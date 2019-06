Babiš škodí. Lidé volí toho, kdo dá víc. Úředníci, senioři, hasiči, policisté... Milion chvilek? Je to vážné, říká šéf Mladých konzervativců

ROZHOVOR „Na Andreji Babišovi mně vadí, jak se chová a vystupuje ve stínu těch kauz. Ale i to, že on výsledky vlastně nemá,“ myslí si předseda Mladých konzervativců (člen ODS) Milan Vyskočil, podle kterého premiér škodí České republice doma i v zahraničí. „Babišův příběh je o tom, že do politiky šel kvůli byznysu. To už si vyřešil. Další věcí je, že ho to začalo bavit. A navíc si myslím, že má dnes reálný strach z toho, že on nebo někdo z jeho blízkých skončí ve vězení, když ve vládě nebude. Proto se snaží pořešit justici. Hrozně rád také jezdí do zahraničí, fotí se s těmi státníky. Pro něj je to v tuto chvíli droga, na které je závislý,“ domnívá se.

„Nepolevíme, dokud bude Andrej Babiš premiérem,“ říká organizátor protestů Milionu chvilek Mikuláš Minář. Souhlasíte s tímto cílem?

Když demonstrace začaly, domníval jsem se, že jde jen o nějakou ad hoc akci. Ne že bych je bral na lehkou váhu. Od té doby ale nabírají na síle. Nevím, kde tomu může být konec. To, co se odehrávalo v neděli na Letné, budu-li vycházet z toho, že tam bylo 250 tisíc lidí, tak už to není o tisících, ani o desetitisících, ale o statisících lidí. A to už je poměrně problém. K tomu by se měl pan premiér nějak postavit a reflektovat. Tohle by už neměl brát na lehkou váhu. V momentě, kdy se na jednom místě sejde čtvrt milionu ze všech koutů republiky, tak to už není zanedbatelná část lidí.

Škodí podle vás premiér Babiš naší zemi?

Myslím, že ano. Jednak v zahraničí, jak se o nás mluví. Škodí naší pověsti. Škodí i tady v České republice. Nechci říkat, že něco ukradl, ctím presumpci neviny. Ale stín těch kauz a událostí ohrožuje politiku jako takovou, důvěru v ní. Osobně si myslím, že v politice chybí pozitivní a morální vzory. Miloš Zeman ani Andrej Babiš pozitivní vzory v politice nejsou. Když je normální sprostě mluvit v rádiu, tak proč by děti nemluvily sprostě ve škole?

V minulém rozhovoru pro ParlamentníListy.cz jste říkal, že nechápete, jak může třetina voličů Babiše podporovat. Ale například mnozí senioři tvrdí, že žádná vláda po roce 1989 se k nim nechovala tak vstřícně, jak ta současná. Vy sice budete říkat, že si je kupuje, že vláda rozhazuje… Ale není to chyba i minulých vlád?

Předchozí vlády také důchody navyšovaly, i když ne tolik. Nechci to zjednodušovat tak, že bych tvrdil, že si je Andrej Babiš kupuje. Tak to není. Ale moc dobře ví, že z politiky se vytratila skutečná politika. Politiku chápu jako mít moc v pozitivním slova smyslu a prosazovat program. Mám pocit, že politika se smrskla jen na to, že si dosazujete lidi,kteří vám budou loajální, tam, kam potřebujete. A budou přerozdělovat peníze, jak potřebujete. Z voleb se stala vlastně ekonomická volba. Lidi volí toho, kdo jim dá víc. Když potom Andrej Babiš jde po těch skupinách – státní úředníci, senioři, hasiči, policisté – a všem přidává, tak se z toho ekonomická volba stává.

U posledních krajských voleb jsem potkal kamarádku v Plzeňském kraji a ptal jsem se jí, koho bude volit. Ona mi řekla, že Andreje Babiše. Říkám, vždyť on tady v Plzeňském kraji nekandiduje. Ona odpověděla, to je jedno. Moji rodiče jsou učitelé, i babička s dědou byli učitelé, jim přidal, tak my ho volíme celá rodina.

Takže se to netýká jen seniorů, kde ty důchody nejsou nic moc, ale i jiných skupin. I když platy učitelů dlouho také nebyly žádná sláva…

Zároveň dodám zcela otevřeně, že chybou pravicových vlád bylo, že se školstvím a vzděláváním nic také neudělaly. To byla jejich velká chyba a mrzí mě to. Na Andreji Babišovi mně vadí, jak se chová a vystupuje ve stínu těch kauz. Ale vadí mi i to, že on výsledky vlastně nemá. Kromě toho, že jde napříč těmi skupinami a navyšuje jim platy, skoro žádné jiné výsledky nemá. Kdyby byl takový světák, na kterého si hraje, tak by řešil školství, vědu, výzkum, inovace. V tom je budoucnost a bohatství. V technologiích, v inovacích. Pokud se toto nezačne řešit, tak nám ani nějaké závratné zbohatnutí v budoucnu nehrozí. Vlak nám ujíždí, jestli už neujel.

Na demonstracích zaznívají i mnohdy dost vypjaté emotivní výroky vůči těm, kteří tam nejsou. Na jedné straně se mluví o dialogu, aby se přesvědčili voliči ANO, aby Babiše nevolili. Ale také jsou tam líčeni jako hlupáci. Není toto kontraproduktivní?

Myslím si, že Miloš Zeman v prezidentské volbě o trošku zvítězil kvůli tomu, že příznivci pana profesora Drahoše se stali tak fanatickými, jak se nakonec stali. Spoustu lidí odradili a ti si řekli, že když se chovají takto, tak natruc dali hlas Miloši Zemanovi. Tam to ve finále kontraproduktivní bylo. Tady to kontraproduktivní ještě není, ale bude-li se v tom tímto agresivním způsobem pokračovat, tak to kontraproduktivní znovu bude a Andrej Babiš se dostane do role mučedníka. Což není správná taktika.

Ale to už tak bývá, že dav se neřídí ráciem, ale emocemi. Vzniká spousta vypjatých situací, kdy jsou lidé agresivní a vulgární, to dobře není a kontraproduktivní to je. Co mi vadí, je to útočení na seniory, že volí Babiše. Jako konzervativec si myslím, že mladší by se spíš měli učit od starších. Ale ti starší by nám taky občas měli naslouchat. Střílení od boku a zjednodušování se mi nelíbí. Věci nejsou jednoduché jak vypadají a není to černobílé. Politika je značně nevděčná disciplína, nikdy se nezavděčíte všem

Pokud by odstoupil premiér Babiš a nastoupil jiný premiér z ANO, což jsou současné požadavky demonstrujících, bude jim to potom stačit?

Myslím, že ne. Spousta lidí dnes řekne, že ano, ale realita by potom byla jiná. Všichni by zase říkali, že tam má svého člověka, že ho ovládá. Tvrdilo by se, ať by tam seděl kdokoliv, že ho ovládá Andrej Babiš. Spíše se ale divím sociální demokracii. Přijde mi to z její strany jako masochismus a žádný pud sebezáchovy.

Co říkáte na jejich argument, že kdyby odešli z vlády, tak je nahradí SPD?

Myslím si, že je to od nich alibi. Nevím, co je k tomu vede, jestli fleky co mají. Jestli si strana řekla, je to naposledy, tak z toho vyždímeme co nejvíce. To mi ale přijde jako špatný pohled, a hodně krátkodobý. Politika je ale běh na dlouhou trať. Myslím, že by bylo pro ně lepší odejít i za cenu toho, že by je nahradilo SPD. Krátkodobě by to sice bylo špatně, ale Babišovi by to body nepřineslo. Dlouhodobě by politická scéna tradičních stran na tom vydělala.

Nevím jaký mají dnes mladí konzervativci vztah k Václavu Klausovi, bývalému prezidentovi. Dříve byl poměrně blízký. Jak se díváte na tvrzení Miroslava Kalouska, že nepochybuje o tom, že Klaus je ruský agent. Váš komentář?

Tohle tvrzení už je přestřelené. Je to takové zjednodušování a za každou cenu se dostání do médií.

Když jsme u Klausů, Klaus mladší založil Trikolóru. Bude to pro vás jako ODS velká konkurence?

Průzkumy veřejného mínění, co vycházejí po odchodu Václava Klause mladšího z ODS, to zatím nepotvrzují, že by to byla konkurence občanské demokratické strany. Myslím, že Václav Klaus mladší má své voliče někde jinde. Dříve nebo později začne brát hlasy i Andreji Babišovi. Zarazilo mě, že Andrej Babiš zmínil v posledním měsíci dvakrát předčasné volby. A to je sousloví, které když jste ve vládě, je skoro zakázané. Překvapilo mě, že to takto vypaluje. Je to zvláštní. Jestli Andrej Babiš má nějaké interní průzkumy, které mu říkají, že mu někteří voliči odcházejí, pak nemusí být špatná taktika je schovat k Václavu Klausovi mladšímu. A potom po příštích volbách by Václav Klaus mladší do vlády s Andrejem Babišem šel. Všimnul jsem si, že ještě než tato strana vznikla, tak vycházely články o Václavu Klausovi mladším v Babišových médiích. Nepřijde mi to jen tak. Nechci nějak fabulovat, ale spousta věcí se neděje jen tak. Můžu ještě k Babišovi?

Jistě, co k němu ještě chcete dodat?

U něj jeho příběh je o tom, že do politiky šel kvůli byznysu. To už si vyřešil. Další věcí je, že ho to začalo bavit. Jak mu jeho fanoušci píšou, že ho mají rádi, a ať se nedá. A navíc si myslím, že má dnes reálný strach z toho, že on nebo někdo z jeho blízkých skončí ve vězení, když ve vládě nebude. Proto se snaží pořešit justici. Hrozně rád jezdí do zahraničí, fotí se s těmi státníky. Pro něj je to v tuto chvíli droga, na které je závislý. ODS měla také spoustu kauz a jednoho dne se to sesypalo. Otázka je, kdy to přijde u Andreje Babiše.

autor: Oldřich Szaban