několik věcí. Štve mě za prvé ta chvíle, kdy nás na konci samotného jednání pan předseda klubu SPD Fiala poslal tam, kde slunce nesvítí. Štve mě a mrzí mě, mrzí mě to, když jsem tady včera mluvil taktéž téměř na konci s paní předsedkyní klubu hnutí ANO a nemluvil jsem s ní tak, že bychom si vyměňovali názory zde u pultíku, ale pokřikovali jsme na sebe, za což se omlouvám. Na straně druhé to ale neznamená, že mají zaznívat vyjádření formátu, vyhráli jste volby, to nezpochybňuju, všechna čest, ale vyjádření, která v podstatě znějí tak, že my tady teď máme sedět a šoupat nohama. To si myslím, že nikdo z nás si nepřeje. Myslím, že celé obstrukce, které tu podle, podle vás, opakuji, probíhají, poslouchal jsem několik vyjádření například ctěného pana místopředsedy Patrika Nachera, jsou spojené ty projevy s tím, jak důležitou materii s ohledem na státní rozpočty budoucích let projednáváme.
Pokud bych se měl vzít jako inspiraci vyjádření například Mojmíra Hampla na jednání rozpočtového výboru, tak ten přímo řekl, že budeme projednávat nejdůležitější fiskální zákon celého tohohle volebního období. A je to vlastně přirozené, protože pokud o rozpočtech mluvíme jako o zákonech roku, tak něco, co ovlivňuje veškeré rozpočtování v České republice, je přirozeně tím nejdůležitějším, čistě fiskálním (nesrozumitelné) bude samozřejmě celá řada další důležité legislativy, zákonem, který tu projednávat budeme.
Co se týče toho, jak ta kultura tady vypadá, tak samozřejmě, že v uvozovkách kultura navazujeme na to, jak tady vypadala diskuse v těch posledních čtyřech letech, v tom minulém volebním období, ale při vší úctě, já si fakt nepamatuju, že by, ať už ctěný kolega Aleš Dufek, který už není naším kolegou, neobhajoval svůj mandát, pokud se nepletu, jakožto předseda tehdy poslaneckého klubu KDU-ČSL, popřípadě i náš předseda Marek Benda opravdu jako tak aktivně pokřikoval nebo už vůbec, že by si stoupl k řečnickému pultíku a poslal kolegy, respektive opozici do mezí tam, kam to určitě nepatří a jak to nemá vypadat zde na plénu Poslanecké sněmovny. Jak jsem říkal, vyhráli jste volby, ale některá ta včerejší vyjádření nejenom že byla přes čáru stylově, ale myslím si, že byla přes čáru i toho, co se týká tak, jak bychom tu spolu měli spolupracovat. A je to přirozené, že má pak dopad do toho, jak to tu vypadá dneska.
A vlastně musím konstatovat, že za včerejšek, při vší úctě, si kolegové z vládní koalice, můžete vlastně sami. Protože velká část a myslím, že to by potvrdili mnozí kolegové z vás z řad vládní koalice, velká část těch reakcí a jednotlivých vyjádření prostě vzešla z toho, jak tady ta diskuse vypadala, jak byla vedena. Ať už to byla samotná dehonestace kolegů, kteří mluvili, ne, o ničem jiném, ale opravdu mluvili o česko-německém smíření a dehonestace, když si vezmu, jaká slova tady padala na konci, jsou možná ještě slabý popis toho, co se tu dělo.
Nebudu se už vracet k těm jednotlivým přesným urážkám, ale když si vezmu, že opravdu ještě před chvílí tady seděla paní ministryně Mrázová, mohli jsme projednávat, a to je opravdu důležitý odklad implementace Národního geoportálu územního plánování, na kterém máme shodu. Je to důležité i s ohledem na státní rozpočet, tak opravdu to padlo včera jednoznačně za oběť toho, jak tady vypadala diskuse a co bylo projednáváno. A to bylo to zařazení toho bodu jako takového, bylo čistě vaše rozhodnutí a uvidíme, jak to bude vypadat dnes večer v té atmosféře.
My dneska začínáme mimořádnou schůzi Poslanecké sněmovny, jejímž hlavním bodem, bezesporu, a nechci se dotknout těch zbylých zákonů, je to nejdůležitější, a to je právě zákon, který se týká rozpočtové odpovědnosti, sněmovní tisk 90. Budeme projednávat návrh, u kterého vy víte všichni jak tu jste z vládních lavic, že my s ním nesouhlasíme.
Zároveň je to návrh a to vy taky víte, se kterým nesouhlasí a nesouzí ani odborníci od Národní rozpočtové rady počínaje přes například Centrum veřejných financí konče. Je to zároveň návrh, který byl původně na plénu Poslanecké sněmovny, několikrát samozřejmě i v médiích a nejenom paní ministryní Schillerovou, ale i dalšími kolegy z řad vládní koalice prezentován jako implementace evropského práva. No, tak kdyby to byla čistě ta pouhá implementace, tak jak tu zaznívá, tak pokud se nepletu, ta směrnice má pět stránek a podívejme se na to, jak vypadá ten samotný sněmovní tisk. No a pokud někdo na začátku tvrdil, že se jedná o čistou implementaci, pouhou implementaci, tak to nebyla pravda a samozřejmě poté, co byly předloženy jednotlivé pozměňovací návrhy, zejména tedy předložené paní ministryní Schillerovou jakožto poslankyní, ale i dalšími kolegy kolegou Novákem a dalšími, tak už o tom nemůžeme mluvit vůbec.
Suma sumárum, ten návrh, který má potenciál opravdu odpálit české veřejné finance do povětří, tu v tuto chvíli, bude nás čekat ve třetím čtení. Uvidíme, kdy tu diskusi otevřeme. Dnes tedy tento bod z logiky věci s ohledem na to, že už je 15.25, otevřen nebude, ale ta samotná debata o něm bude, věřím, velmi dlouhá. Já opravdu teď nejdu do střev těch jednotlivých návrhů, nejdu do střev těch jednotlivých kritik, na to si myslím, že bude prostor v průběhu toho třetího čtení, ale mluvím opravdu zevrubně o tom, co to přináší a jaké ty dopady opravdu můžou být.
Mnozí koaliční kolegové, jak jsem říkal, tvrdí nejenom tedy to, že to je evropská implementace, ale tvrdí taktéž, že to je pouhá pojistka. Pojistka, aby byly prostředky na obranu, aby byly prostředky na dopravní infrastrukturu a další klíčové investice. Ale při vší úctě, kolegyně, kolegové, jak vám tohle můžeme věřit? A teď řeknu tři důvody, proč pro mě třeba osobně je to věc, kdy nevěřím tomu, že se jedná o pouhou pojistku.
Obdobnou výjimku pro obranu, jako je ta, se kterou tedy počítá tento návrh, jste měli obsaženou například i v rozpočtu, který předkládala tehdy ještě vláda Petra Fialy, a vy jste ji nevyužili. A vlastně svou většinou v Poslanecké sněmovně jste ji odmítli i během hlasování o státním rozpočtu, takže to vlastně není jenom na té samotné vládě.
Podobně, byť tam pro to mám ještě trochu pochopení, je to s výjimkou pro dostavbu Dukovan, kde jasně počítáte s tím, že budou trvat průtahy, byrokratické průtahy na straně Evropské komise. Ale co když ne? V tu chvíli opravdu tam není připraven ten objem, ten balík financí a není využita ta výjimka, která v podstatě navazuje na tu infrastrukturální výjimku, se kterou vy teď přicházíte. A jak tomu vlastně máme věřit, a to je možná vůbec nejdůležitější od samého začátku, když Andrej Babiš natvrdo říká, cituji: Musíme se víc zadlužit. V tu chvíli jakákoliv slova, věty o tom, že opravdu je to zákon, který má jakoukoliv souvislost s rozpočtovou odpovědností a ne neodpovědností, jsou prostě mimo.
Já se opravdu musím zeptat, kde jsou ty předvolební sliby. Jsem rád, že v tuhletu chvíli tady sedí pan předseda Okamura. Kam se ztratil vlastně ten křovinořez, ten sněmovní tisk 90, když jako není ani vzdáleně křoviňákem, ale to spíš já nevím, jak kdybyste přišli s hnojivem a snažili jste se ještě víc to zadlužení podpořit, aby víc bujelo. A to nedává přece žádný smysl s ohledem na to, co zaznívalo dříve od vás. A vlastně taky kde jsou pravicoví jestřábi? A teď opravdu tím nemyslím jenom jednu konkrétní politickou stranu, ale jsou to určitě i zástupci z řad SPD. Minimálně někteří z nich byli pravicovými ekonomy. Byli tak uznáváni i se tak nazývali a vlastně kam jako v tuhletu chvíli zmizeli? A kde jsou samozřejmě i ti, kteří slibovali, že za čtyři roky tady budou vyrovnané rozpočty?
Mě to mrzí. Můžeme o tom vést spory. Možná ještě se někdo tady s kolegou vyjádří. Určitě o tom budeme vést spory v průběhu třetího čtení. Ale to je takto jediné, co můžeme dělat. Respektive udělali jsme ještě jednu věc, jakožto menšina rozpočtového výboru a k ní se dostanu na závěr.
Ještě mě napadlo, kde je vlastně ta podzimní kritika? Teď nemyslím zimní, když jsme se tu v uvozovkách sekali o tom, zda má vláda předložit rozpočet, tím myslím ještě ta bývalá vláda, nebo nemá předložit rozpočet, ale myslím opravdu tu podzimní ve chvíli, kdy tehdy Zbyněk Stanjura z pozice ministra financí předložil státní rozpočet s tehdejším schodkem a ten byl sice za prvé výrazně nižší než ten, který jsme nakonec schválili v Poslanecké sněmovně, ale i tak jsme slyšeli od všech ekonomických expertů těch jednotlivých v tuto chvíli koaličních stran, jak je ten schodek obrovský, jak by to dělali lépe.
No a teď tady přicházíte s něčím, co v podstatě vám dává naprosto nulové bariéry a nulové překážky k tomu, jak vy můžete dál podporovat to bujení těch schodkových rozpočtů.
A při vší úctě – já bych si to přál, ale myslím, že se to nestane – myslím si, že se za ty 4 roky ani nepřiblížíte výším schodků, které předkládal ve své ministerské pozici Zbyněk Stanjura. Nicméně v neděli já jsem byl s kolegou Radkem Vondráčkem a s panem docentem Ševčíkem v Partii na Primě CNN a vlastně ta diskuse se v podstatě točila kolem dvou věcí: výdaje na obranu a právě tento sněmovní tisk. Pan docent Ševčík prostřednictvím pana předsedajícího, byť bylo to v televizi, takže nemusím prostřednictvím pana předsedajícího, omlouvám se, říkal, že pro některé úspory, popřípadě pro některé navýšení příjmů vy potřebujete změnu legislativy. Naprosto jasné, naprosto fér, zejména ve chvíli, pokud si vezmeme, že opravdu téměř 90 procent výdajů státního rozpočtu jsou výdaje mandatorní a kvazimandatorní, tedy dané ve své podstatě zákonem, akorát na tom celém příběhu vlastně je lichá jedna věc. V tu chvíli byste už museli – a jste u vlády 5 měsíců – přece přicházet s nějakými návrhy, které budou snižovat, budou snižovat tedy tyto výdaje. A tady všechna úcta a všechna čest směrem k paní kolegyni Schillerové, jeden návrh tu je: Ten návrh se jmenuje EET. Má to akorát zase jedno minus. Ten návrh je v legislativním procesu, brzy dorazí do Poslanecké sněmovny, ale vlastně o výši těch příjmů, které jsou předpokládány, pochybují nejenom nezávislí ekonomové, ale i vládní poslanci, a to nemyslím, že bychom se o tom bavili tady někde v kuloárech, popřípadě v předsálí, ale opravdu v rámci jednotlivých televizních debat zaznívá, že když to bude 10 miliard, tak že to je vlastně dobrý výkon toho, co EET přinese.
No jenže tam i při těch 10 miliardách zapomínáme na to, že celý ten balík není jenom o elektronické evidenci tržeb, ale je to také o některých dalších daňových výjimkách a věcech, které samozřejmě budou velmi výrazně, velmi výrazně snižovat, co celý tento balíček opatření tedy přinese. Takže reálný dopad na příjmové stránce státního rozpočtu, pokud bude, tak bude v jednotkách miliard. Absence změn zákonů, rozvolnění, které přináší naopak sněmovní tisk 90, ke kterému se dostaneme, to je prostě reálně zrušení jakékoli rozpočtové odpovědnosti. Je to čistě potvrzení zahození toho pomyslného křoviňáku a je to taky čistě potvrzení toho, že na úspory nebo odpovědné hospodaření při vší úctě kašlete. Ostatně to v té zmiňované Partii v podstatě potvrdil Radek Vondráček – neřekl, že na to kašlete, ale řekl, že budete chtít podporovat ekonomický růst. Podporovat ekonomický růst vládními výdaji se tváří na jedné straně jako bohulibý plán, ale když je to celé komplet na dluh, což v tomto případě je, tak je každá investice prodražena samozřejmě ještě o dluhovou službu – dlouze o tom zde mluvil například Jan Skopeček. Takže tady já své vystoupení můžu zkrátit, ale to nemění nic na tom, že platí tvrzení, že paní ministryně říká – a má pravdu – že my hrajeme, co se týče veřejných financí, stále ještě Ligu mistrů. Jenom já se chci zeptat: Bude to tak na konci tohohletoho volebního období? Jsme si tím tak jisti i s ohledem na to, jakou legislativu tady chceme projednávat? Jakou legislativu nechceme jenom projednávat, ale jakou legislativu chce vládní většina přijmout, protože podle všeho, podle toho, jak probíhalo hlasování na rozpočtovém výboru, jste v této věci naprosto jednotní. Sypat do ekonomiky peníze ve chvíli hospodářského růstu fakt může dopadnou opačně než to, co si od toho slibujete, zejména ve chvíli, kdy jsme bohužel – z toho nemá radost nikdo z nás, nikoho z toho neviním – jsme na startu rostoucí inflace, dneska, pokud se nepletu, oznámeno 2,5 procenta. Všichni ekonomové, kteří byli dotazováni v rámci médií, počítají s tím, že velmi rychle se budeme blížit trojce, a nikdo z nás si nepřejeme, aby tento růst nějakým způsobem výrazně pokračoval. Ale přesně právě ve chvíli, kdy začne stát sypat finance do ekonomiky, tak se to může projevit zejména právě na straně inflace.
Ještě zpátky k samotnému sněmovnímu tisku 90 – a pořád říkám – velmi zevrubně, nejdu do žádných podrobností, největší zhůvěřilosti v tomto návrhu jsou vkládány navíc v rámci pozměňovacích návrhů. To není a fakt ani vzdáleně ideální legislativní proces a jak by se k němu mělo přistupovat, na druhou stranu ten legislativní proces vy máte v paži, ctění kolegové z vládní koalice, od v podstatě první chvíle, protože pokud si vezmu, že je tu minimálně 15 – v tuto chvíli – sněmovních tisků, které jsou podány jakožto takzvaný poslanecký návrh a je to opravdu pelmel od – a všichni to víme – stavebního zákona přes návrh pana kolegy poslance Radka Vondráčka na vydání zákona o zemských vlajkách, některé již schválené tisky, samozřejmě další věci, jakožto například nominační zákon, pokud se nepletu, 4 tisky z oblasti sociálních věcí, z nichž 2 už tedy prošly plným legislativním procesem a tak dále, nebudu tady jednotlivé tisky zmiňovat, ale když si, milé kolegyně a kolegové, vezmete, že ve chvíli, kdy my jsme projednávali například nedůvěru Babišovy vlády, tak tady od pana předsedy Tomia Okamury tehdy zaznívalo, že vám bráníme projednávat v některých těchto legislativách, které jste měli skvěle připraveny. No tak – a zrovna tam padal třeba stavební zákon – opravdu jste jako přesvědčeni o tom, že tím důvodem, proč stavební zákon je stále ještě před druhým čtením, je opozice, že opravdu jednotlivé průtahy lhůt, ke kterým došlo na hospodářském výboru jsou z důvodu, že by opozice vám nějak bránila? Není to spíš z toho důvodu, že opravdu to, co se tvářilo a bylo prezentováno jakožto projednané a v mašličkách, vlastně v žádném takovémto kvalitním stavu nebylo – a potvrzuje to i komplexní pozměňovací návrh a další pozměňovací návrhy.
Kdyby všechno bylo tak krásné, tak si myslím, že v tuhletu chvíli nemusela paní ministryně pro místní rozvoj předkládat další poslanecký návrh, který jste navíc včera svým rozhodnutím zabránili projednat, který se týkal odkladu Národního geoportálu územního plánování, (?) tedy znovu opakuji, je to věc, která má dopady do českého rozpočtu, a je to věc, kterou je potřeba vyřešit, a tady můžete počítat s naší podporou. Jen to ale ukazuje to, že kdyby opravdu stavební zákon byl tak ready na projednávání, tak v tuhletu chvíli ho už máme za námi.
Jak jsem říkal, vyjma EET, nevidím v tuhletu chvíli v legislativním procesu žádný z návrhů, který by opravdu alespoň částečně naznačoval jakoukoli rozpočtovou odpovědnost, jakoukoli snahu snižovat schodky českých státních rozpočtů a financí. Naopak tu jsou, byť mnohé taky stále ještě v úvahách, další potenciální růsty výdajů, od úprav důchodového systému, které budou mít samozřejmě dopad zejména až v letech následujících, byť některá opatření – a mluvil zde o tom prostřednictvím pana předsedajícího ctěný kolega Marian Jurečka – budou mít náběh již v prvních letech, až vlastně přes otazníky s tím, jak to bude s financováním médií veřejné služby, jaký to bude mít dopad do státního rozpočtu, až vlastně po možná nejvyšší částku, a to je valorizace plateb za státní pojištěnce.
To jsou všechno věci, které se s největší pravděpodobností projeví na výdajové stránce rozpočtu, a nevidím tam úplně snahu řešit kroky, které by měly opačné znamínko na celé té sumě. Jo, znovu to opakuju – vyhráli jste volby, máte plné právo uplatňovat svou politiku, ale zároveň tedy nemáte právo si myslet, že my tu budeme mlčet, a nemáte taky, pokud sněmovní tisk 90 schválíte, právo mluvit o jakékoliv rozpočtové odpovědnosti. A byť jsem stále větší skeptik, tak pořád doufám, že v té inspiraci francouzským svým protějškem, respektive francouzským prezidentem Macronem a Francií, pan předseda vlády Andrej Babiš ubere plyn, protože – a debatovali jsme tady před chvílí s jedním z kolegů z vládní koalice – ve Francii je již politické myšlení, úplně z něj zmizela jakákoli touha právě po rozpočtové odpovědnosti nebo vůbec po krocích, které možná v první chvíli nejsou úplně populární, ale jsou to kroky, které určitě budoucnost ocení, zejména s ohledem na to, jak vypadají veřejné finance ve Francii. A já doufám a věřím, znova to opakuju, že v této inspiraci ten plyn uberete.
Poslední dvě věci a budou už opravdu velmi krátký. Co se týče výdajů na obranu, nadiskutovali jsme toho nejenom tady na plénu Poslanecké sněmovny, ale v jednotlivých televizních pořadech a dalších mediálních vystoupení celou řadu. My jsme vás upozorňovali, my jsme vám nabízeli poté, co jste odmítli i tu rozpočtovou výjimku cestou pozměňovacích návrhů a těch byla celá řada, hromada variant, nabízeli jsme vám, jak se k tomu postavit a vy jste se rozhodli nevyužít ani jedné z těchto variant. Vy jste a asi tedy spíš zejména v nadsázce místo toho říkali, že to Trumpovi vysvětlíte a teď mám pocit, že tak napůl, a už to tady také dneska zaznívalo. V této věci otáčíte a navíc jmenujete dalšího vládního zmocněnce. Pro mě osobně vlastně to řešení celé situace ohledně výdajů na obranu je poměrně jednoduché. V tu chvíli, kdy vy využijete těch výjimek, které můžete nebo které jste mohli použít, naplníte 2 procenta a věřím, že i ta samotná debata s Donaldem Trumpem a všemi našimi partnery bude pro vás násobně jednodušší a že pan kolega Landovský bude ve své podstatě bez práce, tak je to řešení, které je nasnadě, které je jednoduché a škoda, že už tehdy, před těmi dvěma měsíci jste těchto našich upozornění nedbali.
Na úplný závěr. Toto je oponentní zpráva (Ukazuje materiál.) menšiny rozpočtového výboru, kterou jsme vypracovali, kterou jsme načetli a kterou já zde zítra, zítra ne, ale až bude otevřen tento bod, já představím a jakožto zpravodaj s ní budu vystupovat. Pokud se do této oponentní zprávy podíváte, mluví o všech rizicích, která zaznívala dnes od 9 hodin. Popisuje poměrně přesně a věřím a doufám, že v rámci třetího čtení se budeme bavit i o tom a bude tady snaha alespoň ze strany paní ministryně Schillerové některé z těchto rizik nikoliv vyvrátit, ale bavit se s námi vést diskusi. A pokud nebude nejenom ta snaha, tak máte ještě jednu možnost, protože součástí toho usnesení je vrácení do druhého čtení, pokud ji využijete, tak nebude platit například to, že pan kolega Vít Rakušan říkal, že by se dalo tento návrh přejmenovat jako na návrh zákona o rozpočtové neodpovědnosti, můžeme udělat na tomto tisku ještě hromadu, hromadu práce a třeba tam vrátit i nějaký mechanismus snižování zadlužení České republiky, tak, jak bylo například v pozměňovacích návrzích, které předložil kolega Karel Haas.
Pokud bude ale sněmovní tisk 90 schválen ve znění pozměňovacích návrhů, které podpořil rozpočtový výbor, tak je s rozpočtovou odpovědností konec a bude platit to, co jsem říkal já v úvodu, že tento tisk má potenciál opravdu odpálit české veřejné finance do vzduchu. A o tom, zda tímto startujeme, milé hnutí ANO, milé SPD, milí Motoristé, ke schodkům okolo 400 miliard korun ročně, tak jak se už teď dohadujeme v rámci jednotlivých debat, o tom nás rozsoudí až budoucnost. Ale máte teď v tuhletu chvíli opravdu možnost v tomto, u tohoto nejdůležitějšího fiskálního tisku ukázat směrem k paní ministryni financí jakožto předkladatelce a také Andreji Babišovi, který říká, že se máme více zadlužovat, pomyslný vztyčený prst a říci touhle cestou my prostě jít nechceme.
Děkuju vám za vaši pozornost a věřím a doufám, že všechny tisky, které dnes můžeme projednávat, budeme projednávat v lepší atmosféře, než tomu bylo včera a také na počátku dnešního dne.
Díky.
