Babiš pro PL: Milion chvilek? Lidi se tam chodí zabavit. Zde je pravda o jistých novinářích

Pane premiére, jsme na konci roku a v čase Vánoc, kardinál Duka vyzval společnost, aby toho využila ke vzájemnému usmíření. Je něco takového možné?

Snažím se o to, jsem pozitivní a začal jsem už projevem před Českým rozhlasem minulý rok, pokračuji v tom dále. Pravdivě říkám, že Česká republika skvěle funguje, měl jsem projev v OSN, kde jsem informoval celý svět, jak se nám daří, jak jsme skvělá země, a 17. listopadu jsem se také snažil v projevu být smířlivý a spojovat společnost. Každý, kdo se mnou pracuje, ví, že nemám rád konflikty a nevyhledávám je. Lidé mi vyčítají, že nebojuji s panem prezidentem, část lidí by si to přála, ale já si prostě myslím, že politika nemá být o hádkách a konfliktech. Lidi chtějí, abychom pro ně pracovali. Snažím se být premiérem pro všechny a soustředím se na svoji práci.

Anketa Prospěl spolek Milion chvilek pro demokracii České republice? Ano 6% Ne 94% hlasovalo: 8368 lidí

Často mluvíte o tom, že vstupem do politiky jste se vlastně obětoval, že jinak byste nejspíš ležel na pláži. Zůstávat v politice vás přece nikdo nenutí, nepřemýšlel jste v poslední době, že s tím praštíte?

O tom můžu přemýšlet už dávno, ale to není možné. Kdybych s tím praštil, tak bych zklamal strašně moc lidí. Na druhou stranu bych asi mnoha lidem udělal radost. Jsem tady pro všechny a jsem přesvědčen, že i ti, kteří mě nemají rádi, ve skrytu duše musejí uznat, že jsem pracovitý, plním své sliby a od vstupu do politiky mi nikdo nemůže nic vyčíst. Nic! Absolutně nic. Neexistuje. Všechny ty vymyšlené pseudo kauzy, aby se mě zbavili, se týkají nějakého období před mým vstupem do politiky, takže můžu jako jeden z mála politiků zdokumentovat, co jsem dělal jako ministr financí atd. Když odejdu z politiky, je plno věcí, u kterých si lidé budou pamatovat, že to prosadil Babiš. Rekordně přebytkový rozpočet, snížený státní dluh, EET, kontrolní hlášení, navyšování důchodů, slevy na jízdné, Národní investiční plán, inovační plán a plno investic a dalších věcí. V tom je rozdíl mezi mnou a těmi, kteří mě pořád kritizují, protože oni naší zemi nepomohli, starali se jen o sebe, a důsledky jejich různých tunelů, jako třeba soláry, jsou obrovské. Díky Topolánkovi a jeho ODS na to stále musíme doplácet. V rozpočtu na rok 2019 a 2020 a další roky bude naše země každoročně platit 30 miliard za soláry, to je to dědictví. V tomhle směru musejí ti, kdo mě nesnášejí, být objektivní a uznat, co jsem všechno prosadil. Na to jsou čísla. A dá se to lehce zdokladovat.

Počkejte, takže podle vás třeba takový pan Kalousek přijde večer domů ze Sněmovny a řekne si: no, on ten Babiš vlastně dělá dobře?

Ne, ne, Kalousek, ten je naštvaný a posedlý nenávistí vůči mně. Všichni jsou naštvaní, že máme dobré výsledky a ukazujeme jim, že to děláme jinak než oni, plníme programové prohlášení vlády. Ale když se na mé působení podívá střízlivýma očima, tak podle mě musí vidět, že fakt makám a snažím se.

Ještě zpátky k původní otázce. Neříkejte mi, že vás nikdy nenapadlo se na to vykašlat.

Ale to víte, že jo. Hlavně v době, kdy se děly ty sprosťárny vůči mé rodině. Vůči mému synovi, to byl absolutní hyenismus, a samozřejmě teď vůči manželce. Ano, nemám to zapotřebí. Nepotřebuji si nic dokazovat. V životě jsem toho dokázal dost a v politice také. Neskromně si myslím, že se mám čím pochlubit. V zahraniční politice také.

No, kdybyste si to rozmyslel, už se přihlásil Jan Čižinský, že je připravený stát se premiérem.

Četl jsem, že i pan Bartoš z Pirátů trénuje na premiéra a bůhvíkdo další. Já s tím nemám problém (směje se), uvidíme, co lidi řeknou v říjnu 2021 ve sněmovních volbách, až budeme skládat účty. Tito lidé ale nemají žádný program. Ať se pan Čižinský ukáže v rámci Prahy. Není pro mě důvěryhodný politik, protože on mi v telefonu slíbil, že když se zruší dražba na Veleslavín, prodají nám pozemek v Letňanech, který máme i v programovém prohlášení vlády. Čižinský mě zklamal, sice se pak vymluvil na koaliční partnery, ale prostě už s ním mám takou zkušenost. Nedrží slovo. Problém těchto lidí je, že nechtějí vést debatu o tom, co bychom mohli pro občany udělat. Oni dělají politiku, což vidíme hlavně v Praze, kde není žádná racionální debata. My jako stát děláme pro Pražany podstatně víc než Praha. Skutečnost, že Praha je 13. nejlepší město pro život, je také díky bezpečnosti, což je záležitost státu, a díky počtu lékařů v nemocnicích v Praze, které platí stát. Až na malinkou nemocnici Na Františku. Ani jedna nemocnice nepatří Praze a nefinancuje jejich provoz. Všechny nemocnice v Praze patří státu, vysoké školy financuje hlavně stát, Národní muzeum, Státní opera, Invalidovna, Národní galerie, většina kulturních památek je státu a rekonstruujeme je za miliardy. Pokud bychom spojili síly a řešili problémy Prahy, určitě by to vypadalo jinak než takhle, kdy se Piráti vůči nám vymezují za každou cenu. Jejich reakce na Národní investiční plán byla skutečně komická, vzali si to jako předmět kritiky, ale vůbec tomu nerozumějí! Nepostavili v životě ani psí boudu. A jejich politika je postavena na věčném konfliktu. Oni kvůli svým politickým zájmům totálně zapomínají na to, že politiku mají dělat hlavně pro lidi.

Jak byste zhodnotil letošní rok z hlediska vlády a stavu naší země?

Česká republika bohatne, v žebříčcích jsme v HDP předběhli Španělsko, máme za sebou Portugalsko, Řecko a budeme se snažit předběhnout Itálii, jsme třetí země v Evropě s nejmenším dluhem vůči HDP, s nejlepšími veřejnými rozpočty. Agentura Moody’s nám po 17 letech vylepšila rating. Jasně řekli, že je to díky reformám vlády, takže jsme teď na úrovni Belgie. Jsme nejstabilnější ekonomikou v Evropě. Za čas, co jsem ve vládě, jsme snížili daně o 129 miliard, vybrali jsme stovky miliard daní a odvodů navíc a rekordně navyšujeme všechno. Důchody, platy, vědu a výzkum, konečně jsme dotáhli do konce nákup helikoptér, radarů. Dotáhli jsme i rodičovský příspěvek, doteď se s tím 12 let nic nedělalo. Dořešili jsme mýto, otevíráme dálnice, některé o čtyři měsíce dřív.

Ve zdravotnictví také máme obrovské úspěchy. Stoupá počet studentů, navýšili jsme platy. Mám tu dlouhý přehled všeho, co jsme udělali, a stejně tak mám plán, co nás ještě čeká. Takže se máme čím pochlubit a lidi to vidí. Česká republika zažívá nejlepší období za dobu své existence.

Fotogalerie: - O tajných službách

Naše země zažila snad nejvíce a zároveň nejpočetnější demonstrace od roku 1989. Dvakrát byla plná Letná. Komentoval jste to mnohokrát, ale mě zajímá něco jiného. Co prožíváte vnitřně ve chvílích, kdy vás čtvrtmilionový dav vyzývá k odchodu a de facto vás označuje za největší pohromu této země?

Nic. Už jsem si na to zvykl.

Nevěřím.

Ale ano. Jsem přesvědčen, že ti lidé jsou zfanatizovaní, spojuje je pouze nenávist k Babišovi, která je živena vybranými aktivistickými médii. Většinou jde o bývalé redaktory Mafry, kteří stále lžou a živí tady různé nesmysly vůči mé osobě. Beru to, mají právo demonstrovat. Se mnou to ale nedělá vůbec nic. Zvykl jsem si. Beru to ze strany demonstrantů jako součást pomoci neschopné opozici, která nemá žádný program. Není schopna lidem nic nabídnout. Nejsou dokonce ochotni ani spolupracovat, protože s námi by byli úspěšní. ČSSD je s námi úspěšná.

Počkejte, průzkumy tedy moc nenaznačují, že by s vámi ČSSD byla úspěšná.

Tak průzkumy… to je pořád jinak. Byly tu průzkumy, kdy jeden týden jsme měli 28 i 32 procent, takže to beru s rezervou. Kdyby ČSSD nebyla ve vládě, tak nevím, co by dělala.

Říkal jste, že lidé demonstrují na základě vylhaných tvrzení. To by znamenalo, že se 300 tisíc lidí nechalo zmanipulovat. To si myslíte?

Většinou tam chodí i opoziční politici a všichni ti komentátoři, kteří mě nenávidí, a píšou si tam na Twitteru věci proti mně a samozřejmě tam chodí voliči opozičních stran. Je to takový happening, lidi se jdou zabavit a poslechnout si projevy, ve kterých mě urážejí.

Když jsou ty Vánoce, nechcete panu Minářovi vzkázat nějaká laskavá, smířlivá slova?

Prosím?! Ne, proč. Nemám mu co vzkázat. My jsme se před časem potkali na Národní. Dal mi něco do ruky a řekl jsem mu: Fajn, zvu vás, přijďte a popovídáme si. On si nechtěl povídat, ale chtěl, aby u té schůzky byla Česká televize, aby z toho byla show, a asi už tehdy měl svůj plán. Nechtěl si povídat, chtěl toho využít.

Když tu byla demonstrace těch studentů z Fridays For Future, pozval jsem je, dohodli jsme schůzku a potom mi napsali, že chtějí, ať u toho je Česká televize. Odpověděl jsem, že po skončení schůzky můžeme každý jít do ČT říct svůj názor na jednání, ale není důvod, aby kamery byly přímo při jednání. Oni to akceptovali, seděli jsme, byli tam ministři Havlíček, Brabec a já, vyříkali jsme si to, i když jsou stejně přesvědčeni o své pravdě. Nechtěli moc naslouchat tomu, co jsme jim říkali. Ale proběhlo to. Takže to není o tom, že bych s někým nechtěl mluvit. Já se bavím se všemi. Nedávno u mě byl třináctiletý kluk z Ostravy, kterému babička dala na Vánoce dárek, že se setká s Babišem. Byli jsme v Kramářově vile, byli jsme tady na Úřadu vlády. Bylo to strašně milé setkání a rád jsem tenhle dárek proměnil ve skutečnost.

Komunikuji s lidmi, naslouchám jim, ale v případě Milionu chvilek nejde vůbec o debatu. Pan Minář se rozhodl Babiše odstranit z politiky a víceméně opozice je ráda, protože je neschopná, takže tohoto pána potřebují. Opoziční politici jsou rádi, že je pan Minář pozve na svou demonstraci. Fajn, rozumím tomu. Ale my si nemáme co říct potom, co o mně šíří nepravdy a pozurážel mě.

Všechno je to vymyšlené. Třeba vůči paní Benešové. To je taková čestná žena, která má čistý stůl. Nebyla v KSČ, odmítla do ní vstoupit, byla protikorupční symbol, ona určila státního zástupce na H-Systém, ona v rámci Akce čisté ruce honila zloděje, podvodníky a korupčníky. Ale přes to všechno o ní říkali, že zneužije justici. A jak ji zneužila?! Tím, že mě Zeman nechal dále stíhat? To je ono? To je jasný důkaz, že jsou to lži! Lži! Lži o StB, lži o Benešové, lži o konfliktu zájmů. Všechno to jsou lži. Ti lidi jsou zfanatizovaní novináři a komentátory. A když jsem viděl, že právě někteří lidé, kteří pracují v médiích a pak chodí protestovat proti Babišovi, kterého nesnášejí, protože rozbil korupční systém. Ano, to mi vyčítají, protože Babiše nikdo neuplatí.

Moment, myslíte si, že novináři vám vyčítají, že jste rozbil korupční systém? To přece nedává smysl ne?

Komentátoři. Ti byli součástí korupčního systému. Bývalé vedení Lidovek psalo projevy lidem z ODS, všichni víme, jak to tam bylo.

Psali jsme: Ať vládne Pavel Novotný? Zbořil k Milionu chvilek, BIS a opozici Nezvěte do studií „Babišovy“ novináře! Petr Žantovský je pobouřen výzvou pro veřejnoprávní média. A je toho mnohem víc Zloději, Bory čekají, křičelo se na Babiše v Plzni. Koblihy, vyližte si. Čtěte Erika Taberyho „Ten cejch, že jsem zloděj největší…“ Postižení nemají na chleba, ale Babišova klinika je jak v ráji! Tak kdo je parazit? Oceněná živnostnice cítí bezmoc

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.