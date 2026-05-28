Sabotují Babišovu vládu. Chobotnice neziskovek se brání útokem

29.05.2026 4:45 | Rozhovor
autor: Radim Panenka

Rozvětvená chobotnice politických neziskovek a aktivistů působící na Úřadě vlády jako dědictví po Fialově vládě se pokouší sabotovat politiku nové vlády, pro kterou voliči hlasovali. V pořadu Rozhovory PL to řekl náš redaktor a analytik Ladislav Zemánek, který se tématu dlouhodobě věnuje.

Foto: Redakce PL
Popisek: Redaktor PL Ladislav Zemánek popisuje chobotnici neziskovek na Úřadu vlády

“Na Úřadu vlády funguje poměrně rozsáhlá chobotnice, jejíž součástí je část úřednického aparátu, nejrůznější poradci a členové poradních orgánů a v neposlední řadě politické neziskovky, jejichž představitelé v jednotlivých orgánech zasedají, anebo se z nich úředníci přímo rekrutují. Existuje tam takový ekosystém, který funguje velice efektivně a dobře pro ty lidi samotné, nikoli pro daňové poplatníky,” popisuje Ladislav Zemánek.

Nejzávažnější na celém tom systému Úřadu vlády podle něho je, že tam funguje dlouhodobý systémový a strukturální střet zájmů. “Spočívá v tom, že stejná skupina lidí se stejným pohledem na svět tam ovlivňuje a formuluje státní politiku, nastavuje pravidla pro udělování grantových programů a dotačního byznysu. V některých případech rozdělují peníze ti stejní lidé, kteří o ně zároveň v rámci neziskovek žádají. Nebo rozhodují o penězích pro neziskovky, ve kterých působí jim blízcí lidé,” 

Tyto struktury podle jeho zjištění zůstaly působit na Úřadě vlády i poté, co odešla Fialova vláda. “Tento fenomén se zdaleka netýká jen Úřadu vlády, to je spíš jen slabý odvar toho, jak to funguje na jiných ministerstvech. Toto je pouze začátek a určitě se tomu budeme věnovat,” popisuje redaktor Zemánek.

Jak to celé ve Strakově akademii funguje? Podle jeho slov jde o složitou a hodně nepřehlednou strukturu. “Proč by například v radě vlády pro rovnost žen a mužů měli zasedat tři členky jedné organizace a takových příkladů se najde víc. Neziskovky mají nejen své zástupce napříč jednotlivými vládními radami, ale mají v každé z nich hned několik. Navíc je tam ideologická a politická nevyváženost. Složení jednotlivých rad vůbec nereflektuje názorové složení v české společnosti a už vůbec nereflektuje výsledky voleb,” popisuje svá zjištění.

“Bez ohledu na to, jak volby dopadají, sedí tam sále jedna a táž skupina, která si monopolizovala danou agendu jako takovou. Není proto divu, že se proti návrhu určitých organizačních změn ze strany premiéra, zvedla taková bouře,” konstatuje Ladislav Zemánek. 

Jím zmiňované vládní rady by přitom měly sloužit jako určité servisní těleso pro vládnoucí kabinet. “Ve chvíli, kdy aktuální vláda řekne, že svým voličům slíbila prosazení určité politiky, poradní orgány mají být vládě nápomocny v realizaci a přípravě takových plánů. Jenže v tomto případě to bylo přesně naopak a to je velký problém. Jednotlivé poradní orgány vlády a někteří vládní úředníci nezřídka aktivně vystupují proti politice stávající vlády. Sabotují ji,” konstatuje v pořadu Rozhovory PL.

