39,90 benzín, 46,90 nafta. Jde to i bez vládního stropu

Češi u stojanů s pohonnými hmotami platí nejvíc za poslední 4 roky. Benzín podle údajů společnosti CCS stojí 41,63 korun a nafta 48,39 korun. Před americkým útokem na Írán stály benzín i nafta kolem 33 korun. Vláda se rozhodla s vysokými cenami bojovat. Od středy začnou platit nová pravidla. Maximální marže u nafty i benzínu bude 2,50 koruny na litr, spotřební daň u nafty klesne o 2,35 koruny z 9,95 koruny na 7,60 koruny. Kabinet bude jednou denně určovat maximální ceny paliv, které vždy zveřejní s jednodenním předstihem. Bude je počítat z průměru velkoobchodních indexů společností Čepro, Orlen a MOL a denní kotace burzovní organizace Platts, plus marže, plus DPH. Stát musí při nastavování cenových stropů postupovat s nejvyšší obezřetností. „Pokud bude cenový strop stanoven příliš nízko, dočkáme se nedostatku a na některých pumpách prostě a jednoduše nenatankujeme, protože se jim prodej pohonných hmot nevyplatí. Pokud bude cenový strop vysoko, tak nebude mít zásadní dopad,“ sdělil pro ČT hlavní ekonom XTB Pavel Peterka.
Ministryně financí Alena Schillerová na tiskové konferenci ve 13:57 uvedla, že nejvyšší přípustné ceny od čtvrtka budou pro benzín 43,15 koruny za litr a pro naftu 49,59 koruny za litr. Tím budou omezeny cenové výkyvy například na dálnicích. Rozdíly mezi dražšími a levnějšími pumpami ale zůstanou. Někteří řidiči se tankování na levných pumpách vyhýbají. Bojí se, že jim levnější benzín zničí motor, že budou mít horší výkon a podobně. Tyto obavy jsou zbytečné. Pohonné hmoty jsou velmi často kontrolovány a zákazník se nemusí bát. Některé řetězce, jako rakouská OMV, si vozí vlastní paliva ze svých domácích rafinerií, ale většina benzínek na našem trhu odebírá paliva z rafinerií Orlenu v Kralupech a Litvínově. Rozdíl je jen v tom, že některé řetězce do paliv přidávají svá aditiva, která podle nich zlepšují kvalitu. Ale to dělají i levnější benzínky jako Tank ONO.
JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.
Do paliv se už nějakou dobu přimíchává biosložka. Benzíny na našem trhu ji obvykle obsahují 5–10 % (ethanol nebo ETBE) a nafta až 7 % (methylester řepkového oleje). Biosložky můžou poškozovat gumové díly palivových systémů, zhoršují mazání a ucpávají palivové filtry, hlavně u starších motorů. Biosložka je často i v drahých tzv. prémiových palivech. Kdo se chce biosložce vyhnout, musí na státní benzínky RobinOil a EuroOil, které mají výjimku ze zákona. Správa státních hmotných rezerv skladuje velké množství paliv pro případ nouze. Aby tato paliva v nádržích nedegradovala, biosložka se do nich nepřimíchává. Rezervní palivo se průběžně obměňuje a z rezerv míří ke stojanům stanic RobinOil a EuroOil (a výjimečně i k jiným prodejcům). Ale ani to nestačí. Při pohledu na stojan má zákazník jistotu paliva bez biosložky jen u nafty. Benzín prodávají státní stanice jednou s biosložkou, podruhé bez ní. Detailní informace o palivech zákazník získá jen z mobilní aplikace Srdcovka. Ta mu ukáže aktuální obsah biosložky v nabízených palivech.
Stanice Tank ONO vlastní bratři Ondrové. Už třicet let razí cenovou politiku nejnižších marží na trhu. „Mít malou marži jde, pokud má firma vysoký počet zákazníků a zároveň se snaží minimalizovat svoje náklady. Není to strategie, kterou se vám podaří implementovat během jednoho roku. Naše firma funguje třicet let a prakticky od začátku si zakladatelé řekli, že budou fungovat na tomto principu nízkých marží. Tudíž již třicet let vytváříme důvěru mezi námi a našimi zákazníky,“ řekl pro Garáž.cz zakladatel firmy Jiří Ondra. Jiné čerpací stanice prodávají totožný benzín i o 5 korun na litr dráž, třeba jen několik set metrů od levnější konkurence. „Mám možnost to sledovat poměrně bezprostředně, a tak například v pátek 3. dubna jsem viděl v Průhonicích a Čestlicích na benzinových čerpadlech opravdu velké rozdíly v cenách. Nejlevnější benzín byl za 37,90 Kč a nejdražší za 43,50 Kč a nejlevnější nafta byla za 45,90 Kč a nejdražší za 49,90 Kč. Benzinové čerpací stanice jsou vzdušnou čarou od sebe maximálně 500–600 metrů. U toho benzínu vidíme, že byl rozdíl 5,60 Kč (tj. 14,77 a u nafty 4 Kč (tj. 8,71 %),“ uvedl pro ParlamentníListy.cz místopředseda sněmovního rozpočtového výboru Miroslav Ševčík (za SPD). Pochválil české a slovenské řetězce, které drží nízké marže a uvedl, že rád tankuje v Čestlicích u benzínky TAM.
