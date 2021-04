Augiášův chlév v ČT. Za „pravdou a láskou“ jsou čachry a zastrašování. Ubohost a hnus, vzkazuje Okamura

Anketa Je Janek Ledecký dezinformátor? Ano 33% Ne 67% hlasovalo: 6368 lidí

Co říkáte na dění okolo České televize a radní Hany Lipovské…

Je otřesné, že demokraticky zvolené radní ČT Haně Lipovské je vyhrožováno takovým způsobem (za to, že rozkrývá netransparentní vztahy, hospodaření a finanční toky v ČT), že jí musela být přidělena policejní ochrana. Tady přesně vidíme, jak se někteří sluníčkáři chovají. Zaštiťují se „pravdou a láskou“, ale ve skutečnosti šíří lež a nenávist a používají ty nejbrutálnější metody zastrašování lidí, aby zakryli svoje machinace a čachry. Hance Lipovské moc držím palce a pevně doufám, že bude pokračovat v započaté práci.

Bývalý zpravodaj České televize Tomáš Etzler označil radní ČT Hanu Lipovskou v této souvislosti za „špinavou čubku“. To je fakt ubohost a je to velmi hnusné a odporné, že se takto muž může k ženě zachovat. Etzlerovi se znelíbilo, že v budově ČT byli přítomni policisté. Ti tam však byli jako ochranka pro Hanu Lipovskou, jelikož policie vyhodnotila, že je ohrožena na životě. K Etzlerovi se v útocích proti Lipovské přidal i ředitel komunikace ČT Vít Kolář či radní Zdeněk Šarapatka.

Fandím Haně Lipovské, aby se jí podařilo vyčistit Augiášův chlév v ČT. Není náhodou, že sluníčkáři napojení na finance ČT kejhají jak potrefené husy. Lipovská na jednání Rady uvedla, že generální ředitel Petr Dvořák čelí střetu zájmů. Česká televize si totiž podle ní objednala školicí služby u firmy Gopas, kterou Petr Dvořák spoluvlastní, a prohlásila, že jde o ohrožování „podstaty veřejnoprávní televize“. Je to však jen jedna z mnoha věcí, kde v současnosti panuje podezření, že ČT porušuje zákon. Pro úplnost dodám, že ekonomka Hana Lipovská je vysokoškolská pedagožka, která učí na prestižních vysokých školách.

SPD v Poslanecké sněmovně jako jediná prosazovala projednání předražených vládních nákupů zdravotního materiálu během nouzového stavu, což potvrdilo i nejnovější zjištění Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ). Nikdo z jiných stran však váš návrh nepodpořil. Pojďme tedy alespoň touto cestou vysvětlit občanům, co jste ve zprávě NKÚ považoval za nejskandálnější…

Zjištěné skutečnosti nasvědčují tomu, že mohlo dojít k nezákonnému jednání, za které nesou odpovědnost ministři zdravotnictví a vnitra, kteří v této době tato ministerstva vedli. Konkrétně ministr Vojtěch (ANO) a Hamáček (ČSSD). Předražené a netransparentní nákupy navíc probíhaly s obrovskými rozdíly mezi resorty. Z obsáhlé zprávy NKÚ vyplývá, že stát podcenil přípravu na pandemii a plně se ukázalo, že naše podezření ohledně pochybných nákupů byla oprávněná. Kontroloři ve zprávě mj. konstatují, že se v letadlech vozilo na státní útraty i zboží pro soukromé firmy. Odmítáme tvrzení ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD), že ministerstvo vnitra muselo rychle nakoupit, protože to ministerstvo zdravotnictví nezvládalo.

Jan Hamáček by měl podat demisi a odstoupit. Pokud by byl přijat zákon z pera SPD o trestní a hmotné odpovědnosti politiků, byl by postup orgánů činných v trestním řízení jednoznačný. Hnutí ANO, ČSSD s podporou KSČM nám však projednání tohoto zákona ve Sněmovně dlouhodobě blokuje.

Další nová skutečnost odhalená NKÚ je, že vláda neuvěřitelně plýtvá a rozhazuje peníze daňových poplatníků. Dle NKÚ výdaje státního rozpočtu loni vzrostly meziročně o 291 miliard korun, z čehož ale minimálně 147 miliard korun nesouviselo s pandemií nemoci covid-19! Zvýšil se také podíl státního dluhu na 36,5 % HDP, zatímco v roce 2019 byl 28,5 % HDP. „Podle odhadu Evropské komise je tempo zadlužování ČR jedno z nejrychlejších. Takový výsledek ohrožuje budoucí stabilitu veřejných financí,“ upozornil kontrolní úřad.

Vláda ANO, ČSSD s podporou KSČM dále extrémně zadlužuje naše občany, přestože to není nutné. Státní dluh by měl letos překonat hranici 2,5 bilionu korun, a v roce 2023 dokonce tří bilionů korun! Během let 2021 až 2023 by tak měl stoupnout zhruba o jeden bilion korun. V poměru k HDP by tak měl dluh stoupnout z loňských 36,5 procenta na 47,5 procenta v roce 2023.

Co říkáte na konec ministra zdravotnictví Jana Blatného? Za dobu pandemie budeme mít na klíčové pozici již čtvrtého ministra… Lze to považovat za selhání premiéra Andreje Babiše, který opakovaně deklaroval, že za vše přebírá odpovědnost?

Je dobře, že ministr zdravotnictví, který nezvládl situaci, skončil ve funkci. Ve zvládání nákazy covid-19 patříme dlouhodobě statisticky k nejhorším zemím na světě. To je smutný fakt. Kromě ministra zdravotnictví má pochopitelně přímou odpovědnost za tuto situaci premiér Babiš a ministr vnitra Hamáček. Současnou nestabilní situaci je nutné co nejrychleji stabilizovat v zájmu občanů. Odpovědní členové vlády by proto měli podat demisi a umožnit vznik vlády odborníků, aby se znovu a co nejrychleji obnovila důvěra lidí ve vládu.

Co očekáváte od nového ministra zdravotnictví Arenbergera?

Očekáváme co nejrychlejší odvolání nesmyslných restriktivních opatření typu, že občané, kteří jsou venku na vzduchu sami, musí mít roušky nebo že nemohou jet na chatu, kterou mají 20 kilometrů za hranicemi okresu. Je třeba zracionalizovat opatření, vrátit děti do škol, otevřít služby, obchody a restaurace při základních a racionálních opatřeních. Je potřeba bojovat s virem, a ne s lidmi. Dále očekáváme, že zajistí dostatek vakcín pro ty občany, kteří se chtějí nechat dobrovolně očkovat, a že jim dá možnost volby z co nejvíce bezpečných vakcín.

Také požadujeme, aby nebyli diskriminováni lidé, kteří se nechtějí nechat očkovat. Dále je nutné zajistit dostupnost účinných léků a ochranu rizikových skupin včetně dodání zdravotních pomůcek a vitamínů zdarma. Chceme, aby se Česká republika mohla vrátit do normálních kolejí a většina obyvatel, která není ohrožena na životě, mohla normálně žít a pracovat.

Evropská léková agentura (EMA) přiznala, že vakcína AstraZeneca má spojitost s trombózami…

Tato agentura Evropské unie nejprve tuto vakcínu schválila, a pak přiznala, že může škodit zdraví… Takže naprosto selhala. Vakcíny by měly schvalovat české národní orgány, včetně případně Sputniku či jiných vakcín. Nenechme politizovat zdraví a nemocní covidem nesmí být obětí nové studené války, kterou EU a USA vyhlásily Rusku. Sputnik se používá již v 59 zemích světa a zájem o spolupráci s Ruskem v této souvislosti již deklarovalo například Německo, Rakousko, Francie, Itálie a Maďarsko. Jen česká vláda a ostatní opoziční strany dělají pořád ze zdravotnictví politiku a táhnou nás směrem pryč od nejvyspělejších západních zemí.

Pokud vláda ztratí „toleranci“ KSČM a stane se definitivně vládou menšinovou, vyvstane logická otázka důvěry Poslanecké sněmovny vládě. Jak by v takovém případě postupovala SPD, která o možnosti demise vlády hovořila již v minulosti?

My jsme zhruba před třemi týdny sbírali podpisy k vyvolání hlasování o nedůvěře vládě. Ostatní takzvaně opoziční strany to odmítly svými podpisy podpořit, takže je vidět, že tam existuje skrytá kooperace Pirátů, STAN, ODS, TOP 09 a lidovců s vládou, a jedinou opravdovou opozicí je hnutí SPD. Současná vláda prokazatelně ztratila důvěru většiny veřejnosti. Což je velký problém.

Proto podporujeme vznik vlády odborníků, která přivede zemi k volbám, které jsou vyhlášené na první polovinu letošního října. Pokud jde o předčasné volby, tak podle informací z ministerstva vnitra je na přípravu předčasných voleb potřeba technicky zhruba půl roku. Za půl roku ale mají být řádné volby, takže to nedává smysl.

Ve Sněmovně je projednáván váš návrh, který by zamezil zneužívání sociálních dávek nepřizpůsobivými. Co všechno je součástí vašeho návrhu?

Ano, je to jeden z klíčových programových bodů SPD. Peníze musí jít slušným lidem, ne nepřizpůsobivým. Hlavními principy tohoto zákona z pera SPD jsou zejména odstranění anebo alespoň absolutní minimalizace nejrůznějších forem zneužívání sociálních dávek nepřizpůsobivými lidmi a nastavení jasných, jednoznačných, spravedlivých a vymahatelných pravidel pro jejich čerpání, posílení kontrolních kompetencí pracovníků úřadů práce a vytvoření prostoru pro možnost uplatnění systému rychlých a citelných sankcí pro osoby, které náš sociální systém různými způsoby zneužívají.

Soubor těchto návrhů také znamená posílení efektivních nástrojů státu pro boj s různými sociálně patologickými jevy v naší společnosti, které můžeme v koncentrované podobě vidět i se všemi negativními důsledky například v takzvaných vyloučených lokalitách. A ještě dodám, že největšími odpůrci tohoto zákona je ve Sněmovně koalice Piráti-STAN, kteří přímo otevřeně podporují nepřizpůsobivé lidi. Doufám, že si na to občané u voleb vzpomenou. My v SPD říkáme jasně - Slušný člověk na 1. místě!

Vláda, konkrétně ministryně Maláčová, přišla s poněkud zvláštním návrhem. Podle něj mají být rodiče odměňováni za počet „vychovaných“ dětí, a to pětistovkou navíc k důchodu za každé dítě až do počtu 5. Co říkáte na toto řešení?

Hnutí SPD podalo ve Sněmovně zákon na výrazné zvýšení slevy na dani na děti, což by hned pomohlo všem pracujícím rodičům, a také zákon o minimálním důchodu na úrovni hranice příjmové chudoby, což by znamenalo cca 15 tisíc korun měsíčně pro každého, kdo odpracoval stanovené roky nebo byl invalidou, a až od této částky výše zásluhově.

Takže návrh ministryně Maláčové z ČSSD, aby slušní rodiče čekali na podporu až do důchodu, mi připadá jako velmi nedostatečný. Navíc, když má někdo důchod pod deset tisíc, tak mu pětistovka navíc moc nepomůže. Proto SPD navrhuje zákon o minimálním důstojném důchodu.