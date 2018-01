Akademik-volič Zemana sdělil, co mu provedli v ČT a jak se tam smáli „Zemákově“ smrti. Snad má národ rozum, doufá

ROZHOVOR Prezidentský kandidát Jiří Drahoš, se svou úzkostlivě udržovanou nevyhraněností a křečovitou snahou nenaštvat nikoho z možných podporovatelů, může v televizních debatách se současným prezidentem Milošem Zemanem jedině ztratit, myslí si vysokoškolský pedagog a IT expert Pavel Cimbál. Pokud tedy budou výstupy posuzovány věcně a racionálně. Mnoho lidí ve své nenávisti k Zemanovi, vydatně podporované médii, podle něho totiž dospělo až do patologického stádia. „Cokoliv, co Zeman řekne, je prostě špatně, i kdyby recitoval axiomy,“ uvádí pedagog. Ten se rovněž svěřil s nepřijemnými zážitky z České televize, kde byl hostem jednoho pořadu.

Jak vnímáte výsledek prvního kola prezidentských voleb?

Výsledek znamená totéž, co před pěti lety. Vše se rozhodne až ve druhém kole. Novinkou ale je, že zatímco tehdy oba tábory volily prezienta, dnes jeden z nich, za halasné podpory médií, volí neprezidenta. Tedy kohokoliv, jen pokud to nebude Zeman. Přijde mi to povrchní a nezodpovědné. Francie si nedávno podobným stylem zvolila Macrona. A dnes se diví. Jeho popularita během pár měsíců spadla na historické minimum.

Překvapil Vás výsledek některého z kandidátů? (ať už svým úspěchem, či neúspěchem)

Nepřekvapil. Ve společnosti dlouhodobě existují různé názorové proudy a výsledek jim odpovídá. Navíc se příliš nelišil od předvolebních průzkumů. Překvapení se odehrála až na těch méně zajímavých místech. Třeba Marek Hilšer. Uspěl i s velmi amatérskou formou levné kampaně. Na druhou stranu, nebyl schopen sehnat dostatečné množství občanských podpisů. Senát tak vlastně rozdal divoké karty pro některé z kandidátů. Ač s panem Hilšerem politicky téměř v ničem nesouhlasím, tak se mi jeho přístup v kampani docela líbil. Otázkou je, zda to stačí. Volíme prezidenta, nejvyššího představitele země, ne sympaťáka roku.

Čím si podle Vás Jiří Drahoš získal důvěru lidí?

Formou, nikoliv obsahem. Zdlouhavé hledání antiZemana dramaticky snížilo nároky. Vzpomeňte si na prvotní nadšení pražských voličů z kandidatury Michala Horáčka. Jakmile se objevil Jiří Drahoš, jejich vrtkavá přízeň se přelila k němu a Horáčka hodili přes palubu. Zoufalí lidé dělají zoufalé veci a zoufalý volič, nešťastný z působení Miloše Zemana, si vybírá bez hlubší analýzy, co vlastně volba Drahoše přinese. Projděte si příspěvky Drahošových podporovatelů na sociálních sítích. Polovina ho chválí, jak mu to na fotce s jeho paní sluší. Další cítí potřebu podělit se o ničím nepodložené přesvědčení, že bude slušným prezidentem. Mezi slušným vystupováním a slušnou politikou přitom žádné rovnítko neexistuje. Natož slušivým zevnějškem. Dovětky typu "tímto výrokem jste nás přesvědčil, že naše rozhodnutí Vás volit bylo správné" jsou také vtipné. Zejména pod příspěvky, sestavenými nějakým externím kreativcem. Jen ilustrují, jakým způsobem Drahoš své příznivce získal. A jakým způsobem, pokud vyhraje, zase mnoho z nich ztratí. Jeho hlavní plus, že není Zemanem, vymizí krátce po volbách. A nerad bych, abychom pak skončili s nemastným, neslaným, proevropsky moralizujícím zahřívačem prezidentské židle, jako na Slovensku.

Odhady souboje mezi Milošem Zemanem a Jiřím Drahošem jsou těsné. Co rozhodne? Televizní debaty? Schopnost přetáhnout voliče neúspěšných kandidátů? Nebo něco jiného?

Televizní debaty jsou soubojem postojů, názorů a rétorických schopností. Zde je Miloš Zeman velmi silným protivníkem s odkrytými kartami, ve své váhové kategorii prakticky bez konkurence. Profesor Drahoš, se svou úzkostlivě udržovanou nevyhraněností a křečovitou snahou nenaštvat nikoho z možných podporovatelů, zde může jedině ztratit. Tedy pokud výsledek debaty budeme posuzovat věcně a racionálně. Což určitě nebude případ všech voličů. Mnoho lidí ve své nenávisti k Zemanovi, vydatně podporované médii, dospělo až do patologického stadia. Cokoliv, co Zeman řekne, je prostě špatně, i kdyby recitoval axiomy. A nejhorší na tom je, že to těm lidem ani nepřijde hloupé. Pro takové je pak zbytečné podobné debaty pořádat, natož polemizovat o jejich dopadu. Neopouští mne ale naděje, že většina národa má vlastní rozum a dokáže se rozhodovat racionálně.

Miloš Zeman přijal výzvu k debatě v televizním přenosu. Předpovědi mu dávají vzhledem k jeho rétorice i zkušenostem větší šance. Může Drahoš v tomto ohledu překvapit?

Vztahy Miloše Zemana a České televize jsou dány Zemanovým dlouholetým opovržením vůči novinářům. A také současným stylem České televize, který má daleko jak do veřejnoprávnosti, tak do prosté objektivity. Nedávno jsem byl hostem v jednom z jejich diskuzních pořadů. Dostal jsem předem seznam otázek, které se mají probírat. K mému velkému překvapení se nás moderátor začal ptát, jen co spustily kamery, na něco úplně jiného. A tak zatímco od mých názorových oponentů zaznívaly uhlazené, nachystané reakce, musel jsem začít mluvit bez přípravy a spatra. To, co jsem si nachystal, jsem vůbec neměl možnost uplatnit. Při odchodu ze studia se mne pak produkční ještě několikrát zeptal, co má tedy uvést do podtitulku. Zda hnutí Islám v ČR nechceme, jak jsme se domluvili. Třikrát jsem mu zopakoval, že ne. Že jsem tam za Da Vinci Prague Institute, přesně tak, jak jsem uvedl. V IVČRN žádnou funkci nezastávám, tudíž za ně nemohu mluvit. A říkal jsem to už před chvílí, proč se na to ptáte pořád dokola? No, a hádejte... co jsem měl nakonec v podtitulku? Jako bonus, ještě než jsem odešel ze studia, jsem slyšel pana moderátora vyprávět anekdotu. O tom, kterak se jeho známý, dobrý křesťan, kajícně po večerech omlouvá Bohu za to, že si navzdory své víře ze srdce přeje, aby ten Zeman už konečně umřel a to vtělené zlo z Hradu odešlo. Nesmál jsem se. A připomněl, že Zeman je jedním z mužů listopadu 1989, a jako osobnost ho měl ve velké úctě třeba Karel Kryl a mnozí další. Ne, tak to prý nebylo, u Kryla vyloučeno. Škoda jen, že je to takto slovo od slova zachyceno v posledním Krylově rozhovoru...

Proč se Zeman zdráhá debaty v České televizi?

Tahleta drobná nedopatření, schválnosti, překrucování, manipulace, nevyvážený výběr hostů, to vše staví dnešní Českou televizi v očích veřejnosti do role propagandistického kanálu. Kde je nutno dávat dobrý pozor a číst mezi řádky, skoro jako za socialismu. Na druhou stranu, Miloš Zeman je takový formát, že mu může být úplně jedno, jaká televize debatu vysílá. Tedy pokud půjde o přímý přenos, ono s cenzurou předtočených Zemanových projevů už mají na Kavčích horách také své zkušenosti.

Drahoš už nyní předpokládá tvrdou volební kampaň s úmyslem poškodit jeho jméno. Dojde k podobným útokům ať už z jedné či druhé strany?

Je úsměvné, že to, co naše mainstreamová média předvádí posledních pět let, by mělo v opačném gardu náhle zásadně vadit. A to po dobu necelých dvou týdnů a těmi pár postranními kanály, co ještě zbyly a k honu na Zemana se nepřidaly. Buď o žádné útoky nejde, a nebo je na Zemana útočeno trvale a masově. Tak nechť si páni novináři sáhnou do svědomí. Tenhle dvojí metr je někdy až úsměvný, tedy kdyby to ti lidé nemysleli vážně, ve svém aktivistickém zápalu. To pak člověka spíš mrazí, kam jsme se to zase dostali.

Neúspěšní kandidáti vyjadřují podporu Jiřímu Drahošovi, poslechnou voliči neúspěšných kandidátů?

Tito neuspěšní kandidáti si zřejmě myslí, kdovíjak uvědomělé občanské postoje svým krokem neukázali. Výrok o Drahošovi a trhacím kalendáři, konkrétně z twitterových úst Mirka Topolánka, co se opět stihl názorově překabátit, tentokrát od nevítače a nekývala k vítání a kývání, je jen panoptikální tečkou. Tečkou za celou touto demonstrací chatrné loajality. Přitom už Jonathan Swift roku 1728 ve své eseji napsal: "Když se na světě objeví opravdový génius, pozná se podle toho znamení, že se všichni hlupci proti němu spolčí." Neposlouchejme hlupce, ale vlastní rozum, to bych doporučil každému voliči, ať už volí kohokoliv.

Slyšela jsem pojem Drahošiáda, jež má označovat situaci v médiích. Jak česká média zvládají situaci kolem voleb? Je to Drahošiáda?

Média nemají čím překvapit. A v podstatě si řežou sama pod sebou větev. Drahošovy příznivce přesvědčovat nemusí, kdežto nerozhodnuté voliče tou eskalující masáží nakonec spolehlivě odradí a otráví, tak, jak se to povedlo minule s protlačovaným simulakrem Karla Schwarzenberga. Někteří novináři si to asi už uvědomili, leč není jich mnoho. A ti noví, bez téhle historické zkušenosti, nám jejich nečinnost vrchovatě nahradí. Takže ano, máme se asi na co těšit. Ale na druhou stranu, jde si to i určitým zvrhlým způsobem užívat a vychutnat. Při minulé volbě, po vítězství Zemana, bylo zpětné čtení celé té rozjeté Karlománie vlastně docela veselou záležitostí. Určitě veselejší, než nachystaný přenos z Lucerny, který pripomínal spíš tryznu. Berme to jako sportovní derby, ono nakonec ani nic jiného nezbude. Škoda jen té mediální zaujatosti, ale to nebude jen český problém, v USA se dostali do téhož stavu po mnoha letech budování demokracie.

Domníváte se, že dění kolem prezidentských voleb ovlivňuje ruská propaganda? Zeman je často kritizován za příklon na Východ, mohou nějak lživé zprávy z jakéhokoliv směru zasáhnout do volebního dění? A děje se to podle Vás?

Propaganda jede na všech frontách, takže nejen ruská, ale i německá, eurounijní a další, každá sleduje své zájmy. Ale zatímco Brusel to s námi myslí dobře, zlé Rusko nás chce... co vlastně? Pokud jsem si všiml, nejvíce pokusů o ovlivňování života v naší zemi, a to povětšinou k horšímu, přichází poslední dobou od neschopného vedení Evropské unie. Které pro zakrytí důsledků vlastní katastrofální politiky začíná implementovat cenzuru i těch informačních kanálů, které díky své decentralizaci zůstaly ještě donedávna relativně svobodné. Už nejsou. Za to také může Rusko?

Prozradíte, koho jste volil?

Mohu napovědět, že profesor Drahoš to nebyl, a to hned z několika důvodů. Mám-li je shrnout, pak je to Drahošova aktivní podpora proimigrační politiky z doby vrcholící krize. Dále podpora rychlého přijetí eura. Nedokáže si představit, že bychom opustili Evropskou unii. Odmítá referenda o důležitých otázkách. Zastává dlouhodobě probruselské postoje. Podporu mu už vyjádřila celá řada českých lobbistů. To vše jsou věci obecně známé, netřeba ani zabíhat k šířícím se konspiracím, ať už na nich je něco pravdy, nebo ne. Drahoš je pro mne nevolitelný také z důvodu jeho angažmá při pořádání neveřejné islámské konference pro prominenty z arabských zemí OIC, konkrétně v dubnu 2016 na půde Akademie věd. Reagoval jsem tehdy spolu s dalšími lidmi z akademické sféry otevřeným dopisem, ale pan Drahoš se na něj ani nenamáhal odpovědět. Jako daňový poplatník si nepřeji, aby se peníze místo na vědu vynakládaly na "dialog" s představiteli netolerantního středověkého tmářství. Islám nás nemá v podstatě čím obohatit. Vstřícnost vůči islámu v dnešní době znamená, že takový politik je neprozíravý a neinformovaný, což je katastrofa, nehledě na jeho motivaci k takovému přístupu.

A doplňující: Kdo získá Váš hlas v druhém kole?

Mohu napovědět, že profesor Drahoš to nebude, a to hned z několika důvodů... Ale teď vážně. K podpoře Miloše Zemana se hlásím trvale a nevynechám žádnou příležitost začít diskutovat s jeho odpůrci. Nepřestává mne totiž udivovat ta míra nenávistné iracionality, vydávané za noblesu či znak příslušnosti k "lepším lidem". K volbám chodím pravidelně, bez jediné absence, od dosažení plnoletosti. Takže občansky dělám maximum pro to, abychom měli takovou vládu či politiky, jaké si přeji. Ne vždy to musí vyjít. A koneckonců jsou i důležitější věci v životě. Třeba pokud jde o zdraví, pak jsou tyto žabomyší politické půtky vlastně směšné a nicotné. Zkuste to brát také tak. Jak nejde o život, jde o ... třeba o volbu prezidenta. Jít volit je nyní minimem i maximem, co mohu udělat. A vřele doporučuji totéž všem, bez ohledu na jejich preference. A i když to možná nedopadne podle mých představ, svět se tím nezhroutí. Nebudu házet vajíčka ani ukazovat červené karty, demonstrací stádní hlouposti už tu bylo dost v minulém volebním období.

autor: Zuzana Koulová