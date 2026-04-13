„Vzteklý fracek Petr Pavel.“ Rajchl vytáhl drtivý dokument

Pane poslanče, prezident Pavel nedávno mluvil o tom, že bychom se kvůli krizové situaci s ropou kvůli Íránu měli začít připravovat i na růst cen potravin. Vy sám zároveň navrhujete, abychom se vrátili i k odběru ruských energetických surovin. Je to reálné?
Zvýšení cen energetických surovin způsobila zejména Evropská unie svými nepochopitelnými kroky, kterými se snaží omezit spotřebu fosilních paliv. Za druhé to byla vláda Petra Fialy, která nás s velkou pompou odstřihla od ruských energetických zdrojů s tím, že bychom prý byli vydíratelní a Vladimir Putin by to prý mohl kdykoli použít jako zbraň, aby nás poškodil. Přitom od doby, kdy jsme se od těchto zdrojů odstřihli, čelíme již podruhé takové krizi. Naši občané jsou na hraně se svými rodinnými rozpočty a podnikatelé jsou v těžkých situacích, kdy museli zaplatit za plyn a elektřinu obrovské částky. V takové situaci nelze akceptovat, že ceny dál porostou a Petr Pavel svými slovy opět prokazuje, že žije na nějakém obláčku a nedovede pochopit, jakým způsobem žijí normální lidé a jak těžké to zde mají naši podnikatelé.
Odmítám akceptovat to, že nás čeká obrovská krize, která je na obzoru a byla umocněna válkou v Íránu. V tuto chvíli je povinností vlády zajistit pro naše občany levnější energetické zdroje a tyto zdroje logicky nejsou nikde jinde než v Rusku. Není to tím, že bychom Rusko jakkoli adorovali, ale má to prostý důvod, že nikdy jinde nemáme šanci levné energetické suroviny získat. Musíme si uvědomit, že budeme-li opět v roli mlčícího poddaného Bruselu, jsme na konci trubky jak v případě ropy, tak plynu. Jednoznačně říkám, že v momentě nedostatku ropy nebo plynu, my tyto životně důležité suroviny dostaneme jako poslední. Němci nám nepošlou ani kubík, dokud oni sami nebudou mít zajištěny veškeré dodávky na příští zimu a tohle nás nemůže nechat chladnými. Je potřeba jednat bez ohledu na to, co si v současné době myslí EU. Teď jede každý za své a čekat na nějaké společné evropské řešení je čirý naivismus.
Souhlasíte s tvrzením, že Petr Pavel má vítězství ve volbách 2028 jisté?
Souhlasíte s tvrzením, že Petr Pavel má vítězství ve volbách 2028 jisté?
Pokud jde o Petra Pavla, měl by podle Vás jet na summit NATO? Mnozí upozorňují, že se v této věci dopustil opět názorových veletočů.
Petr Pavel se chová jako malý vzteklý fracek, protože takto se nechová prezident republiky. Jde o ukázku toho, jak Pavel svou funkci absolutně nezvládá. Jde o jeden skandál za druhým, který vždy vyvolá on. Nejdřív to byl Babišův střet zájmů, kde si Pavel kladl nepochopitelné podmínky, které nebyly v souladu se zákonem. Potom to bylo ostentativní nejmenování Filipa Turka v rozporu s Ústavou, kdy se prezident zcela jednoznačně ocitl mimo rámec nejvyššího právního předpisu naší země. Potom bombastická tisková konference se SMS zprávami Petra Macinky, jejímž účelem nebylo nic jiného než nabít Mikuláši Minářovi k tomu, aby mohl uspořádat demonstraci na podporu jeho samotného, na podporu lídra opozice. Toto se summitem NATO je jen třešnička na dortu. Petr Pavel bezskrupulózně lže tvrzením, že mu Ústava dává právo na tom summitu být. Není to pravda, je to vědomá lež. Ústava dává prezidentovi právo zastupovat zemi navenek, ale neznamená to nárok účastnit se summitu NATO.
Bývalý předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský ve svém komentáři k Ústavě napsal, že prezident v této oblasti podléhá vládě, která určuje zahraniční politiku, a dokonce, že prezident nemůže navenek reprezentovat jinou politiku než kterou razí vláda. Takže prezident má právo jednat o zahraniční politice s vládou, má možnost do jednání vstupovat a dávat své podněty či návrhy. Ovšem v momentě, kdy vláda jednoznačně deklaruje nějakou zahraniční politiku, prezident se jí podle Ústavy musí přizpůsobit. Petr Pavel to nedělá a je evidentní, že si jede svou vlastní linii zahraniční politiky, která je naprosto odlišná od té vládní. Je to opoziční zahraniční politika a jeho účast na summitu NATO je z mého pohledu v tuto chvíli naprosto nedůvodná a dokonce by byla pro naši zemi škodlivá. Hovořil by tam úplně jinou řečí než Andrej Babiš, Petr Macinka a Jaromír Zůna.
Má Petr Pavel právo jet na summit NATO s Babišem a Macinkou?
Má Petr Pavel právo jet na summit NATO s Babišem a Macinkou?
Ve vztahu k NATO aktuálně prezident Pavel ostře kritizoval amerického prezidenta Trumpa, který prý alianci poškodil více než Vladimira Putina…
Tohle už není chyba, ale diplomatický diletantismus. Pokud se Petr Pavel nepoučil z toho, když prohlásil, že je Donald Trump odpudivá lidská bytost a je schopen vypustit veřejně takový nesmysl, který poškozuje Českou republiku, tak na summitu NATO nemá co dělat. Vůbec nikdo by se tam s ním nebavil, protože kopat do Donalda Trumpa a potom za ním chtít jet na summit NATO, to může chtít jen naprostý šílenec.
Ministr zahraničí Petr Macinka už říkal, že by prezident neměl jezdit ani na Valné shromáždění OSN a mluvit tam jménem České republiky. To je v pořádku? Měl by na akce tohoto typu jezdit raději premiér?
Ano, jsem o tom přesvědčen, protože Petr Pavel odmítá prosazovat zahraniční politiku české vlády. Odmítá se chovat podle Ústavy, která mu jasně ukládá, že jakékoli veřejné vystoupení v zahraničí musí být v souladu se zahraniční politikou vlády. Jestliže tak nečiní, chová se fakticky protiústavně a poškozuje tím Českou republiku, protože ji činí v očích zahraničních partnerů nečitelnou, tak bude lepší, když zůstane sedět doma a nebude vůbec nikam jezdit.
válka na Ukrajině
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.