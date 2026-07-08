Vidlák se vysmál příznivcům Pavla a poslal vzkaz „Pauknerovi“

Tak prezident Pavel odletěl na summit NATO. To je radosti, že? To to ti liberálové vládě nandali! Dokonce i na tu večeři se nakonec prezident dostal.
Ano, prezident dosáhl obrovského vítězství. Za pomoci Ústavního soudu a pozvánky tureckého prezidenta (a velkého Putinova kámoše) se dostal do Ankary a na večeři. To znamená, že je zase o krok před nimi... totiž před vládou.
Dovolil bych si parafrázovat Bolka Polívku ve filmu Pelíšky: A bude to stačit, myslíš?
Oni se radují i z toho, že Pavel měl u letadla početnější a honosnější čestnou stráž než vládní delegace. Je to vlastně krásné, když se tihle Ludwigové a další cítí povzneseni nad ostatní tím, že jejich maskota vítalo víc vojáčků. Mají vlastně radostný život?
Chcete, abychom od roku 2035 dávali na zbrojení alespoň 3,5% HDP?
Anketa
Chcete, abychom od roku 2035 dávali na zbrojení alespoň 3,5% HDP?
Ale už chápu, proč jsme tam, kde jsme. Jestliže se naše prestiž měří na čestnou stráž v cizině, tak se už nedivím ani Fialovi, ani Lipavskému, ani Černochové. Oni prostě tak touží po tom cukříčku od velkých kluků...
Vy jste předpovídal, že čekáte od summitu NATO nějaký úskok. Nějaký závazek, o kterém se zatím nemluvilo…
S napětím čekám, co z toho bude. Zatím jsme se jen dozvěděli, že peníze, které Fiala přiklepl Ukrajině, přesměruje Macinka do USA, aby se z toho nakrmili Američané a ne Timur Mindič. Mně je samozřejmě líto, že se ty peníze nestoply úplně. Takových škol za to mohlo být. Takových ordinací... takových domovů důchodců. A ejhle, ono se to na Donbase vystřílí do lidí, válka se o rok protáhne, umře dalšího půl milionu Ukrajinců a pak si dáme další summit...
Jak se díváte na to, že k dobrému bontonu střední třídy už ustáleně patří vyzývat k co nejvyšším zbrojním výdajům? Je to zvláštní mentální nastavení?
Se nedivte. K dobrému bontonu střední třídy v Německu patří vítat chirurgy z dovozu a trvat na tom, i když do nich bodají každých osmnáct minut. Stejně tak k dobrému bontonu patří rušit elektrárny a přecházet na občasné zdroje energie. K dobrému bontonu patří volat po cenzuře, oddělování se od dezolátů, hledání důkazů proruskosti...
K dobrému bontonu střední třídy prostě patří být blbej jak puštok. Ale jestli myslíte, že je to v dnešní době něco výjimečného, tak vás mohu uklidnit. Za našich dědů a pradědů byli lidé (obzvlášť v Německu) ještě o jeden řád debilnější.
Praha se nám vyprázdnila, elity odjely do Karlových Varů na festival. Mediální pokrytí zažívají zejména korporátní večírky. Hltá moravský venkov informace o tom, kdo všechno se kde veselil a co měl na sobě?
Víte, já pocházím z Nového Sedla u Lokte a do Karlových Varů jsem to třicet let svého života měl, co by kamenem dohodil. Ale jsem vesničan, a tak jsem ten festival nehltal ani tenkrát, když jsem ho měl za rohem. Jen jsme všichni věděli, že první týden v červenci se přes Vary blbě jezdí na Prahu. Výpadovka je ucpaná.
Jediné, co jsem ohledně Karlovarského filmového festivalu zaznamenal, byl jakýsi režisér, který hřímal, že kvůli zrušení koncesionářských poplatků nebude moci natočit už žádný queer film. A na to se napijeme!
Ono vůbec, v médiích se nám zrcadlí zejména názory opozice a umělců s ní spojených. Chvála prezidenta, kritika hrozného Babiše a Macinky, zmíněné volání po zbrojení. Ale co vládní většina, stále ještě většina podle průzkumů? Co slyšíte od voličů vlády v těchto exponovaných časech?
Zatím dobrý... Nikdo neříká, že Fiala byl lepší. Nikdo nevolá po starých dobrých časech Otakara Foltýna. Nikdo si nestýská, že už nevidí Pekarovou Adamovou. To je totiž hlavní Babišova deviza. Není Rakušan. Pětikolka u nás nastavila tak nízkou laťku, že je pro Babiše snadné být menším zlem. Ale být Babišem, Macinkou nebo Okamurou, nespoléhal bych na to.
Lid nadšeně hltá informace zveřejňované účtem Thomas Paukner. Přímá otázka: Věříte mu?
Jasně. Však používá veřejné zdroje, každý si je může ověřit. Ale upřímně... to, co Paukner říká, to jsme věděli, nebo tušili, už dávno předtím. Problém je v tom, že u nás policie a prokurátoři čekají na rozkaz nikoli od ministra, ale od mainstreamových médií.
Problém naší země není v tom, že pravda a láska krade, odklání, kolaboruje a dopouští se vlastizrady. Oni se tím netají a jsou den ode dne drzejší. Problém naší země je, že tu jaksi není žádná instituce, která by je chtěla odhalit, odstíhat a potrestat. Policie, státní zastupitelství, soudy i média patří k nim.
Všichni jsme si tím prošli. Zjistili jsme bezpráví, upozornili jsme na něj... a dostali jsme po hubě. Paukner to teď také zjistí. Občanská společnost tu není pro něj, ale pro liberální demokracii.
My, co jsme už o krok dál, my se snažíme postavit vlastní občanskou společnost, vlastní podpůrné struktury a vlastní instituce. Ty státní, které platíme z daní, ty se o nás jaksi vůbec nestarají... Ale dejte Pauknerovi pár měsíců. Také na to přijde.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku