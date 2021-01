Babiš ať uhne mladším. Kradou vakcíny! láteří pirát Peksa

ROZHOVOR „Rozkrádání vakcín mi připadá prostě nechutné, protože vláda není schopná očkování zorganizovat a její úředníci to rozkrádají,“ říká rázně pirátský europoslanec Mikuláš Peksa. Spokojený není ani s českými systémy, kterými se Češi registrují k očkování či na testy; jejich autory spolu s těmi, kdo o věci rozhodují, označil za diletanty. Prohlásil, že kádři vedoucí zemi za minulého režimu musejí uznat, že toho už nadále nejsou schopni. Nastoupit by měli mladší, kteří modernizaci rozumějí.

Máte vůbec v tomto stavu důvěru v to, že český stát dokáže spustit nějaký systém na internetu, který bude fungovat a navíc ochrání data svých občanů?

Podstatné je, kdo ten stát řídí. Pokud řídí stát člověk, který ani s počítači neumí dělat, tak se dá logicky předpokládat, že tu digitální část nastaví špatně a ty důsledky budou přesně takové, jaké nyní jsou. To není žádné překvapení. Bohužel, ti kádři, kteří to tady vedli před rokem 1989, jako je pan premiér Babiš, budou muset uznat, že už toho nadále nejsou schopni a budou muset uhnout a uvolnit cestu někomu mladšímu, kdo tomu rozumí.

Německo bude od neděle považovat Českou republiku za vysoce rizikovou zemi, co se pandemie koronaviru týká. Co tomu říkáte?

Já jsem sledoval debatu v médiích, která tomu předcházela, a bohužel musím říci, že moje obavy se naplnily. Prostě to, jakým způsobem vláda selhala v boji proti pandemii a i v přípravě očkovacího plánu, se začíná projevovat na naší pověsti v zahraničí. Bohužel, v Německu je to vnímáno. Doufám, že se situace rychle vyřeší, vzhledem k tomu, že Německo je největším obchodním partnerem České republiky a tyto restrikce naše hospodářství pochopitelně poškodí.

Neustále se diskutuje, zda jde o nezodpovědnost lidí, nebo chyby vlády, které lidé nevěří. Minule jste řekl, že Češi už těch nařízení mají dost, a tak vzali věci do svých rukou. Takže sklízíme v tomto smyslu důsledky?

Nechtěl bych kritizovat jen lidi, protože vidíme ve světě srovnání, jak jednotlivé vlády na pandemii reagují, a česká vláda je jedna z nejhorších jak Evropě, tak v celém světě. Takže těžko se divit českým občanům, že jsou frustrováni, protože řada z nich přišla kvůli jejich neschopnosti o práci, řada se dostala do vážných existenčních potíží, podnikatelé jsou pod velkým tlakem. Přirozeně, že se to projevuje a ventiluje se to občanskou neposlušností.

Nakolik pomáhá protiepidemický systém PES, protože ten vznikl právě proto, aby se veřejnost lépe orientovala v opatřeních, aby věděla, co je teď a co za jakých podmínek přijde? Nyní se ale mění i podmínky v systému PES. Pomáhá?

Něco jako protiepidemický systém je dobrý nápad. Problém je, že když ministr nedokáže dodržovat pravidla, která sám vytvořil, tak k těm pravidlům nemohou mít úctu ani občané. Pokud ministr zdravotnictví Blatný předloží nějaký protiepidemický systém, tak tím nastavil pravidla, ta pravidla by měl dodržovat a neměl by je měnit za chodu, jak se mu to hodí. Pak už to nikdo sledovat nebude.

Když jsme u dodržování pravidel, v Česku začalo očkování a okamžitě se objevila protekce mimo rizikové skupiny. Mezi nimi ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny a další případy. Ukázalo se to i u manželek politiků, u rodinných příslušníků Státního zdravotního ústavu… Je to typický projev České republiky?

Upřímně řečeno, mně tohle rozkrádání vakcín připadá prostě nechutné, protože vláda není schopná očkování zorganizovat a její úředníci to rozkrádají. Z toho by měli nejvyšší představitelé vlády vyvodit odpovědnost. Když to srovnám se způsobem, jak na pandemii reagovali v zahraničí, tak například irský eurokomisař Phil Hogan rezignoval na svou funkci jen kvůli tomu, že vyrazil na slavnostní večeři v golfovém klubu a ignoroval epidemiologická pravidla. Představa, že by si někdo dovolil krást vakcínu a ještě se tvářit, že je to vlastně v pořádku, mi připadá i na Českou republiku dost nepředstavitelná. Minimálně ne v civilizované Evropě.

Psali jsme: Věra Jourová v šoku: Vymazali Trumpa. EU to jen tak nenechá

Nakolik byla česká vláda připravena na samotné očkování svých obyvatel? Nyní se budují očkovací centra a řeší se, kdo a kde bude očkovat. Zaspala tak, jak zní kritika? Tedy, že měli dost času se připravit?

Samozřejmě, že zaspala. Když se podíváte na systém, pomocí kterého se na očkování mělo registrovat, tak webová aplikace prostě nefungovala a byla úplně tragickým způsobem zabezpečena. Nikdo ani neověřil základy bezpečností, poměrně jednoduše je z něho možné krást rodná čísla a další informace ohledně seniorů, kteří byli registrováni. Přeci, proboha, kdyby ten systém byl připravován s předstihem, vyvíjet jsme ho mohli dříve, tak by se tohle nemohlo stát. Zadání vytvořit aplikaci bylo vydáno až v půlce prosince, a pochopitelně byla zfušovaná. Ano, myslím, že česká vláda se začala chystat pozdě, nepřipravila se dostatečně a nyní neseme důsledky.

Jsou to právě piráti, kdo mají elektronizaci státu jako jednu ze svých priorit. Teď je to problém s registrací v očkování, kde se ukázal únik dat. Vedle toho má problém i systém testování, z něhož unikala data třetím stranám. Piráti trvají na tom, že stát by měl být velice digitalizovaný…

Základní věc je, že piráti jsou v opozici – my tyto systémy nevyvíjíme. My bychom je rádi dělali, ale nejde to. Diletanti, co je teď dělají… z toho se rozumnému člověku otevírá kudla v kapse. Lidi, kteří to nyní řídí, je třeba odstavit a je třeba začít vše dělat pořádně. Přeci vyvinout systém, který každá komerční firma využívá, ať už systém pro elektronické bankovnictví, elektronický prodej jízdenek a podobně, to je naprosto běžné a firmy to dokážou – tak je musí dokázat zařídit i stát. A pokud to ten člověk, který řídí stát jako firmu, nedokáže, měl by odstoupit a pustit tam někoho, kdo to umí.

Jinak řečeno, piráti mají mladší politické členy a budou mít k elektronizaci a k digitalizaci lepší přístup?

Jeden příklad za všechny – náš předseda je původním povoláním databázový architekt, on takové aplikace vyvíjel. To je jeho znalost. Pokud je někdo schopen prosadit něco takového na úrovni českého státu, je to právě Ivan Bartoš. A podle mého názoru by měl být premiérem.

Poslanecká sněmovna schválila kvóty na potraviny, 55 procent z nabízených potravin v obchodě musí pocházet z České republiky. Před takovým postupem Evropská unie Českou republiku už několikrát varovala. Jak tohle schválení vnímáte, a zda se obáváte následků ze strany Evropské unie?

Je pravda, že v Evropě to čas od času nějaký členský stát zkusí. Asi ten nejznámější případ skončil před Evropským soudním dvorem z iniciativy Belgie. Ale zkoušelo to už Rumunsko a další. Prostě pokud má společný evropský trh fungovat, to znamená, že spolu všichni obchodují bez ohledu, kdo jakým mluví jazykem a kdo odkud pochází. Jsme na tom všichni stejně.

A pokud si chce český premiér postavit odbytiště pro svoje výrobky, protože všichni víme, že je majitelem největší české zemědělské firmy (Andrej Babiš byl proti tomuto návrhu, pozn. red.), tak to samozřejmě ostatní ponesou nelibě. Já si myslím, že tento zákon je napsaný špatně a buď Ústavní soud ČR, nebo právě Evropský soudní dvůr ho bude muset zrušit, protože zákon není v souladu se zbytkem našeho právního systému.

Proč přesně?

Ve smlouvě o fungování Evropské unie je přímo napsáno, že jednotlivé členské státy nebudou diskriminovat obchodníky z ostatních států. To znamená, abychom dokázali zajistit, že naši obchodníci, kteří prodávají v Německu, na Slovensku, v Rakousku a v dalších zemích, nebudou v těchto zemích diskriminovaní, sami musíme přijmout princip, že nebudeme diskriminovat cizí obchodníky. Tak to prostě je. Svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého.

Myslím, že pro nás jako Českou republiku by bylo velice hloupé, kdybychom se kvůli tomuto zákonu, který přihraje panu premiérovi nějaké zakázky a peníze do kapsy, zrušili pracovní místa, která existují právě díky tomu, že Česká republika vyváží. A to nemluvím jen o zemědělství, je třeba mluvit třeba o automobilkách. Všichni lidé, kteří dnes pracují v automobilkách a vyrábějí auta, která se pak prodávají do zahraničí, jsou v ohrožení a mohou přijít o práci právě kvůli tomu, že si český premiér tímto způsobem hrabe pro sebe.

Prezident Miloš Zeman vyhlásil – podle některých předčasně – termín parlamentních voleb, což má několik následků. Kromě toho, že politické strany musejí už nyní vše počítat do jakési kampaně, tak třeba Miroslav Kalousek, který odstoupil z poslaneckého mandátu, říká, že veškerá jednání ve Sněmovně budou odteď typická předvolební kampaň. Co vy na to?

V první řadě by politické strany měly vést transparentní účetnictví a vykazovat, od koho přijímají peníze, aby bylo jasné, kdo tu jejich politiku spoluurčuje. My jako piráti vedeme transparentní účetnictví od našeho vzniku a na korunu přesně se můžete dozvědět, kdo nám poslal dar a za co jsme ty peníze následně vydali. Poměrně snadno uvidíte, že nám přispívají převážně drobní dárci, takže obyčejní lidé, kteří s naší politikou souznějí. Vnímám, že strany, které jsou postavené kolem různých podnikatelských projektů, s tím mohou mít větší problém a budou na to muset pamatovat. Každopádně to je, řekl bych, jejich problém, my se situaci přizpůsobíme velice snadno.

Jaký je váš názor na údajně předčasné vyhlášení voleb? Když tedy pomineme otevřené účetnictví?

On nepochybně počítá s tím, že některým stranám, které právě fungují kolem podnikatelských zájmů, jejich fungování během volební kampaně zkomplikuje, což chápu, a myslím, že jde o prvek jeho strategie. Koneckonců hnutí ANO, na které by se měly zákony nejvíce vztahovat, hodně těží z toho, že premiér Babiš vlastní velkou část médií, takže on si tu volební kampaň zrealizuje přes vlastní média... a řešit, kolik jeho politická strana vydává za politickou reklamu, je vlastně nepodstatné.

Jak tedy vnímáte vzkaz prezidenta, že vládu bude sestavovat nejsilnější strana? Piráti podepsali koaliční smlouvu se Starosty a nezávislými. Jde tedy o vzkaz prezidenta, že i když společně získáte 25 procent, na což si věříte, že Zeman pověří sestavením vlády nejsilnější samostatnou stranu bez ohledu na to, kolik získáte jako koalice?

Přiznám se, že když u nás probíhala debata o koalici, tak jsem se s těžkou hořkostí obával, že přesně tohle se stane, protože si nemyslím, že by nám pan prezident fandil. Jedná se o očekávaný klacek pod nohy, který nám hodil, a který na nás klade o to větší nároky, abychom vyhráli.

Předpokládám, že věříte v úspěch?

Proto byla podepsána koaliční smlouva – a věříme si. Všechna naše data říkají, že máme nejlepší potenciál vyhrát. Myslím, že přinášíme nejlepší program ze všech politických stran, který osloví nejvíce voličů. Ve finále je pochopitelně volič tím, kdo rozhoduje; my ho budeme muset přesvědčit a myslím, že pro to máme velmi dobré nástroje.

