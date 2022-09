A dost. Foldyna se neudržel: Housky neupečete tím, že těsto oblečete do svetru!

PŮLNOČNÍ ROZHOVOR „Je morálně obhajitelné kupovat plyn a ropu ze zemí, kde se pořádají veřejné popravy provinilců proti tamní víře? Kde je za nevěru ženy trest smrti veřejným ukamenováním? Je morálně obhajitelné kupovat plyn a ropu ze zemí, kde jsou homosexuálové shazováni ze skály a kde se dá žena vyměnit za pár velbloudů? Ano, to vše morálně obhajitelné je a my to také děláme,“ říká jasně poslanec SPD Jaroslav Foldyna s tím, že je to výhodné. Morálně obhajitelné je tak podle něj také kupovat plyn od Ruska, které je ve válce, do které nám nic není.

Jak moc se obáváte, že nebudete vy a další Češi mít v zimě čím topit? Jak vážné je v tomto smyslu energetické ohrožení země?

Jsme jen malý krůček od energetické katastrofy. Hlavním problémem ale není topení, nýbrž průmysl. Kupodivu je stále ještě mnoho jedinců, kteří si neuvědomují, že prakticky v každé výrobě, potravinářstvím počínaje a automobilovým průmyslem konče, se něco ohřívá, a že prakticky každé toto ohřívání se provádí plynem. Co mnohonásobné zvýšení jeho ceny udělá s konečnými cenami prakticky všeho, asi není těžké si představit. Housky zkrátka neupečete tím, že těsto obléknete do svetru.

Jak podle vás bude na jaře vypadat český průmysl?

Pokud se něco zásadním způsobem nezmění, tak část firem zkolabuje a zavře, část omezí činnost a část se pokusí přesunout výrobu do zemí, kde jsou ceny energií únosnější. Dá se tedy předpokládat, že během první poloviny příštího roku bude velká část českého průmyslu v troskách. Opustíme zahraniční trhy, české firmy v klinické smrti pak za babku koupí nadnárodní korporace a tím bude kolonizace naší země završena. A protože není možné, že tohle vše současná vládnoucí garnitura neví – tak hloupí její příslušníci zase nejsou – tak mi nezbývá než se domnívat, že jde o řízený a záměrný proces. I imbecilovi přece musí být jasné, že pokud firma „A“ má několikanásobně vyšší vstupní náklady než firma „B“, tak firma „A“ nemá šanci přežít a bude firmou „B“ buď pohlcena, nebo zlikvidována. Takže ano, české firmy budou devastovány a rozebírány, avšak nikoli v důsledku špatných rozhodnutí jejich managementu, ale vinou série politických rozhodnutí Fialovy vlády.

Poslanci opozice žádají po vládě jasný plán, kdo má právo na plyn, pokud v zimě dojde k jeho nedostatku. Jednali o tom ve čtvrtek. Dočkají se?

Jediný, kdo má právo na plyn, či jakékoli jiné zboží, je ten, kdo je za něj schopen a ochoten zaplatit jeho producentovi, který mu jej zároveň musí být ochoten prodat. To platí dnes a bude to platit i nadále, ať si koalice vytvoří plány, jaké chce.

V minulém rozhovoru jste kritizoval vládní kroky, které podle vás obyvatelům zvládnou zdražování a inflaci nepomáhají. Změnilo se za poslední tři měsíce něco v přístupu české vlády?

Změnilo. Paní Pekarová lidem poradila, aby si upletli svetry, pan Síkela řekl, že v případě potřeby Němci zastaví svůj průmysl, aby nám mohli dát svůj plyn a vláda schválila žebračenky, kdy průměrná domácnost dostane na kompenzaci rostoucích cen energií zhruba tisícikorunu, kterou si ovšem vláda bude muset buď půjčit, anebo ji vytáhnout z kapes našich, už dnes zoufalých, firem, anebo z kapes našich, už dnes zoufalých, lidí. Zbývá tedy ještě rada, abychom si všichni ke svetrům pořídili ještě ušanky, a můžeme do budoucnosti hledět s optimistickým, liberálně-demokratickým jasem v oku a protiputinovskou písní na omrzlém retu.

Právě firmy a podnikatelé už volají po větších kompenzacích, neboť nezvládnou především zvyšující se ceny energií. Upozorňují na postupy okolních zemí, které je svým podnikatelům poskytují. Vláda ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Pirátů a STAN už uvažuje o různých krocích, ale zatím nic konkrétního nepředstavila. Jak byste si pomoc představoval vy?

Dmitrij Medveděv prohlásil směrem k Evropě (jak upozornil server Echo24.cz), že se má připravit na další zvýšení ceny plynu – a to až na 5000 eur za tisíc kubíků do konce roku. Co to pro nás znamená?

Konec českého průmyslu, výrazné zchudnutí většiny populace a ztrátu posledních zbytků národní a státní suverenity. Nakupovat strategickou surovinu za desetinásobek ceny, než za kterou ji nakupují naši konkurenti, jako je například Indie, nebo Čína, nemůže znamenat nic jiného než náš konec.

„Prý jsou ohromná naleziště plynu a ropy v Brdech. Pokud by tam ale pan Fiala přece jenom nic nenašel, tak nám nezbývá než se pokusit domluvit s Ruskem na přímém kontraktu. Cokoli jiného je cesta k bídě, jakou žádná ze současných generací nezažila ani vzdáleně. Bude to znamenat celkový kolaps, na jehož konci bude předání našeho průmyslu a zemědělství do zahraničních rukou. Zkrátka: dojde k završení naší kolonizace,“ řekl jste mi minule. Domníváte se, že k přímému kontraktu s Ruskem nakonec dojde? Zatím se ozývají výzvy k oproštění od ruského plynu.

Nakonec k tomu snad dojde, ale určitě ne s touto vládou. S těmi lidmi se dnes nebude v Rusku bavit ani záchodové prkénko na veřejném WC někde na Kamčatce. Ne snad z nějaké msty či uražené ješitnosti, ale proto, že je všem jasné, že současná vládní garnitura v České republice je jen parta mopslíků, kteří pouze čekají na povel a pohlazení od svého pána. A proč by se Rusové bavili s mopslíkem, když se můžou bavit s jeho pánem?

Koho tím pánem máte na mysli?

To si každý musí domyslet sám – já se v České republice necítím bezpečně už teď. V této souvislosti bych rád uvedl, že mě samozřejmě neobyčejně těší, že dříve neprodejný plyn ze Spojených států amerických je u nás dnes žádanou komoditou a že se chystáme na svoji obranu nakoupit letadla, která, jak jsem se někde dočetl, jsou schopna zaútočit na Moskvu. Například Ukrajině se podobná politika velmi osvědčila, tak proč nejít v jejích šlépějích, že?

„Jediná skutečná příčina plynové krize však je, že sami odmítáme kupovat levný plyn napřímo z Ruska. Všechno ostatní je jen žvanění hlupáků pro hlupáky,“ odvětil jste. Je nakupování ruského plynu kvůli válce na Ukrajině morálně obhajitelné?

Je morálně obhajitelné kupovat plyn a ropu ze zemí, kde se pořádají veřejné popravy provinilců proti tamní víře? Kde je za nevěru ženy trest smrti veřejným ukamenováním? Je morálně obhajitelné kupovat plyn a ropu ze zemí, kde jsou homosexuálové shazováni ze skály a kde se dá žena vyměnit za pár velbloudů? Je morálně obhajitelné kupovat cokoli ze zemí využívající otrockou práci dospělých i dětí? Ano, to vše morálně obhajitelné je a my to také děláme. A víte, proč to děláme? Protože je to pro nás výhodné. Takže ano, je morálně obhajitelné kupovat plyn a ropu od země, která je ve válce, do které nám nic není.

Po roce 2014 uvalila Evropská unie kvůli anexi Krymu protiruské sankce, které od té doby stále – až dosud - prodlužovala. Tedy osm let. V únoru 2022 začala válka na Ukrajině a Spojené státy, Evropa a některé další země přidaly protiruské sankce. Rusko ale stále pokračovalo ve svém tažení Ukrajinou, a tak se přidaly další a další sankce. Válka však stále trvá, proto například Evropská unie přijala již sedmý balíček sankcí. Sankce, sankce, sankce. Přiměje tento sedmý balíček Rusko, aby se z Ukrajiny stáhlo? Nebo to bude balíček osmý? Desátý? Kolik jich ještě bude potřeba? Je třeba vydržet, jak slýcháme? Je třeba vydržet v čem a kvůli čemu?

Je třeba vytrvat v sebedestrukci kvůli zájmům několika ukrajinských oligarchů? Nebo kvůli zájmům velkých korporací? Nebo snad kvůli zájmům Číny, Indie, či USA? Ano, ti všichni na té válce vydělávají, ale jejich výdělky za naši národní sebevraždu opravdu nestojí. Pan Fiala a spol. to ale bohužel vidí jinak.

Velké diskuze vyvolává Green Deal. Evropská unie trvá na jeho pokračování, koneckonců schválila konec výroby spalovacích motorů do roku 2035. Přežije Green Deal současnou krizi?

Buď přežije Green Deal, nebo přežije Evropa. Třetí varianta neexistuje.

Petr Mlejnek rezignoval na pozici šéfa ÚZSI poté, co se ukázalo, že figuruje v odposleších týkajících se manipulování veřejných zakázek. Vít Rakušan vyjádřil nad jeho odchodem lítost, jako ministr vnitra však ve funkci zůstává. Jak pokračování kauzy hodnotíte? O čem to vypovídá?

O tom, že si jeden mopslík může dovolit úplně všechno, protože je v hierarchii mopslíků, kterou si vytvořil pán mopslíků, minimálně na stejné úrovni, jako formálně výše postavený mopslík.

