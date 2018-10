Benešík vzkazuje Rusku: Proč jste jen benzínová pumpa? Chcete se vyrovnat silným, ale nemáte na to

Americký prezident Donald Trump chce odstoupit od smlouvy o likvidaci raket středního a kratšího doletu (INF), kterou podepsali Gorbačov a Reagan v prosinci 1987. Je to vážný problém? Jaké o tom máte informace?

Vrátil jsem se právě z Kanady, tato zpráva mě zastihla na cestě. Přiznám se, že nemám úplně přesně informace. Ale jako kluk, který se už zajímal o politiku, si vzpomínám na ten podpis mezi Gorbačovem a Reaganem. Bylo to v přímém přenosu tehdejší Československé televize. Klíčové sdělení, které v tomto ohledu je, že tu smlouvu Rusko porušuje.

Ano, Američané, respektive Pentagon i velení NATO, obviňují Rusy, že smlouvu, která zakazuje balistické rakety a řízené střely s dosahem 500 až 5 500 kilometrů, porušují už několik let. Máte takové poznatky?

Nevím, jestli to tak je. Já jako Benešík ze Strání nemám informace o tom, jestli to tak je, nebo není.

Tato smlouva vydržela přes 30 let. Po jejím podpisu se zničilo do začátku 90. let několik tisíc raket. Lze říci, že tato smlouva pomohla zastavit či alespoň zmírnit závody ve zbrojení?

Určitě. Tady se projevila ekonomická síla západního světa, zejména Spojených států, které udolaly Sovětský svaz. Tehdy to byla z nouze ctnost. Vidíme to i dneska na Rusku, které ekonomicky nestíhá. Životní úroveň byla v Sovětském svazu a je i v Rusku o hodně nižší než v tom v uvozovkách zlém Západu. Nevím, proč vlastně se snaží jít na své kapacity, co se týče zbrojení, na úkor vlastního obyvatelstva. Rusko je regionální velmoc. Má obrovské území. Ale poměrně omezené kapacity lidských zdrojů. Proč se víc nesoustředí na sebe a její občané pocítí více benefity velké země, která má obrovské nerostné bohatství? Mám dojem, že oni se snaží vyrovnat opravdu megasvětovým hráčům, aniž na to mají kapacity. Možná je to taková ruská mentalita.

Stačí se podívat na mapu...

Ano. Je to obrovská země. Co se týče rozlohy. Ale lidské zdroje jsou relativně omezené, protože je tam velká část země neosídlená. Chtělo by to nějakou sondu do mentality tohoto národa. Snažím se pochopit mentalitu lidí země, která má obrovské možnosti, obrovské nerostné bohatství, ale pořád pokulhává za Spojenými státy, ale i svým způsobem za Čínou.

Myslím, že i za Čínou dost pokulhávají...

Proč to ale dělají? Ruská mentalita u většiny lidí asi je – my jsme velcí a budeme ještě větší. Tím pádem zahraniční politika a nějaká rivalita a expanze vůči vnějšímu okolí je pro úspěch pro ruské politiky doma asi hodně důležité. Na úkor toho, že nedobře využívají možnosti, které díky tomu nerostnému bohatství mají. Rusko plní téměř polovinu státního rozpočtu výprodejem svého nerostného bohatství. Jinými slovy, důchodcům dávají peníze za prodej ropy.

Teď bych se zeptal na Číňany. Není snaha Američanů vypovědět tuto smlouvu vlastně spíše kvůli nim než Rusům? Kdyby se Číňané rozhodli vybudovat si svůj raketový arzenál. Přece jen dnes mohou Číňané být pro USA vyšší kalibr než Rusko...

Čína rozhodně je vyšší kalibr pro Spojené státy v mnoha oblastech, zejména ekonomické. Od té ekonomické síly se odvíjí síla vojenská. Takže ano, myslím, že to propojené do určité míry je. Ale ten, kdo momentálně disponuje těmito technologiemi, je Rusko. Těžko odhadnout, jakou přímou roli tu hraje Čína. Nepřímou určitě. Vidíme to i v obchodě. Takzvaná kvazi obchodní válka Spojené státy – Čína – Evropa se do toho promítá. Evropa je trochu takový černý pasažér v té hře. Doplácí na rivalitu mezi Spojenými státy a Čínou. Asi se to stejné dá říci o Rusku v té obchodní dimenzi. Zase ale Rusko je v tom bohužel jen z toho surovinového pohledu. Pokud je taková země, která má takový obrovský potenciál a půlku státního rozpočtu plní výprodejem svého nerostného bohatství, tak je něco špatně. Je to ke škodě všech. Nejen Rusů. Že tak velká země s tak obrovským potenciálem ho promrhává. A snaží se to kompenzovat jinak, že dělají silovou politiku vůči okolí, která tvoří napětí. Proč země s takovým potenciálem funguje jako benzínová pumpa a nevyužívá možnosti, které má?

Nechci, abychom se zasekli na Rusku. Jenom připomenu, že Rusko i historicky má zpoždění vůči Západu, daleko později tu bylo například zrušeno nevolnictví, v podstatě přešli z feudalismu rovnou do osidel bolševické moci...

Hraje to obrovskou roli, rozumím tomu. Otázka je, jestli tedy musíme čekat dalších sto let, než se to tam nějakým způsobem mentálně narovná, nebo je možné, aby v Rusku bylo vlastním národem zvolené osvícené vedení, které bude umět konečně využít toho obrovského potenciálu, který ten národ má. Mám dojem, že oni na to dosud nepřišli. To je fakt země neomezených možností. V té Americe umějí potenciál lidí i nerostného bohatství využívat daleko lépe. Vrátil jsem se teď z Kanady, která je co do rozlohy po Rusku druhá největší země, i když mají daleko méně obyvatel. Oni se opravdu soustředí na to, využít možnosti, které mají. Bez toho, aby nějak expandovali a otravovali sousední země. Jsou si vědomi své obrovské rozlohy i svého nerostného bohatství. Třeba když si vezmete dřevo. Soustředí se hodně na sebe. Nesnaží se ze sebe dělat světovou velmoc, ale využívají možnosti, které mají. Aby z toho benefitovali vlastní obyvatelé.

Ještě k té dohodě. Co když je to jinak. Donald Trump pronesl svůj ostrý výrok těsně před tím, než do Moskvy odletěl John Bolton, národní bezpečnostní poradce USA. Co když to Trump nemyslel tak úplně doslova a jen si vylepšoval pozici před tímto jednáním?

Vyloučit to nemohu. Co je pro mě klíčové a na co bychom se měli soustředit, že smlouvu podepsanou před více než třiceti lety podle Trumpa Rusové nedodržují. To je pro mě podstatné. A to já nevím. Nemám tak detailní informace. Ale předpokládám, že Trump je má. Pokud pro toto tvrzení má důkazy, pak je něco špatně. Pak se mu nedivím.

autor: Oldřich Szaban