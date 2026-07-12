Ptejte se Hradu, jak to bylo s pozváním. Podle zákona

V EU byl při 6. opakovaném hlasování schválen tzv. Chat Control, který EU umožní prohledávat všechny vaše soukromé zprávy, fotografie a e-maily bez soudního příkazu. Co na to říkáte?
Je to absurdní situace, která by dala téměř neomezenou moc různým institucím a orgánům Evropské unie. Je to nehoráznost a dá se to srovnat pouze s tím, co prováděly totalitní režimy. Možná komunisté ani tohle nedělali z toho důvodu, že neměli takové technické možnosti. Ani ve svých pracích to nikdy nepožadoval v takovéto míře Marx, Lenin a celé komunistické hnutí. I za budování totalitního režimu u nás přece jenom platila určitá pravidla. Současná situace činností Chat Control podle Evropské unie je horší než práce StB. Není se čemu divit, když v těchto institucích EU sedí pohrobci nacistů a posluhovači cizí moci. A různým zájmovým skupinám se takto získané informace budou hodit k ovládání každého jednotlivce.
Jenom hlupáci až bezmozci například z DOZIMETRStanu věří tomu, že to je vhodný nástroj boje proti dětské pornografii, jak hloupě říkají. V dnešní době při stávajících technických možnostech je to ubohé zdůvodnění. A kvůli tomu sledovat všechny soukromé zprávy, fotografie a e-maily je absurdní. Navíc ještě ze strany institucí Evropské unie, které je mohou zneužívat. Může to být i záležitost obchodních válek a povede to k ohrožení svobody jednotlivce, ale i bezpečnosti domácností zemí Evropské unie.
Z českých europoslanců hlasovali PRO Farský, Niedermayer, Kolář a Zdechovský. Co byste jim vzkázal?
Chcete, abychom od roku 2035 dávali na zbrojení alespoň 3,5% HDP?
Anketa
Chcete, abychom od roku 2035 dávali na zbrojení alespoň 3,5% HDP?
Co bych jim vzkázal, je, že by se měli probrat a mít na mysli zájmy českých obyvatel a domácností, a ne posluhovat různým zájmovým skupinám, které se tímto způsobem mohou dostat k soukromým informacím. Jejich postoj přímo útočí na svobodu slova a svobodu rozvoje. Je to spojené až s vlastizrádnou činností.
Česko se nebude podílet na spojenecké pomoci 70 miliard eur pro Ukrajinu, informoval o tom premiér Andrej Babiš. Je to dobře?
Je dobře, že se Česká republika nebude podílet na financování nejzkorumpovanějšího a v současné době uctíváním Bandery a Šuchevyče i polofašistického režimu na Ukrajině. Konečně i celá řada osobností i politiků vidí, co se na Ukrajině děje. Že tam jde o holé životy jak mladých lidí, kteří jsou naháněni po ulicích, aby byli naverbováni, tak i jejich rodičů. Naposledy to bylo zřejmé i ze zásahu ve Lvově samotných Ukrajinců proti těmto verbířským zločincům z TCC, kteří posílají pak na smrt své vlastní lidi. Možná nebude daleko doba, kdy se i občané Ukrajiny vzepřou tomuto nedemokratickému režimu a půjdou do boje proti samotnému Zelenskému.
Je dobře, že z našich peněz, z našich daní údajnou pomoc Ukrajině platit nebudeme. Nikomu to nebrání v pomoci ze svých peněz. Doufám, že naši politici nezmění svůj názor a nebudou financovat zkorumpovaný zločinný režim na Ukrajině.
Andrej Babiš si na summitu NATO podal ruku s Donaldem Trumpem. „Donald Trump si Andreje Babiše všiml asi tolik, co si mezinárodní expres všimne vlakové zastávky v malé obci,“ poznamenal k tomu expremiér Petr Fiala z ODS. Jaký na to máte názor vy?
Expremiér Fiala je svou poznámkou až trapný, protože premiér Babiš byl jeden z mála, kterým Trump při odchodu podal ruku. Směšně vypadají i různí opoziční politici, kteří to pojali tak, že zfalšovali i snímky, vytrhli je z kontextu a ukazovali na sociálních sítích svou primitivnost tím, že to bylo údajně jenom „běžné pohlazení“ ze strany Trumpa. Nevšiml jsem si, že by Trump podal ruku během celého pobytu například autorovi výroku o „odpudivé lidské bytosti“, prezidentčíkovi Petru Pavlovi. Takže je jasné, že to, co tvrdí opoziční politici, je úplně mimo mísu.
Je dobře, že na summit do Ankary jel premiér i prezident?
Za současné situace to nebylo dobře. Prezident letěl do Ankary na základě, nejenom podle mého názoru, protiústavního rozhodnutí Ústavního soudu. Ve svém předběžném opatření, které samo o sobě je ojedinělým ústavním krokem, se odvolává na článek 87 odstavec 1 k). V něm se uvádí, že: „Ústavní soud rozhoduje: spory o rozsah kompetencí státních orgánů a orgánů územní samosprávy, nepřísluší-li podle zákona jinému orgánu.“
Ze znění tohoto článku je jasné, že se jednalo o spor státních orgánů, a ne o spor mezi státními orgány a orgány územní samosprávy. Ani prezident, ani vláda či její složky výkonné moci, tedy ministerstva, nejsou orgány územní samosprávy. Proto použití tohoto článku je chybné a někteří ústavní soudci udělali chybu.
Je jednoznačné, že by se měli ti takzvaní investigativní novináři, jako třeba je třeba „Zdíša“, Wollner, Hovorková Šafrová, Šafr, Fridrichová, Dolejší, Brodníčková, Hlídací pes a fena a další představitelé novinářské žumpy, vyptávat na Hradě a podle paragrafu 106 Zákona o svobodném přístupu k informacím si vyžádat podkladové materiály o korespondenci mezi prezidentskou kanceláří a prezidentem Erdoganem. Podle informací, které jsou zatím zjistitelné, tak z prezidentčíkovi kanceláře šla prosba až žadonění o to, aby prezident Erdogan pozval i na základě tlaku Koláře z Hradu i prezidentčíka Petra Pavla. Jsem zvědavý, jak to investigativci ze Seznamu a z dalších obskurních sdělovacích prostředků zjistí.
Ukázalo se, že daleko důležitější v Ankaře byl premiér Babiš než Petr Pavel.
Kvůli požáru se zřítila 34. budova baťovského průmyslového areálu, kus historie a srdce města. V budově shořely zásoby českého výrobce bot i sklad knih Nadace Tomáše Bati. Vy jste z regionu, jak jste tuto zprávu přijal?
Je to hrozně smutná zpráva. Tu budovu jsem znal, když jsem působil ve Zlíně, tak jsem měl výhled na tuto budovu a je to obrovské neštěstí a postihlo to firmy, kde jsou majitelé čeští podnikatelé. Podle posledních zpráv ty škody nebudou moci být nahrazeny z pojistky v plné výši, takže to bude velký problém asi i pro ně.
Doufám, že knihy Nadace Tomáše Bati byly uskladněny i jinde a že budou k dispozici i nadále. Je to asi největší tragédie, co si pamatuji za svého života, která se ve Zlínském kraji stala. Ano, byly i obdobné problémy, například když se zpracovával kaučuk v Otrokovicích, tak v 50. letech minulého století tam došlo k obrovskému výbuchu a zničení celé fabriky a výbuch vymlátil okna i v domcích na Baťově. A nedávno hořely i velké objekty právě v areálu, který dřív vystavěl Tomáš Baťa.
Je navíc smutné, že se to stalo v době, kdy si připomínáme tragické úmrtí Tomáše Bati 12. července roku 1932. A taky je to v roce 150. výročí jeho narození. Ach jo, je to obrovská škoda.
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Ukrajina (válka na Ukrajině)
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