„Už dodáváme Česku dost energie,“ odmítla Vysočina plán na větrníky

Rada Kraje Vysočina projednávala v pondělí 11. května 2026 akcelerační oblasti. Jaký byl výsledek jednání?
Rada Kraje Vysočina projednala pracovní návrh změny č. 2 Územního rozvojového plánu České republiky a nesouhlasí s návrhem akceleračních oblastí pro výstavbu větrných elektráren na území Kraje Vysočina. Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo návrh změny 14. dubna 2026. Pracovní dokument vymezuje akcelerační oblasti celostátního významu pro obnovitelné zdroje energie. „Očekáváme, že další připomínky budou na Ministerstvo pro místní rozvoj adresovány obcemi, občany i odbornou veřejností. Požadujeme, aby ministerstvo všechny podněty řádně vypořádalo,“ informoval hejtman Kraje Vysočina – Ing. Martin Kukla.
Jaké k tomu má váš kraj důvody?
Kraj upozorňuje, že aktuální návrh neodpovídá původní podobě, kterou ministerstvo představilo v říjnu roku 2025. Z původních 12 lokalit vzniklo 14 nových akceleračních oblastí, které nejsou totožné s původně vymezenými. Podle kraje zároveň uvedené ministerstvo nesplnilo dřívější přísliby, například zajištění biologických průzkumů, projednání s obcemi a veřejností nebo zapracování Strategie ochrany krajinného rázu Kraje Vysočina (SOKR). Výhrady kraje se týkají také současné nedostatečné infrastruktury. V některých částech Vysočiny chybí potřebné kapacity rozvoden a komplikací mohou být i velké vzdálenosti mezi jednotlivými připojovacími body do elektrické sítě. „Proces vymezování akceleračních oblastí musí být odborný, transparentní a musí respektovat podmínky obcí i krajiny Vysočiny,“ uvedl v tiskové zprávě Kraje Vysočina hejtman kraje.
Máte vlastní program pro bezemisní a obnovitelné zdroje energie?
Kraj Vysočina podporuje obnovitelné zdroje energie i nízkoemisní energetiku. Na našem území aktuálně funguje 120 malých vodních elektráren, 70 bioplynových stanic a máme zde už i tři větrné parky se sedmi větrnými elektrárnami – v katastru obcí Pavlov u Jihlavy, ve Věžnici a v obci Kámen u Habrů.
Michal Pavlovský
Zároveň podporujeme rozvoj jaderné energetiky v Dukovanech. Jaderná elektrárna Dukovany se čtyřmi reaktory se má v budoucnu rozšířit o další dva. Přitom původní čtyři reaktory mají prodlouženou životnost do let 2045 – 2047 a výhledově odborníci dokonce počítají s dlouhodobým provozem stávajících bloků až na hranici 80 let.
Náš kraj již dodává energii zbytku České republiky, a v situaci, kdy už máme na našem území jednu spolehlivou nízkoemisní elektrárnu, není žádoucí zatěžovat naše životní prostředí a zdejší krajinu rozsáhlými větrnými parky.
Jaké jsou vaše námitky proti předloženému návrhu Ministerstva pro místní rozvoj?
Na území Kraje Vysočina je navrženo celkem 14 oblastí pro výstavbu 282 větrných elektráren. Lze konstatovat, že krajem zaslaná strategie nebyla zapracována do celostátního návrhu akceleračních oblastí a prvotně uvedené sliby Ministerstvo životního prostředí nesplnilo. Současný návrh Rada Kraje Vysočina vnímá jako rizikový a problémový, nesouhlasí s ním, a proto do 14. května 2026 uplatní připomínky. K 11. květnu 2026 evidujeme stovky reakcí od občanů i odmítavé petice s tisíci podpisy. Připomínky předáme Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, které by je mělo vypořádat.
Váš kraj žije tradičně ze zemědělství a dnes také profituje z turistiky. Jaký vliv by měla jeho přestavba na průmyslovou zónu?
Rada Kraje Vysočina upozorňuje i na možný negativní dopad na cestovní ruch, snížení hodnoty nemovitostí, omezení rozvojových plánů obcí nebo zásahy do ploch zemědělské půdy. V návrhu jsou definovány zábory zemědělské půdy v I. i II. třídě ochrany, a mohlo by tak dojít k omezení zemědělské činnosti, která je pro náš kraj typická a klíčová. Zemědělský půdní fond je chráněn jako jeden z nejcennějších přírodních zdrojů, přičemž zákon o ochraně ZPF ukládá povinnost využívat zemědělskou půdu především k zemědělským účelům a minimalizovat její odnímání pro nezemědělské využití. Z toho vyplývá, že při umisťování staveb výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů energie v akceleračních oblastech je nutné přednostně volit taková řešení, která nevyžadují zábor zemědělské půdy, ale například využití brownfieldů a nevyužívaných areálů.
Bavil se o tom s vámi vůbec někdo z vlády, z MMR nebo z MŽP?
Akcelerační oblasti nebyly dostatečně projednány se samosprávami, na což kraj upozorňuje. Podle Rady Kraje Vysočina chybí také jasná pravidla pro kompenzace obcím a sousedním sídlům, která mohou být stavbami dotčena. Nebyla zřízena ani pracovní platforma za účasti zástupců jednotlivých krajů, která by transparentně stanovila cíle v oblasti zvýšení instalace obnovitelných zdrojů energie prostřednictvím akceleračních oblastí celostátního významu.
Jaký je váš závěr k návrhu ministryně Zuzany Mrázové?
Mgr. Zuzana Mrázová
Rada Kraje Vysočina z výše uvedených důvodů nesouhlasí s návrhem změny č. 2 Územního rozvojového plánu a odmítá návrh územních opatření pro akcelerační oblasti Bukovec, Křeč, Obrataň, Záborná, Dobroutov, Bílá hora, Bítovčice, Radostín, Kamenička, Jemnice, Lomy, Jiratice, Pavlov a Dešov.
Ing. Andrea Peňáz
Studovala Zahradnickou fakultu Mendelovy univerzity v Brně se sídlem v Lednici, obor Zahradní a krajinářská architektura a management zahradních a krajinářských úprav. Působila v Národním památkovém ústavu, ÚOP v Telči jako specialistka na památky zahradního umění a historickou zeleň pro oblast Kraje Vysočina a má zkušenosti s praxí na Oblastním inspektorátu České inspekce životního prostředí v Havlíčkově Brodě.
Od roku 2024 je zastupitelkou Kraje Vysočina a od roku 2026 je radní pro oblast životního prostředí, zemědělství, lesního a vodního hospodářství.
