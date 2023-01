Babiš v Liberci. Co proti němu rozpoutali, nemá obdoby

reklama

Příznivci Babiše se rozmístili na druhé strany chodníků u Paláce Dunaj; mezi nimi byly tramvajové koleje a tramvaj občas s mírnými obtížemi projela. Babiš se stále neobjevoval, a tak se obě skupiny v mrazivém počasí zahřívaly pokřiky. Odpůrci byli zpočátku aktivnější. Často skandovali „Pavel na Hrad“. Což nakonec donutilo i druhou stranu na proti skandování „Babiš na Hrad“. Když antibabišovci přitvrdili skandováním „Je to gauner“, druhá strana odpovídala „Je to frajer“. Čekání se protahovalo, a tak odpůrci začali s posměšným „Kde ho máte“, druhá strana kontrovala „Na Hradě“.

Odpůrci Andreje Babiše na jeho akci v Liberci

Foto: Oldřich Szaban

„Já to nechápu. Proč sem chodí, když volí někoho jiného. Já bych na akci druhé strany nikdy nešla, Ať si každý volí, jak chce. Ale to oni neuznávají. A přitom se považují za velké demokraty,“ stěžovala si starší paní. Tyto výtky zaznívaly na straně těch, co chtějí dát hlas Andreji Babišovi, dost často. „Aby se jeden bál říct, že volí Babiše. To jsme to dopracovali. To je nová taková psychologická totalita,“ stěžoval si jeden ze seniorů.

Jsem pro Babiše – a tak mi neopravili topení

Paní, která třímala v ruce knihu Andreje Babiše, vyprávěla o tom, jak je jeho velká fanynka, že si jeho podobiznu s podpisem nechala zarámovat a má ji pověšenou v kuchyni. A co se před pár dny nestalo... „Měla jsem havárii a zavolala topenáře. Přijel, a když uviděl na obrázku Babiše, řekl – vy jste pro Babiše, vám nic opravovat nebudu. A ještě chtěl proplatit cestu. Samozřejmě jsem mu žádné peníze nedala. Ale je to nepochopitelné. Nedovedu si představit, že bych odmítla pro někoho nějakou práci jen proto, že volí někoho jiného než já,“ podivovala se.

Na druhé straně barikády umírněnější člen antibabišovců Luboš vysvětloval svůj pohled na vyostřenou atmosféru: „Babiš sklízí plody své agresivní politiky. Kdyby byl klidnější a nerozděloval tolik a nevyhrocoval společnost, tak by taky neměl tolik odpůrců.“

Lidé postávali a podělovali se o své názory. „Mě udivuje, že proti sobě stojí dva bývalí komunisti – ale vadí to jen u jednoho. Že těm antikomunistům, co léta kvůli tomu na Babiše útočí... Ale u Pavla to úplně přehlížejí, přitom on byl předseda základní organizace KSČ, tedy aktivní komunista, a ne jenom nějaký řadový. Nakonec udělal kariéru v NATO, ale kdyby nepadl režim, tak ji udělá ve Varšavské smlouvě,“ upozorňoval další, jak přiznal, spíše vlažnější příznivec Babiše.

Pavel dělal kurz propagandistů. Byl přesvědčený, ideologicky kovaný

Další, který se představil jako Josef, byl ještě konkrétnější. „Tu školu co dělal, to byl kurz propagandistů, což bylo po politrukovi nejvyšší postavení v rámci politického oddělení. Kdo se na ní dostal, musel být velice prokádrovaný, minimálně rodiče a prarodiče a jejich rodiny, samozřejmě sourozenci. Bylo to velice výběrové pracoviště. Otec Petra Pavla pracoval jako zpravodajec na okruhu armády, jeho nynější manželka absolvovala studium na Vojenské akademii jako propagandistka. Je podivuhodnost, že třicet let po revoluci mají lidi na výběr jednoho agenta v ekonomické rovině, byť to doposud soud neprokázal, ale je v záznamech, a jednoho naprosto ideologicky kovaného, přesvědčeného a po kariéře toužícího agenta pro zájmy tehdejší socialistické republiky. On toužil v rámci rodinné tradice jít ještě o patro výš než jeho otec v rámci vyslání agenta do nějaké západní země,“ prozradil dobře informovaný muž. „Nejzvláštnější je, že teď ho na post prezidenta upřednostňují ti, kteří byli proti minulému režimu, i mnozí antikomunisti. To jsou ale paradoxy,“ konstatoval.

Bylo před půl dvanáctou, a Babiš se stále neobjevoval. „Je to srab, ten vůbec nepřijede. Je to neuctivost k lidem, že je nechá takhle dlouho čekat,“ vyjádřil se Pavel, který stál v atibabišovské skupině. Brzy poté, kde se vzal, tu se vzal... nenápadně se šéf hnutí ANO vynořil z útrob obchodního centra a s úsměvem přicházel k rozvášněným davům. V mžiku byl oklopen davem. Ozýval se křik s hesly obou skupin. Dá se předpokládat, že odpůrce ochranka do jeho úplné blízkosti nepustila.

Podporovatelky Andreje Babiše

Foto: Oldřich Szaban

Opodál stáli lidé, kteří se nechtěli mačkat; i tam občas vznikaly vášnivé diskuse. Jeden antibabišovec se rozčiloval, že Babiš neumí pořádně česky, a vůbec... že je to Slovák. Což rozčílilo jeho oponenty, „No tak je Slovák, no a co? To vám vadí?“ V tomto hloučku se diskutovalo, jak se projevuje druhá strana „rasisticky“. „A podívejte se na televize, jak schválně natáčejí cikány, že volí Babiše,“ poukazovala jedna žena. A mezi antibabišovci bylo možné zaslechnout názor, že si Babiš prý Romy platí, aby mu dali hlas.

Romů zde pár bylo a zdálo se, že právě oni jsou nejvíc nad věcí. Jeden z nich volal domů. „Představ si, tady před obchoďákem je nějaká demonstrace. Jsou tady lidi, co volí Babiše, a taky, co jsou proti němu,“ oznamoval komusi, asi domů. Další ve vestách technických služeb postávali stranou a smáli se. „To je ale komedie,“ prohodil jeden z nich.

Je jim sotva osmnáct, vědí prd o životě, ale budou volit Pavla

„Je jim sotva osmnáct, vědí prd o životě, ale budou volit Pavla,“ narážel jeden ze seniorů na fakt, že mezi odpůrci expremiéra bylo dost mladých lidí. A naopak. Ale neplatí to úplně. „Tak mám podpis od Andreje,“ radovala se mladá blondýnka, který se vynořila z téměř neprodyšného hloučku kolem Babiše. Proč je pro Babiše? „Je to politik, má nějaké zkušenosti. Pavel je voják. Toho vytáhli z klobouku, stejně jako Nerudovou. Ty před dvěma roky téměř nikdo neznal,“ konstatovala a upozorňovala také na komunistickou minulost obou kandidátů, která u jednoho vadí, a u druhého ne. „A Nerudová, která teď Pavla strašně podporuje, kdyby postoupila s Pavlem do finále, tak by na něj tu komunistickou minulost taky vytáhla. Ona si předtím stěžovala, že jí urazil. Je to dost pokrytectví,“ poukázala.

Babiš dává autogramy

Foto: Oldřich Szaban

Další, tentokrát starší paní, se podařilo také získat podpis expremiéra. „Ale někteří ti odpůrci, to jsou blázni. Jeden mě odstrčil a hnal se na Babiše, ochranka ho ale zadržela. Jsou to provokatéři, kteří chtějí něco vyvolat. Snad se nic závažného nestane. No, jsem v hloučku odpůrců dostala facku,“ stěžovala si.

Andreje Babiše čekal další program v Jablonci, a tak se po nějakém čase – doprovázen příznivci a odpůrci – přesunul k tramvajové zastávce za doprovodu skandování „Babiš na Hrad“, anebo „Na „Mírov“. Podle preferencí účastníků. Poté nastoupil do tramvaje číslo jedenáct jedoucí do Jablonce. Příznivci na odjíždějící tramvaj mávali, odpůrci pískali. Thriller zvaný prezidentské volby se přesunul jinam.

