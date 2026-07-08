Ministr Juchelka: Valorizace? Není to jednoduché

Ještě jednou moc děkuji. Já budu jako velmi stručný, ale budu reagovat na některé věci. Drtivá většina věcí, které tady padly, se bude řešit samozřejmě v rámci superdávky takzvané II do budoucna tak, jak naznačil pan poslanec Marian Jurečka.
Ale pojďme konkrétně. Co se týká flexibility, tak rozhodně samozřejmě tam ano, ale ne v tuto chvíli, protože ta flexibilita by měla nějakým způsobem korespondovat právě například s dostupností těch předškolních zařízení, což jsou – a teď jednáme i s panem ministrem školství – nejen samozřejmě dětské skupiny, ale taktéž mateřinky.
Co se týká obecně rodičáku. Já jsem asi před šesti lety byl strůjcem toho, že rodičovský příspěvek už není vlastně jakoby dávka, která je dána pro rodiče za jejich ušlý zisk, pokud se starají o své dítě, ale je to dávka, která je koncipovaná na dítě. To znamená, že každé dítě vyčerpá těch 350, do budoucna 400 000 korun. A přes to vlak nejede. I když se mu narodí potom jako schodeček druhé, třetí, čtvrté dítě, tak vždycky za to dítě dostane přesně tu částku toho rodičáku. To byl pozměňovací návrh tady před x lety, který jsme tady s kolegy v hnutí ANO prosadili, a tím pádem jsme zabezpečili to, že například ty rodiny nepřijdou, když se jim narodí ve věku jednoletého dítěte další miminko do rodiny, o nějakou část toho rodičáku, ale vždycky jim to bude doplaceno. Tím pádem jsme velmi, velmi finančně pomohli vícečetným rodinám, což se také stalo samozřejmě před několika týdny, když jsme tady prosazovali takzvaný předrodičák.
To znamená, koncept toho, co tady navrhuje Pirátská strana z hlediska peněžité pomoci v mateřství, jak to mají navrženo, tak toto je taktéž samozřejmě vyřešeno tím, že dva měsíce v rámci takzvaného předrodičáku... Ano, ukrajuje se to z rodičovského příspěvku, ale pomoc v mateřství před porodem je dána.
Co se týká studentů, tak jsem odpovídal rozsáhle v interpelaci paní kolegyně Ančincové na její písemnou interpelaci, právě jakým způsobem se přemýšlí z hlediska super dávky. To jsme ponechali po minulé vládě se studenty. Protože například minulý týden mi došel email od jednoho studenta, který pobíral – a bydlel sám – 22 000 korun jako příspěvek na bydlení v rámci svého studia, protože bydlel v jiném městě, než bydleli jeho rodiče. Tady toto samozřejmě už upravené je. To znamená, že u studentů, kteří skutečně na Úřadu práce požádají a mají opravdu problémy s financováním svého studia, respektive jejich rodiče, kteří mají vyživovací povinnost, tak tam mu samozřejmě stát pomůže, ale nemůže to být jednoduše normou pro každého studenta, aby dostal příspěvek na bydlení v rámci svého studia.
Co se týká dalších věcí, například u valorizací, tam jsme se už o tom bavili. Není to tak jednoduché, jak to je navrhováno v pozměňovacích návrzích. Co se týká pracovního bonusu, tady dávám zapravdu panu kolegovi Jurečkovi. Ano, budeme tahat samozřejmě v rámci motivace tak, jak to bylo nastaveno v minulém volebním období, tu aktivitu přes pracovní bonus. Už jsme o tom samozřejmě přemýšleli a navrhujeme různá řešení, úplně stejně jako u insolvencí. Takže tam se nad tím taktéž zamýšlíme.
Ale je to jasné, nechceme samozřejmě, aby daňoví poplatníci platili dlužníkům přes super dávku jejich dluhy. To určitě ne, ale musíme to samozřejmě nějakým způsobem vybalancovat právě proto, aby bylo motivující přes pracovní bonus i pro ty, kteří jsou v insolvenci, potažmo v exekucích, tak aby se jim vyplatilo pracovat. To rozhodně ano.
To je zhruba asi tak všechno, na co jsem chtěl zareagovat. My samozřejmě v těch věcech pokračovat budeme. Velmi děkuji za spolupráci a takhle si to budu představovat skoro u každého významnějšího tisku, který z MPSV půjde. Děkuji.
Ing. Aleš Juchelka
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