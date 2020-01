„Zákaz PL! Jasně se to řeklo!” Odchází z TOP 09 a promlouvá o poměrech ve straně. Hodně výživné

Vy jste se po 10 letech rozhodl odejít z TOP 09. Co vás k tomu vede? Ve svém životopise uvádíte, že jste si TOP 09 v roce 2010 vybral, protože hájí hodnoty, kterým věříte. Je to dnes jinak? Anketa Kdyby Milion chvilek uspořádal akci kousek od vašeho domu, co byste udělali? Přišel (přišla) bych je podpořit 4% Přišel (přišla) bych se podívat 2% Ignoroval(a) bych je 80% Přišel (přišla) bych jim vynadat 13% Zalezu, zamknu a fertig, jak padlo ve ,,Slunce, seno..." 1% hlasovalo: 6462 lidí

TOP 09 byla mojí první politickou stranou, kde jsem byl členem. Vstupoval jsem do ní kvůli dvěma osobnostem. Karlu Schwarzenbergovi a Miroslavu Kalouskovi. Prakticky ani jeden není ve vrcholné aktivní vnitrostranické funkci. Mé hodnoty se zejména v poslední době s názory vedení TOPky v některých, pro mě zásadních, bodech rozcházejí.

Jak vidíte vývoj TOP 09? Čím si například vysvětlujete, že podle preferencí v poslední době nedosahuje ani pěti procent?

V TOP 09 mám mnoho kamarádů a přeji jí úspěch, ale program antibabiš a antizeman prostě nefunguje. Andrej Babiš volby vyhrál a je třeba se s tím prostě smířit, ať se mi to líbí, či nikoli. Konec konců, českobudějovická TOPka také udělala koalici s ANO. Témata, kterými se TOP 09 profiluje, zřejmě neoslovují českého občana, a po pravdě řečeno, už neoslovují ani mě.

Vy patříte k jedněm z mála členů strany, kteří neváhali vyslovit veřejně kritiku na bývalého předsedu strany Miroslava Kalouska. Bylo to například po výsledku parlamentních voleb. Změnil se od té doby nějak váš pohled jak na TOPku, tak na Miroslava Kalouska?

Miroslav Kalousek je prostě politická osobnost. Lídr. Nemusím s ním v mnohém souhlasit, ale má směr a tah na bránu. Ví, co chce. To se mi líbí. Bohužel se v jednu chvíli až příliš zaměřil na boj s Andrejem Babišem. Jejich vzájemné spory už překročily hranice dobrého vkusu. Měli bychom zůstávat u věcných podnětů k problematice financí a ekonomiky. Nesnižovat se k osobním urážkám. To není důstojné pro nikoho.

V čele TOP 09 je krátce Markéta Pekarová Adamová. Souhlasíte s jejími názory? Domníváte se, že pod jejím vedením může strana dosáhnout v příštích volbách lepších výsledků?

Nevím, zda se tato talentovaná politička chopila svého předsednictví v tom nejlepším světle. Myslím, že než „chci euro“, mohla znít proklamace: „Ráda bych otevřela vnitrostranickou debatu o zavedení eura.“ V současné době právě u mne spíše negativa převažují nad pozitivy. Ale třeba mám málo informací a právě ta debata by mne přesvědčila o opaku. To je ale spíš otázka schopnosti komunikovat představy paní Pekarové směrem k veřejnosti a voličům.

Ing. Markéta Pekarová Adamová TOP 09



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

A jak vidíte šance takzvaného „demobloku“?

Z matematického hlediska to vypadá jako dobrý nápad – jenže víc stran, to neznamená jen prostý součet volebních procent. Za těmi procenty je nutné vidět také různé představy různých stran, různých lidí, odlišných povah. Je daleko těžší dosáhnout vzájemné shody. Někdy prostě víc hlav neznamená víc rozumu, ale spíš zbytečně moc slimáčků na málo kapustičky.

Psali jsme: Petra Hampla vyhodili z hospody. Ještě než tam přišel. A on má radost! Nečekaný vývoj Jan Campbell: Pláč a skřípění zubů Nevídané, za co dostal „kouř“ Martin Veselovský. Všichni z toho mají srandu Babiši, kdo to podělal? EU vytáhla důkaz: Čerpali, ale ani nevěděli

Před časem jsem si na vašem FB všiml, že váš rozhovor pro Parlamentní listy okomentoval jeden z mladých členů TOPky na jihu Čech s tím, že se „přece jasně řeklo, že pro Parlamentní listy se rozhovory poskytovat nebudou“. Můžete mi k tomu něco říci? A je tedy pravda, že TOP 09 má seznam médií a serverů, kam by její členové dávat rozhovory neměli?

Ano, pokud je mi známo, tak takové usnesení existuje. Nechť si každý udělá obrázek o tom, zda to je, či není demokratické. Můj rozhovor do Parlamentních listů právě čtete, takže asi chápete, jaký mám názor na to, když politická strana rozhoduje o právu na svobodu projevu.

Prozradíte, jestli po odchodu z TOP 09 vstoupíte do jiné politické strany? V kuloárech se mluví o tom, že jste dostal nabídku od STAN.

S nadsázkou řečeno, připadám si teď trochu jako dítě, kterému se po dlouholetém manželství rozvádí rodiče. Do strany jsem vstupoval jako člen TOP 09 s podporou STAN a teď to vypadá, že se toto dlouholeté partnerství rozpadá. Co dělat, když střídavá péče nefunguje. Je nutné se rozhodnout s kým zůstat, nebo zda nezkusit novou „adoptivní rodinu“. Uvidíme, jaký bude další vývoj. Faktem je, že s členy jihočeského STANu si jako dlouholetý místostarosta velmi dobře rozumím. Jsou to pro mě lidé, kterým jde o věc.

Když odbočíme, máme za sebou rok 2019. Jaký podle vás pro Českou republiku byl? Co se povedlo a co naopak ne?

Česká republika zažívá neobvyklou konjunkturu. To je nesporný fakt. Nese to však s sebou i negativa, jako je obrovské zdražování bytů, které se staly pro mladé lidi prakticky nedostupné, a pro zaměstnavatele je problém najít kvalitní pracovní sílu. Hubená léta však nevyhnutelně přijdou, měli bychom na to myslet a přizpůsobit tomu i státní rozpočet.

Andrej Babiš vidí naši budoucnost zřejmě velmi pozitivně. V novoročním proslovu nešetřil optimismem. Podle něj žijeme v nejsvobodnější a ekonomicky nejúspěšnější době a „bude ještě lépe“. Bude? Co na jeho hodnocení říkáte?

Nijak mě nepřekvapuje. Pochválit svůj úspěch a zamaskovat neúspěch by měl umět každý politik, a pokud je pan Babiš v něčem dobrý, tak právě v tomto. Obávám se však, že nejde úplně o jeho úspěch, ale spíš úspěch jeho marketingového týmu.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Na Nový rok vystoupil s proslovem také předseda Senátu Jaroslav Kubera. Varoval, že i v roce 2019 se svoboda slova ocitla pod palbou. „Politická korektnost dovedená ad absurdum, takže na svobodu slova můžeme už jenom vzpomínat. Nemůžeme říkat, co si myslíme, a bojíme se, že se brzy budeme bát si to jen myslet,“ uvedl. Do jaké míry je svoboda slova v ohrožení? Máte strach říkat to, co si myslíte?

V obou proslovech, tedy jak pana Babiše, tak pana Kubery, bylo mnoho pravdivých postřehů. Jen pan Kubera se pochopitelně zaměřil na ty negativní. Ale má, samozřejmě, pravdu. Svobodu slova bychom si neměli nechat vzít. Stejně jako právo na svůj vlastní názor. Média by neměla občanům diktovat, co si mají myslet, a politické strany by neměly zakazovat svým členům vyjadřovat se v médiích, která jsou pro ně nepohodlná.

Jaroslav Kubera



předseda Senátu Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Co byste popřál lidem nejen v ČR do roku 2020?

Přeji všem hlavně zdraví, aby se na silvestra 2020 mohli za uplynulým rokem ohlédnout a říci si – kéž by byl další rok alespoň stejně dobrý jako tento. A aby měli vždycky někoho, s kým si na ten úspěšný rok budou moci připít.



Psali jsme: Šéfka TOP 09: Šokovalo mě, když mi lidé psali, že nechtějí sirotky. Fašisté? Jako před 70 lety. K poslancům extrémních hnutí necítím přátelství Vicehejtman z TOP 09: Demonstrace na Letné? Příliš profesionální a nákladná. Zklamalo by mě, kdyby lidé jen někomu naletěli. A Mádl s Geislerovou... Jihočeský kraj se může pyšnit druhým místem v celorepublikovém výzkumu Místo pro život 2019 Topkař Knot: Peníze na Notre-Dame jsou, ale na hladovějící děti ne?! Jako u nás, některé (ne)ziskovky se topí v blahobytu, zatímco se sbírají víčka na nemocné děti

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.