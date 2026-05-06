Ani doktoři nechtějí. Očkování proti covidu je propadák

Podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky dosáhla loni průměrná proočkovanost proti covidu-19 u lékařů pouze 9,2 procenta, zatímco u zdravotních sester jde o pouhých 1,8 procenta a u dalších zdravotnických pracovníků dokonce jen 1,5 procenta, informovala na webových stránkách Česká televize. Tato čísla jsou ještě nižší než u očkování proti chřipce, které je přitom dlouhodobě považováno za standardní preventivní opatření.
Rozdíly mezi jednotlivými profesemi naznačují, že vyšší míra odborného vzdělání může hrát roli v ochotě se očkovat, ani u lékařů však nejde o nijak vysoká čísla. Zároveň se ukazuje, že větší ochotu mají starší zdravotníci, zatímco mladší generace vakcinaci téměř odmítá. Tento generační rozkol může být do budoucna jedním z klíčových faktorů, které ovlivní přístup ke zdravotní prevenci.
Nemoc covid-19, způsobená virem SARS-CoV-2, se mezitím posunula z globální pandemie do kategorie sezonních respiračních onemocnění. Odborné autority doporučují pravidelné přeočkování zejména u rizikových skupin a osob, které jsou v kontaktu s pacienty. Právě zdravotníci by tak měli být jednou z nejvíce chráněných skupin, což však aktuální data zpochybňují.
Vadí vám, když Petr Macinka říká o oponentech, že jsou ,,méněcenní" ?
Anketa
Vadí vám, když Petr Macinka říká o oponentech, že jsou ,,méněcenní" ?
Důvody tohoto postoje jsou poměrně komplexní a vyplývají z celé řady studií. Mezi nejčastější patří obavy o bezpečnost vakcíny, zejména s ohledem na rychlost jejího vývoje během pandemie. Někteří zdravotníci také uvádějí, že vnímají nízké osobní riziko onemocnění, což snižuje jejich motivaci k očkování. Dalším faktorem je nedostatek cílených informací, které by reflektovaly specifika zdravotnických profesí a jejich každodenní kontakt s infekčními pacienty. V neposlední řadě hraje roli i únava z pandemie, která vedla k určitému odmítání dalších preventivních opatření.
Zajímavý pohled přináší i mezinárodní průzkumy mezi zdravotníky. V jedné z nich uvedlo pouze 55,7 procenta respondentů, že důvěřují dlouhodobé bezpečnosti vakcín proti covidu-19. Přibližně deset procent se dokonce domnívá, že riziko očkování je vyšší než riziko samotného onemocnění. Na druhé straně více než polovina podporuje povinné očkování pro zdravotnický personál, což ukazuje na vnitřní rozpor mezi osobním rozhodnutím a profesní odpovědností. Tento rozpor může být jedním z klíčových vysvětlení současné situace.
Celkově tak nízká proočkovanost zdravotníků odhaluje hlubší problém důvěry, který přesahuje samotné očkování. Pokud i lidé s odborným vzděláním a přístupem k medicínským informacím váhají, vysílá to silný signál celé společnosti. Veřejnost totiž často sleduje chování zdravotníků jako určité vodítko, jak se sama rozhodovat. Pokud zdravotníci očkování odmítají, může to posilovat skepsi i mezi běžnými lidmi.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku
COVID
Více aktuálních informací týkajících se COVID-19 naleznete na oficiálních stránkách MZ ČR. Přehled hlavních dezinformací o COVID-19 naleznete na oficiálních stránkách MV ČR. Pro aktuální informace o COVID-19 můžete také volat na Informační linku ke koronaviru 1221. Ta je vhodná zejména pro seniory a osoby se sluchovým postižením.
Další informace o COVID-19 poskytuje například Přehled mýtů o COVID-19 zpracovaný týmem Iniciativy 21, nebo přehled Covid z druhé strany zpacovaný studentskou iniciativou Změna Matrixu, nebo výstupy Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků.