„Žerte, holoto.“ Hmyz v jídle, jídlo z Ukrajiny. Co všem uniklo

VIDLÁKŮV TÝDEN O tom, že nepečou z ukrajinského obilí v posledních dnech ujišťuje mnoho firem, sleduje moravský zemědělec a bloger Daniel Sterzik. A lidé už nekupují ani jiné jídlo z Ukrajiny, třeba olej. A vláda? „Žerte, co vám řekneme, holoto! Je válka!“ S ParlamentnímiListy.cz Sterzik mluvil i o rozruchu na téma „hmyz v jídle“. „Nic nám nevnucují, ale dělají všechno pro to, abychom neměli na výběr,“ tuší. Je to prý jako s auty.

reklama

Anketa Jste rádi, že EU rozšiřuje emisní povolenky i na dopravu a bydlení? Ano 0% Ne 98% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 6174 lidí

Ukrajinské mouky dovážíme jen 0,1 % celkové spotřeby, brání se ministr Nekula. Ale binec je kolem toho pořádný. Už jsme se o tom bavili posledně, ale co k tomu dodat, řekněme, z hygienického a obchodního hlediska?



To je právě to krásné na komoditní burze. I malé množství zboží dokáže pohnout s cenou napříč celým oborem i celou Evropou. Stejně to funguje i v případě lipské energetické burzy. Sice vyvážíme do Německa stále stejné množství energie, protože víc jí prostě nemáme a přes dráty jí víc neprotlačíme, ale přesto máme všichni elektriku za dvojnásobné ceny. Takhle jednoduché to je.

A tak i malé množství ukrajinské pšenice (a mouky) dokáže rozvrátit zemědělství v celém bývalém východním bloku. Na Ukrajině se prostě produkuje levněji. Jednak tam mají nízké platy, jednak tam mají velké lány a nemají tolik inspektorů a kontrolorů, kteří jim koukají přes rameno. Když je obilí sklizeno, nikdo moc neřeší kvalitu, protože Afrika se na takové podružnosti neptá. Ti potřebují hodně a lacino.

Díky velmi promyšleným krokům EU i naší vlády se pak stalo, že naši zemědělci produkují dráž, ale musejí si teď nechat konkurovat ukrajinskou produkcí. Není divu, že zkoušejí všechno možné, aby to zvrátili. Kdyby to takhle mělo pokračovat, tak bude lepší nechat pole ladem, protože při současných cenách hnojiv, nafty, chemie a požadavcích státu na kvalitu je prostě nemožné ziskově produkovat za současné výkupní ceny.



Nijak mě nepřekvapuje, že hlavním argumentem jsou pesticidy. To má největší šanci na úspěch, protože na Ukrajině se na nějakou tu chemii moc nehledí. Když se budou dělat testy, vždycky se něco najde.





Mě spíš překvapuje ta urputnost našeho ministra. Ukrajinská produkce v sobě prostě víc pesticidů má. Tohle je politicky od začátku prohrané. Nejprve se ohánějí vysokými standardy, aby ochránili spotřebitele i polní zvěř, a zřejmě i malá hezká koťátka, a pak najednou šup... žerte, co vám řekneme, holoto! Je válka! Ať se stane cokoliv, voliče to vždycky naštve. Lidi pak moc přemýšlejí, jestli ministerstvo i se všemi úředníky vůbec k něčemu potřebují.



Už je to v obchodech vidět. Rostlinný olej v akci za 29,90, země původu Ukrajina... a skoro nikdo to nekupuje.



Psali jsme: „Lidi už odmítají trpět!“ Pekárna z Krnova v protiakci. To nikdo nečekal „Není určeno Čechům.“ Text Fialy a dalších ve vlivném americkém časopisu. Schwarzenberg i Drulák mají jasno Když mluví mezi sebou. Ukrajina: Stropnický vynesl, co slyšel Nebezpečné obilí z Ukrajiny? Tak se podívejte, co navezli do EU Poláci

Co se týče oné majitelky pekařství z Krnova – neodvolala, řeklo by se mučednickou terminologií. I když křik na ni byl tedy značný. Jak reflektovat její případ a společenské souvislosti?



Myslíte hentu paní, která napsala na ceduli, že nepečou z ukrajinského obilí a dostalo se jí za to nájezdu hejtrů z celé republiky? Není jediná, jen byla první. V posledních dnech registruji přímo lavinu vyjádření různých firem z branže, kterak ujišťují své zákazníky o tomtéž. Ale samozřejmě dělají to s lepší autocenzurou a říkají, že pečou z českého obilí. Je to sice to samé, jako nepéct z ukrajinského obilí, ale slovo „Ukrajina“ je lepší v negativní souvislosti vůbec neříkat, protože to Prahu a lásku vytáčí k nepříčetnosti a oni pak po nocích posílají nenávistné vzkazy a udání.



Myslím, že se v tomto případě ukázalo, že ona skupina zastávající ony nejvyšší evropské hodnoty, které je možné obhajovat jakoukoliv nenávistí, je vlastně docela malá. Paní pekařce se dostalo mnohem větší podpory než odmítnutí. Také se ukazuje, že lidi začali hlasovat peněženkou a prostě to ukrajinské zboží nechtějí. Nějak jsem nezaznamenal jediného odvážlivce, který, ve snaze potěšit proukrajinské liberální demokraty, by si dal na ceduli, že peče výhradně z ukrajinské mouky. Zřejmě by splakal nad výdělkem.



Ostatně, co si budeme povídat... snahy o odvolání děkana Ševčíka také skončily, Česká spořitelna také přestala mluvit o podpoře fakulty, pokud Ševčíka odvolá... nemáte pocit, že se tu nějak mění atmosféra?

Fotogalerie: - České a německé ceny potravin



Pojďme rozebrat ty brouky v potravinách a Dana Přibáně. Přibáň tvrdí, že před brouky v potravinách varují jen hlupáci, protože jim ty brouky nikdo, nikdo nenutí k jídlu! A řízky nám prý taky nikdo nebere! Opravdu?



Potom nechápu Přibáňovy krokodýlí slzy nad problémy firmy SENS Foods CZ s.r.o. Že prý kvůli neopodstatněnému strachu z hmyzího jídla. Zdá se, že nám producenti hmyzích dobrot jaksi neodhadli situaci a nejlépe se jim fungovalo v době, kdy lidi o cvrčcích v potravinách nevěděli. Jak se to provalilo, tak opět hlasovali peněženkami. Říká se tomu kapitalismus a volný trh. Lidi chtějí řízky, takže by možná bylo lepší, kdyby jim Přibáň nevnucoval moučné červy. Kdyby tu o ně byl takový zájem, tak hmyzí producenti vzkvétají i bez dotací.

Anketa Získají Ukrajinci někdy zpět Krym? Získají 5% Nezískají 95% hlasovalo: 25617 lidí



S prasaty to jde u nás od desíti k pěti, uvádí Agrární komora ČR. Že prý meziročně jich máme o 165 tisíc méně, podniky avizují rušení chovů a za chvíli prý v ČR budeme vídat prase jen v ZOO. Je to opravdu tak zlé?



Je to dost špatné. Já to vidím především v tom, jak ubývá infrastruktura. Když ubyde vepříků, ubyde i vepřínů, když ubyde vepřínů, ubyde i zootechniků a veterinářů. Ubyde i producentů inseminačních dávek a ubyde i rozmanitosti, protože tlak na výrobce je tak obrovský, že se udrží jen to, co vydělává nejvíc. Takže já jakožto chovatel přeštických prasat si musím umět všechno udělat sám. Sám musím inseminovat, sám si musím selátka odrodit, sám si musím udělat zootechnické zásahy a sám musím umět rozpoznat příznaky červenky, protože veterináři znají jen kočky a psy. Rok od roku je to horší a horší.



Přitom zrovna jdeme do doby, kdy rozdíl mezi mít prase a nemít prase bude možná rozdíl mezi slušným životem a bídou. Naše milovaná EU nás vede neomylně cestou k Maovskému Velkému skoku. Po něm nenásledovalo v Číně zrovna šťastné období a nejlépe to překonali ti, kteří se k sociálním experimentům Velkého kormidelníka stavěli skepticky (samozřejmě museli opatrně, protože byli stále jednou nohou v kriminále... ale to máme už i tady).





Na druhou stranu, v posledních týdnech mám pocit, že se ve společnosti cosi pohnulo. Vláda svou neschopností prostě dodala argumenty, proč potřebujeme mít vlastní domácí zemědělství a proč musíme být soběstační. Trochu vlastně Nekulovi závidím. Já o tom píšu na svém blogu už pět let, ale nedosáhl jsem zdaleka takového porozumění mezi čtenáři, které dokázal zajistit on svými ministerskými rozhodnutími.

Fotogalerie: - Česko proti bídě



Premiér Fiala byl ve Vietnamu. Nebo kdybychom byli Jakub Železný, v „totalitním, komunistickém Vietnamu“. A seděl tam pod obří bustou Ho Či Mina. Prý tam prodával zbraně, zatímco v Kazachstánu jednal pro změnu o dodávkách kazašských surovin. Lze za to premiéra pochválit?



Tak premiér začal dělat ekonomickou diplomacii? A začal dělat politiku všech azimutů, ve které je na prvním místě byznys a až potom důraz na lidská práva? Proto byl ve Vietnamu a Kazachstánu? Singapur také není zrovna demokratická země, že?

Drze bych se zeptal, jestli nám Fiala nedělá přesně to, co dělal i Zeman a Babiš? Podlézá nedemokratickým zemím, aby se domohl ekonomického profitu. Zavírá oči před tamním porušováním práv menšin, ale podepisuje kontrakty podporující český export. Poněkud mi uniká, proč to v případě Číny a Ruska bylo špatně, ale v případě Vietnamu a Kazachstánu je to dobře.

Jestli ono to nebude hentou geopolitikou, jestli ono to nebude tím, že proamerický gauner je něco úplně jiného než protiamerický gauner. Ale jsem rád, že se v našem boji proti komunistické Číně klidně spojíme i s komunistickým Vietnamem. Že si místo autoritativní ruské ropy koupíme autoritativní kazašskou ropu. Asi se budu muset vnutit za Lipavským na Ministerstvo zahraničí a zeptat se našeho kinderministra, o kolik je Žomart-Tokajev lepší partner k dialogu, než Vladimír Putin.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Jan Lipavský Piráti



ministr zahraničí Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky



Ministr Nekula ukázal tabulku, že meziročně zdražilo jídlo v Polsku i v Česku stejně – nějakých 25 %. Má z toho občan mít radost?



A to je na statistice to krásné... vždycky vám to podle ní vyjde, jak potřebujete. Přitom si stačí vzít leták polské Biedronky a porovnat to s letákem z Kauflandu a najednou vidíte úplně jiná čísla. Najednou vidíte, že nás tady prostě berou na hůl a Poláci, když už teda válčí s Ruskem, což je jejich oblíbená kratochvíle v posledních pěti stoletích, tak se alespoň starají, aby se jim obyvatelstvo nebouřilo. A k tomu kupují americké tanky, americké stíhačky, americké všechno... a pořád na to mají. Kde se stala chyba?

Všímáte si, že jakmile kterýkoliv vládní činitel vyleze na veřejnost a něco řekne, vždycky je to průšvih? Ale jen houšť a větší kapky, náš národ to potřebuje slyšet. Jinak by se neprobudil.

Psali jsme: Máslo za 18 Kč. V Polsku. Fialovu muži ztuhne úsměv Čech 9412 Kč, Polák 3928 Kč. Elektřina. A ještě zajímavější věc Kilo řízků 76 Kč, chleba 14. Polská nálož podráží Fialu 7 Kč jogurt, 20 Kč máslo, 10 Kč nudle. A maso? „I pro psa se mi to vyplatí.“ Ceny vzbudily pozdvižení



Řečníváte na demonstracích Jindřicha Rajchla, teď se blíží demonstrace Ladislava Vrabela. Přejete vašemu konkurentovi úspěch?



Přeju úspěch každému protivládnímu počinu, takže i Láďovi Vrabelovi. Ale nemohu se ubránit dojmu, že to bude jeho labutí píseň. Když poslouchám, jak se připravuje, tak mám pocit, že v těch přípravách koncentruje všechno to, co už na podzim přivedlo jeho demonstrace zu grunde a díky čemuž si lidé našli nového lídra v Jindrovi Rajchlovi. Jestliže mu na podzim k vyšším počtům účastníků nepomohla proruskost, řešením je ještě více proruskosti. Podle toho to také nejspíš dopadne.

Zrovna dneska mám na svém blogu článek, ve kterém se mimo jiné ptám, jestli není chyba riskovat, že demonstrace bude malá a ukázat tím skutečnou velikost (nebo malost) podpory. Podívejte se, jak dopadla SPD po prezidentské volbě. Ukázala, že její tvrdé jádro nemá ani 5 % voličů. Přitom, kdyby včas podpořili Babiše, mohli se klidně kasat, že jejich podpora Babišovi představovala 15 % hlasů. Láďa Vrabel je na nejlepší cestě udělat stejnou chybu. Rozdíl je jen v tom, že SPD to může ještě napravit, ale on už další příležitost nejspíš mít nebude.

Fotogalerie: - Vysíláme fialový signál



Tomio Okamura se vymezil proti Rajchlovi a prohlásil se za jedinou vlasteneckou alternativu, protože prý na rozdíl od PRO prosazuje referendum o odchodu z EU a z NATO. Jak to máte vy osobně, pokud jde o tyto dva body?



Evropská unie zavedla bezcelní dovoz ukrajinského obilí. A Poláci si vyhodnotili, že jim to škodí a co udělali? Zastavili to. Záminka se našla. Poláci jsou v EU, ale vydupou si, co chtějí. Zřejmě i kdyby v EU nebyli, tak by jejich suverenita vypadala stejně, jako když tam jsou.

Anketa Má smysl demonstrovat proti vládě? Ano 97% Ne 3% hlasovalo: 34496 lidí

Myslím, že to platí i pro nás. I kdybychom v EU a NATO nebyli, nic to nemění na tom, že jsme uprostřed Evropy, nic to nemění na tom, že osmdesát procent zakázek dostává průmysl z Německa. Nic to nemění na tom, odkud kam vedou trubky s ropou a plynem. Nic to nemění na tom, že pro přístup k moři máme jen dohodu o svobodné plavbě labské. Pokud chceme zlepšit naše postavení vůči EU, musíme nejprve zlepšit naše hospodářské a diplomatické postavení. Suverenita není dána smlouvou s EU, ale silou průmyslu, zemědělství a armády.

Pokud budeme hospodářsky samostatní, pokud budeme mít vlastní finančnictví, vlastní průmysl, vlastní suroviny a vlastní zdroje, tak si zřejmě budeme moci dovolit věci, které bychom si teď dovolit nemohli, i kdybychom EU nakrásně opustili.

SPD pro naši budoucnost nastoluje otázku č. 754 a my jsme někde u čísla 8. Chceme být suverénní zemí? Tak potřebujeme víc prodejen, které otevřou naši zemědělci a ne zahraniční obchodní řetězce. Potřebujeme firmy, které dokážou kilo železa prodat za milion korun v podobě hodinek či zaměřovacích přístrojů. Potřebujeme otevírat doly, stavět technologické celky, potřebujeme uvolnit potenciál šikovných lidí v této zemi. Pokud se nám to povede, budeme hrát první housle v EU nebo mimo ni. Pokud to nedokážeme, budeme lokajové i bez EU.

Psali jsme: Kaufland: „Uskromněte se.“ Venkov vrací úder. Maso, mléko, sýr, vše Zázrak, ta levná vejce z Polska? Ne. „Proč v ČR jídlo nezlevnilo.“ „Co budeme žrát? Jako středověk.“ Jídlo dle představ EU. Venkov mluví Ani výloha rozbitá. Václavák? „Pavel i vláda jednou zjistí, že...”

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama