„Zdravotní turistika“! Nemocnice v potížích? Neplatí si pojištění, přesto mají na všechno nárok, diví se Majerová

„Je důležité netříštit síly a hlasy tam, kde můžeme spolupracovat,“ říká k čím dál častější spolupráci mezi SPD a Trikolorou její předsedkyně Zuzana Majerová. „Komunální volby jsou vždy o konkrétních lidech a lokálních problémech a vždy záleží na tom, zda se lidé domluví,“ vysvětluje v rozhovoru Majerová, za skandální považuje nejen to, jak se ministři Milan Kupka a Marián Jurečka zachovali před zahájením debaty na CNN Prima News, ale také to, jak slepě se vláda staví k pomoci českým občanům se zvládáním rekordně vysoké inflace. „Opatření vlády odpovídají tak jedné desetině velikosti ekonomických problémů,“ je přesvědčena Majerová.

Nejdříve se nemohu nezeptat, co říkáte na postoj televize CNN Prima News, která nejdříve pozvala příznivce Trikolory do čtvrteční televizní debaty, pak však na nátlak ministrů Jurečky a Kupky jim televize nedovolila se do debaty zapojit. O čem to podle vás svědčí?

Považuji za naprosto skandální, že ministři diktují soukromé televizi podmínky, kdo jim smí a nesmí klást otázky. Čeho se bojí? Za zcela nestandardní a politováníhodné považuji i to, že jim produkce Primy vyhověla. Není přece normální, aby produkce pozvala za nějakým účelem do studia hosty, dvě hodiny je nechala čekat a následně jim oznámila, že nic domluveného neplatí, protože se neschopní ministři bojí nepříjemných otázek. Chápu, že pánové ze SPOLU jsou teď na koni a myslí si, že můžou vše, ale takovéto arogantní, povýšené a bohorovné chování, které předvádí současná vláda, jsem nikdy dříve nezažila. Ale žádný strom neroste do nebe.

Je podle vás horší to, že si ministři vlády Petra Fialy takto diktovali podmínky debaty, nebo to, že televize jejich nátlaku podlehla?

Už samotný fakt, že si vůbec dovolí diktovat podmínky soukromé televizi, vypovídá o jejich nadřazenosti, svévoli a pocitu moci. Jako by jim nestačilo, že mají zcela ovládnuté zpravodajství České televize. S jídlem roste chuť, říká se. Ale všeho do času. A co se televize Prima týče, nerozumím a neznám důvody, proč na to přistoupila.

Sama máte dlouholeté politické zkušenosti včetně Poslanecké sněmovny. Stalo se vám někdy, že by některá média s vámi zacházela takto v rukavičkách?

Ne, ale ani by mne nenapadlo po někom žádat jiné či nestandardní podmínky. Stačí slušné a zdvořilé chování, což v dnešní době bohužel není vždy samozřejmostí.

Deník N informoval o tom, že Trikolora bude v letošních volbách kandidovat společně s SPD. Znamená to, že se vaše strana vydala cestou sbližování s hnutím Tomio Okamury, nebo jde jen o ojedinělou spolupráci na úrovni komunálních voleb?

Spolupráce v komunálních a senátních volbách se rýsovala již od zimy. Nejen s SPD, ale i Svobodnými a dalšími lokálními uskupeními. Komunální volby jsou vždy o konkrétních lidech a lokálních problémech a vždy záleží na tom, zda se lidé domluví. Ke spolupráci s SPD nás též vyzývali lidé a naši voliči. Je důležité netříštit síly a hlasy tam, kde můžeme spolupracovat.

Bude Trikolora a SPD spolupracovat také na senátních volbách?

Bavíte se s SPD také o nějaké další těsnější spolupráci či integraci? Co vlastně Trikoloru s SPD spojuje a v čem máte podle vás naopak rozdílné názory?

Teď se soustředíme na komunální a senátní volby. Pak uvidíme, co dál. Zcela jistě nás spojuje vlastenectví, zájmy České republiky na prvním místě, konzervativní postoj v pohledu na život, tradicionalismus.

V ČR bylo potvrzeno již několik případů opičích neštovic. Lékaři zároveň upozorňují, že česká populace není vůči neštovicím imunní, neboť s povinným očkováním se skončilo v roce 1980. Máme se obávat, že covid-19 vystřídají neštovice a že se opět dostaneme do spárů epidemie či diskuse o povinném očkování?

Opičí neštovice byly poprvé diagnostikovány v USA cca v r.1983. Jejich příznaky jsou podle všeho mírnější než u neštovic pravých, to však farmakologické lobby nezabrání nabízet patřičně vystrašeným občanům vakcinaci. Za daleko víc alarmující považuji i situaci okolo HIV a zdravotnictví celkově. V ČR je průměrný nárůst lidí s HIV kolem 150-200 lidí ročně. Ale jen za poslední měsíc zde s nákazou HIV přibylo přes 200 lidí z Ukrajiny. Neléčení, děti, těhotné ženy, muži. Dále jsou to infekční, stomatologická, onkologická, ortopedická, plicní a další oddělení, která jsou pod náporem „zdravotních turistů“ z Ukrajiny. S ohledem na jejich status mají nárok na roční zdravotní péči zdarma. Neplatí si zdravotní pojištění, a přesto mají nárok na veškerá ošetření. Veškeré informace mám od kolegů lékařů a musím říct, že se mi to opravdu nelíbí. Pomáhat ano, ale ne na úkor našich občanů a zdraví populace.

ČEZ skokově zvýšil cenu elektřiny. Přitom jde o polostátní podnik, který vykazuje historicky nejvyšší zisky. Jak si to vysvětlujete? Neměl by v tomto případě stát zakročit a vynutit si nižší ceny pro domácnosti i firmy?

Mluvíme o tom pořád, tato vláda absolutně neřeší energetickou situaci a blízkou budoucnost naší země. Namísto toho vymýšlí deštníky v situaci, kdy už leje a musí se opravit střecha! Opatření vlády odpovídají tak jedné desetině velikosti ekonomických problémů. Trikolora od počátku navrhuje tato opatření. Zaprvé bychom ukončili obchodování veškeré elektřiny na burze v Lipsku a nabízeli tam pouze naše přebytky. Zadruhé ihned bychom přestali nakupovat ruský plyn přes německé překupníky a vyjednali si podmínky přímého odběru, stejně jako to má Polsko, Maďarsko a Rakousko. Zatřetí okamžitě bychom snížili DPH u veškerého zboží, u potravin a komodit potřebných k životu na 5 %. Nic z toho vláda nečiní. A přitom by tato opatření státní rozpočet nestála vůbec nic.

Když zabrousím k vám na Moravu, tak jak vnímáte pro některé hodně překvapivou zprávu, že česká armáda bude investovat do letiště v Mošnově několik miliard s cílem zde vybudovat moderní vojenskou základnu, o které někteří začali hned spekulovat, že jde o „předstupeň“ té americké?

V Poslanecké sněmovně stále leží zákon, kterým by mělo dojít k zavedení korespondenční volby pro občany ČR žijící v zahraničí. Proč Trikolora tuto normu tak vehementně odmítá? Nebylo by přeci fér zjednodušit hlasování pro české občany?

Trikolora zásadně nesouhlasí se zavedením možnosti korespondenčního hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny pro občany žijící mimo naši republiku. Je to otvírání další Pandořiny skříňky. Pokud toto zavedeme, nepochybně bude následovat také uzákonění korespondenčního hlasování pro občany žijící na území České republiky, a to s odvoláním na rovná práva. Jenže obojí je ve skutečnosti protiústavní, neboť v článku 18 Ústavy České republiky se uvádí, že „volby do Poslanecké sněmovny se konají tajným hlasováním…,“ přičemž korespondenční hlasování ústavou předepsanou tajnost hlasování prolamuje, respektive nezaručuje. Varováním, jaká rizika korespondenční hlasování přináší, by nám také měly být negativní zkušenosti z jiných zemí, naposledy z Rakouska a Spojených států amerických. Stát přeci nelze stavět na občanech - turistech v zahraničí, ale na těch, kteří na jeho území žijí, platí daně, vytvářejí jeho bohatství a v případě potíží se účastní jeho strastí.

Přes 70 procent lidí si myslí, že vláda lidem dostatečně nepomáhá s následky inflace. Vyplynulo to z aktuálního průzkumu, který vypracovala agentura STEM/MARK. Vím, že stejný názor máte i vy. Není to přeci jen velké varování pro kabinet Petra Fialy? Není možné očekávat, že přeci jen bude vláda donucena přijmout ráznější opatření?

Velké varování to je. Situace se navíc rychle zhoršuje. Opatření vlády odpovídají tak jedné desetině velikosti ekonomických problémů.

Kdyby byla Trikolora ve vládě, která tři opatření byste v boji proti růstu inflace prosazovali prioritně?

Jak jsem již uvedla, ukončit obchodování veškeré elektřiny na burze v Lipsku a nabízet tam pouze naše přebytky, přestat nakupovat ruský plyn přes německé překupníky a okamžitě snížit DPH, neboť zvýšené výběry této daně při vysokých cenách to umožňují.

Všechny tyto kroky by však stály státní rozpočet miliardy? Nevedlo by to pouze k dalšímu a výrazně většímu zadlužení budoucích generací?

Nikoli, všechna výše uvedená opatření a námi navrhované kroky by státní rozpočet nestály ani korunu.

