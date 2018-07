Babiš je to, co potřebujeme. Věci se hýbou, Česko už nespí. Jsou peníze, které utíkají. Je tu podpora ANO ze zcela nečekané strany

AUDIT ČESKÉ SPOLEČNOSTI Gordický uzel nerozmotává, on ho rozetne! Kumar Vishwanathan, aktivista, držitel mnoha ocenění za práci s romskou menšinou a ředitel společnosti Vzájemné soužití z Ostravy, věří, že pragmatický a razantní přístup premiéra Andreje Babiše je právě to, co naše země v současné době potřebuje. Jen by měl kabinet rychle přijmout zákon o sociálním bydlení. A že lidé nepracují a flákají se na dávkách? Ale pracují, jenže načerno. „Tento stav musíme zlomit, protože tohle paralyzuje naši zemi. Babiš to musí zlomit!“ Vishwanathan také ukazuje plus a minus bezdoplatkových zón, hovoří o uprchlících uvnitř naší země a „etnických čistkách“.

Po osmi měsících se ANO s ČSSD dohodlo na menšinovém kabinetu, který podpoří komunisté. Vím, že jste chválil Sobotkovu vládu, co říkáte nové sestavě?

Zemi hodně škodilo, že jsme neměli vládu, a jsem rád, že se politici dohodli. Přeji si, aby vše dobře fungovalo. Pan Babiš je hodně pragmatický člověk a dokáže dělat i věci, které jdou, řekněme, „proti větru“.

Je člověk, který je schopen gordický uzel rozetnout. On ho moc nerozmotává, ale rozsekne. Myslím si, že nová vláda může být schopná. Jen bych si přál, aby své záměry dokončil, například záležitost s táborem v Letech. Věřím, že vláda dostane důvěru a pak vše Babiš dokáže dotáhnout. Určitá razantnost je dobrá. Dlouhé trápení ne. A zda se střetává jeho soukromý či veřejný zájem? To není moje věc a věc, co bych komentoval.

Fotogalerie: - Ceny Roma spirit

Anketa Kdyby to bylo na vás, zvedli byste zítra ruku pro důvěru vládě Andreje Babiše? Ano 58% Ne 42% hlasovalo: 798 lidí

Trestní stíhání, kauza Čapí hnízdo, soud kvůli údajné spolupráci s StB. Určitá část veřejnosti mu tohle nechce odpustit, jsme svědky různých demonstrací, protestů. Další část lidí mu fandí. Určitě ho lidé mají rádi i za to, že slibuje, že zvýší platy, přidá na důchody, postaví silnice, opraví nemocnice, domy pro seniory, podpoří mladé rodiny atd. atd. Jak jsme slýchali při jeho návštěvách v regionech. Tak alespoň mají naději. Opravdu mu věříte?

Nemám důvod mu nevěřit. Například i učitelům slíbil přidat na platech. V Česku máme velmi nízké platy učitelů. Viděl jsem srovnání s ostatními zeměmi a jsme úplně dole. Naší budoucností jsou děti a ty potřebují kvalitní vzdělání. Jestli školství nebude lákat kvalitní kantory, naši budoucnost to poznamená.

Jistě, je trošku legrační, že všechno slíbí a úplně vše nemůže dodržet, ale snaží se.

Navíc zrušil i Ministerstvo pro lidská práva, které je prý drahé a zbytečné. Za první Babišovy vlády v podstatě vaše agenda spadala pod Ministerstvo spravedlnosti…

Babiš stanovil zmocněnkyni, teď je nová, Martina Štěpánková. Prý bude patřit přímo pod Babiše, což je zajímavé. Pelikán byl dobrý, ale když už není ve vládě, je podle mého názoru lepší, když bude úřad spadat přímo pod premiéra.

Fotogalerie: - Romové v Chánově

Anketa Máte rádi seriál Chalupáři? Ano 82% Ne 15% Neznám, co to je? 3% hlasovalo: 2081 lidí

Jak se vyrovnáváte s tím, že vládu podpoří komunisté?

Já k tomu přistupuji pragmaticky. Jak jsem říkal, lepší je mít vládu než nemít. Je vinou komunistů, že se nedistancovali od své minulosti. Nevím, co posvátného chrání, že minulost nechtějí ani přehodnotit. Ukazuje to, že mají v sobě problém, a ostatní je využívají proto, aby mohli sestavit vládu. Mladí lidé stejně od komunistů odejdou, mají oporu hlavně ve starší generaci. Komunisty beru jako sílu, která ubývá. Naopak SPD může nastoupit. Vláda s SPD by mi vadila více. To je riziko. Komunisté, pokud nezmění přístup, nemají velkou budoucnost v této zemi.

Co by měla vláda podle vás udělat? Co naše země potřebuje?



Je obrovský prostor, co zlepšovat. Slibovali zákon o sociálním bydlení, neudělali to. Babiš by měl předložit Parlamentu návrh tohoto zákona. Jako pragmatický člověk musí vědět, že pokud lidé nemají bydlení, vše ostatní padá. Žádný člověk pak nemůže být efektivní na trhu práce. Děti mají špatnou docházku do školy, nemají možnost se učit doma. Musejí vědět, že investice do bydlení se mu vrátí s růstem HDP. Kvalitní vzdělání Romů by mohlo o tolik zvýšit HDP… Jen trošku investovat peníze na studium chudých lidí!

Země je v pohybu, Česko už nespí. I chudší vrstvy se snaží dostat nahoru. Jsem fascinovaný tím, jaká je jejich chuť prosadit se ve společnosti. Lidé pracují, jiný problém je, že načerno, protože mají exekuce. Pokud se nechají zaměstnat, jde pryč daňový bonus, mají srážky ze mzdy… Je pro ně lepší pracovat načerno a podnikatelům to také vyhovuje. Tento stav musíme zlomit, protože tohle paralyzuje naši zemi. Babiš to musí zlomit! Lidé pracují, ale neodvádějí nic státu. Mohli by udělat nějakou kalkulaci, nevím… Jistě, Česko není jediné, které tento problém řeší. Česká ekonomika roste, ale příjem státu příliš neroste. To znamená, že peníze nejdou do státní kasy. Proč? Myslím, že situace, o které mluvím, je jedním z důvodů.

Co říkáte na migrační politiku nové vlády?

Česko potřebuje lidi, pracovní sílu, které máme nedostatek. Každý člověk je cenný pro tuto zemi. Většina lidí chce podle mého názoru jen normálně žít. Uprchlíci nepřicházejí do Evropy proto, že je tu více dávek, ale proto, že je tu větší klid. Oni přicházejí ze zemí, kde všechno hoří. My si myslíme, že se nás to netýká, ale také jsme se podíleli na vzniku těchto požárů. To, o čem se moc nemluví, je snaha měnit ideologii. Pokud někde jinde hoří, minimálně se nás dotkne kouř. Je důležité usilovat o stabilizaci zemí, aby nebyly války, a hledat mírová diplomatická řešení. Zklidňovat situaci. Část uprchlíků brát do průmyslu, brát do zemědělství, nabídnout jim možnost tady pracovat. Podle mě Německo jedná správně, protože bere lidi, je to silná země.

Lidé jsou zničení, hledají klid a ten u nás je. Prožíváme úžasné období, velká válka tady poslední dobou nebyla, je tu stabilita a řád. Kolem nich je jen chaos a smrt, proto utíkají. Když přispějeme k tomu, aby války skončily a nehrozila smrt, nebudou muset utíkat.

Psali jsme: „Mlčel jsem. Ze studu a hanby.“ Jiří Pehe se svěřil, co si prožil na dovolené ohledně uprchlíků Pohled na uprchlíky z válečné zóny. Dokumentaristka promluvila v rádiu: Jsou to rodiče, mají děti. Bomby jim padají na hlavu... Topolánek vyhrotil varování Šichtařové: Zákaz strany Zelených jako po válce NSDAP nepomůže. Většina německých stran chce Evropu „naředit“ novou krví... Gabal vrazil přes kameru facku Hilšerovi: Já si nejdu do Senátu sednout jako do čekárny na Hrad, já tam jdu pracovat!

Když jsme spolu minule mluvili, říkal jste, že věříte, že „český lid je v sobě zdravý, má v sobě kulturní kořeny, nepodlehne slepému scénáři jako ve 30. letech“. Hovořil jste o iracionálním strachu. Po čase, jak se nám daří nepodléhat strachu?

Nic tragického se neděje. Stále věřím, že lidé mají v sobě zdravé kořeny, nepodlehnou různým náladám. Jen občas flirtují s nějakými neracionálními prvky. Podle mě nepodlehnou. Typy jako Okamura a spol. jsou jen anomálie. Maďarsko, Polsko se zbláznilo, Slovensko se drží… V minulosti Česko byla jediná země, kde nebyly fašistické vlády, ostatní podlehli. Jsem rád, že Babiš je pragmatický, nehraje na emoce, chce fakticky a věcně něco řešit, a to je v této době pro Česko nejlepší. Jinak by hrozilo podlehnutí nějakým neracionálním vlnám. Podívejte se, co se děje v Maďarsku, tam existuje zcela jiná dynamika. Lidé podléhají emocím, argumentují uprchlíky… V Česku vláda drží racionální prvek. Babiš drží racionální standard.

Když přejdeme k místní situaci v Ostravě, hovoří se o tom, že je v plánu zbourat domky v lokalitě Bedřiška, stovka lidí už proti tomu podepsala petici. Předpokládám, že vás kvůli tomu kontaktovali…

Bedřiška? To je velká otázka. Po žhářském útoku (Pozn. redakce: V roce 2010 byla do jednoho z domů vhozena zápalná láhev) byla Bedřiška hodně smutná. Žhářský útok byl jen součástí tehdejší nálady, možná k ní přispěly i některé výroky paní starostky Janáčkové. Bylo to velmi zvláštní období a lidé měli obrovský strach, jak se místní život začne vyvíjet. Mezi rodinami vládlo velké napětí, lidé se nedomluvili. Později se ale začali scházet, identifikovali problémy, dokázali je zpracovat a romské i neromské rodiny tam pěkně žijí a nehádají se. Teď už berou vše s nadhledem, lidi se stmelili bez nějakých velkých projektů nebo dotací, šlo čistě o komunitní úsilí. To je podstata celé věci. Na tom místě máme v podstatě unikátní situaci v Česku, kde existuje pospolitost, lidé také začali do domů investovat.

Jedna z našich kolegyň nechala udělat analýzu kvality domů a vyšla velmi pozitivně, samozřejmě kromě domů, které jsou prázdné. Bedřiška je určitý jev touhy, vnitřního úsilí lidí žít spolu bez nějaké politické podpory. Lidé lokalitu zachránili, je to jejich domov a nechtějí odtud odejít.

Z vyjádření paní starostky Liany Janáčkové pro tisk vyplývá, že se domnívá, že domy jsou spíš k rekonstrukci a revitalizace je nutná. Hovoří o rezidenčním bydlení pro mladé rodiny. Do voleb se ale zřejmě záležitost řešit nebude. Věříte tomu? Ostravský primátor demolici osady evidentně moc nefandí.

Paní starostka říká, že tam budou bydlet rodiny s dětmi. Ale tam jsou rodiny s dětmi. Takže jiné rodiny s dětmi? Proč manipulace s osudy lidí? Skoro nikdo tam nemá dluhy. Konkrétně jedna rodina měla jeden měsíc dluh a druhá dva měsíce. Kvůli tomu jim byla ukončena nájemní smlouva. Chvála bohu, že jim díky protestům byly smlouvy obnoveny. Rodiny dluh vyrovnaly.

Když dají prostor do voleb, dává to Bedřišce šanci. Obvod jen spravuje a důležité bude, jak rozhodne magistrát. Pohlídají si hospodaření, a to je podle mě správné, pak si jistě udělají i posudek. Jako dobří hospodáři nemohou nechat zlikvidovat svůj majetek.

Vidím, jak bude boj těžký. Politici jsou silní, a když lidé nemají svůj hlas v zastupitelstvu, je těžké s tím něco dělat. Moc jsem nechtěl do situace zasahovat, ale místní mě přesvědčili, abychom všichni spojili síly. Možná si zastupitelé něco uvědomí.

Liana Janáčková BPP

zodpovědnost, organizační schopnosti, vytrvalost

Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Právě v tzv. vyloučených lokalitách není zbourání domů ničím výjimečným. Teď už ale lidé při případném stěhování narazí na novinku a tou jsou bezdoplatkové zóny, ve kterých nejsou nově příchozím vypláceny doplatky na bydlení. V Moravskoslezském kraji platí v Bohumíně nebo ve Frýdku, Karviné, přidává se Ostrava, Bruntál…Výsledkem má být zastavení obchodu s chudobou. Skončí obchod s chudobou, nebo se spíš budou lidé stěhovat z místa na místo?

Nemám jednoznačný názor na bezdoplatkové zóny. Myslím si, že to může být v určitých případech dobré a v jiných špatné. V Litvínově nebo v Janově se děly různé machinace. Majitelé domů ani nebydleli v Česku, byli těžko dostupní. Lidé platili cizím lidem, kteří neinvestovali do domů, neplatili teplo, za společné prostory, vznikaly dluhy. S majiteli se nedalo komunikovat, nikde nebyl nadpoloviční majitel. To je bída Litvínova. Spekulanti vidí, že v nějakém domě bydlí Romové, koupí ho za menší peníze, rodinám zajistí bydlení například v Litvínově, nechají je tam a původní dům opraví a prodají se ziskem. Bezdoplatková zóna může být užitečná, aby tento systém nepokračoval. Spekulanti ztratí zájem a systém kolem kšeftování s byty se možná rozbije.

Negativní ale může být případ Bohumína. Tam se opatření zneužívá. Využívají je, aby tvořili bezdomovce. Všude, kde bydleli Romové, domy srovnali se zemí. Kam šly rodiny? Do Orlové, Ostravy, do ubytoven. Jsou mezi nimi i lidé z majority. V tísni se ocitají lidé, kteří měli nějaké neštěstí v životě. Musejí opustit město, ztratí veškeré zázemí, jsou to vnitřní uprchlíci. Máme tady uvnitř naší země uprchlíky.

Něco se může změnit, jen pokud budou mít obce zodpovědnost za občany. Dřív existovala domovská práva, lidé měli právo žít ve své obci. Obec se musí nějak starat o své lidi a my to odmítáme. Máme demokracii, decentralizovanou moc, ale povinnost obcí není. Měly by je mít. Každý člověk nebude věčně úspěšný.

Je hodně smutné, že do dneška není zákon o sociálním bydlení. Vždyť i Británie ho má. Jsme oběti komunismu. Během něj lidé, například zdravotně postižení, nebyli vidět. Byli vidět jen pracující. Teď je nová ideologie, zvlášť bílé úspěšné lidi chceme vidět, ty tmavé nechceme vidět. Taková je politika některých obcí. Bohužel. To se fakticky děje. Využívají opatření pro etnické čistky. Určité etnikum vytlačují za města, za obvody.

Psali jsme: Ombudsmanka Šabatová: Napadají mě a urážejí. V Ústí Romové neseženou levný byt, jiní lidé ano Romové na protest odešli z jednání na vládě. Zklamaný Pelikán ho proto ukončil. Zde jsou podrobnosti Ortel? Kumar Vishwanathan má strach z Maďarů nebo Slováků, ale ví, že vy Češi nikoho takového nezvolíte Kumar Vishwanathan, aktivista a uprchlík z Indie: Sedm skinů mě mlátilo, a nikdo mi nepomohl. U nás říkal Gándí: Oko za oko, a svět je slepý



Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Daniela Černá