A tohle řekl Fiala v jediném rozhovoru, pár řádků od sebe! Hrnčíř se drží za hlavu

Tento týden vyšel na iDnes.cz poměrně obsáhlý rozhovor s premiérem Fialou. Ten v něm mimo jiné uvedl, že je přesvědčen, že máme to nejhorší za sebou a přicházíme do pozitivnějšího období. Pane inženýre, co na to říkáte? A co dalšího Vás na zmíněném rozhovoru zaujalo?

Kde bych začal? U pana premiéra je zřejmě přání otcem myšlenky, jinak si nedovedu značnou část jeho rozhovoru vysvětlit. Kde například vzal tvrzení, že to nejhorší máme za sebou, když přední ekonomové – a já s nimi souhlasím – bohužel nepředpokládají zlepšení momentálně stagnující ekonomiky ČR ani v druhé polovině roku 2023? Spíše naopak, očekává se pokles, tedy současná stagnace by na konci roku byla považována ještě za dobrý výsledek. Nicméně bych rád poukázal zejména na začátek rozhovoru, kde pan premiér tvrdí, že si ČR může dovolit nákup vojenské techniky za více než 122 miliard korun, aby vzápětí obhajoval zavedení plošného zvýšení daní alias konsolidačního balíčku, neb je nutné snížit deficit státního rozpočtu. V jednom a tom samém rozhovoru, jen pár řádků od sebe, tedy tvrdí, že je na tom Česká republika ekonomicky dobře, aby to vzápětí vyvrátil a požadoval od občanů pochopení, až je bude sdírat z kůže, neb je na tom Česká republika vlastně velmi zle. Pokud se někdo podivoval extrémně nízké důvěře občanů v pana premiéra a tuto vládu, po přečtení tohoto rozhovoru se tomu divit nebude…

Fialova vláda je zhruba v polovině svého volebního období. Jak byste ji celkově hodnotil?

Pokud se budu držet školního hodnocení, tedy klasifikace 1-5, považuji pětku za ještě velmi pěknou známku. To neříkám jako opoziční politik, to říkám jako občan této země, který je znepokojen a zděšen nekompetentností a neschopností této vlády. Každým dalším dnem pětikoaliční vlády se jen prohlubuje utrpení této země.

V sobotu se konala další protivládní demonstraci, kterou spolupořádal na Václavském náměstí předseda PRO Jindřich Rajchl. Příští týden bude mít protivládní demonstraci SPD v Českých Budějovicích. Jak moc takové akce podle Vás dokáží ovlivnit situaci v ČR?

Dokáží, a to hned ve dvou rovinách. V jedné drží na pomyslné uzdě vládu, která samozřejmě nemůže ignorovat fakt, že jí 75% občanů nevěří, v druhé dává lidem naději a utvrzení, že ještě snad jsme v demokratické zemi a že se mohou svobodně shromáždit a dát vládě najevo, že naši zemi vede velmi špatným směrem. Členové vlády budou, jak předpokládám, opětovně tvrdit, že jsou jejich postoje neměnné, aby hned vzápětí zrušili nejvíce kritizované opatření, jak jsme to všichni viděli právě v úpravách již zmíněného konsolidačního balíčku. Takže ano, demonstrace rozhodně mají smysl.

Nedávno jsme se dozvěděli, že se ke všemu tomu zdražování mají zvýšit i koncesionářské poplatky a že by je měli snad platit i ti, kteří vlastní například chytrý mobil. Co na to říci?

Já jsem to již jednou okomentoval citací zachycenou na internetu, kde dotyčný recipročně požadoval „sociální dávky na děti, které zatím ještě nemá, nicméně nástroj na jejich výrobu ano“. To tak nádherně poukázalo na absurdnost této úpravy, že k tomu snad není co dodat. Zkrátka, je to nesmysl.

Podívejme se i konkrétně na ČT. Jaké případné změny byste novému řediteli v rámci veřejnoprávní televize doporučil?

Panu řediteli Součkovi bych doporučil jediné. Pane řediteli, navraťte prosím České televizi status čtvrtého pilíře demokracie. Vyvarujte se jednostranných reportáží, kampaní a štvavých pořadů, přičiňte se, aby se ČT mohla po právu opět nazývat veřejnoprávní. Zamyslete se nad tím, proč má vůči Vaší televizi řada občanů výhrady a prosím, vezměte je v potaz.

Podívejme se i na Slovensko. Co říkáte na poměrně vyhrocenou situaci chvíli před volbami?

Slovensko se zmítá ve frustraci, způsobené extrémně špatným vládnutím premiéra Igora Matoviče a posléze Eduarda Hegera a zklamáním z velmi slabé paní prezidentky Zuzany Čaputové. Zkrátka, Slováci jsou zkrátka o něco napřed a již pochopili, že tudy cesta nevede, což samozřejmě nahrává body zejména straně SMER Roberta Fica. Pokud narážíte na nedávný incident, kdy expremiér a evidentní psychopat Igor Matovič narušil tiskovou konferenci strany SMER a posléze se popral s několika lidmi, k tomu v podstatě mohu říct jen to, že nemá co dělat ve vedení státu. Věřím, že po volbách skončí v propadlišti dějin. Politici jsou reprezentanty své země a jejích občanů a takové chování je nedůstojné, nemístné a nepřípustné. Výhrady k politickým oponentům by vždy měly zůstat v rámci a mezích slušné diskuze.

A co bude podle Vás nejen pro naše sousedy, ale v určitém smyslu i pro EU znamenat, jestli se premiérem opět stane Robert Fico?

Výhrou strany SMER se Slovensko zařadí mezi euroskeptické země, což samozřejmě opětovně posílí V4 a mimo jiné to poukáže na fakt, že současné směřování Evropské unie je nesmyslné a neudržitelné.

Bloger, známý pod přezdívkou Vidlák, ve svém blogu napsal, že v mnoha okolních zemích posilují euroskeptické či konzervativní strany. A že až se to sesype jinde, padne i náš establishment, jako tomu bylo v roce 1989. Jak to vidíte Vy?

Vítězství euroskeptických stran se nelze divit. Z Evropské unie se stává druhý Sovětský svaz, místo původní myšlenky svobodné spolupráce suverénních států se setkáváme s agresivním prosazováním čím dál šílenějších směrnic a nařízení. Evropská komise i Evropský parlament trpí naprostým odtržením od reality a na jejich výstupech je to bohužel velmi znát.

