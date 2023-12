4 z 5 lidí chtějí, aby šel Fiala pryč. Jan Veleba také. Protože rok 2024 bude ještě horší...

reklama

Pane inženýre, blížíme se ke konci roku, a tak si pojďme trochu „zabilancovat“. Co tento rok přinesl České republice?

Anketa Vadí vám chování Andreje Babiše v TV debatách a v Poslanecké sněmovně? Vadí 9% Nevadí 89% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 33058 lidí

Jaké vysvědčení byste za tento rok vystavil naší vládě a podívejme se i na prezidenta…..

Z mé předchozí odpovědi to vyplývá. Lidé dali v dalším průzkumu vládě známku lepší čtyřku, já jsem přesvědčen, že i tak ji nadhodnocují. Když přivřu oči, tak možná bych jí dal čtyřku, to znamená dostatečnou a nic nenasvědčuje mimo sebechvály tomu, že se zlepší. Naopak a potom už je poslední stupeň klasifikace, tedy 5, nedostatečná a vláda Petra Fialy by tudíž měla odstoupit. Pokud se týká prezidenta generála Petra Pavla, tak to není můj prezident. Za prvé byl celý život voják, za druhé nehájí zájmy České republiky a za třetí našim lidem nerozumí, ekonomice rovněž tak. Nelze ho ani náhodou srovnat s panem prezidentem Václavem Klausem či panem prezidentem Milošem Zemanem, kteří byli skutečné osobnosti a respektovaní státníci, i když každý z jiného politického spektra. Prezidentovi se známka nedává, prezidentovi se věří nebo nevěří. Já sám mu nevěřím a se mnou téměř polovina voličů, a to si myslím, že je velmi zlé.

Do parlamentních voleb jsou necelé dva roky. V těch posledních mnoho hlasů propadlo, politické spektrum se může proměnit. Která ze sil, jež nyní stojí mimo Sněmovnu, má šanci příští rok vyrůst tak, že se s ní bude muset počítat?

Byl jsem ve vrcholné politice 6 let (2012 – 2018 senátor) a dovedu posoudit její současnou devastaci a souběžnou krizi společnosti. Proto bych si přál, aby taková síla vyrostla co nejdříve, abychom nečekali do řádných parlamentních voleb, protože to už bude hospodářství, politika i společnost v totálním rozkladu. To znamená mimořádné parlamentní volby a z nich musí vzejít úplně nová, profesionální, nezdiskreditovaná politická síla. Takové tady rostou a já ji vidím v nedávno zaregistrovaném Hnutí JaSaN (Jasný Signál Nezávislých), z něhož znám několik skutečných osobností, počínaje energetickým odborníkem Vladimírem Štěpánem. Mně nejbližší je ale kolega Zdeněk Jandejsek, který vybudoval obří zemědělský a potravinářský koncern, byl prezidentem Agrární komory a měl by do zemědělství mluvit, protože mu rozumí. Apropó, zasloužili bychom si na Těšnově konečně mít ministra, který o svém oboru něco ví a je schopen vrátit zemědělství k produkci, výrobě a návratu k potravinové soběstačnosti, respektive bezpečnosti. Kdo ze čtenářů ví, že jsou vypláceny zvláštní dotace za ponechání půdy ladem, že je zde nová povinnost vyčlenit neprodukční plochy – letos 4% půdy? Příklad konkrétního podniku na Vysočině. Pokud by si dovolil nesplnit předepsanou výměru půdy bez zemědělské produkce, tak přijde o 3,8 miliony korun dotací. A takových hektarů bez produkce si plánovači z EU představují do roku 2030 mít v ČR 340 tisíc! Pro mě to je zločinná politika a do toho blábolí Fiala ve vánočním projevu o zlevnění cen potravin! Těžko snížit ceny potravin, když vláda bojuje proti těm, kteří je produkují a profesní svazy, omlouvám se, ale nemohu jinak, na to čumí.

Fotogalerie: - Titovy ostrovy

To, co mnohé lidi trápí, jsou vysoké ceny energií a jak jste zmínil, také potravin. Vzhledem k tomu, že jste několik let vedl Agrární komoru, zeptám se Vás právě na ty potraviny. Co říci ke sporu, kdo za drahé potraviny vlastně může? Zdražily nám potraviny naši domácí výrobci, nebo zahraniční supermarkety? Kde hledat ta správná čísla?

Nejde jenom o 9 let vedení Agrární komory v Praze, až tam praxi nenabudete, to už je, zvláště dnes, jenom úřad. Celou soustavu, to je zemědělskou prvovýrobu, zpracování, obchod, roli nebo neroli státu, konkrétně vlády a ministra zemědělství a volný obchod v rámci EU plus světový agrární obchod, to vše musíte poznat zblízka, tedy projít během svého pozičního růstu. Pak vás nikdo neopije rohlíkem, respektive nezastraší svými útoky ve sdělovacích prostředcích. Ani pan viceprezident Hospodářské komory a současně prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu a k tomu ještě poradce ministra průmyslu a obchodu. Ano, tolik funkcí zastává pan Tomáš Prouza, jeden z největších škůdců českého zemědělství a spojenců zahraničního obchodního velkokapitálu, jenž má jediný zájem – vydělat na východním, tedy i našem trhu. No a naše vlády, nejenom ta Fialova, proti tomu nic nečiní. Fiala to jenom vylepšil, když na jubilejním padesátém ročníku agrosalonu Země živitelka v roce 2022 při jeho zahajování otevřeně podpořil dovozy potravin. A současný ministr zemědělství, profesně teolog, pan Výborný v podstatě dal oligopolu zahraničních obchodních řetězců téměř měsíc času na to, aby se připravily na kontroly Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚHOS). Prý začnou od ledna 2024! Aby bylo jasno, ÚHOS je od toho ze zákona zřízen, aby výrobce i obchodníky průběžně kontroloval, aby tam dělal doslova přepadovky. A tady je situace, že ministr Výborný s nimi jedná, oni ho vyslechnou a sdělí mu, že naopak od ledna zdraží! Neuvěřitelný amatérismus vlády představovaný v tomto případě ministrem Výborným.

Vzhledem k tomu, že jste, jak už jsme uvedli, exprezidentem Agrární komory, podívejme se blíže na zemědělství. Cítí zemědělci za poslední rok nebo třeba i déle podporu státu? Vím, že rozpory byly například ohledně dotací pro malé a velké podniky…… Rozeberme třeba i současnou potravinovou soběstačnost nebo lépe vývoj výroby suroviny….

K podpoře státu - já bych řekl, že spíše je to naopak, podporu cítí stát od zemědělců! Jak jinak si vyložit fotografii z 27. listopadu, na které je premiér zachycen ve firmě Jurečkova bratra Lukáše, kam se odjel s místopředsedou vlády Jurečkou a ministrem podívat na krávy, hned po ranní tiskovce, na které pozurážel stávkující. To samo o sobě je vrchol arogance a necitlivosti. No ale oni s ním tam byli i někteří vrcholní představitelé Agrární komory a jeden z nich je zachycen na nechvalně proslulé fotce, jak si vyšlapuje spolu s premiérem, ministrem Výborným a Lukášem Jurečkou v krmném prostoru kravína před zvědavými Jurečkovic kravami. Jak takovou fotografii nazvat? V Praze a po celé zemi byl den protestů proti vládě. Nemohu si pomoct, ale vnucuje se mně označení „pátá kolona“ ….

Stejně tak mě trápí i zoufale nízká potravinová soběstačnost. Byla mnohokrát diskutovaná, a tak v dnešním bilančním rozhovoru dovolte pro ilustraci jenom základní čísla vývoje výroby suroviny, neboť konkrétně tu nám přikazuje Brusel snižovat:

· Na 100 ha zemědělské půdy děláme 75 000 litrů mléka, Německo 170 000 litrů, Nizozemí 621 000 litrů

· U vepřového masa děláme na 100 ha 63 tun, Německo 326 tun, Nizozemí 668 tun

Čína, Rusko, Indie a jejich „rozšířený BRICS“. Bude zejména Čína i příští rok posilovat na úkor Západu? Platí stále, že jsou Číňané agilnější, pracovitější a ctižádostivější než my a my proti nim nemáme šanci? Nebo také už nyní začnou narážet na své limity?

To je výborné téma, na které naše politické špičky – premiér s ministrem zahraničí a ministryní obrany, respektive vláda, předsedkyně Poslanecké sněmovny, její kolega v Senátu Tchajwanec Vystrčil a generál na Hradě – nejsou schopni objektivně reagovat. Lidové úsloví říká „dej pozor ať sám sebe neobklíčíš, z toho se těžce probíjí“. A přesně to ve své horlivosti a úslužnosti, hrajíce si na světové lídry, naši politici dokázali. Čína je obrovská země, ve které vládne, řekl bych vládou a Komunistickou stranou Číny řízený kapitalismus. Ten využívá základní vlastnosti Číňanů jako jsou pracovitost, skromnost, ohromná touha po vzdělání. Vše, podložené filozofií Konfucia, který je v Číňanech hluboce zakořeněn a který znamená kázeň, řád a kolektivní pospolitost. To nemám přečtené a opapouškované z nějakých levicových médií, ale to jsem na svých čtyřech cestách po Číně viděl na každém kroku. Ale abych odpověděl na vaši otázku, která sama o sobě je na samostatný rozhovor. Ano, Číňané jsou agilnější, pracovitější, užívají špičkové technologie, o kterých se nám může jen zdát. Jako příklad uvedu bez nápravový rychlovlak Maglev na magnetickém polštáři, který vyvine rychlost 500 km/hod.! Jezdí z centra Šanghaje na letiště s přesností na desetinu sekundy. Neškodilo by, kdyby ho okusil pan Miloš Vystrčil, můžu mu ho vřele doporučit. Svoje limity Čína zdaleka nevyčerpala, má rozlohu 9,6 milionu km2 a 1,45 miliardy obyvatel. Naopak její geopolitiku je třeba brát vážně s tím, že směřuje ke světové supervelmoci číslo jedna. A v rámci uskupení Brics je soupeření s ní bez šance – sousední Indie má 1,4 miliardy obyvatel atd…

Jan Veleba SPOZ



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Rusko se nezhroutilo a Putin zatím „drží“. V březnu ho čekají volby. Bude ruská politická realita stejná jako nyní, nebo Putina skolí událost, kterou nečeká?

Jsem přesvědčen, že Putinova pozice je velmi silná a že naopak požívá takové podpory, že eventuální protikandidát je bez šance. Že se to u nás naši vládní politici, Hrad, Senát i Poslanecká sněmovna, tedy vládnoucí činitelé, snaží namluvit lidem i okolnímu světu jinak, to je jiná věc. Hitler už stál před Moskvou, tehdejší Leningrad byl obklíčen a lidé dostávali denní příděl necelých 300 gramů chleba. Na Piskarevském hřbitově leží v hromadných hrobech jeden milion zmrzlých, zemřelých hladem a zabitých obránců Leningradu. Jenom naznačuji, co v sobě Rusové mají, zemřelo jich v druhé světové válce kolem 24 milionů a to, když dojde na lámání chleba, to je semkne.

Podívejme se i do USA. Jak vidíte šance Donalda Trumpa na znovuzvolení prezidentem i vzhledem k tomu, že nesdílí ani snahu pomáhat Ukrajině, ani zelené tendence, tudíž stojí proti mnoha složkám americké společnosti?

Jednoduše velké. Američané jsou unaveni stařičkým Joe Bidenem, který chce v 81 letech kandidovat znovu. V situaci, kdy dolar slábne, kdy Rusko vydrželo Spojenými státy diktované sankce, kdy nastupuje Čína, tak Trumpovi se stačí zaměřit na zastavení pádu dolaru a politiku míru s Ruskem, zosobněné Putinem a výsledek se dostaví. Nakonec, on tuto politiku jako prezident Spojených států už v praxi předvedl. A jeho jasné odmítání zeleného údělu přinese šance pro navýšení produkce zemědělských komodit a potravin pro export do agrárně skomírající EU. Ta se ani neobtěžovala zpracovat dopadové studie po realizaci nesmyslných parametrů zeleného údělu (například ponechání až 10 procent orné půdy bez produkce ladem). Udělali to ale odborníci z USA a došli k závěru, že EU budou potraviny chybět.

Co byste popřál čtenářům PL do nového roku? A jaký ten rok podle vás z hlediska České republiky bude?

Čtenářům, mezi které patřím, aby nám Parlamentní listy zůstaly a aby se dál rozvíjely. No a bylo by dobré, kdyby mohly přinést zprávu, že vláda Petra Fialy odstoupila a uvolnila místo těm, kteří to umí. Přes osmdesát procent lidí v naší zemi na to čeká. Z hlediska České republiky bude rok 2024 ještě složitější a těžší než letošní právě končící, protože Fiala a jeho kumpanie, ke které patří Pekarová, Vystrčil alias Tchajwanec i prezident se budou bránit. Nicméně jsem přesvědčen, že bez lidí vládnout nelze a že je povinností i fyzickou potřebou každého z nás přispět k tomu, aby se do Strakovky vrátila vláda, kterou si zasloužíme. Jedno, jestli pravá nebo levá, ale vláda, kde premiér a ministři budou odborníci, nikoliv teologové, politologové, či válkychtivé matróny. A jako vlastenec a člověk srostlý s půdou přeji, abychom si vybudovali takové organizace, které budou české zemědělství tvrdě bránit, nikoliv dělat „kompars“ těm, kteří je likvidují.

Psali jsme: 205 Kč v ČR za vepřové, 77 Kč v Polsku. Překvapivý důvod, o němž se nepsalo Veleba: Tímhle že srazíte ceny?! Odstupte, ministře Výborný Co může Západ nabídnout, hodnoty? Žádné nemá. A zbytek také ne. Jan Veleba v ráži „Připravte se na pád dolaru. Obrovské změny!“ Šokující vystoupení experta

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama