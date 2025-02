Anketa Je v Evropě pošlapávána svoboda slova, jak tvrdí americký viceprezident J.D. Vance? Ano 99% Ne 0% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 964 lidí

Viceprezident USA J. D. Vance nedávno v Mnichově prohlásil, že největší hrozbou pro Evropu není Rusko ani Čína, ale cenzura a ignorování vlastních občanů. Není to přesně to, co dnes vidíme v České republice?

Je to tak. Režimy, které se bojí vlastních občanů, začínají umlčováním nepohodlných hlasů. Česká vláda je dnes ukázkovým příkladem tohoto přístupu. Kdo nesouhlasí s oficiální linií, je označen za dezinformátora, proruského trolla nebo dokonce ohrožení pro demokracii. A kdo rozhoduje, co je pravda? Nevolené neziskovky s granty z Bruselu a Washingtonu. Lidé už se bojí mluvit, protože vědí, že je to může stát kariéru. Když nestačí umlčet člověka argumenty, prostě se mu vezme jeho místo, jeho prestiž a někdy i možnost vůbec veřejně vystupovat. To už není demokracie, ale normalizace 2.0.

Evropa byla vyšachována z mírových jednání o Ukrajině. USA a Rusko si domlouvají vlastní schůzky, zatímco evropské elity se dojaly až k slzám. Jak jsme se dostali do situace, kdy o Evropě rozhodují jiní – a proč to našim politikům nevadí?

Protože Evropa dnes už není subjektem, ale objektem mezinárodní politiky. Místo toho, abychom určovali světový vývoj, hrajeme roli poslušného vykonavatele cizích zájmů. Naši politici se tváří jako „velcí Evropané“, ale ve skutečnosti jen přikyvují a pronášejí prázdné proslovy. Bruselští byrokraté si možná zapálí svíčku za mír, semknou, vytvoří svůj zamilovaný „lidský řetěz“, ale na skutečnou akci nemají odvahu.

Vláda platí „hlídače pravdy“ a trestá nepohodlné názory. Kdo vlastně rozhoduje o tom, co si Češi mohou myslet? Kdo určuje, co je dezinformace a co správný názor?

Probíhá zuřivá válka o naše myšlenky a názory. Tu vedou nikým nevolené organizace, které se ohánějí „bojem proti dezinformacím“ a jsou placeny ze zahraničních zdrojů. Pokud proti tomu nebudeme bojovat, bude hůř. Už teď máme seznamy „zakázaných občanů“, kteří se provinili tím, že mysleli jinak, než dovoluje úředník v Bruselu nebo v Praze. Lidé si začali dávat pozor, aby nevyslovili nesprávné slovo na nesprávném místě, protože nikdy nevíme, kdo nás nahraje, udá a kdo to pak použije proti nám.

Evropské elity tvrdí, že regulace umělé inteligence je nutná pro naši bezpečnost. Viceprezident Vance ale varuje, že přeregulování znamená technologický úpadek. Má Evropa vůbec nějakou vizi?

Nemá. Evropa má jen regulace. Když Američané inovují, Evropa sepíše zákazy. Když Čína investuje do AI, Brusel vymýšlí, jak AI přidusit pod hromadou předpisů. A výsledek? Místo abychom určovali světový technologický vývoj, budeme si za pár let licencovat software od Američanů a Číňanů. Pod pláštíkem bezpečnosti se likviduje konkurence a blokují nové nápady. Evropa místo technologického pokroku vyrábí jen nekonečné směrnice. Pokud chceme být skanzenem, pak vzhůru do regulací!

Pokud byste měla dát občanům jednu klíčovou radu do dalších měsíců a let, co by to bylo? Jak se bránit proti cenzuře, manipulaci a vládě, která se bojí vlastních občanů více než zahraničních hráčů?

Nebát se a mluvit nahlas. Nejhorší, co můžeme udělat, je začít sami sebe cenzurovat. Je potřeba se ptát, nebát se konfrontovat lži a nenechat si diktovat, co si máme myslet. Svoboda slova není něco, co nám politici laskavě darují. Je to naše právo, a pokud ho nebudeme bránit, ztratíme ho. A pak už nebude nic, o čem bychom mohli mluvit.