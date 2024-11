Amerika za Trumpa dospěje, odhaduje Vadim Petrov. Po Pavlovi by chtěl vysvětlení

Jak hodnotíte výsledky amerických voleb?

Za mě jsem nadšený. Mně opravdu přijde, že Trump bude mít snahu Ameriku pozvednout a z notorického válečníka udělat světového lídra, který spíš svou silou tlumí válečné konflikty, než aby je podněcoval a následně na nich vydělával. Nedělám si iluze, že zbraně, energie, technologie atd. nebudou stále předmětem amerického strategického zájmu, naopak, jsme součástí severoatlantického uskupení, nemůžeme to přenechat Číně nebo Rusku – ale nemusí u toho umírat tolik lidí.

Jak podle vás Trumpovo vítězství změní Ameriku a co vztahy s Ruskem, Čínou...?

Anketa Prospěje České republice vítězství Donalda Trumpa? Prospěje 89% Neprospěje 6% Nevím / Je mi to jedno 5% hlasovalo: 4434 lidí

Co budou tyto výsledky voleb v USA podle vašeho názoru znamenat pro Evropu a jak to ovlivní válku na Ukrajině?

Začnou se projednávat realistické scénáře. Bezpečnostní záruky pro Ukrajinu, Rusko, podíl Evropy… Zájmy Ameriky snad vyvolají i schopnost Evropy se začít starat o zájmy vlastní, zájmy národních států… A hlavně konec umírání lidí na Ukrajině.

Pojďme i na naši politickou scénu. Co říci na postoj našich politiků k vítězství Donalda Trumpa a celkově k volbám v USA?

Mně nevadí výrok Petra Pavla o Trumpovi, že je „odpudivá lidská bytost“ před dvěma roky tolik jako jeho současné vysvětlování. Prý se tehdejší výrok „opírá o jeho osobní zkušenost“, což znamená, že tam bylo víc než jen Trumpovy politické postoje. Co se stalo tak odpudivého? Měli oba pánové nějaký konflikt? Kvůli čemu? Kdyby řekl, Trump má hloupé názory, budiž, ale že je odpudivá bytost, to už je silná káva. Měl by to vysvětlit.