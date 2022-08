18 stupňů? Pekarová, to je na zimník. Já to zažil! Expremiér toho má dost. Jde na velkou demonstraci proti Fialovi

PŮLNOČNÍ ROZHOVOR „Paní Pekarová by si měla zkusit sedět při teplotě 18 stupňů v nějaké místnosti celý den, nebo případně osm hodin, ve svetru. Bude potřebovat i zimníček a stejně to bude lezavé,“ vzkazuje na návrh vlády ohledně případného snížení teploty bývalý premiér Jiří Paroubek. Prozradil, že se chystá na demonstraci, která se má konat začátkem září, a zmínil „vážnou výstrahu“ pro vládu. Rozebral také situaci kolem šéfa civilní rozvědky Mlejnka i ministra Rakušana. Na závěr pak pochválil jihočeského hejtmana Martina Kubu.

reklama

Pane inženýre, před pár dny se v Praze konala protivládní demonstrace. Na září se chystá velká demonstrace, která má podle organizátorů hned několik důležitých témat. Budou mít tyto akce vůbec na vládu nějaký významný vliv?

Když budou lidé přibývat a když jich budou desítky tisíc, tak asi ano. Přiznám se, že já bych se začátkem září odebral na tu demonstraci také. A hovořil jsem s celou řadou lidí, kteří tam také půjdou. Protože vláda potřebuje dostat vážnou výstrahu. Tou výstrahou samozřejmě budou volby. Ale je potřeba ještě i před nimi něco udělat, aby si vláda nemyslela, že si může dovolit všechno, kdejakou hloupost.

Ministr vnitra Rakušan nedávno zopakoval, že šéf civilní rozvědky Mlejnek má jeho důvěru. Pro své vlastní odstoupení pak prý nevidí důvod. Co na to říkáte?

Myslím, že pokud není schopen vyhodit člověka, který udržoval styky s mafiánským podsvětím, tak je to vážné. Pan Mlejnek kromě toho nemá prověrku na přísně tajné, což by šéf civilní kontrarozvědky měl mít. Takže, pokud ministr není toto schopen řešit…. asi nemůže toto řešit, je omezován něčím, co mu v tom zabraňuje, co neznáme, tak by měl odstoupit sám. Ten tlak se na něj bude samozřejmě zvyšovat a myslím, že propásl ten správný moment se toho závaží, které má na zádech, zbavit.

Psali jsme: Fiala drží Rakušana ve funkci za každou cenu. Co to znamená? Znalec napovídá. ODS, pozor! „Já už nikde moc neříkám, že jsem z ODS.“ Mezi straníky to vře. A nejen kvůli Fialovi Ublížený. Hysterický. Rakušan neměl říkat, že ho chtějí zničit a zabít Hon na Rakušana. Ministr zveřejnil vše. Kdo po něm jde a proč

Premiér Fiala ale uvedl, že nevidí žádný důvod, aby ministrovi nevěřil. Ani on prý nevidí důvod pro Rakušanovo odstoupení. Překvapuje Vás jeho postoj?

Premiér Fiala si samozřejmě nepřeje destabilizaci druhé nejsilnější vládní strany. To, co se stalo, je pro vládu velmi nepříjemné. Ale také na druhou stranu musíme vnímat lidovce, kdy se jejich předseda vyjádřil, že nebyl obeznámen při projednávání jmenování Mlejnka ve vládě s těmi jeho styky s Redlem. To je trošku jiná pozice, než kterou zastává předseda vlády. Takže ta vláda se v této otázce začíná diferencovat.

Andrej Babiš poslal otevřený dopis premiéru Fialovi s tím, že pokud premiér ministra Rakušana neodvolá, vyvolá opoziční hnutí ANO v Poslanecké sněmovně hlasování o nedůvěře vládě. Domníváte se, že to skutečně udělá? A bude to mít vůbec nějaký význam?

Tak bude to mít určitě význam výstražný pro vládu. A také před volbami, které se nezadržitelně blíží, to bude de facto převzetí strategické iniciativy ze strany opozice. I když ty hlasovací poměry ve Sněmovně jsou známé, nicméně o těch problémech je potřeba mluvit. Je potřeba shrnout pro voliče jak STANu, tak dalších vládních stran, kteří váhají a pomaličku se oddrolují od té vládní koalice, ty přešlapy, chyby a různé podivné věci v jednání vládního hnutí STAN. To je od korupce až po neschopnost. To je vážná věc, kterou je skutečně potřeba projednat. Je to právo opozice. Já bych řekl přímo povinnost opozice.

Fotogalerie: - Svetrem proti vládě

České Ministerstvo průmyslu a obchodu přišlo s návrhem vyhlášky, podle které by teplárny mohly snížit v případě krize teplotu v domácnostech a veřejných budovách na 18 stupňů. Je to podle vás vůbec přijatelné? Jedná se o dobrý nápad řešení krize?

Podle mne je to jenom vyvrcholení činnosti této vlády, té její neschopnosti pohybovat se v realitě tohoto světa. Na rozdíl od Maďarů, kteří budou dostávat plné dodávky plynu a plné dodávky ropy z Ruska, tak naše vláda se chystá hystericky na to, že dodávky budou, možná z její vlastní iniciativy, u těchto surovin sníženy. To znamená strádání vlastního obyvatelstva. Dojde k nárůstu nákladů každé domácnosti, pokud jde o energie, teplou vodu…. No a pak samozřejmě také strádání ohledně toho případného snižování teploty.

Paní Pekarová by si měla zkusit sedět při té zmíněné teplotě 18 stupňů v nějaké místnosti celý den, nebo případně osm hodin, ve svetru. Bude potřebovat i zimníček a stejně to bude lezavé.

Anketa Líbí se vám kampaň, ve které SPOLU staví Babiše vedle Putina? Líbí 1% Nelíbí 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 26260 lidí

Myslím, že to prostě není rozumné. Ta vláda by si měla uvědomit, že ten hlavní problém je válka na Ukrajině. Česko je toho času předsednickou zemí EU, no tak by mělo v tomto směru něco také udělat, aby ten válečný konflikt byl ukončen. Aby byla sepsána nějaká mírová smlouva mezi oběma těmi, dá se říci bratrskými, slovanskými státy. To je jako kdybychom se tady stříleli se Slováky, což naštěstí neděláme. Takže, ten konflikt na Ukrajině je potřeba uzavřít. Pak to povede ke snížení cen energetických surovin, ropy, zemního plynu, ale také třeba zemědělských produktů, počínaje pšenicí, kukuřicí, rýží….. No a také samozřejmě průmyslových kovů, což potřebujeme pro český průmysl.

Přiznaná inflace je nyní nějakých 17,5 procenta. Ten spotřební koš obsahuje asi 200 položek. Jsou tam i položky jako například botníky, věšáky, podprsenky…. Ale to nejsou věci, které se kupují každý den. Pokud by se ten spotřební koš zúžil na opravdu základní druhy zboží, no tak by inflace byla nějakých 20 – 25 procent. Jenom za těch deset dní, co jsme byli v Chorvatsku, se cena másla, jak mi řekla moje partnerka, zvýšila o deset korun. To jsou vážné věci. Je to vážný útok na životní úroveň českého obyvatelstva. A za to je odpovědná vláda.

Psali jsme: Pekarová Adamová (TOP 09): Půjdu příkladem „Otopoví udavači“ budou mít pré. Expert očekává sousedské práskání tak jako za covidu Pekarová si na svetru trvá. Přišel výsměch. Z ODS Babišovi jsme to vyčítali za covidu. A sami teď... Hejtman Kuba se v ČT neudržel. Fiala to schytal

Říkáte – co nejrychleji ukončit konflikt na Ukrajině. Co ale tedy říci na prohlášení ukrajinského prezidenta Zelenského, že válka neskončí, dokud Ukrajina „nedobude“ nazpět Krym. Je to vůbec reálné?

Domnívám se, že je to úplně nerealistické. Krym je ruskojazyčný. To je jako kdyby Srbsko chtělo dobýt zpátky Kosovo, které je albánské, až na nějaké okresy na severu, které jsou srbské. Takže jestli 85 – 90 procent obyvatelstva Krymu je složení ruského nebo ruskojazyčného, tak i tito lidé mají právo na sebeurčení. A jestli se rozhodli v referendu, tak to samozřejmě můžeme zpochybňovat, ale asi s tím nic neuděláme.

Porazit jadernou velmoc, to je opravdu odvážná představa. Pan Zelenský samozřejmě plní nějaké úkoly, které mu někdo dává. Ale nemyslím si, že jsou to úkoly, které k něčemu vedou. Rozhodně vedou k dalšímu strádání ukrajinského obyvatelstva a časem se ukáže, že také evropského.

Fotogalerie: - Rusko je teroristický stát

Když se vrátíme k situaci u nás, do pomoci lidem s energetickou krizí se zapojil Jihočeský kraj, který pro svou ohroženou část občanů připravil finanční dotace. Hejtman Martin Kuba za to však sklidil kritiku ostatních hejtmanů s tím, že tuto pomoc by měla řešit vláda a měla by mít pro občany stejná pravidla bez ohledu na to, kde žijí. Co vy na to?

Hejtman Kuba má můj plný respekt. Myslím si, že toto je potřeba ocenit. Je to samozřejmě odvážné gesto. Ale je pravda, že je to věcí vlády. A vláda se nehýbá z místa, nedělá zatím nic. Vyhovuje jí ten vysoký inflační nárůst, protože to zvyšuje příjmy státního rozpočtu a zakrývá faktický propad hrubého domácího produktu, ke kterému v podstatě dojde v druhé polovině roku. Takže nominálně to sice bude vypadat parádně, s tou inflací někde kolem dvaceti procent, ale fakticky výkony toho hospodářství půjdou na konci roku nejspíš dolů. To je smutná vizitka vlády. Ta pomoc je samozřejmě občany očekávaná, ale vláda k ní zatím nějak moc ochoty nemá.

Ing. Jiří Paroubek

Nenarodili jsme se sami pro sebe, ale proto, abychom sloužili své vlasti. ( Jindřich IV.)

Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama