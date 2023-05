141 milionů u Pekarové. Konečná prověřila a našla věci

reklama

Paní poslankyně, KSČM minulý týden pořádala demonstraci v Plzni. Jaké bylo její téma a jaké byly reakce lidí, kteří na akci přišli?

Demonstrace stovek občanů byla opět zaměřena proti krokům stávající Fialovy vlády. Za mír, proti válečným konfliktům, za lepší životní podmínky občanů. Lidé, kteří přišli osobně, i ti, kdo ji pak komentovali na sociálních sítích, nám vyjadřovali podporu. Je to pro nás obrovská motivace. Setkávám se s lidmi na besedách a obavy o budoucnost od nich slyším stále častěji. Nedávno na jednu mou besedu dorazil dokonce majitel středně velké firmy, který za mnou po skončení došel a říká mi: „Nikdy jsem nevěřil, že budu dobrovolně poslouchat komunisty, ale zaměstnanci mé firmy mi poslali pár vašich videí, tak jsem dorazil. A nejen, že jsem si to poslechl, já vás budu i volit!“ a dodal, že si myslel, že když bude volit SPOLU, vláda pomůže alespoň středně velkým českým podnikatelům, ale ona se zaměřila skutečně jen na podlézání Bruselu. Tak tady vidíte autentický hlas jednoho z našich tuzemských podnikatelů.



Ve svém pořadu Bez obalu jste mimo jiné na adresu Markéty Pekarové Adamové uvedla, že „místo slibovaného snížení nákladů na provoz Sněmovny o 40 milionů, náklady za minulý rok naopak o 141 milionů korun vzrostly“. Jak si to vysvětlit?

Tuto informaci přinesl server Kverulant. A ačkoli reakce Markéty Pekarové Adamové prostřednictvím vedoucího Kanceláře Poslanecké sněmovny nesla typicky papalášské manýry ve stylu „stáhněte článek, nebo uvidíte“, tak jsem si vybraná čísla ověřila a neshledala jsem na nich nic nepravdivého. Až na to, že jsem se vylekala, kolik jsou schopni poslanci utratit z peněz daňových poplatníků na zahraničních cestách. Například za šestidenní cestu do předvánočního Washingtonu poslance a starosty Bučovic za KDU-ČSL Jiřího Horáka, poslanců za ANO Kohoutka a Králíčka a poslance ODS Žáčka, zaplatili čeští občané téměř 1 milion korun. Vzpomeňte na to, až vám budou říkat, jak si žijete nad poměry a musíte si utáhnout opasek.



Ale nepřekvapuje mě to. Vláda zřejmě za dezinformace už hodlá označovat i statistické údaje, které budou ukazovat na její absolutní neschopnost. To dokázal Fiala. Poté, co Český statistický úřad, dokonce i Evropský statistický úřad Eurostat, přinesly informaci, že energie v naší zemi patří k nejvyšším, v přepočtu k paritě kupní síly je dokonce úplně nejdražší, si pozval na kobereček ředitele ČSÚ. Snad aby napříště zveřejňoval jen údaje a ukazatele, které budou pětidemoliční vládu velebit. Absurdistán.



Jak hodnotíte například premiérovu cestu do Indonésie? Co ČR přinesla?

Musím uznat, že mě pan premiér opět překvapil. Jet do Indonésie a do střední Asie a objevit tam Ameriku se nepodaří každému. Označit například Uzbekistán za neobjevený region je zpráva, která u mnoha lidí vzbudila pouze smutný úsměv. Před cestou se mohl pan premiér informovat, jaké jsou např. výsledky členů Komory pro hospodářské styky se SNS, která již 25 let buduje oboustranně výhodné obchodní kontakty s firmami ze zemí, jako jsou zmiňovaný Uzbekistán, Kazachstán nebo Ázerbájdžán.



Možná si ve Vietnamu uvědomil při jednání s generálním tajemníkem Vietnamské komunistické strany, že s komunisty se mluví. Celkově na mě tato desetidenní mise působí jako PR za státní peníze. A pokud byly součástí setkání dohody o prodeji vojenské techniky, tak ta vždy byla v Československu na takové úrovni, že si své zákazníky vždy našla. A na podporu premiéra Fialy se spoléhat nemusela.



Jak už jste zmínila, objevila se informace, že v ČR meziročně vzrostla cena plynu nejvíce v celé EU a to o 230 procent. Co na to říkáte? A vraťme se ještě k reakci premiéra Fialy, podle kterého tato čísla neodpovídají realitě…

Jak jsem řekla, absurdistán. Když na tuto otázku pan premiér odpovídal, byl patrně ještě pod vlivem náročné zahraniční cesty. Jinak by nemohl tvrdit, že se ČSÚ mýlí v takovém rozsahu. Je potřeba se podívat na metodiky srovnání cen. Tady ale věřím ČSÚ a jeho odborníkům, kteří dlouhodobě pracují s mezinárodními standardy. A pokud se potvrdí, že naši občané platili bezdůvodně desetkrát více než v okolních státech, je to na okamžitou demisi této vlády! A prezident by ji měl bezodkladně přijmout. Pokud se premiér snaží ovlivňovat úřady, je to podle mě nebezpečí, které ohrožuje nezávislé fungování těchto institucí.



Ministři členských zemí EU schválili zpoplatnění emisí z vytápění budov a ze silniční dopravy. Platnost začíná za 4 roky. Překvapil vás tento postoj? A co to bude pro lidi znamenat?

V první řadě chci říct, že jsem proti tomu v Evropském parlamentu bojovala, ale vláda v otázkách Green Dealu nemá jasno ani mezi sebou. A toto je jedna z věcí vycházejících právě z Green Dealu.



A co to bude znamenat? Zdražení těchto komodit a služeb. Pokud i toto je výsledek půlročního předsednictví ČR v Radě Evropy, pak nám to některé členské státy EU určitě nezapomenou. Jistě to negativně vnímají Poláci. A pokud se slibuje vytvoření nějakého sociálního klimatického fondu, který má pomoci lidem v nouzi, mám obavy, jak náročné bude z něj čerpat.

Psali jsme: Lachnit (ANO): Nahradí čarodějnice 1. máj? Zelenskyj: Zničena další ukrajinská škola. Zemřel chlapec Skopeček (ODS): EU je přeregulovaná a přebyrokratizovaná. Ale není jiná alternativa Předsedkyně EK přijede do Prahy. Bude mluvit o Ukrajině, Číně a USA



V otázce zavedení uhlíkového cla bych byla také opatrná. Pokud budou firmy z teritoria mimo EU nuceny platit clo za dovoz do EU, jistě vymyslí reciproční opatření na produkty, které bude chtít vyvážet EU. Zase na to doplatí konečný spotřebitel.



Už v minulém rozhovoru jsme se bavili o dovozu ukrajinské pšenice, který například Slovensko nebo Polsko zakázalo. Co říkáte na „vývoj“ u nás?

Možnost, že se k nám dostane obilí z Ukrajiny nesplňující kvalitativní podmínky, které musí dodržovat zemědělci v EU, mě znepokojuje. Stejně jako to, že různé subjekty nedodržují dohody o tranzitu této zemědělské komodity přes území EU.



To, že se toto obilí dostalo k zákazníkům v EU, je mimochodem porušení dohod o bezcelním transportu přes území EU. Svědčí to opět jen o ziskuchtivosti a bezohlednosti jedinců, kteří se snaží využít této situace pro své obohacení. Že při tom poškozují zájmy nás, spotřebitelů, je jim bohužel lhostejné. Současná situace ve společnosti je bohužel i díky prohlášení některých členů vlády velmi vyhrocená.

Faktem je, že dovoz obilí z Ukrajiny nejprve přerušilo Polsko a Maďarsko poté, co v něm jejich testy potvrdily pesticid, který není povolen v Evropské unii a může mít negativní vliv na lidské zdraví. Ke stejnému kroku následně přistoupilo i Slovensko. Navzdory jednotnému postupu zbylých zemí Visegradské čtyřky však česká vláda k omezení dovozu nevidí důvod.

Mimochodem nevím, jestli pan Nekula nedezinformoval a neměli by na něj nastoupit vládní cenzoři, protože 20. dubna tvrdil, že kontroly neodhalily žádný nevyhovující vzorek. Přitom dokument Státní zemědělské a potravinářské inspekce z 24. dubna (!) jasně hovořil, že vzorky ještě nejsou vyhodnoceny…

Jak jsem uvedla již v minulém rozhovoru, pokud bych mohla v této věci rozhodovat, okamžitě bych dovoz ukrajinského obilí zakázala. Minimálně do doby, než se hodnověrně prokáže, že je zdraví nezávadné a že splňuje všechny standardy kladené na obilí ze zemí EU.



A co říci na to, co se odehrálo kolem pekárny v Krnově, kdy majitelka napsala na ceduli, že nepečou z ukrajinského obilí?

Nevidím nic závadného na tom, že někdo uvede informaci, že pečivo není z ukrajinské mouky. I velký nadnárodní řetězec raději část zboží stáhl z důvodu předběžné opatrnosti. A paní v Krnově musela bohužel z počátku čelit poškození jejího majetku. Následně pak ale uvedla, že se jí ozvaly desítky lidí s podporou jejího kroku a získala spoustu nových zákazníků. Jsem ráda, že máme mezi sebou lidi, kteří se nezaleknou a nestydí se za to, že mají jiný pohled na věc.



Paní předsedkyně, vláda schválila takzvanou obrannou smlouvu s USA, co si o tom myslíte?

V první řadě si myslím, že by novináři ani odborníci vůbec neměli používat spojení obranná dohoda. Je to totiž vojenská smlouva. To v první řadě.

Za druhé mě velmi překvapuje, že – když je smlouva tak výhodná, že nad ní musí všichni jásat – proč se dohadovala v utajení?

Za třetí – k čemu je vlastně potřebná, když nám vládní (a vlastně i parlamentní opoziční strany) tvrdí, že NATO je zárukou naší bezpečnosti? Ba dokonce hlasy poslanců všech parlamentních stran prošlo navýšení výdajů na zbrojení na 2 % HDP, jak to žádá NATO, což znamená náklad téměř 22 mld. Kč.

Takových otázek vyvolává tato vojenská smlouva celou řadu. Budu se snažit pro naše občany vytvořit krátké video, v němž bych probrala, proč je špatně pro ČR a v čem omezuje její suverenitu.

A poslední poznámka – když jsem na toto téma hovořila spolu s ostatními diskutujícími v pořadu CNN Prima News, byla jsem tam jedna proti všem. Na to jsem sice celkem zvyklá, ale tentokrát jsem spoléhala alespoň na ČSSD. Vždyť právě s ní jsme bojovali za tehdejšího předsedy Jiřího Paroubka proti umístění radaru v Brdech a uspěli jsme. Tentokrát ji ČSSD ústy Tomáše Petříčka vítá. To mi hlava nebere.

Psali jsme: Vích (SPD): SPD říká jasné NE cizím základnám v České republice! Televizní legenda Saskia Burešová prozradila, co ji dnes nejvíce vadí na ČT Fiala mluví jen o SPOLU, teď ti Piráti... Babiš tuší. Špatná zpráva pro ODS „Boj s vnitřním nepřítelem“ je nad vším ostatním... Přední novinář si všiml, co Fiala říkal mezi Piráty

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.