Babiš pro PL: Pavel Novotný a Hřib škodí! Rusko, Čína, to vidím tak. ČT čekala s kamerou, těšila se... A nic

Pane premiére, nedávno jste zveřejnili Národní investiční plán, který opozice rozcupovala jako soubor vašich snů, které jsou zcela nereálné a zčásti nesmyslné. Není to tak?

(Dlouze se směje, vstává od stolu a hledá výtisk Národního investičního plánu) A co oni vymysleli? Naše slavná opozice… Na tenhle materiál jsem fakt pyšný. Vyzvali jsme všechny ministry, aby shromáždili výhled všech investic na 30 let dopředu a někteří ani netušili, jaké investice mají v resortu. Ministr zdravotnictví netušil, že na Královských Vinohradech je projekt traumacentra z roku 2009. Ministři kultury netušili, že je usnesení vlády z roku 2002 o zámku v Litomyšli, který není stále opravený, a žádného ministra netrápilo, že by měl konečně naplnit usnesení vlády, protože o něm ani nevěděli. V našem plánu jsou všechny investice pohromadě a je tam rekonstrukce zámku v Litomyšli za 380 milionů.

Takže to nejsou jen sny? Je to reálné?

Samozřejmě. Je to konkrétní plán. Změnili jsme ho potom, co nějaký surový produkt unikl do médií a Piráti nás z toho zkoušeli. Musím se bavit tím, že nám Piráti chtějí radit a nemají žádné životní zkušenosti. V životě nerealizovali žádnou velkou investici a mnohdy ani nic neřídili. Díky naší práci je teď jasně daný přehled všech investic na 30 let dopředu, přehledně rozdělený, za asi 8 tisíc miliard. Z téhle částky je 77,4 procenta doprava. Detailně podle jednotlivých staveb a let naplánovaná výstavba dálnic, obchvatů, silnic, železnic a rekonstrukcí nádraží. Podívejte se na D1, kolik politiků co všechno slibovalo o jejím rozšíření, rekonstrukci; a co konkrétně udělali? Nic. My ji v roce 2021 dokončíme. 160 kilometrů de facto nové dálnice. Poprosím touto cestou občany ještě o necelé dva roky trpělivosti. Vyřešili jsme mýto. První sníh… Česká televize čekala s kamerou, že bude průšvih, kolony, bouračky, ale nic se nestalo! Ministr dopravy Kremlík to zvládl, protože dálnici posolil ještě předtím, než začalo sněžit. Snažíme se prostě řešit všechno, co v minulosti činilo problém. Chci, aby za námi zůstaly konkrétní věci, a to se už děje.

Nejdůležitější na tom investičním plánu je, že vyzýváme všechny občany naší země k „národní konzultaci“, tedy k tomu, aby nám napsali, jaké projekty podle nich v investičním plánu chybí, anebo jsou naopak nadbytečné. My jsme připraveni plán doplňovat podle představ občanů. Kdo jiný by to měl připomínkovat než občané? Lze tomu říkat i katalog nebo zásobník investic. V médiích se například ozvalo Štětí, že nechtějí hokejový stadion. No tak ho vyškrtneme, není žádný problém. Nebo hala Martiny Sáblíkové, dělají si ze mě srandu. My ji v plánu máme, ale zatím není místo, kde bude stát. Když jsem nabízel vybudování v Brně, tak se to nelíbilo rychlobruslařům, že tam není dostatečná nadmořská výška. V Novém městě na Moravě do toho hodili vidle zase biatlonisti. Teď to údajně řeší Pardubický kraj a já doufám, že ta hala konečně vznikne. Na to všechno budeme hledat peníze z národního rozpočtu, evropského rozpočtu a budeme hledat PPP projekty. Jsou tam i projekty, které budou financovat kraje a města.

Jak chcete zajistit, aby se tím skutečně někdo řídil? Může to zůstat jen na papíře.

Ministři to budou průběžně vyhodnocovat, chystat projekty, kontrolovat a plán se bude průběžně měnit a aktualizovat. Budou to dělat hlavně při přípravě rozpočtu na další roky a výhled na dva roky. Důležité je, aby vše bylo na jednom místě, což doteď nebylo. Chápu, že je opozice naštvaná. Je to velký projekt, který jsme vymysleli my. Stejně tak jako projekt Česká republika, země pro budoucnost, který vymyslel ministr Havlíček. Což je národní inovační strategie, která je založena na devíti tematických pilířích od podpory prostředí, které umožní vznik nových podniků, přes podporu vzdělání a výzkumu po digitalizaci a technologický rozvoj. I díku tomu rozpočet na výzkum vývoj a inovace v příštím roce posílí na rekordních 37 miliard korun. Chceme být zemí pro budoucnost. Opozice teď říká, že náš investiční plán je o ničem, a jsou opět negativní, jen kritizují a mají ty svoje kecy. Přitom to ani pořádně ještě nečetli. Jedna poslankyně kritizovala, že ten plán nezahrnuje armádu. Ale kdyby to četla, věděla by, že to vysvětluji hned na začátku. „O investicích naší armády ze strategických důvodů nemluvíme, ale budeme do ní investovat stovky miliard korun.“ A také to není o veřejné diskuzi, ale záležitost armády a závazků vůči NATO. To je hned na začátku, v textové části, takže to paní poslankyně za ODS ani nečetla.

Jak jste říkal, jde o třicetileté období do roku 2050, nicméně to už dávno premiérem nebudete. Nemůžete si pojistit, aby byl naplněn. Co když to příští vlády hodí koše?

Proč by to házeli do koše? Měli by na tom mít zájem všichni. Když to hodí do koše, tak mě to bude mrzet a zároveň všichni uvidí, že to jsou jen sobečtí politici, kteří nechápou to, že řízení země je i o kontinuitě, o tom, že nemůžu zahodit vše po svých předchůdcích jen proto, že je nemám rád. Už při zrodu tohoto plánu jsme počítali s tím, že jde o zásobník investic pro budoucí vlády, pro hejtmany, primátory a starosty. Není to jen pro nás.

Není celý ten plán jen PR akce?

Žádná PR akce, je to praktická věc! Jaká PR akce?

Je to jasná vize České republiky – Země pro budoucnost. Jsem na tvorbu investičního plánu pyšný. Budeme jej propagovat, rozdávat ho lidem, aby nám napsali, co si o tom myslí. A lidé nám už taky píší. Budu číst všechny reakce a organizovat odpovědi. My jsme tu pro lidi, bereme to vážně a budeme to vyhodnocovat. Budeme dělat národní konzultace. Jaký PR, prosím vás?

Navýšení rodičovské se povedlo schválit včas, prezident už to podepsal. Řekněte ale, proč jste odmítli tu senátní verzi?

To už nešlo. Paní ministryně Maláčová něco slíbila, neměla to projednané, potom zase změnila několikrát názor. My jsme o tom debatovali, byly by to dodatečné náklady 3 miliardy navýšení a stávající navýšení představuje 8,5 miliardy Kč. Každý chce samozřejmě víc peněz, učitelé například. Tady se bohužel nediskutuje o tom, že 12 let se rodičovský nezměnil byl 220 tisíc Kč. Teď jsme to navýšili na 300 tisíc, po 12 letech. To nikdo neříká. Samozřejmě bych to navýšení přál všem, došlo ale ke kompromisu. Bohužel není možné, když už se schválil rozpočet, to změnit. V tom je prostě politika někdy nespravedlivá.

Nicméně rodiče dětí, kterých se to nebude týkat, protože to vyčerpali rychleji, to mohou brát jako nespravedlnost.

Ano, tomu rozumím a souhlasím s tím. Šlo zkrátka o kompromis. Každý může něco vnímat jako nespravedlivé. Je špatně, že se nemluví o tom, že všichni, kteří děti mají teď nebo je mít budou, dostanou velké navýšení o 80 tisíc. Z 220 na 300 tisíc korun.

To, že někteří na zvýšení nedosáhnou, mě samozřejmě mrzí, ale v rámci vyjednávání rozpočtu došlo k takovému kompromisu. V programovém prohlášení je de facto, že to je pro nově narozené, a my to udělali i pro ty, co dosavadní částku ještě nevyčerpali. Jak říkám, souhlasím, že to někdo může vnímat jako nespravedlnost, ale podobně může někdo říci, že je nespravedlivě řešena celá řada jiných věcí. Rozpočet tak byl nastaven, my chceme snižovat dluh a řešit historické dluhy minulých vlád vůči seniorům, učitelům, policistům, hasičům, zdravotníkům, vojákům nebo maminkám.

Vylučujete, že byste to té části rodičů dorovnali třeba v příštím roce?

Uvidíme, možná se k tomu ještě vrátíme, ale nechci teď něco slibovat. Chyba byla, že se slibovalo něco, co nebylo projednáno, a ministryně Maláčová asi čtyřikrát změnila názor.

Poslední týdny plní média aféra, která podle některých může mít vliv na naše vztahy s Ruskem. Jde o plán zbudování pomníku tzv. vlasovcům v pražských Řeporyjích. Jak se na to díváte?

Dobrá otázka. Zahraniční politiku dnes dělá tolik lidí... Primátor Hřib, starosta z Řeporyjí, předseda Senátu, ministr zahraničních věcí. Zahraniční politiku musí dělat vláda a ti ostatní se chtějí jen zviditelňovat na některých tématech. Provokovat, aby se nich psalo.

Ale prostě starosta města nebo městské části neurčuje zahraniční politiku naší země. Nepřispívá to k dobrému obrazu naší země v zahraničí. Ty konflikty škodí hlavně českým firmám a jejich zaměstnancům.

Starosta Pavel Novotný z ODS celou věc prezentuje dosti svérázně. Prohlásil, že kdyby „Řeporyje vyhrály válku s Ruskem, pověsil by Lavrova“. Ministr Petříček ho vyzval k omluvě, on to odmítl…

To nechci ani moc komentovat. Chce být v mediálním prostoru. Tak ať kandiduje na předsedu ODS, aspoň bude nějaká sranda. Možná tak ODS vyváží seriózního pana politologa tímhle pánem. Samozřejmě tohle berte jako nadsázku. Podle mě by i tahle recese měla mít nějaké meze. Týká se to i Číny, kdy naše země má už celé roky politiku jedné Číny a pak tu máme několik politiků, kteří to zpochybňují, a má to negativní vliv na naše firmy, které přicházejí o zakázky. To by si měli ti politici uvědomit. Není to jen o finančnictví, vyrábíme tam přeci i automobily značky Škoda. To by si měl každý uvědomit.

Mimochodem, ruské ministerstvo zahraničí se ohradilo proti českému rozhodnutí stanovit 21. srpen Dnem památky obětí invaze z roku 1968. Co na to říkáte?

Je to nepřijatelné, samozřejmě, protože všichni víme, co se dělo 21. srpna a potom. Já si to pamatuji. V životě jsem předtím neviděl svého tátu pít tvrdý alkohol. Šel se v pyžamu o půlnoci podívat na hlavní silnici, když slyšel strašný rámus, vrátil se totálně zdrcený. Viděl tanky.

Očekával od pražského jara, že se plno věcí změní, a tato naděje skončila vstupem vojsk. Byl to strašně tragický a smutný moment nejen u nás doma, ale i v historii naší země.

Rusové už v minulosti invazi odsoudili nebo se za to omluvili, a teď přichází tohle. Jak si to vysvětlujete?

Možná je to nějaká reakce na ty Řeporyje a pana Novotného. My ale s Ruskem komunikujeme, i když jsme jasně řekli, že obsazení Krymu je nepřijatelné a je třeba ukončit konflikt na Ukrajině, což normandská čtyřka teď řeší. Měli bychom se snažit mít normální vztahy se všemi zeměmi.

Sněmovna v týdnu před Vánoci diskutovala návrh založit vyšetřovací komisi k možnému vlivu autoritářských režimů v ČR. Podpoříte to?

Na to přece máme zpravodajské služby a ty se tím zabývají a dělají to dobře. Nevím, jak by to poslanci řešili.

Takže to považujete za zbytečné?

Můžeme si o tom povídat, ale nemohou mít poslanci stejné kompetence jako tajné služby. Poslanci mají jasné kompetence tyto služby kontrolovat a v rámci toho si mohou ověřit, jakým způsobem zpravodajské služby tyto hrozby zkoumají a řeší.

Závěrem, co byste vzkázal nebo popřál občanům na prahu nového roku?

Naše země prožívá nejlepší období historie, daří se nám a občané by z toho měli mít radost. Svátky a závěr roku by měli prožít v klidu, s rodinou a přáteli. Přeji každému zdraví, ale do nového roku i to, abychom spíš přemýšleli o tom, co nás spojuje. Já se o to snažím, pracuji jako premiér pro všechny, i pro ty, co proti mně protestují a nenávidí mě. Není důvod teď být nespokojen. Čeká nás plno úkolů a řešení věcí, které úplně nefungují, ale my o tom víme a chceme to řešit. Je potřeba, aby lidé vnímali, jak všechno funguje mimo Českou republiku, a pozitivně viděli výhody u nás. Každému přeji hlavně zdraví a pohodu. Čeká nás, myslím, dobrý rok; i přes ekonomické ochlazení, ale jsem velmi optimistický. Víme, co máme dělat a já osobně udělám vše pro to, abych nebyl kontroverzní. Jsem tady pro všechny, udělám pro to maximum. Přeji občanům, hlavně zdraví, aby se radovali ze života a měli dobrou náladu.

