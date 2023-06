100 tisíc, 10 tisíc, každý rok. „Na to Češi nemají.“ Past. Plus jídlo

reklama

Měl nastat pokles cen potravin. Jenže nenastal, jak ukazují data. Kde se stala chyba? Jeden z ekonomů před pár měsíci pravil, že pokud ceny v zahraničí klesnou a u nás ne, opravdu je už něco špatně.



Kde asi udělali soudruzi kapitalisti chybu, že? Všude ceny klesají, jen u nás neklesají. Nebude to tím, že nám tak strašně narostla cena energií? Eurostat říkal, že nejvíc v EU, ale Fiala to označil za dezinformaci. Přece jenom, cena energií je při výrobě potravin dost významná cenotvorná položka. Nebo by to mohlo být nejistotou, kterou vláda vyvolává svými promyšleně chaotickými opatřeními? Nebo se definitivně ukázalo, jak blbé je, když mají maloprodej v rukou zahraniční obchodní řetězce?



Já osobně bych si ale myslel, že je to Nekulou... toho když člověk vidí, jak zařizuje akce na mouku v Lidlu, tak se neubrání dojmu, že brzy bude hladomor, i když se urodí.



Ceny obilovin dále klesají a už se dostaly i v reálných nákupních cifrách na předválečnou úroveň. Do žní je ještě měsíc a všichni předpokládají, že pokles bude pokračovat.



Ale ne, už to mám! Určitě za to může Babiš, protože za covidu zatnul do futer sekeru a dával peníze podnikům, aby nikdo nezkrachoval... To bude ono. Ostatně Pětikoalice si ho pořád dává na plakáty, aby zdůraznila, jak to oni dělají dobře a on špatně.

Ministr Rakušan hájí, že hlasoval pro migrační dohodu EU. Opozice si to nemyslí. Kdo má pravdu?



Mně se na tom líbí, jak všechno krásně dozraje. Nejprve máma Merkelová vyhlásila, že to Němci zvládnou. Následně do Německa přišly statisíce a miliony lidí. A pak se ukázalo, že ani Němci to nezvládnou. Moc nožů, moc kamionů na vánočních trzích, moc znásilňování a obtěžování, příliš mnoho Erdoganova Turecka. I udělalo se to, k čemu je EU určená - problém se přesouvá do zemí, které ho nezpůsobily, naopak před ním varovaly. Stačí si tam jen vychovat vládní hujery, opravit jim chrup, napíchat vlasy a veřejnoprávně je protlačit pravda nepravda...



Ministr Rakušan ujišťuje, že to zvládneme... Němci to nezvládli a to je poněkud větší i bohatší stát. Takže bych čekal, že v brzké době bude na vině tu nůž, tu pistole a nebo třeba ohňostroj. Považte, lidi na něj jedou tramvají a skončí to mrtvým člověkem. Ohňostroje zakázat a postavit mimo zákon.

Příští rok nastane zákaz kotlů vyrobených před rokem 2000. Ministerstvo životního prostředí jej hájí: Nabízí přeci dotace na kotle nové. Je to dost?



Já mám doma litinový Viadrus. Na uhlí. Kromě toho mám i starý dobrý plynový kotel Destila. Každý kotel mě i s instalací nestál víc jak třicet tisíc. Když se mi letos ta Destila porouchala, oprava stála patnáct set a to ho pan opravář rozebral téměř do šroubku a vyměnil všechno elektrické, co v něm bylo. Předtím se na ten kotel dvacet let nemuselo sáhnout. Na litinovém Viadrusu se nikdy nic nerozbilo, protože tam nic není. Je to prostě jen velký kus litiny.



Můj bratr už má henten moderní plynový kotel. Nevím, jestli si bral dotaci, ale kotel stál i s instalací daleko přes sto tisíc. Po dvou letech (hned po uplynutí záruky) měnil jakousi řídící destičku za deset tisíc. A od té doby každý rok, s železnou pravidelností odejde nějaká součástka, která je pro ten kotel nezbytná, opravář pokaždé tápe, v čem to vlastně vězí a už je to skoro zákonitost, že si ten kotel na údržbě vezme alespoň pět tisíc ročně. Tu jsou to zanesené trysky, protože norský plyn je mnohem lepší než ten ruský, to dá rozum... Tu se porouchal odtahový ventilátor, tu je to nějaká sonda... Přijdete na podzim kotel nahodit a spolehlivě voláte opraváře.



Sami výrobci dneska říkají, že moderní kotel vydrží tak deset let... Vážně jako lidi budou mít peníze, aby každých deset let vyměnili všechny ty drahé kotle, které předtím pořídili za dotace? Vážně bude mít stát dost peněz na další dotace? Budou mít lidi na drahou údržbu drahého kotle a zároveň i na nejdražší plyn v Evropě? Není lepší mít starou Destilu? Není lepší mít litinový Viadrus?



Otázky, samé otázky...



Sociální demokracie pokračuje s vedením Michala Šmardy. Na sjezdu ovšem Lubomír Zaorálek přednesl hodně kritický projev s tím, že Petr Fiala ho lidsky zklamal a vedení socdem nehájí obyčejné lidi. Vy jste za tehdejší ČSSD kandidoval do komunálu, takže jak se Vám to jeví? Vždyť u vás na Moravě sociální demokracie byla nejsilnější.



Anketa Jste spokojeni se způsobem, jakým Petr Pavel vykonává úřad prezidenta? (Ptáme se od 23.5.2023) Ano 3% Ne 95% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 27695 lidí



Opět jsem byl kolegům prorokem a bohužel jsem se nespletl.



Takže bych očekával, že v nejbližších měsících v Miroslavi vznikne buňka hnutí ANO a nejspíš i PRO. Doba je prostě taková.



Turoňová působí s Petrem Drulákem ve Svatopluku a určitě se politicky neztratí. Narozdíl od Šmardy.



Zaorálek na sjezdu tvrdil, že Křetínský a Tykač si sami nastavili stropy na energie. Není to už trochu odvážné tvrzení?



Schválně, jestli za to Velký Zao bude popotahován...



Nevím, jestli si ti dva nastavili henty vládní stropy, ale rozhodně si nemohou stěžovat, že? Vydělali na vysokých cenách a pak ještě na vládních kompenzacích. To už stojí za trochu snahy a lobbingu... Možná i za víc. Ale určitě to tak nebylo. Oba pánové určitě jen trpělivě čekali, jak to Síkela udělá a modlili se, aby náhodou nepřišli na buben... Slováci ve stejné době stejný problém vyřešili víc než dobře. Tedy pro lidi dobře. Pro výrobce energie už tak moc ne.



Ale i kdyby zůstaly pochybnosti... stačí udělat zase nějakou novou knihovnu Petra Fialy, Pětikoaliční lavičky nebo stačí zaplatit nějaké objektivní a nezávislé médium a všechno bude v pořádku. Když se podivně privatizovaly byty OKD, tak se to také tak udělalo, jak to bylo úspěšné!

Minulý týden jsme řešili tu tzv. drag queen, čili čtení dětem v převlečení za ženu. Liberálové tvrdí, že přítomné děti spíš vyděsil protest proti akci…



Neřekl bych, že přítomných patnáct dětí byl nějaký reprezentativní vzorek populace, na základě kterého by se daly dělat tak odvážné liberální závěry o tom, kdo koho víc vyděsil. Mě rozhodně vyděsil onen drag queen chlap... nechtěl bych ho v tom outfitu potkat v noci v parku. Ale jinak bych řekl, že národ moravský si zachoval zdravý rozum a svoje děti na takovou šaškárnu vůbec neposlal. Jednak proto, že chlap převlečený za ženskou, co čte pohádku o teplých tučňácích bez dikce i intonace, není žádná kulturní událost a jednak proto, že nebude dělat stafáž ani libtardům, ani jejich odpůrcům.



Na Moravě máme tolik úžasných možností kulturního vyžití, že pro příště by libtardi měli sehnat jednak fakt fešného borca a nebylo by špatné, kdyby uměl mluvit a intonovat.



Abychom se dostali k něčemu hezkému: Minule jsme řešili Chorvatsko, ale mnoho občanů jezdí v létě k vám na Moravu do vinných sklípků. Dokonce to spojují s cyklistikou, což je velký výkon. Jak jsou moravští vinaři letos připraveni?



Doporučuji všem nadšencům do vína, aby si udělali obrázek sami a vyjeli tuto sobotu do Chvalovic u Znojma, kde se koná den otevřených sklepů. Doporučuji, aby se zastavili ve sklepě u Staňků, kde zjistí, že vše, co doteď pili, byla naprostá brynda, která si nezaslouží označení víno. A při té příležitosti by to mohli vzít přes Miroslav a zastavit se na tamním Food festu, aby zjistili, jak skvěle se na Moravě vaří. Kam se hrabe Chorvatsko... Kdo má všech pět pohromadě, ten stráví dovolenou v moravském vinném sklípku.



A blíží se žně. Jak jsou připraveni zemědělci a jaká bude úroda?



Po všech peripetiích s ukrajinským obilím a cenových výkyvech to nakonec dopadlo relativně dobře. Je zaděláno na rekordní úrodu. Tak krásné jaro už dlouho nebylo. Samozřejmě se ještě ledacos může stát, ale když už ceny klesají, tak doufejme, že se zemědělci zahojí alespoň na množství. Obchodníci jsou už také připravení a protože nejistota na trhu stále přetrvává, očekávám letos velmi mazané obchodní praktiky při vyjednávání o výkupní ceně. Šelmové sedláci proti šelmům obchodníkům... letos to bude zajímavé.



