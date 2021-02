Bojíte se viru, chraňte se. Ale omezovat druhé pro svůj vlastní strach je sobecké, udeřila ekonomka od Klause

ROZHOVOR „Už před covidem se velmi často řešil nedostatek peněz ve zdravotnictví. Vzpomeňme na titulky v médiích, jak to a to může tomu a tomu zachránit život, ale nejsou na to peníze. Vzpomeňme, že zdravotní pojišťovny neplatily některé léky a léčbu celé řady nemocí, a to i v případě, že mohly pacientovi zachránit život. V současné době, tedy po téměř roce bezmezného utrácení peněz za testy a vakcíny, lze předpokládat, že to bude mnohem horší. Pokud se budou dál vydávat miliony za další a další testy, na běžnou lékařskou péči nebude. Lidé pak můžou umírat i na nemoci, které byly dosud dobře léčitelné,“ obává se ekonomka Helena Sasová (Trikolóra).

reklama

Do konce března se rozběhne testování ve firmách zdarma. Na sociální síti k tomu uvádíte, že to zdarma nebude, a že ho mnozí zaplatí svými životy. To jsou silná slova, jak to myslíte?

Už před covidem se velmi často řešil nedostatek peněz ve zdravotnictví. Vzpomeňme na titulky v médiích, jak to a to může tomu a tomu zachránit život, ale nejsou na to peníze. Vzpomeňme, že zdravotní pojišťovny neplatily některé léky a léčbu celé řady nemocí, a to i v případě, že mohly pacientovi zachránit život. V současné době, tedy po téměř roce bezmezného utrácení peněz za testy a vakcíny, lze předpokládat, že to bude mnohem horší. Je to prostá logika a kupecké počty. Můžeme si položit otázku, kde se najednou berou miliony na testy a vakcíny?

Testování není zdarma. Někdo to zaplatit musí a musí to mít z čeho zaplatit. Pokud se budou dál vydávat miliony za další a další testy, na běžnou lékařskou péči nebude. Lidé pak můžou umírat i na nemoci, které byly dosud dobře léčitelné. Ať už proto, že nebudou peníze na léčbu, ale i proto, že dojde k omezení preventivní a dispenzární péče. A to už se, bohužel, děje.

Fotogalerie: - Bezdomovci do hotelů

Na facebooku ve své rekapitulaci z 12. února například píšete, že za covid se považuje každá respirační viróza, tedy i ta, kterou nezpůsobil covid. To je opět dost odvážné tvrzení. Jak to víte? Myslíte, že doktoři s pomocí testů nepoznají covid od normální virózy?

Anketa Co může být největší překvapení sněmovních voleb? Až třetí místo hnutí ANO 5% Patová situace, nemožnost sestavit vládu 65% Postup Šlachty nad pět procent 21% Výhra ODS, TOP 09 a lidovců 5% Vypadnutí KSČM a ČSSD ze Sněmovny 4% hlasovalo: 812 lidí Vycházím opět z prosté logiky, z veřejně dostupných informací a běžných laických vědomostí o virech a virózách. A také z vlastních a zprostředkovaných zkušeností. Mnohé virózy mají stejné nebo velmi podobné příznaky. Až na výjimky se ale testuje pouze na koronavirus. Ale přítomnost koronaviru neznamená nemoc, tak jako přítomnost jiných chřipkových virů automaticky neznamená chřipku. Pokud má pacient virózu, nelze s jistotou určit, který z virů přítomných v těle ji způsobil. Má-li pacient rýmu, kašel, vysokou teplotu, bolesti svalů a kloubů a má pocit, že se nedožije rána, může to být způsobeno i jinými viry, přesto, že je pozitivní na koronavirus.

V minulosti, když měl někdo chřipku nebo podobnou virózu, lékaři řešili nemoc. Nikdo (jistě byly i výjimky) neřešil, jaké viry v sobě pacient má. V současné době, pokud u pacienta propukne chřipková viróza, pacient se pošle na testy na koronavirus a pokud je pozitivní, považuje se za příčinu virózy. Virózu, zejména pokud má běžné mírné příznaky, ale mohl způsobit i jiný virus, na který pacienta nikdo netestoval.

To je i důvod, proč se mezi lidmi vtipkuje, že díky koronaviru zmizela chřipka a ostatní virózy, které v minulých letech v určitých obdobích postihovaly mnoho lidí.

Nikdo nebrání těm, kdo mají strach, aby se chránili. Není ale nutné omezovat ostatní, uvádíte také. Tak si to vezměme prakticky. Musím chodit do práce, nakupovat v obchodě. Takže když narazím na někoho, kdo se „nechrání“ a je pozitivní na covid a třeba je to zrovna ten případ, že mu zas až tak moc není, jak se mám já ochránit, abych to od něj nechytil?

Existuje mnoho způsobů, jak se lidé, kteří se bojí koronaviru, můžou chránit. Do práce můžou jezdit autem a vyhnout se městské dopravě, nakupovat přes internet, můžou se chránit účinnými respirátory, ochrannými štíty a obleky atd. Je sobecké omezovat druhé pro svůj vlastní strach! Naprosto stejně mohli i v minulých letech lidé narazit na někoho, kdo byl pozitivní na chřipkové viry a nakazit se chřipkou, či jinou virózou, a přesto se nedožadovali jejich omezování. A to skutečná chřipka není rozhodně žádná lehká viróza a ročně na ni nebo na komplikace s ní spojených umírá mnoho lidí.

Mně toto „spravedlivé“ dělení ochrany před koronavirem mezi všechny lidi, kvůli strachu pouhé části lidí, připomíná klasickou levicovou politiku přerozdělování. „Když já mám méně, tak ty mi musíš dát něco z tvého, abychom měli stejně. Protože já to považuju za správné.“ Toto je principiálně stejné. „Já se bojím, tak se musíme vzájemně omezovat/chránit, protože já se nechci chránit sám. Chci, abys mě chránil i ty.“ Ono oblékat se do ochranného obleku, nosit respirátor nebo štít je nepohodlné. Nutit všechny nosit roušky, omezovat jejich život, a tím snížit nutnost své ochrany, je mnohem komfortnější. Proto mluvím o bezohlednosti a sobectví!

Restrikce podle vás nefungují a ani fungovat nemohou. Vy určitě nepatříte k těm, co si myslí, že nefungují proto, že nejsou dodržovány. Ale opravdu je dle vás rozumné teď všechno rozvolnit, když je tu britská mutace, která je daleko infekčnější? Myslíte, že už tak přetížené nemocnice by pak už vůbec nestíhaly? A pokud vím, není to žádná česká specialita, rozvolňování se nechystá nikde kolem nás...

Restrikce fungují, ale ne jako ochrana lidí, ale jako spolehlivý prostředek k likvidaci ekonomiky a lidí. Zda nefungují jako ochranný prostředek proti koronaviru proto, že je někdo nedodržuje, je teoreticky možné, ale stejně tak je možné, že nefungují proto, že jsou pro lidi devastující. Jak varují i odborníci, lidé jsou pod obrovským tlakem, mnozí jsou zcela psychicky vyčerpaní a na pokraji svých sil. V takovém případě dochází velmi rychle ke snížení obranyschopnosti organismu, a když k tomu přidáme i izolaci, kterou se ničí imunitní systém organismu, není divu, že mnoho lidí onemocní. A nejen virózou. Kromě toho je nemocných mnoho těch, kteří restrikce dodržují zcela striktně.

I tady to dobře vyjadřují komentáře na sociálních sítích: „koronavirus se šíří, protože lidé nedodržují restrikce a chřipka a jiné virózy zmizely, protože se zavedly restrikce“. Že viry mutují, je i laikům známá věc. Hodně se o tom mluvilo už v minulosti v souvislosti s očkováním proti chřipce. Medializace britské mutace ale přichází v době, kdy se lidé v celé Evropě proti restrikcím bouří. Nabízí se tedy otázka, zda nejde pouze o další záminku ke zpřísnění restrikcí.

Přetížení nemocnic je diskutabilní. Média to sice tvrdí, ale ředitelé nemocnic i lékaři a sestry to popírají, popřípadě upřesňují. Stejně tak veřejně dostupná data na přetížení nemocnic neukazují. A pokud v některé nemocnici k přetížení dojde, nemusí být příčinou koronavirus. Z výpovědí personálu nemocnic víme, že se v některých případech hospitalizují i lidé s mírnými příznaky, popřípadě v nemocnicích zůstávají lidé vyléčení, kteří se nemají kam vrátit apod. Těžko se pak divit, že to negativně ovlivňuje ukazatel naplněnosti.

Situaci v nemocnicích ale negativně ovlivňuje i celá řada dalších faktorů. Například uzavřené školy způsobují nedostatek personálu apod. Ano, plošné restrikce nejsou zaváděny jen u nás, ale i v jiných zemích. Také se i v jiných zemích lidé bouří. V některých zemích i mnohem víc, než u nás.

Fotogalerie: - Zimní radovánky ve Stromovce

Koronavirus není příčina likvidace ekonomiky, ale prostředek, uvádíte také. Prostředek ve prospěch koho? Určitě to nepomáhá těm, kdo jsou v jednotlivých zemích zrovna u vlády, většinou jim preference klesají... V dalším statusu upřesňujete, že koronavirové divadlo není o nějakém viru, ale o likvidaci malých a středních podniků. Takže podle vás jsou za tím nějaké nadnárodní globální společnosti?

Anketa Pokud by vláda vyhlásila totální a úplný lockdown na 14 dní, byli byste pro? Ano 66% Ne 34% hlasovalo: 17988 lidí Kdo a co stojí za celou koronavirovou kauzou se můžeme dohadovat, ale že nejde o ochranu lidí, je evidentní. Restrikce jsou chaotické, zcela nelogické a jednoznačně nahrávají velkým korporacím na úkor malých a středních podnikatelů. Typickým příkladem je uzavření malých obchodů a provozoven. Koronavirové divadlo? A jak jinak nazvat situaci, kdy vláda pod tlakem veřejnosti, kdy se poukazuje právě na uzavření malých prodejen, „nechá zapáskovat“ některé regály v obřích supermarketech? U regálu s botami se můžeme nakazit a u vedlejšího

regálu s vajíčky ne?! Stejně nesmyslné bylo omezení úředních hodin na úřadech. To vedlo ke zvýšení koncentrace lidí ve zbývajících úředních hodinách, a tedy šíření nákazy jen podpořilo. Uzavření lyžařských vleků?! Kdo může věřit tomu, že jízda na pomě podpoří šíření nákazy, ale narvané autobusy a metro ne? A mohla bych pokračovat.

To, že vládním stranám vlivem zaváděných restrikcí mírně klesají preference, rozhodně neznamená, že jim to nepomáhá jinak. Zainteresovaným politikům nemusí jít o politickou moc, jejich zájmy můžou být i jiné. Například finanční. Restrikce jednoznačně nahrávají některým lidem a firmám. Peníze se přesouvají od jedné skupiny lidí k jiným. Nejspolehlivěji se vydělají peníze tak, že prodáváte něco, co vláda lidem nařídí používat. Nebo tak, že prodáváte něco, co od vás nakoupí nebo dlouhodobě nakupuje stát. Tady ale rozhodně nejde jen o vládní politiky. Restrikce podporují i některé mimovládní strany, což se ukázalo schválením pandemického zákona.

Pokud vím, tak nám na toto koronavirové divadlo vloni zemřelo v ČR jedno okresní město. Nemluvě o počtu obětí na celém světě. Nebo s tím nesouhlasíte?

Na co ti lidé skutečně zemřeli, není jasné, protože se nedělají pitvy. Není divu, že mezi veřejností kolují vtipy, že když někdo spáchá sebevraždu a je pozitivní na koronavirus, tak se jako příčina smrti uvede covid. Na sociálních sítích se také objevují svědectví, že u pacientů, kteří byli v posledním stádiu rakoviny a byli pozitivní na koronavirus (pouze pozitivní, tedy neměli příznaky virózy), byl jako příčina smrti uveden covid. Konečně tento způsob vykazování tzv. úmrtí na covid přiznává i MZČR. Zcela originální je pak médii hojně prezentované úmrtí s koronavirem. V médiích se často objevovaly palcové titulky o obětech covidu, ale na konci článku jsme se pak dočetli, že lékaři přesnou příčinu úmrtí neznají, ale předpokládají, že jím byly četné komorbidity.

Co ale můžeme považovat za oběti „koronavirového divadla“, jsou oběti na zdraví a životech způsobené omezením lékařské péče u některých pacientů. A také oběti koronavirové paniky, tj. lidi, kteří nevyhledali ze strachu před nakažením včas lékařskou péči. A když se podíváme do světa, pak celkový počet úmrtí v roce 2020 se nijak významně neliší od počtu úmrtí v předchozích letech. Z toho logicky vyplývá, že vykazuje-li se zvýšený počet úmrtí na covid, s covidem, s koronavirem apod., jedná se jen o změnu způsobu vykazování. Já jsem přesvědčena, že obětí koronaviru, pokud se tomu účinně nepostavíme, bude přibývat. Ale budou to oběti restrikcí, likvidace osobních svobod, podnikání, drakonických pokut.

Je podle vás cestou, jak ven z této obtížné situace, očkování? A proč je málo vakcín, tudíž se očkuje dost pomalu?

Cestou, jak z téhle složité situace ven, je věnovat potřebnou péči nemocným, zajistit účinnou prevenci ohroženým skupinám a nechat žít a pracovat ostatní. Připomeňme si, že lidé pozitivní na koronavirus, kteří se tak nesmyslně a hystericky prezentují jako „nakažení“, jsou zdraví lidé a žádnou péči nepotřebují. Když k tomu připočteme, že výsledky testů nejsou 100 % a že nakažlivost je velmi sporadická (jsou případy manželů, kteří spolu žijí a spí a jeden byl pozitivní a druhý negativní), pak označování pozitivních lidí za „nakažené“ je velice nekorektní a vyvolává u některých lidí paniku. A izolování takových lidí je zbytečné. Respektive zcela zbytečné je plošné testování. Ale to už řeklo mnoho politiků i lékařů přede mnou.

Na očkování nemám vyhraněný názor, protože veřejně dostupné informace jsou rozporuplné. Z toho, co vím, bych v tom žádnou spásu nehledala. A stejně jako u chřipky, vzhledem k mutaci virů a skutečné úmrtnosti na covid, mi přijde zbytečné. A tady platí to samé, jako u testů. Stát do toho naleje obrovské peníze, které budou chybět jinde.

Co ale vidím jako velký, velký problém, je vyhrožování diskriminací neočkovaných lidí. Různé hlášky o zavedení covidpasů, o omezování možnosti navštěvovat restaurace, divadla, cestovat nebo dokonce pracovat jsou děsivé a kromě toho, že přispívají k celkové panice ve společnost a, bohužel, i k šíření konspirací, jejich realizací bychom se dostali do totalitního systému.

Proč je nedostatek vakcín, nevím. To je otázka na odpovědné politiky. Paradoxem je, že vláda investuje nemalé peníze daňových poplatníků do reklamy na očkování, protože mnoho lidí očkování odmítá.

Dalším vaším příspěvkem na sociální síti je: Problémem současnosti není koronavirus, ale nastupující totalita. Můžete rozvést více, jak to myslíte?

Totalitní praktiky se postupně uplatňují už delší dobu. A nyní, v době koronavirové, se prohlubují. Ať už je to dehonestace názorových odpůrců nebo cílené umlčování lidí s „nesprávným“ názorem a jejich vytlačování z mediálního prostoru, ztráta zaměstnání kvůli názoru, zavádění cenzury atd.

A zaváděním restrikcí se to prohlubuje. Je-li totalita definovaná jako „úplné ovládnutí všech oblastí společenského života prostřednictvím byrokratického aparátu a policejní moci, vedoucí k deformování individua, až k jeho úplnému podrobení“, pak toto se tady s koronavirem jako prostředkem, respektive záminkou ovládnutí, děje.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.