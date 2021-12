90. léta a „havlistická“ ODS? Tohle tvrdit… To dnes je to jinak. Ivo Strejček musel reagovat

Připouštím, že Václav Havel mu mohl být bližší než Václav Klaus, říká o předsedovi Senátu Miloši Vystrčilovi bývalý europoslanec za ODS Ivo Strejček. Reaguje tak na slova Miloše Vystrčila na serveru Aktuálně.cz. Prozrazuje, že Vystrčil chtěl po tzv. sarajevském atentátu ODS opustit a jít do Unie svobody, což mu prý ale bylo rozmluveno. „Jestli se Miloš Vystrčil nepamatuje, že ODS vznikla a existovala ne z vůle Václava Havla, ale proti ní, že ODS byla stranou na Havlovi v nekonečném množství bitev a ‚pravdoláskařských‘ podrazů vyvzdorována, že ‚havlisté‘ dělali všechno pro to, aby ODS zmizela ze zemského povrchu a aby se tu konečně k moci dostala jakási nedefinovaná občanská společnost, to od Vystrčila považuji za nekonečnou drzost,“ odmítá Strejček tvrzení Miloše Vystrčila, že v 90. letech neměli členové ODS „dost příležitostí nebo odvahy“ o svém vztahu k Havlovi mluvit.

Předseda Senátu Miloš Vystrčil pro Aktuálně.cz uvedl, že už jako člen Klausovy ODS si vážil Václava Havla a vždy se k němu hlásil. Vy se s panem Vystrčilem znáte desítky let, pamatujete si to stejně?

Tehdy to totiž s ODS vypadalo bledě a její budoucnost byla hodně nejistá. To byla, myslím, hlavní motivace tohoto člověka, proč odejít do subjektu, který tehdy tak nadšeně Havel podporoval. Byl to spíš Vystrčilův kalkul o osobní politické budoucnosti. Schopnost chladně kalkulovat, tedy vždy důsledně zvažovat, co pro Miloše Vystrčila samotného bylo osobně výhodnější, tuto schopnost měl v každé části svého politického vývoje vyvinutou dokonale. Uměl ji však nesmírně obratně skrýt za moralizování a nastavování mravních zrcadel ostatním. S tím si vystačil až do dneška.

„Jeho myšlení je mi blízké, jeho schopnost podívat se na věci z odlišného úhlu pohledu, než mají ostatní, je obdivuhodná,“ prozradil Vystrčil o svém vztahu k Havlovi pro Aktuálně. Myšlením tzv. „out of the box“ je ale přece proslulý i Václav Klaus. Nabízí se tedy otázka, proč nyní od předsedy Senátu, toho času místopředsedy ODS, slýcháme chválu na Havla, ale nikoli na Klause…

Miloš Vystrčil byl ze své politické podstaty komunální, maximálně regionální politik. O tyto vrstvy politiky se zajímal, ty rozvíjel, a já myslím, že i dobře, ale velké – parlamentní – politice se zpravidla posmíval a zastáncům velkých politických témat se poškleboval slovy o „pravdách vyčtených z Klausových brožurek“. Když ho dnes slyším, jak „zasvěceně“ promlouvá do zahraniční politiky, tak se musím smát. Václav Klaus, to byla zásadní a rozhodující transformační témata, ke kterým se dnes už raději většina ODS nehlásí.

A nebyl by to tedy ani Miloš Vystrčil, který by správně nasliněným prstem necítil, odkud dnes vítr fouká. On se nikdy o žádná vážná témata nepral, nehájil nikdy to, na čem by ztratil body. I když si vlastně dvě ostré debaty s ním pamatuji. To když hájil vznik krajského uspořádání a přímou volbu prezidenta. Takže to bych mu křivdil.

„A stejně se chovaly další stovky členů ODS. Akorát to bylo tak, že ten mainstream kolem Klause byl k Havlovi kritičtější. Ostatní buď nebyli slyšet, nebo o svém vztahu k Havlovi nemluvili, protože neměli dost příležitostí nebo odvahy,“ řekl dále Vystrčil pro Aktuálně. To zní jako úplně jiná „devadesátková“ ODS, než jakou jsme znali. Skutečně tehdy podle vás byly v ODS stovky členů, kteří si svůj vřelý postoj k Havlovi raději nechávali pro sebe?

Mně by Miloš Vystrčil jako „posedávač“ na lavičkách Václava Havla vlastně nijak nevadil. Vychází tak – pro sebe opět výhodně – vstříc poptávce části Senátu, která rozhodla o jeho zvolení předsedou této parlamentní komory, a části voličské veřejnosti. Ale tvrdit, že v ODS devadesátých let nebylo dost možností nebo odvahy o Havlovi mluvit, to je čiročirá lež a účelové přepisování historie.

Jestli se Miloš Vystrčil nepamatuje, že ODS vznikla a existovala ne z vůle Václava Havla, ale proti ní, že ODS byla stranou na Havlovi v nekonečném množství bitev a „pravdoláskařských“ podrazů vyvzdorována, že „havlisté“ dělali všechno pro to, aby ODS zmizela ze zemského povrchu a aby se tu konečně k moci dostala jakási nedefinovaná občanská společnost, to od Vystrčila považuji za nekonečnou drzost. To ať si vykládá pánům Fischerům v Senátu, ale ať neuráží „starou ODS“.

Psali jsme: Vystrčil vzpomíná: Členové ODS Havla uznávali vždycky, jen o tom nemluvili. Popsal i znepokojivý zážitek s Orbánem

Dnešní ODS je podle Miloš Vystrčila Václavu Havlovi blíže než ODS za dob Václava Klause. S tímto hodnocením byste souhlasil?

Ano, dnešní ODS je plně v rukách nositelů „odkazu“ Václava Havla, a také to tak vypadá.

„Dnes jsou ale konečně slyšet v ODS hlasy, které říkají: Václav Havel patří k naší historii, je to největší polistopadová osobnost,“ nechal se dále slyšet předseda Senátu. S tímto výrokem, respektive s jeho druhou částí, předpokládám nesouhlasíte…

Zajímavé tam je zase to slovo „konečně“, svědčící o tom, že Miloš Vystrčil nikdy skutečnou vážnost a hloubku sporu o obsah a tvar naší demokracie, tedy zkratkovitě mezi „havlismem“ a „klausismem“, nepochopil. Smutné, ale pro mě nepřekvapující.

