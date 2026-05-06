Rakušan (STAN): Měli bychom to vydržet, pokud se tahle banda nerozpadne

Dobrý den, paní ministryně, pane ministře, kolegyně, kolegové.
Tak my jsme tady slyšeli jímavé slovo paní vicepremiérky Schillerové, které mířilo dominantně vůči té bývalé vládě, místo aby nám představovala tady sama trochu podrobněji ten svůj rozpočtový podfuk, s kterým přichází. Já bych požádal, bohužel to nejde podle jednacího řádu navrhovat, ale já bych žádal jinak změnu názvu tohoto zákona. Protože změna zákona o rozpočtové odpovědnosti – mělo by to být přejmenováno jednoznačně na zákon o rozpočtové nezodpovědnosti.
Ten tisk, který paní ministryně předkládá, vypadal až do jejích pozměňovacích návrhů, které ve druhém čtení načetla, celkem nevinně. Nicméně teď se z toho stává materiál. Teď se z toho stává přelomový tisk, který má potenciál změnit život v téhle zemi – ne po dobu volebního období, kdy tuhle zemi vede hnutí ANO – ale po dobu dalších dekád, po dobu desetiletí deformovat žití mladé generace, zadlužit ji, vzít jim životní perspektivu, vzít jim budoucnost.
Vy jste svým chováním v téhle vládě už stačili vyprovokovat několik poměrně velkých občanských shromáždění. Zatím byla hlavním tématem veřejnoprávní média. Média veřejné služby, u kterých jste rozhodli, že je rozpočtově přiškrtíte, přivážete na rozpočtové vodítko. A ono to vyvolalo tu občanskou reakci, protože jste narazili na limit. Narazili jste na limit toho, co ještě v té demokratické, svobodné zemi přípustné je a kdy už se posouváme někam daleko, ale daleko na východ, kam se opravdu posouvat nechceme.
Tyhle vaše pozměňovací návrhy, se kterými jste tady přišla, paní ministryně, jsou zdánlivě nenápadné a zatím takovou vlnu občanské pozornosti nevyvolaly. To je totiž váš modus operandi. To je totiž váš způsob fungování. Nenápadně. Pokoutně. Narychlo. Poslaneckým návrhem načítat změny velkých zákonných tisků někdy mezi vánočními svátky a Silvestrem. Přijít s obrovskou změnou služebního zákona – jak jinak než poslaneckým návrhem. Přijít ze stavebním zákonem, obrovskou normou, která má potenciál měnit to, jak budou fungovat a vypadat naše města a obce, a to ne dobrým způsobem, tak to jste nejdřív načetli zase tím poslaneckým návrhem do prvního čtení, potom jste to nějak změnili komplexním pozměňovacím návrhem, který má 1 073 stránek. A světe, div se, co jste udělali teď? Teď jste to stáhli z pořadu jednání, protože se s tím sami musíte seznámit. Sami nevíte, co v tom zákoně teď je, který vám píšou developeři a možná renomované advokátní kanceláře.
Ale sami poslanci to nevědí a říkají, že je to takový zmatek a zmetek, že není možné ho v téhle chvíli projednávat. No a co teď děláte vy? Přicházíte takhle před druhým čtením se dvěma pozměňovacími návrhy, které mají umožnit zadlužit tuhle zemi nevídaným způsobem. A to nejenom vám, ale i té další a další a další a další vládě, ať už v ní bude sedět kdokoliv. Vy měníte pravidla. Vy přerýsováváte kurt, na kterém se hraje. Vy jste se rozhodla, že tuhle zemi budete ovládat už zcela. Vydávat finanční prostředky na dopravní stavby, liniové stavby, každou silničku a železnici mimo to, co se bude započítat do deficitu. Ještě falešně argumentujete, co se nám nelíbí na tom, že výdaje na obranu, po kterých stále toužíme, do toho přece také započítávány nejsou. My jsme proti tomu někdy něco řekli? My se vyjadřujeme proti rozšíření té vaší možnosti zadlužovat tak, abyste se tvářila, že nezadlužujete. A já až tenhle tisk budeme projednávat, protože on se časem otevře, tak já tady budu mít připravený proslov, kdy vaše paragrafy, váš pozměňovací návrh budu překládat do lidštiny. Já budu říkat, co ty jednotlivé paragrafy jeden po druhém znamenají a co tím říkáte mladé generaci, co tím říkáte lidem v téhle zemi. Co tím říkáte všem, kteří v téhle zemi chtějí žít v nezadlužené budoucnosti.
A vy se často hájíte tím, včera při projednávání tématu k Sudetoněmeckému landsmanšaftu, co si v téhle zemi myslí lidé. Tak lidé si v téhle zemi myslí a je to výzkum STEMu, který se ptal, co lidé očekávají od nové vlády, od té vaší vlády, která nastoupila. Tak na prvním místě snížit státní dluh. Určitě si to myslí 56 procent lidí. Spíše si to myslí 39 procent lidí a nemyslí si to čtyři procenta. Vy teď oslovujete svojí politikou ta čtyři procenta. Neoslovujete nikoho z těch, kteří řekli, že si nepřejí zadluženou budoucnost pro své děti, pro další generace. A měli jsme tady strany, které říkaly, že vás pohlídají. Tvrdě. Tady pan vicepremiér Macinka vás chtěl hlídat s panem Turkem. No, ti vás teda hlídají! Možná spíš vy nehlídáte je v tom, jakým způsobem a co vysílají oni do veřejného prostoru. Nehlídáte je v tom, že vytvářejí placené, drahé funkce pašalíků, zmocněnců, kteří opravdu v téhle zemi potřeba nejsou. To jsou ti hlídači. To jsou ti Motoristé, kteří přicházeli s tou skutečnou pravicovou politikou. Já jsem moc zvědavý, jak u těchhle zákonů budou hlasovat. Protože každý člověk, který jenom trošku přemýšlí, přece ví, že je to jenom schovávání deficitu tak, aby to na první pohled nebylo vidět. Prostě nic jiného to není. Můžete to tady omlouvat a pouštět se do právních rozborů, porovnávání nás se zadlužeností jiných států. Ježkovy oči, každý, kdo poslouchá, má uši, hlavu a mozek, tak ví, že je to absolutně čistý alibismus a vy to víte úplně stejně dobře.
Ale jste alibisté, kteří, kterým se zalíbilo v těch kancelářích zmocněnců, jejichž preference se dostávají teď pod těch pět procent a kteří mají strach, že kdyby nedejbože byly nějaké předčasné volby a nebyli poslušným koaličním partnerem, tak už by tady také nemuseli sedět. Tohle jsou přece ty důvody toho vašeho hlídání rozpočtové odpovědnosti, které tady od začátku předvádíte. Fakt vám k tomu gratuluju.
Ale co je všechno společné těmhle snahám? Absolutní neprofesionalita. Vy jste tvrdili, že budete vládou, která přijde, bude připravená, všechno tady zařídí a všechno posune. Kde je ta skvělá příprava, prosím pěkně? Kde je ten skvěle napsaný stavební zákon, který potřebuje ve druhém čtení 1 073 stránek, aby byl pozměněn? Kde je ta skvělá příprava služebního zákona, který vám teď rozcupovávají odborníci na státní správu s tím, že nejenom mění systém fungování státní správy, to je vaše politické rozhodnutí, ale je absolutně nekvalitní a na mnoho věcí zapomněl.
Teď tady předkládáte změny financování pro tuhle zemi tím, že dáváte pozměňovací návrhy. Čeho se bojíte, paní ministryně? Bojíte se diskuse s odborníky? Bojíte se klasického připomínkového řízení? Bojíte se různých pánů Hamplů a odborníků, kteří možná na rozdíl od vládního aparátu skutečně financím a rozpočtování rozumí? Schováváte to? Chcete to zase prohnat rychle? Svoláváte k tomu mimořádné schůze, protože jinak neumíte sestavit rozpočet na příští rok? A znovu říkám, vy jdete i proti vůli vašich voličů. Tady 56 procent lidí v téhle zemi chce, abyste snižovali zadlužování. Děláte to? Neděláte. Neděláte a víte to absolutně jasně.
Potom přicházíte s dalšími zajímavými zákony, třeba ten o podpoře bydlení. Tak to je mimochodem ve výzkumu STEMu druhá věc, kterou po nové vládě občané v téhle zemi na základě sociologického výzkumu agentury STEM chtěli. 54 procent lidí v téhle zemi chtělo zvýšit dostupnost bydlení. 39 spíše ano, jenom pro 5 procent v téhle zemi to není žádný problém. Tak se na to podívejme. S čím vy jste přišli? Máte tady takzvané příjmové testy. Budete se dívat na to, kolik lidé berou a jestli jim nějakou pomoc poskytnete. A váš argument je: My nebudeme poskytovat pomoc nikomu, kdo to v téhle zemi nepotřebuje! Ten argument je absolutně špatný. Těmi vašimi příjmovými testy neprojde většina důchodců v téhle zemi. Důchodců, o které opíráte svoji voličskou přízeň především. Nedostanou se tam, nevejdou se tam. Těmi příjmovými testy neprojde samoživitelka, které si často berete do úst, jak pomůžete samoživitelkám jako ohrožené skupině. Tak se na to podívejme do detailu. Jestli ta samoživitelka si dovolí pracovat, ta matka, která má sama to dítě, někdy to může být i otec, ale většinou to bývají ženy, si najdou nějakou práci, chtějí vydělávat, starají se o sebe a my je za to potrestáme. Podle návrhu paní ministryně Mrázové a pana ministra Juchelky už se tyto ženy nevejdou do podpory v oblasti bydlení. Nikdo jim nepomůže. Ty limity jste postavili těsně nad minimální mzdou. Co to znamená? Nevejde se tam ani velká většina zaměstnanců. Takže co vy vzkazujete tímhle zákonem lidem, kteří vás volili a kteří si přejí, abyste jim pomohli s bydlením; je to druhá položka hned po státním dluhu; nerespektujete, zadlužujete dál. Podpora bydlení, škrtáte, kašlete na ně, vykašlali jste se na ně a vzkazujete jim: Vy příliš bohatí na to, abychom vám pomohli.
No ale zároveň jsou ti lidé příliš chudí na to, aby zvládli komerční nájemné v těch současných cenách. Takže co to je za vzkaz? Kašlete na vaše voliče, kašlete na potřebné, kašlete na to, co si opravdu přejí a co vychází z relevantních dat a ne ze série řetězových e-mailů, které vám k nějakému tématu možná do vašich mailových schránek chodí.
Nevidíte to rozpočtování vůbec v komplexu. Co to teď zas předvádíte s těmi výdaji na obranu? Já už mám tady v té Sněmovně nějakou historickou paměť a bylo období, kdy se opírala vláda hnutí ANO o sociální demokraty a komunisty ve Sněmovně. A tehdy udělali takový trik. Sebrali 10 miliard na armádu, aby jim komunisté odsouhlasili rozpočet – potřebovali soudruhy na hlasování – a potom je tam pokoutně vraceli. Tak co my teď slyšíme po těch dlouhých debatách o tom, jestli dosáhneme dvou procent HDP na financování naší obranyschopnosti? My na to upozorňujeme, jako opozice, je tady veřejný zájem, pojďme do toho. Alibistické věty o tom, že Mark Rutte přijel na přátelskou návštěvu. No, to si umíme představit, co to bylo za přátelskou návštěvu. Přijel nás upozornit, že neplníme své závazky člena Severoatlantické aliance.
A co dneska řekne Andrej Babiš do médií? My ještě tenhle rok usilujeme o to, aby se finanční zdroje na navýšení kapitoly, z které jste vy vaším rozhodnutím seškrtali 21 miliard, se ještě našly, abychom už v letošním roce byli schopni a ochotni plnit naše závazky vůči Severoatlantické alianci. Co to je za systematickou práci, co předvádíte? Opět se vracím k tomu slovu absolutní amaterismus, absolutní neprofesionalita, absolutní ztráta kompasu. Co jsou skutečné priority? Co jsou priority v tomhle nebezpečném světě, že to určitě obranyschopnost a bezpečnost je. Že jste o tom vůbec pochybovali.
A teď to tam nějakým zázrakem budete vracet. Proč jste to tam neměli rovnou? Proč jste seškrtali těch 21 miliard? Do toho se dostáváme k tomu, že budete zadlužovat dál a víc, ničíte státní službu, ničíte stavební právo, ničíte podporu bydlení, která tady byla a nejdete naproti prioritám, které vaši voliči, vaši voliči v téhle zemi chtějí.
No a potom nám vyčítáte věci, že my tady destruujeme jednání Poslanecké sněmovny. Vy nám říkáte: Co jste to včera předvedli, že jste zabili celý jednací den? My? My jsme zabili jednací den? Škoda, že tady není paní ministryně Schillerová teď, protože já bych jí jedním slovem možná i pochválil. Ona byla velmi schopnou předsedkyní poslaneckého klubu hnutí ANO v minulém volebním období. Ona dokázala věci domluvit, dokázala věci vymyslet a dokázala věci zprocesovat. Tak si aspoň, vážené kolegyně a kolegové především z hnutí ANO, přiznejte, že vy jste udělali chybu. Jako první bod jednání ve chvíli, když jste z grémia měli informaci, že jsme ochotni jednat a hlasovat o zákonech, jste zařadili absolutně štěpící téma. Zařadili jste tady kulturní válku, úplně umělou a zbytečnou. Zařadili jste tady hodnotový spor, který zabral samozřejmě celý včerejší den až hluboko do noci – a potom se ještě vyjádřím, jakým stylem se tady diskutovalo. Tohle jste udělali vy. Neprojednalo se vůbec nic. Předložili jste tady usnesení, které je úplně nesmyslné. A zase ten amatérismus, jak to tady i v té Sněmovně vedete a k čemu to nakonec dochází – k tomu, že nic neprojednáme. Neudělá se tady vůbec nic, protože zařazujete body... jehož název je Názor vládní koalice. Vy chcete, aby opozice nebo kdokoli jiný hlasoval o názoru vládní koalice? Co je to za nesmysl? Kdo to vymýšlel? My rozhodně nebudeme hlasovat, ať to bude cokoli, o názoru vládní koalice, my jsme ochotni hlasovat o usnesení, které vyjadřuje názor Poslanecké sněmovny. My jsme tady poslankyně a poslanci, my tady nejsme vládní koalice. A vy dáte usnesení o tom, že tohle je názor vládní koalice, a vy, opozice, o tom hlasujte. Nebudeme hlasovat o žádném názoru vládní koalice. (Ministryně Schillerová přichází ke své lavici.) A paní ministryně Schillerová přišla, já jsem jí zrovna chválil a zrovna to minula, že byla schopnou předsedkyní poslaneckého klubu – a včera jste to pokazili. Vedení Sněmovny jste to pokazili, pokazili jste to vy, protože zařadit jako první bod něco, co budí takovou tenzi, jako je sjezd sudetoněmeckého landsmanšaftu v Brně, neprojednat jediný bod ve chvíli, když z grémia byla nabídka, že body, které jsou zařazeny na program, jsme ochotni projednat a jsme ochotni jejich projednávání v tom patřičném čtení dokončit. A vy to zařadíte jako první bod, absolutně vyblokujete Sněmovnu, úplně nesmyslně to dneska ještě zařadíte na šestou hodinu, což znamená, že se vlastně neudělá odpoledne vůbec nic, nesmysl za nesmyslem, otravujete tady personál Poslanecké sněmovny, necháváte je tady do noci, necháváte tady všechny lidi z legislativy vaším rozhodnutím a neudělá se za ty dva dny nic. Absolutní amatérismus v tom projednávání jako takovém a vy to víte a vy to tušíte. Prostě tu chybu jste udělali. Zkušení poslanci v zákulisí, když se s nimi člověk baví – i z vašeho klubu hnutí ANO říkají: No samozřejmě, měli jsme zařadit body, které se projednají na začátek, a nedávat štěpící téma jako první bod, které nám to zabije na úplně celý den. A vy si často berete do úst lidi z fabrik, provozů a tak dále – oni ráno do té práce přišli a něco udělali. Vaším rozhodnutím se dneska tady neprojedná v Poslanecké sněmovně za to všechno, co to stojí, vůbec nic – vaším hloupým rozhodnutím a tím, že jste nebyli schopni přistoupit na návrh z grémia, aby se projednávaly zákony, o kterých všichni byli připraveni hlasovat.
No a jak to pokračovalo? Celý ten večer, jak pokračoval. Pokračovalo to kulturní válkou, která je úplně zbytečná, protože paní ministryně, já kdokoliv, kdokoli, kdo sedí tamhle (Ukazuje vpravo.), i kdokoli sedí tady (Ukazuje vlevo.), víme, že nacismus a fašismus je hnusné zlo. Nikdo nepochybujeme, že německý nacismus za války přinesl utrpení. A mnoho z nás to v rodinách mělo, svůj příběh už opakovat nebudu. Zasáhlo nás to a trvalo nám dlouho, než jsme se s tím vypořádali. Nikdo o tom nepochybuje, nikdo v tomhle sále nechce revizi Benešových dekretů, vůbec nikdo – a my tady celý den strávíme válkou o tématu, které může, ten styl našeho projednávání, vést jenom k tomu, že křehké a dlouhou dobu cizelované vztahy s Německem se jenom zhorší. K tomu vy jste přispěli tím hloupým včerejším rozhodnutím se o tom bavit.
No a jak to pokračovalo? Pan předseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala sem večer přišel – mně už tak vizuálně přišlo, že nebyl úplně v kondici, to se v noci občas poslankyním a poslancům už ustává, bohužel, na jiných pracovištích by za to lidi vyhazovali – tak jsem přišel a řekl slova, která já tady opakovat nebudu.
Protože nám paní poslankyně Válková loni (Ukazuje materiál.) rozeslala – poslankyně, právnička – něco, na čem pracovala, Pravidla pro etické chování poslance v Poslanecké sněmovně. To nám tady paní kolegyně Válková rozeslala a já si dovolím citovat. „Chování poslance je založeno na vzájemné úctě a nesmí snižovat ani důstojnost Poslanecké sněmovny ani jejích zaměstnanců. Poslanec je ve svých vystoupeních povinen zdržet se urážlivých výroků, které by mohly znevážit práci, postavení a názory jednotlivých poslanců“ a tak dále. Hezky to sepsala paní poslankyně Válková a já doufám, že to poslala i kolegyním a kolegům z jejich koaliční SPD, protože to, co tady včera předvedl Radim Fiala, nemá předobraz. Nejenomže se vyjadřoval mimo to, aby oslovoval skrze předsedajícího – no to je snad malichernost, to je detail, to se nám tady stane občas každému – ale on nás tady poslal do... na mikrofon, v pohodě, v noci. Takhle se tady teď bude jednat. Kam jste to klesli? Kam jste to klesli? Všechny výroky, které vy tady máte – a já je teď ani nechci opakovat, všechny výroky o deratizování nepohodlných úředníků a podobně nebo aktivistů nebo jak jste potom posunuli ten výrok – vždyť to je šílené. A uvědomujete si, že v rámci té kulturní války, o kterou vy tady... o které tady mluvíme, o tom nacistickém a fašistickém zlu, jste vy jediní, kdo tomuhle dává zelenou, že vy jediní jste ti, kteří v téhle chvíli používáním svého jazyka a konstruktu myšlení o tom, koho deratizovat a podobně, se vracíte ke kořenům toho zla, protože tohle zlo přesně začíná tím, že někoho dehumanizujeme a označujeme nějakým způsobem za méněcenného, že tohle je váš styl jednání, který je korunován tím, že tady na mikrofon předseda jednoho z poslaneckých klubů někoho někam pošle v nočních hodinách? Fakt bychom si měli rozmyslet, v jakém stavu a kondici půjdeme k řečnickému pultíku, a možná bychom si měli přečíst to, co nám poslankyně hnutí ANO paní Válková poslala, to je Pravidla pro etické chování poslance. Takhle vy tady v Poslanecké sněmovně fungujete.
A co z toho díky zařazení nebo kvůli zařazení bodu, který jste vy včera dali na program, kdy zasahujeme do samosprávného rozhodnutí města Brna, kdy tady povýšenecky z Poslanecké sněmovny radíme do Brna, co mají a nemají dělat a co mají a pořádat, tohle vy jste tady včera udělali – rozpoutali jste tady hnus, který tady dlouho nebyl. Ne my, ne opozice, udělali jste to vy zařazením tohoto bodu na program Sněmovny. Nás jste tady napadali ze strany vlády, že my snad zpochybňujeme to, co tady prováděli nacisté a fašisté? Tohle jste nám tady vzkazovali? Jak se to opovažujete říct? Kdo z nás by to zpochybnil? Pan ministr Macinka se sem vždycky přijde uculovat, mávat do kamery (Ministr se usmívá a mává z lavice.) a na své kolegy – to je jeho takový oblíbený sport, který tady dělá. A že by se k tomu včera jako ministr zahraničních věcí vyjádřil, když tady ve Sněmovně byl, že by se vyjádřil k tomu, jak on se dívá na stabilitu česko-německých vztahů, jak on se dívá na celé to usnesení, které je tady navrhováno, jestli s těmi jednotlivými body souhlasí, nebo nesouhlasí? No, on to neudělá, protože té zahraniční politice nerozumí. On to neudělá, to je prostě ten problém. On měl být na jiném rezortu, teď se z něj stal ten velký ministr zahraničních věcí... (Ministr Macinka z lavice polohlasně komentuje.) velký... ministr zahraničních věcí.
Tak, to je celá ukázka toho, jakým způsobem jste vy včera deformovali jednání Poslanecké sněmovny. Uvědomujete si to? Nic se neprojednalo a bavili jsme se tady o věcech, o kterých máme všichni úplně stejný názor, Benešovy dekrety – nezpochybnitelné, nacismus je zlo... tedy ti, kteří občas hajlují, si to nemyslí, ale já si to tedy myslím. Já si to opravdu myslím a myslím si, že každý symbol toho, tohohle zla, které se tady projevuje, je hodný odsouzení. Jestli bychom něco měli – vlastenci – tady ve Sněmovně odsuzovat, tak jakoukoliv příchylnost k tomu, jakoukoliv příchylnost k tomu, když se někdo k nacistickým symbolům, aroganci, vyjadřování a gestům vrací.
Ale to my neděláme. My dokonce nekritizujeme ani partnerskou AfD v Německu – teď mluvím k SPD za to, že má dvě oficiální usnesení, které jsem tady v originále četl, aby mě pan Rajchl neobviňoval, že je to z wikipedie. Dvě usnesení tady máme, kdy AfD žádá zrušení Benešových dekretů a vy tady pokrytecky upozorňujete na jednání landsmanšaftu v Brně. Vyříkejte si to se svými evropskými partnery, co oni chtějí a nechtějí rušit. Ale my jsme se o tomhle vůbec nemuseli včera bavit, ale vůbec. Tohle bylo vaše rozhodnutí, které tenhle hnus mnohokrát panoptikální, úplně zbytečnou diskusi bez argumentů, vzájemné osočování, nadávání, vytahování starých hříchů, posílání kolegů někam, citovat na mikrofon nebudu, můžete si přečíst v médiích a můžete se podívat na to video jednoznačně za jednacím řádem. A mimochodem, co udělal Patrik Nacher v té chvíli jako předsedající té schůze jako místopředseda Poslanecké sněmovny. Patrik Nacher vyzval nás všechny, co jsme tady v sále, abychom se oslovovali prostřednictvím předsedajícího. To byl tedy zásah. To byl zásah silného místopředsedy Poslanecké sněmovny. V té chvíli to bylo opravdu to, na co měl poukázat. Měl nás poslat pan, tady na mě mluví ten pan Macinka, on je hodně upovídaný, měl nás poslat, měl nás poslat pan předseda poslaneckého klubu hnutí SPD někam prostřednictvím předsedajícího. Tak jestli je tohle největší chyba, jestli je tohle nová kulturní norma Poslanecké sněmovny, tak jak vy jste ji nastavili, no tak potěš pánbůh.
To nás tady čekají hezké věci a měli bychom to vydržet, pokud se tahle banda nerozpadne ještě tři a půl roku, je to opravdu šílený. Ale uvědomujete si, že těmi slovy a výroky, tím, jak jste rozhodli o tom, že bude vypadat to jednání Poslanecké sněmovny, jste sem tuhle atmosféru vnesli vy a pak to budete svádět na nás, že se nic neprojednalo. Znovu říkám, nabídka z grémia před svědky vedení Poslanecké sněmovny byla, pojďme jednat o zákonech ve druhém čtení, nezařazujte tenhle ideologický nesmysl, který tady rozpoutá šílenost na začátek našeho jednání. Nedali jste si říct, hloupé rozhodnutí, sami to víte, že bylo hloupé. Sami to teď vidíte. Hledáte z toho nějaké východisko ven. A víte, čím my jsme se tady měli zabývat místo toho, co jsme dělali včera celý den? No, těmi prioritami, které lidé v téhle zemi chtějí a na které vy kašlete.
Za prvé nezadlužovat státní zemi, tuhle zemi. Paní ministryně se rozhodla, budeme. Zvýšit dostupnost bydlení, funkční projekty rušíme a kašleme na to. Třeba je tady i zvýšit výdaje na obranu země. I v téhle chvíli 54 procent občanů si myslí, většina, vy máte rádi jako populisté tu většinu, ten většinový názor, tomu se rádi přizpůsobujete, tak většina chce, abychom zvýšili výdaje na obranu, protože si uvědomují, že nežijeme v jednoduché době. A víte, co bylo za velmi humorný argument, co jsme včera četli od vás nebo slyšeli? Že vám spousta lidí psala emaily. Spousta, stovky, tisíce, přehlcené schránky vaše emailové přetékaly tím, že tady musíme projednat zasedání Sudetoněmeckého landsmanšaftu v Brně, že to je to, co tíží nejvíc lidi v téhle zemi a vy jim vycházíte vstříc. To je váš pocit, mnohdy na základě řetězových emailů. A já vám tady čtu fakta. Já vám tady čtu fakta agentury STEM a ještě jednou vám řeknu, co lidi štve nejvíc. Snížit státní dluh. Zvýšit dostupnost bydlení. Zavést sérii opatření pro podporu porodnosti. Zvýšit výdaje na obranu země. Ale třeba je tady zajímavý bod – opatření na snížení dopadu klimatické změny. I tady si víc jak 50 procent lidí myslí, že bychom se tím měli zabývat. Ale slovo zelená je po nástupu Motoristů na Ministerstvo životního prostředí zakázaným slovem a všechno, co se jmenuje zelená, bude zničeno, zrušeno nebo změněno, jako třeba Zelená úsporám, což byl projekt, který mimochodem chudým lidem pomáhal. Tenhle projekt pomáhá lidem přestavět si jejich bydlení, dostat se k tomu dostupnému bydlení. To je jedno z těch opatření, které právě k dostupnosti bydlení dlouhodobě pomáhá a může pomoci. Ale co vám v tom brání? Ideologie.
Vy o někom ještě říkejte, že to jsou zelení fanatici, kdo se chová jako fanatik, je ten, kdo všechno z popudu svého ideologického zaslepení ruší, aniž by přemýšlel o pragmatických a racionálních dopadech svého opatření. A tohle přesně tady ve Sněmovně děláte vy. K návrhu paní ministryně Schillerové se já příští týden budu vyjadřovat ve velké míře podrobnosti a ten čas tady u řečnického pultíku si zase udělám. Já jsem jenom tímhle projevem chtěl prokázat na to, že nenastoupila žádná silná vláda, nenastoupila žádná vláda silných koncepčních rozhodnutí, připravených zákonů. Co jste zatím předložili, je zmatek, zmatek a zmetek a zmetek. A pokud se tady v téhle chvíli ukáže, že je nějaký občanský odpor proti tomu, že se mají měnit pravidla financování veřejnoprávních médií, tak já doufám, že stejná reakce bude na to, že chcete zadlužovat tuhle zemi.
Kašlete na generace, které mají přijít po nás. Kašlete na mladé lidi, kašlete na to, aby oni žili ve své dospělosti a pozdním věku nějakou kvalitu života. Oni to budou splácet, aniž bych byl krutý, vy ani my už ne. To znamená, že vy teď chcete jenom vyhrávat volby, vy chcete cukrovat, vy chcete rozdávat svoje dárečky, vy chcete dostat svoje hlasy, vy chcete schovávat zadlužení téhle země. Ale já si zrovna myslím, že mladí lidé to slyší a vidí a myslím si, že i proti těmhle vašim zásahům do fungování naší země ucítíte výrazný odpor ve společnosti. Vyhýbáte se jakékoliv odborné oponentuře, přicházíte s velmi zavádějícími argumenty a jediným vašim argumentem je napadání té předchozí vlády. Nechte toho, jste tady půl roku, půl roku chaosu, půl roku, který způsobil to, že vaše vláda, ta rádoby silná vláda Andreje Babiše, už má teď nižší podporu, než měla na konci svého vládnutí ta nenáviděná vláda Petra Fialy. Tohle jste zatím dokázali.
Já doufám, že tedy líp s vámi už bylo a nebude, protože to, co zatím předvádíte, nejsou žádné výsledky ani kroky k tomu, aby se v téhleté zemi žilo lépe. Tenhle zákon o zadlužování dalších generací vám taky zadarmo nedáme, když víme stoosmička funguje, vždyť to nakonec nějak dáte, ale ty další generace to nedají, paní ministryně. Paní ministryně, a je to vaše zodpovědnost.
Děkuju.
