Bezdětný mamlas. Konvička roznesl hvězdu bruselských kuloárů. Miroslavu Němcovou nekomentoval, nechce jít sedět

„Bruselská mašinerie zaměřená na postupnou likvidaci evropských národních tradic si samozřejmě hledala klacek, s nímž by mohla maďarské psisko přetáhnout přes čumák. Našla ho v Orbánově teplém zákoně,“ říká aktivista a entomolog Martin Konvička a popisuje, jak zásadní vliv může mít v dospívajícím věku zmatenost a emoce v kombinaci s LGBT propagandou. A jak vypadá přijímání do Bruselu? Prokazováním dostatečného „evropanství“.

Minule jsme spolu mluvili o diskusích, zda ve sčítání lidu umožnit uvést jiné pohlaví než muž či žena. Dnes se Evropská unie pře s Maďarskem, které podle zákona zakázalo informace o homosexualitě a operacích pohlaví v médiích, ve školách a mladistvým do 18 let. Co si o sporu myslíte?

Ono je to totiž tak: lidská sexualita je k neuvěření pestrá, existují samozřejmě jen dvě pohlaví, ale nespočet možných preferencí, choutek, libůstek a orientací. LGBT+ propagandisté sice ruší ona dvě pohlaví, ale na všechno ostatní vymýšlejí škatulky, které nejsou osvobozující, ale ještě víc svazující než přístup: pohlaví jsou dvě, občas někdo je více či méně teplý, a všechny ostatní varianty jsou věcí soukromé volby dospělých lidí, do níž nějakým aktivistům vůbec nic není.

Bruselskou woke variantu by šlo charakterizovat jako: pohlaví je buď nespočet, nebo žádné, ale konkrétní provedení není soukromou věcí dospělých lidí, ale úřadů, neziskovek, poradců, vztahových koučů, psychologů, právníků a moralistů. To druhé samozřejmě slibuje větší kšefty – a teď nemyslím kšefty okolo sexuálních aktivit, prostor, pomůcek a podobně, ale kšefty pro třetí stranu, strkající lidem do soukromí své zvědavé nosy. Hlavně to však umožňuje potenciálně nekonečnou kontrolu toho nejintimnějšího, co mezi lidmi může existovat.

Pokud si vzpomínám, posledně jsme hovořili o nebezpečí takzvané přešívací propagandy pro velmi mladé lidi, kteří se ještě nemohou kvalifikovaně rozhodovat, nemají autentické vztahové a sexuální zkušenosti, procházejí hormonálně a citově složitým obdobím a mohou být snadnou kořistí novodobých Mengeleů. Skutečná transsexualita – člověk v těle nesprávného pohlaví – se týká setin procenta celé populace. Z úpadkových západních zemí ale víme, že pod vlivem přešívací propagandy projevují zájem jednotky procent teenagerů, což je několikařádový nárůst, a pokud je tomu zájmu vyhověno, jsou ti mladí lidé – chemicky a později chirurgicky – zbaveni možnosti založit přirozenou cestou rodinu, jsou fakticky zmrzačeni. A to mnohdy dřív, než začali s někým chodit či intimně žít. Navíc zde nejspíš nejde o nějaké v uvozovkách nepodařené mladé lidi, ale o velice zajímavý vzorek populace – fyzicky zdatnější slečny a jemnější, citově založené chlapce. Když tyto typy systematicky zmrzačíme, budou jednou ve společnosti chybět. Ze všech těch hledisek je Orbánův teplý zákon naprosto v pořádku.

Je třeba děti do 18 let seznamovat s homosexualitou či LGBT problematikou? A naopak: je nutné tyto informace zakazovat, jako v Maďarsku?

Tak přiznejme si, že lidé okolo osmnáctého roku už nejsou žádné děti, a pokud je potkala nějaká sexuální zvláštnost, už o ní zcela jistě alespoň tuší. A pokud tuší, informace si hledají. V roce 2021 opravdu nejsou odkázáni na šuškandu starších svůdců, seznamky v ušmudlaných inzertních časopisech a ohmatané antikvární knihy. A už vůbec ne na paní učitelku. Je tady internet, jsou tady nekonečné možnosti diskusních, podpůrných a sobě pomocných skupin. Všude tam se nejspíš i bez pomoci školy dozvědí, jak to, nadneseně řečeno, v úchylnějším světě chodí, a najdou si v něm svoje místo. A všude tam se pravděpodobně dozví, že hormonální či chirurgické zákroky jsou až poslední možnost, která počká do zralejšího věku.

Viktor Orbán, maďarský premiér, odmítá zasahování do legislativy členských států. Nizozemský premiér Mark Rutte dokonce řekl, že pokud Maďarsko nechce respektovat pravidla, mělo by z Evropské unie odejít. Jak takový výrok čtete? Co to znamená?

Mladý Rutte, pokud už se někde najde, je snaživý svazáček v košilce, svetříčku a brejličkách, přesně ten typ, který Orbánům – a taky třeba Vondrům a Placákům a Havlům a Hamplům – té doby lezl na nervy. Bylo by zajímavé zjistit, kdy vlastně Evropská unie přestala být společenstvím Orbánů, lidí ochotných servat se za své ideály a stala se společenstvím Rutteů, snaživých starých mládenců zvyklých šoupat nohama.

To je i má další otázka. Jak se stalo, že se z původního Evropského hospodářského společenství, které fungovalo kvůli volnému pohybu osob, zboží a služeb, stala Evropská unie, která řeší zákony jednotlivých zemí?

To by bylo na moc dlouhou debatu, ale odpověď je v zásadě jednoduchá. Do všeho možného kafrající Unie – tedy centrální úřady kdesi v bruseli (záměrně uvedeno „bruseli“, pozn. red.) – dlouho vyhovovala celé řadě zájmových skupin. Průmyslníkům, bankám, agrobaronům, akademickým nabobům, ale třeba i autenticky dobročinným organizacím typu různých ekospolků, umožňovala prolobbovávat jim vyhovující předpisy, aniž museli podstoupit náročná politická klání ve svých domovských zemích. Politikům v postsovětských státech umožňovala namísto náročného spravování svých zemí předstírat práci skrze takzvanou implementaci předpisů, které přicházely odjinud.

Vzpomínám si na asi dvacet let starou debatu s jistým vysokoškolským učitelem, tehdy oddaným socialistou – dnes samozřejmě euroskeptikem a nacionalistou, který mě tehdy přesvědčoval, že tak velký kolos přece musí mít jednotná pravidla. A neuměl odpovědět na otázku, co bude, když se ta pravidla ukážou jako blbá nebo jich bude příliš mnoho. Konečně silná „brusel“ vyhovovala Německu, kterému coby hospodářsky nejmocnější zemi umožňovala kontrolovat celý kontinent z jednoho místa namísto náročné kontroly všech národních vlád.

Jenže ta idylka se postupně zvrtla tím, že do pozic v Bruselu byli vybíráni lidé zvláštního ražení – na jedné straně výkonné, leč šedé úřednické myši – důležitou kvalifikací byla dlouhá léta například solidní znalost jazyků, což je v pořádku, ale preferuje to šprtavé humanitní typy na úkor třeba techniků. Na druhé straně členové politické třídy, kteří se v domovských zemích znemožnili nějakým průšvihem, nehoráznými názory nebo obecně neschopností. Vzpomeňme třeba našeho expremiéra Špidlu nebo recyklovaného bolševického synka Teličku. Šplhaví snaživci a mimoňové vykopnutí nahoru pro svou neschopnost samozřejmě vytvořili třaskavou směs – společenství dobře placených mimoňů toužící to těm doma pořádně spočítat. A protože si je všichni ti průmyslníci, bankéři, akademici a domácí politici nehlídali, vytvořila si brusel specifickou ideologii nenávisti k národním státům, k obyčejným lidem, k tradicím, k drobným životním radostem.

Přítel doktor Hampl ve svých knížkách brilantně analyzuje, jak se takové společenství odtrhne od běžného života a začne fungovat podle vlastních zákonů. Struktura Evropské unie umožnila, aby byly tyto zákony diktovány celému kontinentu. Funguje zde ještě jeden mechanismus, nazvěme ho sebepotencování zmrdismu. Dámy snad prominou. Víte třeba, že noví adepti pro evropské úřady jsou vybíráni na základě takzvaného evropanství? Nejlepší cestou, jak dokázat dostatečné evropanství, je být ještě evropštější než ti, kdo vás z evropanství zkoušejí. Oni se skutečně předhánějí, kdo se projeví jako největší šílenec, takže každé další bruselské vedení je horší než to předchozí. Ten mechanismus je přirozenou cestou nezastavitelný, to zastaví jen něco jako tornádo, válka nebo diktátor, který celou strukturu Evropské unie smete.

Piráti jsou pro posílení Evropského parlamentu – zrušit takzvané právo veta, díky kterému může i jediný stát zastavit návrh, pokud s ním nesouhlasí. S návrhem souhlasí i Ivan Bartoš nebo europoslanec Marcel Kolaja. Co si o takovém nápadu myslíte?

Ryze státoprávní uspořádání, kde členský stát nemůže zvrátit či zastavit rozhodnutí ostatních členských států, přestává být federací či společenstvím a stává se unitárním státem. Jenže Evropská unie není stát, Evropská unie je jakýsi konglomerát ovládaný vysokou byrokracií přes slouhy v jednotlivých provinciích. Takzvaní Piráti jsou přesně těmi slouhy, je to smyslem jejich existence, od toho byli založeni, mediálně podporováni a finančně futrováni. Může se někdo divit, že se slouhové chovají jako slouhové?

A jaký vliv by měl přímo na Českou republiku a její suverenitu?

Česko není suverénní zemí od přijetí Lisabonského diktátu. Má ovšem jakési zbytky suverenity a uchovalo si pár symbolů připomínajících dávnou suverenitu – třeba prezidenta. Ovšem prezidenta jsme měli i za protektorátu. Jiná věc je, že i s omezenou suverenitou protektorátního či normalizačního typu lze hrát buď dobrou hru, nebo mizernou hru, nebo zcela špatnou hru. Například za Brežněvovy éry hrálo velmi dobrou hru Kádarovo Maďarsko, které hraje velmi dobrou hru i nyní, když Brežněva vystřídaly legrační bruselské figurky. Husákovo Československo Brežněvovy éry, stejně jako Babišovo Česko dneška, hraje hru mizernou, ale ne zcela špatnou. Dostanou-li se k vládě Piráti, bude země hrát hru velmi špatnou.

Prezident Miloš Zeman řekl, že transgender lidé jsou mu odporní. Čelil pak výtkám, že jeho výrok byl zbytečně tvrdý a zraňující. Byl? A má Zeman na takové výroky právo?

Prezident má samozřejmě právo říkat, co mu libo – od toho je hlavou státu, byť dávno ne suverénního. Já osobně bych ty lidi za odporné nepovažoval – nějaká ta setina procenta populace se prostě blbě narodila a fakt tím trpí a nějaká ta desetina jsou zmatenci, oběti různých poruch osobnosti a šarlatánů s tituly z psychologie či medicíny. Ale označovat ten výrok za tvrdý a zraňující... proč? Můžeme jej označit za nevhodný nebo blbý – druhý výraz bych asi volil já, kdybych něco říct musel. Tvrdý a zraňující dělá ze sexuálně zvláštních lidí cosi jako křehké přecitlivělé květinky. Což oni, troufám si tvrdit, nejsou.

Ti skuteční museli si projít těžkými vnitřními boji, museli víc než většina takzvaných normálních bojovat s pubertálními zmatky, možná s vlastní rodinou, někteří museli přestát bolestivé operace. Ti falešní nejspíš spolykali tolik antidepresiv a antipsychotik, že by to porazilo dobře rostlého buvolího býka. A najednou jsou zranění? Kdyby je zranil jeden výrok prezidenta, ze své sexuality by se zbláznili už dávno. Celé mi to připadá, že za translidi zase hovoří někdo, kdo si žádnými boji neprošel a koho o to translidi nikdy nežádali. Prostě další vrtění psem, pitomější než prezidentův výrok samotný.

„Kdybych byl trochu mladší, tak zorganizuji obrovskou demonstraci heterosexuálů v Praze. A budou nás miliony. A svezu autobusy a vlaky všechny heterosexuály, aby bylo vidět, jak je to nesmyslné. Je nesmyslné, když, ať už jako sexuální menšiny, nebo většiny, demonstrují, protože je to přece jejich velmi intimní záležitost,“ řekl také Miloš Zeman. Souhlasíte?

Spíše bez komentáře, protože prezident nejspíš tuší, že celá věc je složitější. Kdyby to netušil, tu demonstraci by zorganizoval, vzdor věku.

Vykonává Miloš Zeman důstojně roli prezidenta? Nebo si zaslouží být za své chování sesazen, jak tvrdí například Miroslava Němcová (ODS) s tím, že prezident je zrádce?

Miloš Zeman dělá, co je v jeho situaci potřebné a možné. Někdy brilantně, někdy s přešlapy, ale tak už to v životě chodí. No a cokoli, co bych zde řekl o Miroslavě Němcové, je trestné ve všech zemích světa.

Zástupce šéfredaktora zpravodajství České televize František Lutonský v reakci na Zemanovo přechodné mlčení ohledně tornáda na Moravě zveřejnil prezidentské volební výsledky z obcí, kde tornádo řádilo. Ve všech vyhrál s přehledem právě Miloš Zeman. Tweet byl ovšem některými vykládán tak, že Lutonský jaksi dává pohromu na Moravě do rovnítka s tím, jaké mají tamní lidé politické názory… Hrad vyzval generálního ředitele České televize Petra Dvořáka k omluvě. Je to namístě?

Kupodivu nesouhlasím, protože omluva je na hlubokou patologii, která vyvěrá z budov České televize, málo. Tam pomohou už jen metody, k nimž lze říct totéž co výše k Miroslavě Němcové. Přiznávám ale, že to je osobní, nemám ten spolek překabátěných komunistů vedený předlistopadovým soudruhem Dvořákem rád a současně je mi jich líto. To jejich neustálé hraní si na 90. léta a odkaz svatého Havla, ta jejich nenávist ke všemu, co přišlo později, to jejich naprosté nepochopení domácí i mezinárodní situace… všelijaké Lutonské bych ale nechal tweetovat cokoli, protože jen houšť a větší kapky, a čím víc občanů si uvědomí, že Kavčí hory jsou v rukách zlých retardů, tím lépe.

„Vzdělaný muž. Vídeňský playboy." Neskutečná debata, silná fakta „Piráte. Mají 6 dětí, 2 dementní, spí každý s každým. Holka porodí, napíše to na dědu. 80 tisíc mají." To byla sněmovna. A je zle

