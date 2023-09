30 000 imigrantů ročně. Rajchl předložil seznam nebezpečí. A vyzval

Předseda PRO Jindřich Rajchl zve občany na demonstraci. „Každý, kdo má na srdci osud České republiky a osud svých dětí a nebrání mu v tom například zdravotní stav, by přijít měl. Tato země směřuje k velmi temným zítřkům,“ zhodnotil. „To už nemají opravdu žádné dno? Tato pětidemoliční vláda je schopná zatáhnout tuhle republiku do neuvěřitelných problémů, kdy někdo s vážnou tváří řekne, že by se měl připravit na dlouhotrvající a vážný konflikt s Ruskem? To snad nikdo nemůže myslet ani na vteřinu vážně!“

Na 16. září plánujete v Praze demonstraci na 14 hodin. Jak jdou přípravy?

Standardně. Samozřejmě se snažíme získat ještě další hosty tak, aby občané této země viděli, že se politici dokážou dohodnout a postavit se za svou zemi a ne jen si hájit zájmy své strany. Objíždíme republiku, snažíme se pozvat co nejvíce lidí, aby pochopili, že jde o budoucnost země, která je v akutním ohrožení.

V regionech se zatím daří organizovat autobusy atd… V čem vidíte rizika?

Riziko vidím v tom, že lidé jsou už do jisté míry apatičtí. Mají v podstatě třicet let negativních zkušeností s politikou. Pevně věřím, že pochopí, že situace nebyla ještě horší než v současné době. Je povinností každého občana se postavit za svou zemi v momentě, kdy to potřebuje. Nejdeme tam kvůli sobě, abychom si tam něco řekli, ale kvůli tomu, abychom zabránili naprosté devastaci naší země, abychom zabránili migračnímu paktu, vtahování České republiky do války, nákupům zbytečně předražených letadel, ekonomickému plundrování republiky atd. atd. Těch věcí je celá řada a některé z nich jsou nevratné. Pokud by vláda skutečně myslela vážně přijetí eura? To jsou věci, které by nás poškodily na desítky let.

Do jaké míry jste připravení na to, že mohou přijet lidé, kteří budou pořádat protest právě proti vám?

Příliš by neuspěli. Takový předpoklad považuji za naprostou nedemokratickou představu. Nikdo z naší pronárodní scény nikdy nenarušil demonstrace. Šlo by o znak totality a totalitního myšlení.

„Česká republika se stala naprostým absurdistánem.“ To jsou vaše slova. Jde jen o nějakou poznámku, kterou jste napsal v rychlosti na sociální síti. Nicméně jak rychle se vám vrátila reakce ve smyslu, že to tak v žádném případě není?

Co se tady děje, je natolik neuvěřitelně absurdní, že některé věci už jsou za hranicí komičnosti. Pokud nám paní Pekarová Adamová oznámí, že se tchajwanská továrna na čipy bude stavět v Drážďanech, to už si myslíte, že si z nás opravdu dělají legraci. To už nemají opravdu žádné dno? Tato pětidemoliční vláda je schopná zatáhnout tuhle republiku do neuvěřitelných problémů, kdy někdo s vážnou tváří řekne, že by se měl připravit na dlouhotrvající a vážný konflikt s Ruskem? To snad nikdo nemůže myslet ani na vteřinu vážně!

Český kabinet servíruje republice poměrně dlouhodobě například, že nejsme žádným způsobem závislí na dovozu ropy nebo plynu z Ruska. Do jaké míry jste našel shody s tvrzeními, která slýcháme? Mimochodem, ať doplním kontext, někde jste zahlédl fotografii, kde bývalí disidenti předávají Petru Pavlovi tričko s podobiznou Václava Havla…

(Smích.) Kdyby to nebylo tak vážné, tak je to k smíchu. Dovážíme a odebíráme z Ruska nejvíce ropy za posledních třináct let. Bušení se v prsa, že nemáme ruskou ropu, je absolutní lež. Totálně nám lžou. Vysmívají se nám. Všechno, co říkají, není pravda. Stejně tak je tady ruský plyn. Že říkají, že tady není? Totálně lžou do očí, vysmívají se nám. My jsme sice vypnuli potrubní plyn z Nord Streamu, nicméně západní Evropa začala dovážet v mnohem větší míře ruský plyn v podobě LNG, navýšila asi o čtyřicet procent dovoz ruského LNG, přičemž druhým největším odběratelem ruského LNG po Číně je Belgie a Španělsko. Vypnuli jsme si potrubní plyn. Nechali jsme západní Evropu, aby si dovážela LNG a prodávala ruský plyn zpět k nám s podstatnou přirážkou. Výsledkem je, že je tady ruský plyn dál. Ceny plynu se zvýšily o dvě stě třicet jedna procent, což je vlastně nejvyšší nárůst v celé Evropě. Je to ukázka diletantismu a naprostého naivismu současné vlády.

Ještě perlička. Kabinet prezidenta republiky Petra Pavla byl s platností k úterý 5. září zrušen. A o den později byl vytvořen sekretariát prezidenta. Na dotaz ČTK to dnes sdělil odbor komunikace Hradu. Váš komentář?

(Úsměv). No, někdy, když se dělají personální změny, je potřeba to zaobalit do hezkého kabátku, aby to lidé spolkli. Víte, co předvádí Petr Pavel, je jedna velká fraška. Dám na stranu jeho komunistickou minulost, byť jeho uctívání Jana Palacha, Milady Horákové je něco podle mého názoru zcela nedůstojného současné doby. Že nám neustále předvádí hru podepíšu, nepodepíšu, že je personální obsazení jeho okolí za zdmi nehomogenní a bojují tam různé skupiny mezi sebou, že nám v podstatě nedodává žádnou jistotu, je věc zcela zřejmá. A jak bylo poznamenáno, že někde dostane tričko s Václavem Havlem? To už je, jako by vysoký politik apartheidu dostal tričko s Nelsonem Mandelou. To už je zvrácenost, která se nedá komentovat.

Chtěl bych pozvat občany České republiky 16. 9. ve 14.00 hodin na Václavské náměstí. Jedná se skutečně o jednu z mála šancí, jak zabránit naprosté devastaci České republiky ze strany vládní koalice. Co nám předvedla za celé dva roky svého vládnutí, je ještě nic proti tomu, co na nás chystá. Korespondenční, možná elektronická volba, stále bližší vtahování ČR do války, přijetí eura, migrační pakt s Evropskou unií, kdy bychom měli přijímat třicet tisíc imigrantů ročně. To jsou všechno věci, které by zásadním způsobem přetvořily fungování České republiky a změnily by naši zemi k horšímu. Prostě nemohou zůstat v tuto chvíli apatičtí. Kdo mlčí, tak v podstatě nahrává tomu, aby Fiala v té své demoliční misi pokračoval. Doufám, že si lidé uvědomí, že se tam nejdou postavit kvůli mně ani kvůli komukoli jinému. Ale kvůli vlastnímu státu a kvůli budoucnosti svých dětí. Každý, kdo má na srdci osud České republiky a osud svých dětí a nebrání mu v tom například zdravotní stav, by přijít měl. Tato země směřuje k velmi temným zítřkům.

