Amatérská vláda pětidemolice. A před volbami se vytahovali, jaké mají odborníky, vzpomíná poslankyně Maříková

„Plivanec do tváře nejen voličům pětislepence, ale také všem občanům ČR.“ Místo změn DPH u léků doporučuje poslankyně a místopředsedkyně výboru pro zdravotnictví Karla Maříková (SPD), aby vláda zrušila tři ministerstva. „Vznikla jako šolich pro koaliční partnery,“ podotýká. Podle Maříkové se klidně může stát, že lidé nebudou brát léky, které potřebují, protože budou řešit, zda zaplatí drahé energie, koupí si jídlo nebo léky. „Problém naší země je, že lidé se stále přizpůsobují, chudnou a čekají až se stane zázrak, ale to snad dřív tahle vláda přivede zemi k bankrotu,“ varuje.

Do médií se dostaly informace o změnách DPH. I když premiér Petr Fiala ujišťuje, že s definitivními novinkami seznámí veřejnost sám v květnu, lidi znepokojila například informace o zvýšení DPH na léky na čtrnáct procent. Ministr financí zopakoval, že informace o možné úpravě daně z přidané hodnoty, které se v médiích objevily, nelze považovat za politický návrh. Přesto, co si o tom myslíte vy, jako odbornice? Pracovala jste ve zdravotnictví, teď jste jako poslankyně místopředsedkyně výboru pro zdravotnictví.

Petr Fiala a také koalice SPOLU slibovali, že nebudou zvyšovat daně, teď když prosákla informace o změnách DPH ven, tak se snaží zachránit situaci. Je to plivanec do tváře nejen voličům pětislepence, ale také všem občanům ČR. Nejdříve důchodcům seberou peníze, na které měli nárok plynoucí z valorizace a říkají tomu solidarita a teď jim ještě chtějí zdražit léky. Tohle je naprosto asociální vláda. Jestli chtějí šetřit, tak ať začnou u sebe a zruší zbytečná tři ministerstva (digitalizace, pro vědu a výzkum a pro evropské záležitosti), která vznikla jako šolich pro koaliční partnery, aby se tento slepenec vůbec udržel pohromadě. Vláda tady ožebračuje tu nejchudší skupinu obyvatel.



Už teď si lidé stěžují, že léky jsou drahé, často žádají lékaře, aby jim psali recepty postupně nebo si chodí vybírat prášky prostě až mají peníze. Co by se stalo, až léky zdraží, ještě víc kvůli případnému navýšení DPH?

Může se klidně stát, že lidé nebudou brát léky, které potřebují, protože budou řešit, zda zaplatí drahé energie, koupí si jídlo nebo léky. Problém naší země je, že lidé se stále přizpůsobují, chudnou a čekají, až se stane zázrak, ale to snad dřív tahle vláda přivede zemi k bankrotu. Když vidím výsledky průzkumů, tak mě stále překvapuje, kdo ještě může chtít volit strany, které jsou v pětikoalici. Pro Fialovu vládu je evidentně přednější nákup zbytečných (pokud se tedy ČR nechystá někoho napadnout) amerických bojových letounů F-35, o kterých přemýšlí.

Pořizovací cena podle verzí je odhadována na 83,4 milionu dolarů za jednu F-35A, 108,1 milionu pro F-35B, 93,3 milionu pro verzi F-35C a nemluvím o servisu. Jedna hodina letu přijde na 35 tisíc dolarů, pro srovnání hodina letu u Gripenu stojí 5 tisíc dolarů na hodinu. Uvažovat o něčem takovém v tuto dobu je jako kdyby si chudá rodina šla koupit ferrari a neměla na jídlo. Tak se chová tato vláda. Budeme mít letouny, ale lidé nebudou mít na základní životní potřeby. Tahle vláda je za korunu drahá. Nedivme se, že je tolik lidí v exekuci, podívejme se, jak se chová tato vláda, která by měla jít lidem příkladem.

Zvýšení DPH u léků by se mělo projevit hlavně u těch volně prodejných, u léků na předpis by léky hradily zdravotní pojišťovny, šlo by asi o 2,5 mld. navíc. Jak ale potom zareagují zdravotní pojišťovny, co zdraží, aby dostaly peníze zpět? Zdravotní pojištění? Četla jsem, že se dušují, že mají dost finančních prostředků. Jenže věříte tomu?

Tady nejde jen o léky na předpis, lidé potřebují i volně prodejné léky jako na teplotu, kašel, rýmu, průjem, potravní doplňky aj., které už jsou dnes drahé a nemluvě o dlouhodobé nedostupnosti některých léků. Je zcela logické, když pojišťovny budou hradit víc, že budou chtít někde zase peníze získat. Dnes mají pojišťovny možná dostatek finančních prostředků, ale jak tomu bude do budoucna? Vláda dělá tupé škrty a nezajímá ji, že po ní zůstane zkáza, kterou bude někdo těžce napravovat.



Ve výboru pro zdravotnictví se už projednávaly nějaké daňové změny?

Změny DPH, co vím z dostupných zdrojů, jsou ve stadiu pracovního návrhu, který se dostal ven údajně tím, že jej vypustila jedna z koaličních stran. SPD je však zásadně proti zvyšování daní, tak jakýkoliv návrh, který povede ke zvýšení DPH, je pro nás nepřijatelný.



Do jaké míry je tedy debata o DPH vhodná v době, když to opravdu není tak dávno, co měla republika problém s nedostatkem léků? Ještě před týdnem zněla informace, že už jsou léky dostupné s výjimkou základních antibiotik, jako je penicilin, který pak lékaři museli nahradit širokospektrálními antibiotiky. Už je na trhu i penicilin?

Některé léky jsou stále nedostupné. Penicilin lékárníci neviděli už půl roku. Pan ministr se stále vymlouvá, podle Ministerstva zdravotnictví se pacienti bez léku budou muset obejít ještě měsíc. Předepisování širokospektrých medikamentů však může způsobit rezistenci na antibiotika.

Psali jsme: „Jsme za vola. A já byl za švába!” Rajchl řekl, kdo vydělá. Bylo plno To jsou čísla, devadesátky se vrací. Německo nemocným mužem Evropy Ukončit zdražování. „Zabte bestii,“ poradil MMF. Jenže z toho může být průšvih... ČEZ: Nový projekt energetických úspor - Praha 7 ušetří každý rok miliony

Podle senátora za ODS, garanta programového týmu pro zdravotnictví Romana Krause, se potýká zdravotnický systém se stejným problémem jako důchodový. Populace stárne a zvyšuje se poptávka po zdravotní péči. „Je třeba redefinovat nárok pojištěnce na zdravotní služby kryté veřejným zdravotním pojištěním,“ uvedl např. Kraus. Jak si to vykládáte vy? Co se vlastně chystá?

Tak tohle je krásná ukázka toho, že pětikoalice má zálusk na komercializaci zdravotnictví. Opakovaně na to upozorňujeme. Není to poprvé, kdy se někteří zástupci pětikoalice snažili nenápadně přijít s návrhy, které by naše zdravotnictví zkomerčnily. Připomenu nápad s nadstandardy ministra Válka, kdy připustil, že by to vedlo k rozdělení kvality péče do dvou skupin.



Byla jste zvolená za Karlovarsko, jak v tomto regionu lidé reflektují případné změny? Jaká je nálada v regionu?

Jsme nejmenším a nejchudším regionem, každá vláda na nás kašlala a tahle není výjimkou. Chudoba se prohlubuje, všechno zdražuje, nejsou zde žádné nové pracovní příležitosti a ty, co zde jsou, tak jsou mizerně zaplacené. Mladí lidé odtud odcházejí nejen za studiem, ale i za lepšími pracovními příležitostmi. Dokonce se uvažuje i o tom kousku dálnice z Karlových varů do Chebu, kde se lidé pohybují za prací, že se zpoplatní. O dálnici do Prahy nemluvím, ta zřejmě bude hotová v dalším století, když vidím rychlost, jakou se v ČR stavějí dálnice. Věřím, že nejen Fialova vláda, ale i ten slepenec, co v kraji vládne v obdobném složení, dostane příští rok v krajských volbách výprask. Náš kraj si zaslouží už perspektivu.



Jsme země, která se zadlužuje o 2 miliardy korun denně, což znamená největší tempo zadlužování z celé EU. Máme také jednu z největších inflací; jsme jedna z mála zemí, která je v hospodářském poklesu. Jsme jediná země v EU, jejíž ekonomika nedosáhla předkovidové úrovně. Je to pravda?

To je následek servilní vlády amatérů. To se před volbami vytahovali, že disponují odborníky, tím asi mysleli takové, jako je poradce premiéra ekonom Křeček, který posílá lidi na nákupy do Polska a že se to prý vyplatí i lidem z Prahy. Asi jo, protože se to vyplatí i našemu prezidentovi Petru Pavlovi. Když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají, a tak český národ sednul pětidemolici na lep. Čím déle tohle bude trvat, tak tím hůře pro Českou republiku. Tahle vláda nás přivede do situace, kdy ji bude někdo horko těžko z toho dostávat.



Úsporný balíček je v přípravě. Aktuálně zpochybnil český premiér statistiky Eurostatu. Připomenul, že už se ohradily firmy, které pracují v energetice a kdo dělá chybu, musí být odhalen. Pozve si zástupce orgánů, kteří se mohou podílet na těchto číslech. Co si o tom myslíte?

Tak pan premiér nám tady chce vytvářet nátlak na firmy dělající statistiky, které mu nepochlebují. Kdyby byl průzkum ve prospěch pětikoalice, tak by zřejmě bylo vše v pořádku. Místo rotopedů a běžeckého pásu s bluetooth připojením k 3D aplikacím umožňují procestovat celý svět a vytvářet si vlastní trasy, které si do Strakovy akademie zakoupili z peněz daňových poplatníků za 102 tisíc korun, by měl pan premiér vyběhnout do terénu mezi lidi, aby věděl, jaká je nálada ve společnosti a jak se lidé skutečně mají. Oni mu to rádi živě vysvětlí.





Co navrhujete obecně vy? Vaše slovo na závěr prosím?

Aby se lidé probrali a konečně přestali volit pořád opakovaně ty stejné strany, protože je zapotřebí udělat velké škrty, ale ne na úkor občanů. Ze státního systému není možné dělat „dojnou krávu.“ První krok ke změně je možné udělat hned příští rok, kdy nás čekají volby do EP, který se chová totalitně a je potřeba, aby v něm zasedli zástupci euroskeptických stran a v České republice je jedinou parlamentní euroskeptickou stranou Svoboda a přímá demokracie (SPD).

Dále nás příští rok čekají volby do krajských zastupitelstev, které mnozí občané podceňují a ovládají je složení obdobná vládní pětikoalici. Pak nás čekají volby do Senátu, který opět ovládá pětikoalice. Pětikoalice nyní ovládá Senát, Parlament a má i svého prezidenta. Je poslední čas udělat změnu, když sledujete, co se valí za šílené nápady z Evropské unie a tahle vláda tomu všemu poklonkuje.

